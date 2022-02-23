Реванш Александра Емельяненко и Джеффа Монсона на голых кулаках. Онлайн-трансляция стадионного турнира Hardcore FC

Начало в 22:15 по московскому времени.

Александр Емельяненко и Джефф Монсон проведут реванш спустя 10 лет после первого боя. Причем на голых кулаках: в рамках противостояния России и США, которое пройдет на первом стадионном турнире Hardcore FC в Москве. На ивенте также выступят все чемпионы промоушена и звездные бойцы, а с обладателем титула в тяжелом весе Тимуром Слащининым встретится Фабио Мальдонадо – тот самый, который дрался еще с Федором Емельяненко.

Андеркард начнется в 19:15 по московскому времени и будет показан в записи на ютубе Hardcore на этой неделе, а мейнкард, состоящий из 6 боев, стартует в 22:15 – в прямом эфире на канале организации. Мы же не пройдем мимо этого события: все главное в нашей онлайн-трансляции!

До боев

Емельяненко и Монсон провели первый бой в ноябре 2012-го: в промоушене M-1 Global по правилам MMA. Тогда Джеффу все-таки удалось затащить соперника в партер и провести коронный удушающий прием «Север-Юг». Александр прямо в ринге попросил реванш, но его так и не организовали. По словам президента M-1 Global Вадима Финкельштейна, Емельяненко не сдержал обещание не пить, из-за чего с бойцом перестали работать.

Теперь Александр и Джефф все-таки проведут второй бой, но уже на голых кулаках: пожалуй, главном тренде единоборств за последний год. Естественно, Емельяненко подходит к поединку большим фаворитом, потому что он базовый ударник с быстрыми для тяжеловеса руками, а Монсон – чистый борец, который ориентирован на сабмишены. Для обоих предстоящий бой – дебют на голых кулаках, но расстановка сил в любом случае ясна.

Еще на турнире выступят все чемпионы промоушена, а в со-главном событии Тимур Слащинин подерется с Фабио Мальдонадо. Полностью мейнкард выглядит следующим образом:

• Александр Емельяненко – Джефф Монсон (тяжелый вес);

• Тимур Слащинин – Фабио Мальдонадо (тяжелый вес);

• Сослан Асбаров – Луис Энрике (полутяжелый вес);

• Мухамед Калмыков – Янси Силва (средний вес);

• Виталий Бодров – Джозеф Суэро (полулегкий вес);

• Константин Ерохин – Роб Морроу (тяжелый вес).

Мейнкард начнется в 22:15 по московскому времени, в это же время стартует и наша прямая онлайн-трансляция. Не пропустите!

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев; instagram.com/jeff_monson_official