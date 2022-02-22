Россия против США: зачем Александр Емельяненко дерется с Джеффом Монсоном на голых кулаках в Hardcore?

На двоих бойцам уже 91 год – и это настораживает.

Бои на голых кулаках – тренд последних лет в российских единоборствах. Кровавые драки собирают миллионы просмотров на ютубе, их показывают по ТВ, а недавно официально признали спортом в России. Поединки, которые многим казались варварскими, обросли правилами и стали строго регламентированы.

Россия превратилась в одного из лидеров нового спорта, выведя его на новый уровень. Самой мощной и популярной организацией страны стал Hardcore FC – именно там в эту среду пройдет большой турнир «Россия против США». Лучшие бойцы Hardcore выйдут против сборной иностранцев, а возглавит кард поединок Александра Емельяненко и Джеффа Монсона.

Бойцам на двоих уже 91 год, а в 2012-м они встречались в ММА – и тогда победил американец. Многим реванш на голых кулаках кажется бессмысленным и жестоким, но промоутеры хорошо платят за большие имена. Поединок Емельяненко и Монсона пройдет вечером 23 февраля в Москве и станет первым стадионным турниром для Hardcore.

Емельяненко и Монсон давно не дерутся на высоком уровне: Александр регулярно уходит в загулы, а Джеффу уже (!) 51 год

Александр Емельяненко когда-то считался большим бойцом, но сейчас далек от лучшей формы. После поражения Маге Исмаилову в июле 2020-го Емельяненко ушел в очередной загул (так это называет его менеджер) и больше года не выступал. А в ноябре прошлого года провально вернулся в ММА – проиграв средневесу Марсио Сантосу удушающим в первом раунде.

Карьера Александра напоминает американские горки, а загулы чередуются с периодами топовой формы. Емельяненко ездил в монастырь на Афон и исправлялся в Чечне под руководством Кадырова, но ничего не помогло. Очевидно, 40-летний Емельяненко уже не вернется на свой пик (хотя трудно понять, был ли он вообще в его карьере). Но и в нынешней форме Александр получает неплохие гонорары, монетизируя звучную фамилию.

До боя с Сантосом Александр в сентябре победил блогера Артема Тарасова: получил за бой 10 миллионов, но выглядел удручающе. Поединок прошел по правилам боксам в перчатках для ММА и длился три раунда по две минуты. Александр удивил тем, что был медленным и болезненно растолстевшим, а в окружении бойца признали, что у него были проблемы с алкоголем.

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Сейчас Емельяненко приходит в себя: боец тренируется, сбрасывает вес, а в инстаграме создает иллюзию здорового образа жизни. Впрочем, это далеко не лучшая его форма – и дело не только в возрасте. Видно, что Емельяненко не в тонусе, медленный в стойке, а его прыжок в бассейн в сауне – рассмешил подписчиков.

Но у Монсона ситуация еще более удручающая. Американец уже давно завязал со спортом: ему 51, а последний раз он дрался в ММА в 2016-м. При этом последние годы карьеры он уже выглядел не лучшим образом, а сам Емельяненко еще в 2013-м называл американца «наполовину инвалидом». Ведь тогда ходили слухи, что у Монсона серьезные проблемы с коленями, и он с трудом передвигается даже вне ринга. Но при этом за год до высказывания – в 2012-м, Джефф победил самого Емельяненко, который снова был не в форме и проиграл удушающим во втором раунде.

Неожиданно для всех Монсон после карьеры в спорте подался в российскую политику. Боец, известный анархическими взглядами, вступил в «Единую Россию» и стал депутатом городского округа Красногорск. Но в октябре 2021-го внезапно вернулся в спорт, чтобы провести боксерский поединок против звезды поп-ММА – 26-летнего Тимура Никулина. Бой длился 4 раунда по 3 минуты, а Монсон выглядел откровенно слабо – молодой соперник играючи победил американца по очкам, из уважения не нанося ему лишний урон.

Поединок с Емельяненко может выйти конкурентным только в одном случае – если Александр снова будет в ужасной форме. По слухам, боец продолжает веселую жизнь, но находит время для тренировок. А этого должно хватить для 51-летнего Монсона, который никогда не был хорошим боксером, используя в боях преимущественно борцовские навыки. Даже у пикового Джеффа был специфический футворк и комплекция (боец оправдывает прозвище Снеговик), так что феноменальной техники ждать от американца не стоит.

Бой Монсона и Емельяненко пройдет на голых кулаках, и это смущает. Бойцам на двоих больше 90 лет, а кровавая драка может стать антирекламой кулачных боев

Hardcore FC – топовый российский промоушен по боям на голых кулаках. Недавно организаторы создали Hardcore MMA – филиал для смешанных единоборств, а также планируют открыть площадку для бокса. В Hardcore выступают неизвестные бойцы: но если сначала это были парни с улицы, то сейчас в промоушене много спортсменов с титулами — дерутся даже мастера спорта международного класса. А в Hardcore MMA и вовсе залетают сформировавшиеся звезды – к примеру, недавно там выступил титулованный боец Вячеслав Василевский.

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Сейчас в Hardcore сформировались дивизионы, есть свои звезды и чемпионы. Команду из лучших бойцов промоушен выставит на свой первый международный турнир – «Россия против США», в котором иностранные бойцы приедут в Москву и зарубятся с россиянами. Про уровень гостей много говорить не стоит – бойцы имеют определенный опыт (в том числе в больших организациях), но все считаются однозначными андердогами.

Кулачные бои в России – это уже спорт, а не зрелище. Поединки все реже напоминают драку в баре: бойцы показывают техничные выступления, а риск получить серьезные травмы заставляет их быть активнее, чем в ММА, а тем более – боксе. Поэтому появление готовых звезд в новом зрелищном спорте не удивляет, вопрос лишь в гонорарах.

Однако бой Емельяненко и Монсона выглядит странно: у бойцов большая разница в антропометрии (размах рук 202 против 180 в пользу россиянина), навыках бокса и возрасте. Если Александру еще 40, и для тяжеловеса это бойцовский возраст (его брат Федор зажигает и в 45), то Монсону уже 51. И это – возраст, в котором точно не стоит выходить на серьезный бой.

А поединок на голых кулаках – крайне травмоопасный вызов. Кажется, что Емельяненко, даже в не самой хорошей форме, сможет перестрелять Монсона на расстоянии. А это чревато тем, что после трех коротких раундов Монсон окажется в крови. Принесет ли это радость россиянам на 23 февраля – большой вопрос. А еще больший – какую репутацию молодому спорту создаст поединок, в котором бойцы 40+, далекие от спортивного пика, будут драться на голых кулаках.

Турнир Hardcore не будет транслироваться в прямом эфире 23 февраля, но организация обещает оперативно выложить его на свой YouTube канал.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Антон Денисов, Владимир Астапкович