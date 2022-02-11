Конор против Порье в боксе – идеальный вариант для реанимации противостояния. А еще старта боксерского промоушена UFC

Дэйна Уайт кормит обещаниями почти пять лет.

Большая карьера Конора в UFC – все. Кажется, это очевидно даже для самых преданных поклонников Макгрегора. Ирландец проиграл два последних боя Дастину Порье, который и сам полноправным чемпионом так и не стал (Чарльз Оливейра сейчас слишком хорош).

Порье в очередной раз высказался о желании завершить противостояние с Конором именно по правилам бокса, и от такого выиграют абсолютно все: Дастин и Макгрегор – два главных боксера UFC, а босс промоушена давно грезит развитием боксерского проекта Zuffa Boxing. Дэйна Уайт уже почти пять лет обещает составить конкуренцию Бобу Аруму и Эдди Хирну, но до реальных дел пока не дошло. Такая вывеска – идеальный вариант угодить фанатам и ММА, и бокса.

У Макгрегора и Порье отличные боксерские бэкраунды. Их бой по правилам бокса будет гораздо зрелищнее, чем в UFC

Самая очевидная причина к организации четвертого боя именно по правилам бокса. Даже во время третьего боя летом прошлого года на UFC 264, когда в конце первого раунда ирландец сломал ногу, в клетке была настоящая война именно в стойке. Как и во время двух предыдущих поединков.

Ирландец изначально был базовый боксером и познавал азы в зале главной легенды этого вида спорта в Ирландии – Фила Сатклиффа. Перебив в стойке всех в UFC, Конор посчитал, что сможет потягаться с лучшим боксером поколения Флойдом Мейвезером, но он явно переоценил свои силы: Флойд в августе 2017 года не оставил ему никаких шансов, нокаутировав в десятом раунде. В прошлом году и вовсе планировался бой Конора с Мэнни Пакьяо, и стороны фактически пришли к соглашению, но Мэнни неожиданно проиграл Йорденису Угасу и решил баллотироваться в президенты Филиппин.

Порье познакомился с боксом также в самом начале бойцовской карьеры: в исправительном лагере для несовершеннолетних. Несмотря на то, что Порье выступает в ММА, он до сих пор – лицо одного из ведущих брендов боксерских перчаток – Everlast. Дастин уже неоднократно говорил о желании побоксировать с Конором:

«Я люблю бокс. Мне очень хочется показать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами. Но в нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА, и пришли, чтобы подтянуть бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс – моя главная страсть. Я бы хотел подраться с Конором или Нейтом Диазом по правилам бокса. И мне все равно, где это будет – в ринге или октагоне».

Уайт обещал переманить в Zuffa Boxing звезд, завалить их деньгами и создать собственные чемпионские пояса. Сейчас Дэйна обвиняет в неудачах всех, кроме себя

Дэйна Уайт обожает бокс точно не меньше, чем Конор и Порье. Он посещал боксерские поединки легенд, делая успешные ставки. Кроме этого, во время промоушена поединка Конора против Мейвезера, Флойд вспомнил, как тогда еще никому неизвестный Уайт проводил много времени в его зале в Лас-Вегасе.

«Мне нравится Дэйна Уайт, ничего не имею против него, но я хорошо помню те времена, когда Уайт ошивался вокруг меня, Джеффа Мейвезера и таскал наши сумки. Дэйна, я помню, как ты таскал мои сумки. И ты должен помнить, что я относился к тебе со всей любовью. Ради тебя я даже нацепил логотип экипировки Bullenbeiser Boxing себе на трусы, когда ты меня об этом попросил, и всегда был добр к тебе. Но неожиданно он побрился наголо и стал крутым парнем», – говорил Флойд.

О своих больших планах покорить профессиональный бокс Дэйна сообщил прямо во время промоушена боя Макгрегора против Мейвезера, облачаясь в футболки с названием будущего промоушена – Zuffa Boxing:

«Я обязательно приду в бокс вместе с Ари Эмануэлем (главой WWE/IMG), и UFC будет проводить и боксерские шоу. Мне нужно подобрать персонал, но я приду в бокс. Это не так просто, нам нужно еще поработать. Я полагаю, что смогу сделать это лучше, чем кто-либо еще.

Мы все знаем, что бокс в упадке. Вопрос в том, как это исправить. Подумайте обо всех тех людях, что вовлечены в профессиональный бокс, только немногие из них зарабатывают большие деньги. Есть горсть людей получающих всю прибыль, а остальные не получают ничего. В конце концов, где результат от миллиардов долларов, которые были заработаны на боксе? Его нет. Потому что нет бренда».

Во время многочисленных интервью Уайт сравнивал бизнес-модели UFC и профессионального бокса, делая особый акцент на то, что нынешние акулы боксерского бизнеса фактически ничем не рискуют. Определенно в его словах была доля истины:

«Всякий раз в случае боксерского боя действует одна, не имеющая ничего общего с бизнесом модель: давайте соберем со всех как можно больше денег и свалим отсюда. Ведь так? Так в боксе велись дела всегда. Никто не пытается инвестировать. Думаете, эти ребята из боксерского бизнеса вкладывают деньги назад в спорт? Нет, не вкладывают. Большинство сегодняшних боксерских промоутеров – это посредники. Они не рискуют своим капиталом, своими деньгами. Они получают деньги от НВО, ESPN или Showtime, или совместно с телеканалами от платных трансляций. Они даже не берут на себя риск неудачи платной трансляции.

Мы же принимаем все риски платной трансляции, и мы создали компанию. Мы создали бренд. Когда начинается шоу UFC, все понимают, что они получат. Мы подбираем хороший андеркард, мы создаем звезд, потому что мы хотим, чтобы каждый боец из шоу завоевал зрительские симпатии. Хочется, чтобы зритель насладился всем шоу. Приходишь на боксерское шоу, и зрители начинают собираться за 10 минут до главного боя. Приходишь на шоу UFC, и зал полон с самого начала. Мне нужно, чтобы зрители вскакивали со своих мест три или четыре раза и орали. Сейчас в боксе весь спорт и все шоу строятся на одном главном бое, и если этот бой – отстой, я просто останусь дома в субботу вечером, потрачу немного денег, и с недовольством выключу телевизор.

Моя работа заключается в том, чтобы каждый раз, когда зритель выключает телевизор, он чувствовал, что не зря потратил свои деньги. Я не могу гарантировать, что конкретный бой станет зрелищем, которого зритель еще не видел. Поэтому необходимо наполнить все шоу хорошими боями, и позаботиться о том, чтобы все бойцы могли заработать. Мы распределяем деньги среди всех бойцов».

Вводные у Уайта действительно были идеальными: во-первых, это эксклюзивный контракт с ESPN, он с ходу мог навязать конкуренцию Бобу Аруму, его турниры также транслировал ESPN. Дэйне для этого даже не пришлось слишком напрягаться. Достаточно было просто сделать бои лучших ударников UFC – Нганну, Конора, Порье, Фергюсона, Гарбрандта, Холлоуэя. Многим из них была интересна идея попробовать себя в боксе. Длительное время обсуждалась идея свести в ринге бывшую королеву UFC Аманду Нуньес с боксершей Клариссой Шилдс, и обе были готовы определить сильнейшую по правилам бокса.

Вскоре Уайт публично бросил вызов главным боксерским промоутерам Бобу Аруму и Оскару Де Ла Хойе, назвав их мошенниками, и что создаст Zuffa Boxing собственный чемпионский пояс, не признавая организации вроде WBC, WBA, IBF и WBO:

«Я провел встречи буквально со всеми важными игроками в боксе, кроме Оскара Де Ла Хойи и Боба Арума. Де Ла Хойя – абсолютный мерзавец, лжец и идиот. Боб Арум – тоже сволочь. Могу гарантировать, что буду сотрудничать с Элом Хэймоном (глава Premier Boxing Champions). У нас была очень хорошая встреча с Эдди Хирном, и не исключено, что мы будем работать вместе».

Такие высказывания Уайта совсем неудивительны – с обоими он находится в длительных публичных конфликтах. В конце апреля 2019 года Дэйна едва ли не давал слово, что к осени Zuffa Boxing начнет организовывать турниры:

«Прямо сейчас строится главный офис Zuffa Boxing. Если все пройдет как надо, то в октябре мы сможем начать действовать. Жду с нетерпением, тем более, что время мы выбрали идеальное. Ключом к успешному боксерскому промоушену станет организация боев между самыми лучшими боксерами современности».

Но уже в декабре 2019 года Уайт пытался найти оправдания в несовершенстве боксерского бизнеса:

«Как и в любом другом бизнесе, на дорогах есть выбоины и лежачие полицейские, которые нужно преодолевать. Я до сих пор разбираюсь с этим. Как только я приведу все в готовность, я анонсирую запуск Zuffa Boxing. Мы сделаем пресс-конференцию и все остальное. Я не стану вести себя так, будто приду в бокс и сразу все исправлю. Я не знаю, можно ли вообще добиться этого. Все может быть настолько плохо, что ничего уже не изменить. У меня пока нет ответа, но мы точно попробуем».

Весь 2020 год журналисты донимали босса UFC о том, когда же стартует первое боксерское шоу, но в ответ Уайт объявил о заморозке проекта. Он не придумал ничего лучше, чем обвинить в произошедшем сам бокс:

«Я никогда не говорил, что конкретно делаю, но я пытался понять этот спорт в течение последних двух лет. Причина, по который вы никогда не видели, как я что-то делаю в нем, заключается в его испорченности. Он будто сломан. Там творится полный бардак. В ближайшее время я ничего не буду делать».

Проблемы старта Zuffa Boxing на поверхности: в такой масштабный проект на долгосрочную нужно инвестировать десятки, если не сотни миллионов долларов, на что сейчас инвесторы UFC, судя по всему, не готовы, но организовать бой Конора с Порье или условным Джейком Полом – идеальный вариант. Такое событие не нужно раскручивать.

Фото: globallookpress.com/Diego Ribas, Joel Marklund; Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Christian Petersen