Ломаченко против Камбососа – идеальный поединок для всех. Джордж получит огромные деньги, а Василий снова вернется в топ лучших боксеров

Ждем 5 июня – поединок пройдет в Мельбурне.

Кажется, Василий Ломаченко летом получит возможность вернуть чемпионские пояса – плюс тот, которым владел Теофимо Лопес. Его в ноябре сенсационно победил Джордж Камбосос, сотворив главный апсет года.

Австралийца знали как хорошего боксера-середняка, но Джордж прыгнул выше головы, затащив в силовой бокс короля легкого веса и заслуженно победил. Он вполне мог выбрать для себя проходного соперника в статусе одного из сильнейших бойцов дивизиона, но к удивлению обратил взор на двух лидеров легкого веса – Дэвида Хэйни и Василия Ломаченко.

Переговоры с командой украинца идут куда плодотворнее, чем с американцем: Ломаченко согласился на все условия чемпиона и это правильно – уж слишком хорош Василий на фоне Камбососа.

Выбор промоутеров Камбососа неудивителен: у Ломаченко значительно больше узнаваемость, а промоутер Хэйни не смог удовлетворить финансовые запросы чемпиона

Очевидно, что Камбосос даже при том, что невероятно выступил в поединке против Теофимо Лопеса, временная величина, а легкий дивизион сейчас настолько усеян звездами, что задача для его промоутеров максимально простая – как можно более выгодно продать своего клиента. Прямо сейчас для Джорджа есть две кандидатуры: большой бой в Австралии с Василием Ломаченко или поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против чемпиона WBC Дэвина Хэйни.

«В следующем бою я подерусь либо с Дэвином Хэйни, либо с Василием Ломаченко в Австралии. На этом точка. Это из первых уст», – рассказывал Камбсосос в одном из последних интервью.

Сам же чемпион не скрывал, что куда больше заинтересован именно в поединке с Ломаченко, обращаясь к нему в твиттере напрямую.

– Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму сделать серьезное предложение моему промоутеру Лу Ди Белле. Я жду.

– Эй, чемпион, мы сделали тебе наилучшее предложение. Мы ждем твоего решения, – ответил Василий.

Минус варианта боя с Хэйни был всего один, но очень весомый: он мало кому известен даже в США, не говоря уже про Австралию. Несмотря на то, что его навыки не вызывают сомнений, это не лучший вариант с точки зрения бизнеса. А для Джорджа деньги – первоочередной вопрос. Более того, Камбосос в многочисленных выпадах к Дэвину указывал как раз на это. Джордж 4 декабря в Лас-Вегасе посетил последний поединок Хэйни против Джозефа Диаса и был разочарован маркетинговой стороной вопроса:

«Его собственный транслятор (стриминг DAZN) не поддержит его, потому что он не приносит подписки. Это холодная жестокая правда. Этот бедняга действительно продал 500 билетов на свой последний бой. Я был там. И это был поединок в его родном городе. Я собрал больше зрителей во время своего профессионального дебюта».

Это суровая реальность. Также стало известно, что Эдди Хирн, промоутер Хэйни, предложил Камбососу настолько невыгодный контракт на бой, что даже максимально тактичный Лу Ди Белла назвал его постыдным.

Ломаченко – совсем другое дело и с точки зрения узнаваемости, и финансовых условий, которые получили представители украинца. Кроме этого, телеканал ESPN, который транслирует бои Василия, будет показывать бой в режиме PPV, что для самого австралийца куда выгоднее фиксированной ставки стриминга. В общем, Ломаченко для Камбососа – единственный вариант, заключающий в себе общественный и финансовый интерес. Кроме этого, Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила Василия претендентом на титул, поэтому у Джорджа просто нет альтернативы.

Камбосос – идеальный соперник для Ломаченко. Василий принял все условия оппонента и даст реванш в случае победы

Один из главных боксерских инсайдеров Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко принял все условия промоутеров Камбососа:

«Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия сделки по потенциальному бою с Джорджем Камбососом-младшим. Эта сделка включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет».

О желании ехать в Австралию Василий говорил сразу после победы в последнем поединке против Ричарда Комми. Он поставил условие своему промоутеру Бобу Арума любой ценой сделать ему бой именно с Камбососом. В этом есть плюс и для самого Ломаченко: в Австралии он ранее не боксировал, и это отличный выбор с точки зрения маркетинга. Не скрывает, что бой Камбосос – Ломаченко состоится и менеджер Василия Эгис Климас:

«У меня есть хорошее предчувствие, что поединок Ломаченко – Камбосос состоится. Сейчас мы обсуждаем контракт на два боя, в том числе, если Ломаченко победит, то состоится реванш. Я знаю, что со стороны австралийского правительства исходит определенный интерес. Мы не просто готовы поехать в Австралию. Мы готовы, чтобы Ломаченко провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что поединок состоится, потому что границы могут закрывать и открывать».

Бой уже анонсирован на 5 июня в Мельбурне на стадионе Marvel, способный вместить 55 тысяч зрителей. Объявление поединка уже остается простой формальностью. Камбосос имеет греческие корни, и хотя он родился и вырос в Сиднее, именно в Мельбурне проживает большая греческая диаспора, что вызовет к бою дополнительный ажиотаж.

Ответ на вопрос, почему Ломаченко так легко принял все условия Камбососа, на поверхности. Он – идеальный соперник для украинца. Василий точно не повторит ошибку Лопеса и если будет работать как в двух последних боях против Накатани и Комми, то у Джорджа, при всем уважении к нему, просто нет шансов. Он действительно хорош в прессинге и силовом боксе, но он точно ничего не сможет поделать с техникой и скорость оппонента. Вполне вероятно, в ринге будет тотальный разгром, но это тот самый случай, когда Камбосос точно будет не в накладе, получив за два боя деньги, про которые он не мечтал еще год назад.

Ломаченко же получит то, что так хочет с момента поражения от Лопеса – возвращение в топ лучших боксеров мира. Да и к тому же – победить того, кто победил Лопеса, можно сказать, как побить самого Теофимо.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Steve Marcus / Stringer, Al Bello, Mark Metcalfe / Stringer