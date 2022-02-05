60 комментариев

Боец-сенсация, победивший Адесанью.

У нового чемпиона UFC Шона Стрикленда тяжелая судьба. В детстве он стал жертвой домашнего насилия и воспитывался дедушкой-расистом, сделавшим из него скинхеда. В школе Стрикленд рисовал на теле свастики, но изменился благодаря ММА – полюбил себя и людей вокруг.

Тяжелые испытания закалили характер Стрикленда. Он прошел долгий путь к успеху – заслужив победу над Адесаньей и чемпионский пояс.

Стрикленд с детства был жертвой домашнего насилия. Его отец терроризировал семью, а дедушка-нацист воспитывал во внуке скинхеда

Шон Стрикленд вырос в неблагополучной семье: отец не работал, употреблял наркотики и алкоголь, избивая жену на глазах сына. Сцены домашнего насилия травмировали Стрикленда, который в школе стал ненавидеть людей:

«У меня было тяжелое детство. Хотя я встречал людей, после рассказов которых моя жизнь напоминает Диснейленд. Но я всегда был полон гнева. Мне было так приятно ненавидеть кого-то. Я шел по улице с ножом или камнем, надеясь кого-нибудь убить.

Мой отец был психом. Он часто приходил домой пьяный и думал, что мама ему изменила, после чего ломал мои игрушки. Но есть одна история, которую я особенно хорошо помню.

Кажется, я был в третьем классе, еще очень юный. Тогда я часто спал в маминой комнате, ведь боялся, что отец ее убьет. Однажды я спрятался под кроватью и увидел, как он залез на мою мать. Возможно, это был грубый секс, но кто его знает? Он сидел на маме и душил ее, приговаривая: «Этой ночью ты умрешь».

Единственное, что я видел в тот момент – гитара. Поэтому я схватил ее и ударил отца по голове так сильно, как только мог. Я взял телефон, выбежал и позвонил в полицию. Но моя тупая мамочка вытащила его из тюрьмы на следующий же день».

Стрикленд ненавидел отца: из-за насилия он копил гнев и часто менял школы – учителя не справлялись. В 18 лет Стрикленд заступился за мать и сломал отцу нос – он перешел с алкоголя на наркотики и стал невыносимым. Отец Шона умер от рака, но это не стало потрясением. Воспитанием Стрикленда со школы занимался дедушка, который сделал только хуже, подтолкнув внука к неонацизму.

«Мой дедушка был большим куском дерьма. Ребенком я не понимал этого и поклонялся ему как герою. Он был за два метра ростом и все время рассказывал мне безумные вещи. Во мне скопилось столько ненависти, что я увлекся неонацизмом.

Когда ты учишься в седьмом классе и распространяешь нацистские идеи – ты этого даже не осознаешь. Ты вообще не понимаешь, что все эти слова значит. За тебя это говорит тот, на кого ты равняешься.

Дедушка стал для меня авторитетом, которым не был отец. И его личность поглотила меня. Я рисовал свастику на руке и шел в школу, даже не осознавая, что все это значит», – вспоминает Стрикленд.

В школе он стал скинхедом и обожал фильм «Американская история Х». Это антирасистская картина, но Стрикленд воспринял ее как пропаганду. А главный герой-скинхед (в исполнении Эдварда Нортона) стал его кумиром:

«Вы когда-нибудь видели «Американскую историю X?» Когда я был ребенком, люди спрашивали меня, кем я хочу стать? А я хотел стать одним из этих парней. Мне казалось, что скинхеды очень крутые. Когда я был ребенком, то видел в них героев».

Когда Стрикленд вырос, он сохранил жесткость и даже убил собаку из пистолета: «Я, кстати, однажды убил собаку, когда пошел на природу со своим псом. И там была куча псин без поводка, бродячие грозные собаки, питбули. И они накинулись на мою собаку. Я достал пистолет и подстрелил одну. Если что, это была самооборона».

ММА сделали Стрикленда толерантным: сейчас он отрекся от неонацизма, но остается одним из главных радикалов в UFC

Спасением для Стрикленда стал спорт: когда в девятом классе его выгнали из школы за расистскую выходку (боец не раскрывает деталей), мать привела его в зал ММА. Тогда Стрикленд уже был фанатом UFC и мечтал стать бойцом – несмотря на насмешки брата. Первый день в зале стал для него откровением:

«Я помню, как плакал после окончания спарринга. Даже когда я вспоминаю это, у меня текут слезы. Не помню, чтобы когда-либо испытывал счастье до этого. Я стал тренироваться и все чаще думал: «Черт возьми, я никого не ненавижу. Все люди классные».

Ведь многие ребята, которые помогали мне, были цветными. До этого я общался только с белыми, и большинство из них были мудаками. Парни же из зала протянули мне руку, хотя я был гребаным неонацистом. Я выглядел так, словно сбежал из гитлерюгенда, но они помогали мне.

Единоборства стали для меня чем-то вроде терапии. Я осознал, что пришло время стать нормальным человеком и приспособиться к обществу. Тренировки помогали справиться с проблемами, и я впервые увидел свет. Я научился прислушиваться к себе и самостоятельно мыслить».

Стрикленд попал в ММА в 16 лет, а в 19 – едва не сел в тюрьму. Его обвиняли в двух преступлениях из-за драки на вечеринке – даже побывал за решеткой. Стрикленд жил по правилам белых расистов, которые контролировали тюрьму:

«Ты заходишь в тюрьму. Если ты белый, то расисты подходят к тебе и проводят экскурсию. Они помогают тебе застелить постель, рассказывают про правила. Ты не можешь ходить в туалет, пока все ужинают. А если принимаешь душ с черным парнем, то должен с ним драться.

Я сказал, что не расист. Тогда мне ответили: «Позволь остановить тебя прямо сейчас. Если ты не присоединишься к нам, то будешь сам по себе. Ты в полной жопе...» Я прохожу мимо камеры для чернокожих, а там все эти ублюдки, похожие на Криса Кертиса [темнокожий боец UFC и друг Стрикленда]. Хватаются за решетку, угрожают, говорят, что убьют меня на хрен... Я понял, что не создан для тюрьмы».

Стрикленд потратил все сбережения на залог и остался без денег. До ареста он хотел завязать с ММА (несмотря на рекорд 5-0) и уйти в армию, но нужда заставила действовать.

Стрикленд позвонил главе промоушена King of the Cage, в котором выступал, и попросил срочный бой. Он поехал драться в Южную Африку, а после победы остался в спорте. Стрикленд признается: если бы не драка на вечеринке, он бы ушел на контракт в армию. К счастью для него, тюрьмы удалось избежать (хотя грозило до трех лет), а в 23 он подписал контракт с UFC.

В лиге у Стрикленда дурная репутация: фанаты считают его радикалом и ксенофобом, а некоторые бойцы – сторонятся. Потому что он говорит шокирующие вещи: перед боем с Юрайей Холлом признавался, что готов убить соперника, а себя называл проституткой:

«Я – гребаный идиот. Я – проститутка. Я раздеваюсь, меня запирают в клетке, и я пытаюсь убить ублюдка. Такова моя работа. И вот что я вам скажу, ребята. Мне нравится быть высокооплачиваемой проституткой. Это чертовски весело. Но не нужно пытаться это приукрасить.

Я скажу вам одну вещь: мы с Юрайей попытаемся на хрен убить друг друга. Это просто факт. Мы сражаемся, вот что мы делаем. Мы оба попытаемся убить друг друга. И я искренне надеюсь, как проститутка, находящаяся здесь для вашего развлечения, что один из нас умрет за вас, ребята».

На тренировках Стрикленд рубится – его часто выгоняли из зала. Но некоторым это нравится: боец ONE FC Мурад Рамазанов вспоминал, что Стрикленд единственный в зале без страха бился с Хамзатом Чимаевым, когда тот уже был звездой UFC:

«Там было много бойцов, и я сравнивал, как они со мной спарринговались, а как с Хамзатом. Со мной пытались зарубиться, видимо, потому что меня не знали. А с Хамзатом они боялись работать, прекрасно помню это. Видимо, пиар-машина UFC работает.

А Стрикленд любит зарубиться, он нетрусливый американец. Сколько раз его выгоняли из Xtreme Couture и других залов, потому что он рубится. Я лично свидетель того, как он нокаутировал одного крепкого бойца, который начал с ним махаться. Он его нокаутировал и сразу на тренеров посмотрел с поднятыми руками, мол «он сам виноват». Но мы с Хамзатом и Шоном тогда по полной рубились, ни на что не отвлекаясь».

Стрикленд может встретиться с Чимаевым в октагоне: 22 октября тот подерется с Пауло Костой – возможно, победитель станет претендентом. Но пока Стрикленд наслаждается жизнью и победой над Адесаньей.

После чемпионства О’Мэлли Уайт шепнул бойцу на ухо: «Ты не представляешь, сколько денег теперь заработаешь». Это касается и Стрикленда. Из-за скандальной репутации он вряд ли обогатится на спонсорах, но для его целей хватит: «Теперь я поставлю новые диски на свой Hyundai Accent».

Фото: globallookpress.com/Reinaldo Reginato; Gettyimages.ru/Jeff Bottari, Chris Unger, Mark Evans; instagram.com/strickland_mma_