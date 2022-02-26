Преемник Хабиба в UFC: Ислам Махачев повторяет путь Нурмагомедова (они лучшие друзья) и может стать чемпионом в этом году

В ночь на воскресенье – претендентский бой с Бобби Грином.

Ислам Махачев уверенно движется к титульнику UFC в легком весе: россиянин уже четвертый в рейтинге и одержал 9 побед подряд. Но Махачев так и не стал звездой промоушена – Ислама по-прежнему называют лишь другом Хабиба, а многие считают откровенно скучным. Махачев использует тот же стиль, что и Нурмагомедов, но еще менее зрелищно – в том числе вне октагона.

В ночь на 27 февраля Махачев возглавит турнир UFC Вегас 49, в котором подерется с ветераном – 35-летним Бобби Грином. Американец выходит на бой на коротком уведомлении вместо Бенеила Дариуша, третьего номера рейтинга. При этом Грин не входит даже в топ-15, а две недели назад отбился целый трехраундовый бой – победив решением Насрата Хакпараста.

Из-за уровня соперника и его слабой формы считается, что Махачев одержит легкую победу. А Хабиб уверен, что после этого Ислам сразу получит титульный шанс. Многие с этим не согласны, ведь за карьеру Махачев почти не дрался с топовыми бойцами. Но для России новость отличная – после того, как Петр Ян потерял пояс, у страны нет чемпионов UFC.

Махачев – протеже Хабиба в легком весе UFC. Он копирует путь Нурмагомедова, но делает это менее зрелищно и один раз проиграл

Махачев и Хабиб дружат с детства: они дерутся в похожем стиле, и оба представляют школу Абдулманапа Нурмагомедова. Ислам младше Хабиба на 3 года и всю спортивную карьеру шел по его стопам. Махачев дебютировал в ММА через 2 года после Хабиба, а перешел в UFC – через столько же. Хабиб шел на серии из 9 побед подряд, когда получил бой за временный титул UFC. Сейчас у Махачева серия из 9 побед подряд, а поединок с Грином многие считают претендентским.

Махачев так же доминирует над соперниками, но пока ему не хватает медийности Хабиба – Ислам более скромный и не так хорошо рекламирует поединки. Но в октагоне Махачев хорош: дагестанец без шансов переезжает соперников, а топы дивизиона уже отказываются с ним драться. И это очень напоминает путь Хабиба, которого тоже долгое время избегали.

Большого мнения о Махачеве был и Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер Хабиба называл Ислама будущим чемпионом UFC.

«Отец говорил: «Когда ты уйдешь, в дело должен вступить Ислам. Это должно случиться одновременно. Ты скоро выйдешь на пик. У вас с ним всего три года разницы», – вспоминал Хабиб слова Абдулманапа.

Примечателен случай из 2019-го, когда Хабиб и Ислам вместе выступали на UFC 242. Тогда Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул. А Махачев выиграл единогласным решением судей у бразильца Дави Рамоса. На пресс-конференцию после турнира Хабиб пришел первым, а уже после него — Махачев. Когда Ислам взял микрофон, Хабиб подошел к столу и положил на него чемпионский пояс.

Сейчас на счету Ислама серия из девяти побед подряд, и это серьезная заявка на титульник. Нынешний чемпион Чарльз Оливейра взял пояс после серии из восьми побед, Хабиб и Камару Усман — после девяти. Но с Махачевым все не так просто, ведь он, в отличие от Хабиба, так и не стал звездой. На излишнюю скромность Ислама, которая мешает его продвижению, обращал внимание и Хабиб.

«Я считаю, что Ислам очень харизматичный человек. Мне не нравится, что он никак не работает над своей медийностью. Я всегда говорю ему: «Ты должен больше работать с медиа, чтобы показать людям, какой ты на самом деле. Они видят, как ты дерешься, но они не знают, как ты мыслишь». Я не понимаю, почему он так слабо работает над этим», – признавался экс-чемпион.

Бои Махачева тоже не назовешь искрометными: до недавних пор Махачев редко оформлял финиши, а его контроль в партере намного менее агрессивный, чем у Хабиба. Для Ислама не проблема пролежать на сопернике все раунды, чтобы безопасно забрать победу решением.

А еще у Махачева, в отличие от друга, есть одно поражение. В 2015 году в своем втором поединке в UFC Ислам проиграл нокаутом бразильскому середняку Адриано Мартинсу (4-3 в UFC). Ислам пропустил встречный удар и рухнул на пол, а судья – сразу остановил бой. Возможно, слишком рано, ведь россиянин пытался сопротивляться. Но факт остался – Махачев потерял ноль в графе поражений, а Мартинс после победы проиграл пять боев подряд.

Махачев похож на Хабиба: он уничтожает в партере и лучше по статистике. А еще – Ислам пропускает меньше всех в истории UFC

Многие называют Махачева улучшенной версией Хабиба. И это неудивительно – достаточно сравнить их статистику в UFC:

• Точность ударов: Хабиб 49% – Махачев 59%;

• Успешность тейкдаунов: Хабиб 48% – Махачев 67%;

• Пропускает акцентированных ударов за минуту: Хабиб 1.75 – Махачев 0,79;

Из этих цифр многие делают простой, но поспешный вывод: Махачев точнее бьет, лучше проводит тейкдауны и меньше пропускает (при том, что Хабиб и сам заканчивал бои с чистым лицом). Махачеву даже принадлежит рекорд UFC – ни один боец в истории не пропускал меньше дагестанца (за 11 боев в UFC Ислам пропустил лишь 84 акцентированных удара).

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В чем-то это правда – Махачев более разнообразный боец, чем Хабиб. К примеру, Ислам набирает очки в клинче, прижимая соперника к сетке. Если вспомнить бои Хабиба, то этот компонент у чемпиона почти отсутствовал, и он работал только в стойке и партере. Это отражает и статистика: лишь 4% всех акцентированных ударов в UFC Хабиб нанес в клинче (54% в партере, 42% в стойке). Ислам же нанес в клинче 20% своих ударов (45% в стойке, 35% в партере). Это хорошие цифры по меркам дивизиона, а у многих топов легкого веса они меньше.

При этом как Хабиб, так и Махачев почти не используют лоукики (лишь 4% от всех акцентированных ударов у Ислама и 5% у Хабиба). Для сравнения: чемпион дивизиона Оливейра наносит 16%, Конор 13%, а Порье – 11%.

В случае Хабиба это объясняется тем, что он намного больше заточен на попадания в голову. Хабиб не стремится разбивать соперника в стойке: он метит в голову, создает угрозу, после чего – бросается в ноги. Махачев стремится к полноценной работе в стойке: однако бьет лишь 68% своих ударов в голову (у Хабиба 86%), при этом хорошо обрабатывая соперникам корпус – эти удары в арсенале Хабиба почти отсутствовали.

Но есть у Махачева и негативные отличия от Хабиба: даже Нурмагомедов, которого уж точно не назовешь нокаутером, чаще вырубает соперников, чем Махачев. У Ислама лишь 14% побед нокаутами, а у Хабиба – 28%.

Поэтому тезис, что Махачев лучше Хабиба в стойке, не так однозначен. Все понимают, что оба бойца завоевывают победы в партере, а стойка для них – лишь способ замаскировать тейкдаун. Однако Махачев менее агрессивен на ногах (поэтому реже целится в голову), он хуже прессингует соперника и не так хорошо загоняет его к сетке. А это – главная задача бойца его типа, с которой отлично справлялся Хабиб, доводивший соперников до паники своим прессингом.

К тому же Ислам слабее Хабиба в граунд-энд-паунде. На первых порах Ислам в UFC радовал фанатов зрелищными бросками, но после первого поражения – всецело перенял стиль Хабиба. Прессинг и перевод в партер, разница лишь в том, что Хабиб был максимально агрессивен в добиваним. Чего не скажешь о Махачеве – обычно на земле он работает неторопливо, не рискует и часто залеживает соперника, тратя весь раунд на улучшение позиции (впрочем, после обвинений в низкой зрелищности Ислам старается побеждать досрочно).

Изначально на UFC Вегас 49 Ислам должен был драться с другим соперником – Бенеилом Дариушем. Но тот получил тяжелую травму – перелом малоберцовой кости. Вышедшего на замену Бобби Грина считают проходным соперником для Махачева, а букмекеры оценивают победу Ислама около 1,05 – разгромный кожффициент. И для этого есть основания: 35-летний Грин имеет рекорд 29-12, не входит даже в топ-15, а большинство боев проводит в стойке (хотя и является базовым борцом).

Хабиб жалеет, что Дариуш слетел с боя, но уверен, что после победы над Грином Ислам должен получить титульный шанс:

«Плохо, что Ислам не подрался с Бенеилом. Нам очень этого хотелось, чтобы сказать людям – вот третий номер дивизиона, у которого семь побед подряд, и мы его прошли. Но Бенеил получил тяжелую травму, и мы желаем ему удачи, пусть восстанавливается. Как человек, который разбирается в ММА, я думаю, что они с Исламом еще подерутся в будущем за титул.

После возвращения Дариушу надо будет еще один бой пройти, а Ислам после Бобби Грина должен к концу года подраться за пояс с победителем поединка Оливейра – Гейджи. И когда в конце года Ислам будет драться за пояс, к этому времени Бенеил тоже вернется и будет драться со следующим претендентом».

Если Махачев выиграет у Бобби Грина, то, вероятно, у UFC не останется выбора (хотя в дело хочет вмешаться Макгрегор, но после двух поражений от Порье это маловероятно). Сейчас Ислам — единственный боец в топе, который еще не имел титульного шанса, и будет готов уже в этом году подраться с чемпионом. А сможет ли Махачев зрелищно финишировать Бобби Грина, мы узнаем уже в ночь на воскресенье.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images, Francois Nel; instagram.com/islam_makhachev; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency