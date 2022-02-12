Реванш Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера, бой рекордсмена-нокаутера. Онлайн UFC 271

Начало в 06:00 по московскому времени.

Главный мировой промоушен потихонечку втягивается в 2022 год. И новый номерной турнир – UFC 271 – подарит просто прекрасный кард с множеством классных боев. Во главе ивента встанут лучшие средневесы планеты: Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер, которые проведут титульный реванш (первый бой закончился нокаутом).

А еще на этом турнире подерутся Деррик Льюис и Тай Туиваса, Андрей Орловский и многие другие, так что пропускать нельзя. Наша прямая онлайн-трансляция начнется ровно в 06:00 по московскому времени.

До боев

Впервые Адесанья и Уиттакер встретились в октябре 2019-го: тогда Исраэль был временным чемпионом, а Роберт полноправным. Но Адесанье хватило чуть меньшее двух раундов, чтобы разобрать соперника. Он бил острее, точнее и мощнее, что и привело сначала к нокауту, а потом к правлению Исраэля в среднем дивизионе.

Всего через несколько месяцев после поединка Уиттакер приостановил карьеру из-за депрессии. Подготовка к Адесанье отняла у него слишком много физических и эмоциональных сил, потому что Роберт тренировался по 28 (!!!) раз в неделю, из-за чего не виделся с семьей и пропускал даже похороны близких людей.

Но к лету 2020-го Уиттакер все-таки справился с этим состоянием и вернулся: победил Даррена Тилла, а затем одержал еще две победы судейским решением, чем заслужил новый титульный шанс. Адесанья же за это время провел три успешные защиты и неудачно заглянул в полутяжелый вес, где впервые в карьере проиграл (Яну Блаховичу).

Сейчас оба заявляют, что находятся в лучшей форме – и вряд ли это просто слова. Адесанья и Уиттакер: два самых технически оснащенных бойца весовой категории, которые при этом дерутся достаточно умно. У Исраэля вообще, пожалуй, лучший бойцовский IQ в промоушене, а Роберт максимально успешно миксует все стили во время поединка. Поэтому второй бой их противостояния интригует очень сильно.

В со-главном событии UFC 271 подерутся тяжи: Деррик Льюис, рекордсмен по нокаутам в организации (настрелял уже 13), которому будет противостоять эпатажный Тай Туиваса. Также на турнире выступят Андрей Орловский, Сергей Морозов и Максим Гришин – и еще ряд бойцов, которые могут закатить классные перфомансы.

Поэтому подключайтесь к нашей онлайн-трансляции ровно в 06:00 по московскому времени!

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato/Getty Images, Darrian Traynor