Первый бой Емельяненко и Монсона: за брата упрашивал Федор, а Александра приводили в чувства капельницами – из-за алкоголя

Вспоминаем поединок из 2012-го – с Вадимом Финкельштейном.

Реванш Александра Емельяненко и Джеффа Монсона пройдет уже сегодня – 23 февраля. Организует его Hardcore FC, а формат поединка – голые кулаки. Вряд ли до конца дня произойдет какой-то форс-мажор, который сделает Монсона фаворитом: в ударной технике АЕ лучше в любом состоянии. Но сам принцип второго боя, в котором Александр попробует закрыть поражение в первом – привлекает внимание. Плюс антураж самого события, потому что это будет первый ивент в России, где хедлайнеры – бойцы без каких-либо перчаток.

Впервые Емельяненко и Монсон подрались в ноябре 2012-го в Санкт-Петербурге. Организатором выступили M-1 Global и лично Вадим Финкельштейн: главный промоутер боев в нашей стране в нулевых и начале-середине десятых. К тому моменту Джефф последний раз проигрывал аж Федору Емельяненко (и то 4 боя назад), а Александр шел на серии из 4-х побед, 3 из которых были досрочными.

Но успех продолжил именно американец, просто замучив Емельяненко в борьбе. На все это с первого ряда смотрел Федор, который лично просил Финкельштейна организовать такой бой. Но перед самим поединком все столкнулись с проблемами режима Александра. О том, что было в первом поединке и что его окружало до и после – Sports.ru помог вспомнить как раз-таки Финкельштейн.

Емельяненко выходил на бой на фоне развода с первой женой, а за пару недель до поединка его вывезли в Питер, чтобы вытащить из запоя

Обычно Емельяненко выстреливает победными сериями, где каждый следующий бой – все тяжелее и сопровождается каким-то неспортивным информационным поводом вокруг него. Но после 2011-го, несмотря на развод с первой женой – Ольгой, Александр выдал ряд мощных выступлений. Он финишировал соперника в Казахстане, а затем принял участие в трех подряд турнирах M-1 Challenge, дважды возглавив карды.

Монсон же в тот момент перезапустил карьеру поражением от Федора. Узнаваемость Джеффа выросла, и его особенно полюбили в России, где он после Емельяненко-старшего подрался с Алексеем Олейником (сейчас дерется в UFC) – и победил, а потом разобрался с Денисом Комкиным, за 2 минуты показав свой любимый удушающий прием «Север-Юг».

Поэтому бой Александра и Монсона выглядел самой логичной и громкой вывеской для M-1, учитывая и набравшего обороты Емельяненко, и проигрыш Джеффа Федору. Но именно перед этим поединком АЕ прорвало.

«Помню, что он, кажется только с Ольгой расстался. Александр меня уже подводил не раз своими выходками, которые и сейчас есть. Но Федор за него попросил. И я сделал бой с Монсоном, а Саша как всегда в загул ушел. Оставалось недели 2-3 до боя, я уже к Феде приехал, спрашивал, что делать. Мы его пытались вместе вытащить, в Питер сюда привезли. У меня был офис и рядом клуб, как общежитие, можно было там остановиться. Вот еле-еле мы его привезли, оставалось дней 10. И тренер Эдуард Широбоков с ним там уже занимался. Капельницы, не капельницы, но что это за подготовка за такое время?» – вспоминает Финкельштейн.

Тем не менее, Александр вышел на ринг какое-то время смотрелся неплохо. Емельяненко сразу встал в низкую стойку, что позволило сконтрить проход в ноги от Монсона уже через 5 секунд после начала боя, а потом лениво расстреливать Джеффа одним джебом.

Тогда Монсону уже был 41 год: у него был мощный партер, но абсолютно никакие удары и тейкдауны. Как правило он просто бежал вперед и проваливался. Емельяненко спокойно видел все атаки издалека, но в середине первого раунда допустил главную ошибку: подумал, что ничего страшного в борьбе не произойдет, если он придавит соперника сверху. Этого Джеффу хватило. Затянув Александра в партер, он вскоре быстро его перевернул и заставил выкручиваться снизу. Учитывая борцовский контроль Монсона, из под которого очень сложно выбраться, плюс периодически перекрывающийся кислород, Емельяненко стало тяжело. И на перерыв он шел уже не самой первой свежести.

«Так он перед этим боем не готовился, он выпивал. Поэтому и проиграл. Естественно, на пятой минуте он уже еле дышал», – говорит Финкельштейн.

Но даже такого было бы достаточно, чтобы за 3 раунда перебить Монсона, который к тому же и на 11 лет старше. Но Александр сначала попался на ту же уловку, а потом – и на главный сабмишен в карьере Джеффа. На Емельяненко американец исполнил уже 9-й (!) «Север-Юг», удушающий прием, который первым делом выцеливает, оказавшись сверху соперника.

Сразу в ринге Емельяненко попросил реванш: все были не против, но Александр сорвал обещание не пить, которое дал на даче у Финкельштейна

За боем с первого ряда смотрел Федор. Сразу после сдачи Александра он грустно опустил голову вниз, но вскоре поднялся в ринг и перекинулся парой фраз с братом. И первым в четырехугольнике микрофон взял именно АЕ, полностью проигнорировав вопрос ринг-анонсера:

«Я прослушал вопрос, который вы мне задали. Я хочу Вадима Финкельштейна попросить. Вадим, я тебя прошу, можно с Джеффом еще один бой? Я просто по-английски плохо говорю, может, кто-то переведет Джеффу Мои слова?» – сказал Александр.

Финкельштейн спросил про рематч, но Монсон прямо не ответил, только сказав, что Александр – классный боец, а еще Джефф любит людей в России. Фактически Джефф был за второй поединок, учитывая, что тогда он дрался часто, и реванш вполне можно было обсуждать. Емельяненко приступил к этому на следующей же день.

«На следующий день Саша приехал ко мне на дачу, пообещал, что больше никогда не будет прикасаться к рюмке, а потом случилась ситуация с Барнаулом. И я больше с ним не работал. Сколько раз я потом видел, как он себя так же вел. И я промоутеров понимал. Они вкладывают деньги, реклама, а не понимают, бой состоится или нет», – рассказывает Финкельштейн.

Случай, про который говорит Вадим – пьяный дебош в декабре 2012-го, который устроил Емельяненко на рейсе в Барнаул. Как тогда писали медиа, Александр приставал к пассажирам, провоцировал драки, требовал алкоголь, курил прямо в самолете и матерился. В итоге его признали виновным в мелком хулиганстве и оштрафовали на 800 рублей.

Вот, кстати, отрывок с выступления (или мастер-класса) Емельяненко уже в самом Барнауле.

Собственно, после того боя Александр и правда выступал везде, кроме M-1. По словам Финкельштейна, до того момента младшему брату всячески старался помогать Федор:

«Федор переживал. И ему тоже все это надоело. Он много раз пытался подтянуть его, как старший брат. Я обижался на Сашу за его поведение, не хотел с ним работать, а Федя просил за него: «Давай, он молодой, он исправится, он обещал». А дальше, видимо, и самого Федю довело, они перестали общаться, но этот конфликт был уже не при мне».

Александр не дождался реванша с Монсоном тогда, но спустя 10 лет второй бой все-таки будет организован. Пройдет он на голых кулаках на первом международном турнире Hardcore FC, возглавив противостояние России и США (хотя у Монсона уже давно российское гражданство). Конечно, ограниченный только ударами Джефф – не самый опасный соперник, но и Емельяненко сейчас не праймовый. Вся история здесь: принципиальность реванша и масштаб события, когда кулачные бои выходят из ютуба и врываются на стадионы Москвы. Так думает и Финкельштейн:

«Реванш Саши и Монсона будут смотреть. У них два громких имени. Я не приветствую голые кулаки, но многим это нравится. Конечно, у Емельяненко будет преимущество, Джефф особо руками-то не умеет работать, он чистейший борец. Саша фаворит, и если не по правилам MMA: что Монсон может ему противопоставить? Думаю, бой долгим не получится».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; youtube.com/скриншоты видео с канала «Monson Productions»