Фигуристку Валиеву высмеял чемпион UFC – тот, которого Ян вырубил коленом. Американец уверен, что вся Россия на допинге

Очередная выходка Стерлинга.

Зимняя Олимпиада в самом разгаре, но все обсуждают одно событие – положительный допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой. По свежей информации, в допинг-пробе 15-летней чемпионки был найден триметазидин – запрещенный препарат, который обычно прописывают людям с болезнями сердца.

Тема стала настолько громкой, что о ней узнали даже в мире ММА. Оказалось, бойцы тоже следят за фигурным катанием, а скандальный чемпион UFC Алджамейн Стерлинг (который получил пояс, улетев в нокаут от колена Петра Яна) решил потроллить 15-летнюю фигуристку в твиттере.

«Вау... Потрясающая новость... Никогда бы не поверил, что такое вообще может произойти!» – написал Стерлинг, добавив смеющийся эмодзи.

Сарказм бойца понятен: он давно говорит, что спортсмены из России массово используют допинг, но все это замалчивают. В приеме запрещенных препаратов Алджамейн обвинял и Яна – заявив, что российского бойца недостаточно тщательно тестируют.

«Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», – написал Стерлинг в декабре, сопроводив твит эмодзи шприца.

Однако свою позицию по Валиевой Стерлинг позже смягчил: заявил, что не хотел травить юную фигуристку и не утверждал, что все россияне используют допинг:

«Этой девочке 15 лет. Подтолкнули ее к этому тренеры или нет, это уже другой вопрос. Я просто указываю, что у меня есть все основания подозревать Яна в жульничестве. Если кто-то воспринимает мои слова как оскорбление всей России, это ваше дело. Я этого не говорил. Моя точка зрения такова, что Петр Ян читер».

Впрочем, до этого Алджамейн вспоминал в твиттере Григория Родченкова – бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, который уехал в США и стал информатором WADA, и обвинял в использовании допинга всех российских бойцов. «Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США – прим. Sports.ru) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня», – негодовал Стерлинг.

Тогда Алджамейна поддержал экс-боец UFC Чейл Соннен: тот и вовсе считает успехи россиян в ММА – результатом масштабной допинг-программы, которая много лет реализуется в России.

«Еще в 2012-м году я предсказывал доминацию российских бойцов в смешанных единоборствах. Когда UFC начал подписывать парней из России, я сказал им: «Не подписывайте их, если только вы не ведете бизнес с Россией. Потому что если вы возьмете их, то столкнетесь с доминацией, которую никогда не видели раньше». Если в России видят, насколько ты хорош, тебя забирают и селят в специнтернаты.

Я был в таком. Все живут на одном этаже, там же у них и школа, и компьютер, и они просто не выходят оттуда. Только тренировки. И я не говорю о том, что на самом деле стоит за российскими спортсменами. Никто не умеет так жульничать, как они. Там это стоит на государственном уровне. Они первые в мире по стероидам. И химию они принимают с очень молодого возраста.

Берут молодых парней, меняют им возраст, подделывают документы, а после этого накачивают химией до беспамятства. У них 18-летние борются с 15-летними, потому что у 18-летних поддельные паспорта. И химия в придачу. Недавно у них был чемпионат мира среди кадетов, в финал вышел парнишка из Орегона. И он борется с россиянином, который никак не выглядит на 15 лет. Они просто мошенники. Вот в чем правда российского спорта», – заявил Соннен, который сам по ходу карьеры несколько раз проваливал допинг-контроль.

Несмотря на домыслы, 1 февраля Ян выложил видео: на нем к временному чемпиону без предупреждения нагрянули допинг-офицеры USADA и взяли анализы. «В любое время, в любом месте», – написал россиянин, который сейчас готовится к реваншу со Стерлингом.

Напомним, Петр Ян был чемпионом UFC, но в первой же защите в марте 2021-го проиграл Стерлингу дисквалификацией. Россиянин побеждал претендента по судейским карточкам, но нанес запрещенный удар коленом. Впоследствии Стерлинг несколько раз отказывался от реванша, из-за чего Ян подрался с Кори Сэндхагеном и взял пояс временного чемпиона.

Реванш со Стерлингом назначен на 9 апреля, но не все уверены, что Алджамейн выйдет на бой. По одной из версий, именно поэтому UFC перенес поединок с марта на апрель – лишив его статуса главного события вечера.

Фото: Gettyimages.ru/ Jeff Bottari/Zuffa LLC; REUTERS/Evgenia Novozhenina