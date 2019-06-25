Отец Ломаченко – гений бокса. Воспитал двух чемпионов по собственной методике

Задания на логику, мышление и даже народные танцы.

Этот текст был подготовлен вместе с производителем беспроводных систем безопасности Ajax Systems. Системы Ajax уже защищают более 200 тысяч человек в 80 странах мира от ограбления, пожара и потопа. Мы расскажем о тренере, который не только воспитал лучших украинских боксеров, но и о котором все говорят, что за ним как за каменной стеной. Когда Ломаченко-старший в твоем углу, это уже почти победа. Он всегда дает результат. «Нам помогают бог и Анатолий Ломаченко», – в этой фразе Александра Усика весь смысл.

Василий Ломаченко – проект отца

«Я не помню, когда отец впервые привел меня в боксерский зал. Но знаю, что он надел на меня перчатки, когда мне было три дня отроду. Это выглядело как загрузка боксерской программы в мою голову. Мой отец – геймер, а я – игра. Он играет в эту игру», – рассказывает про папу Василий Ломаченко.

Ломаченко-старший безумно любил бокс. Сначала увлечение носило характер самообороны: в молодости Анатолий хотел уметь постоять за себя, учился по книжкам и видеоурокам. В армии он выполнил норму первого разряда, затем отучился в пединституте и вернулся в родной Белгород-Днестровский работать учителем физкультуры с единственной мечтой – открыть в городе первую секцию бокса.

Мечта осуществилась, но проблем хватало: «Хотел организовать секцию в детской спортивной школе и наткнулся на полный отказ. Интересно мотивировка звучала. Мол, мы специализируемся на легкой атлетике, а городок у нас маленький, поэтому при возникновении новой секции часть молодежи уйдет в бокс. В итоге кадры будут распыляться, и мы только потеряем таланты». Но Ломаченко не отчаялся, заручился поддержкой директора школы и открыл секцию в подвале школы. Через несколько месяцев в секции Анатолия Николаевича занималось 40 парней.

Маленький Вася начал активно заниматься с отцом с трех лет, а в шесть лет провел первый бой в Белгород-Днестровском: «Помню, что дрался с парнем, который был больше и старше меня, но я победил. Отец воодушевил меня. Он показал всю красоту этого вида спорта».

Ломаченко-старший грамотно играл в любимую игру. Василий выигрывал соревнования в юношеских категориях, побеждал на чемпионате Европы среди кадетов, а затем взорвал взрослый любительский бокс. Под руководством отца он победил на семи чемпионатах Украины, выиграл два мировых первенства и две Олимпиады (2008, 2012).

В профи Ломаченко быстро сдал звездой. Уже в третьем поединке украинец стал чемпионом мира, а сейчас все престижнейшие издания считают Василия лучшим боксером мира: он занимает первое место во всевозможных рейтингах Pound-for-Pound, владеет двумя поясами чемпиона в легком весе и имеет привлекательный рекорд 13-1. Летом или в начале осени Ломаченко может выиграть третий титул: активно ведутся переговоры о поединке за вакантный пояс WBC с британцем Люком Кэмпбеллом.

Уникальная система подготовки

Ломаченко всесторонне готовит бойцов:

• У него нет единой системы – к каждому боксеру у него свой подход. Ломаченко работает не только над развитием сильных качеств, но и над нейтрализацией негативных моментов;

• Анатолий Николаевич хочет, чтобы его бойцы были развиты не только физически, но и умственно;

• В подготовку могут быть внедрены другие виды спорта. Даже народные танцы;

• Много времени тренер уделяет психологии.

Ломаченко не заставляет своих боксеров только бегать, качаться и отрабатывать комбинации. Его тренировки – это целое искусство. К примеру, Василия отец отправлял на занятия народным танцами – чтобы улучшить координацию и мышцы ног. Ломаченко-младший противился подобным экспериментам, но папа настаивал на своем: либо ходишь на танцы и на бокс, либо не ходишь никуда. Сын подчинялся. Как итог, сейчас Ломаченко один из самых подвижных боксеров мира – его перемещениям в ринге завидуют многие элитные бойцы.

И это не единственный пример, когда Анатолий Николаевич интегрировал другие виды спорта в свою систему. Гимнастика и акробатика для общей физической подготовки, игровые виды спорта для координации – он включает дополнительные тренировки, если видит, что подопечному нужен апгрейд по определенным навыкам. К слову, поиграть в волейбол или в хоккей любит и сам Папаченко: так его назвал Александр Усик после победы во Всемирной боксерской суперсерии – прозвище приклеилось очень быстро.

Бокс Ломаченко начинается с головы. Большое внимание в подготовке уделяется внимательности и концентрации. Задания на логику должен пройти каждый. «Сначала мне не хватало мужества сказать ему, что это не сработает. Люди думали, что мы сумасшедшие, но все это давало нам умственное превосходство над соперниками», – рассказывал еще один украинский чемпион мира Александр Гвоздик.

Ломаченко считает, что голова бойца должна всегда оставаться холодной. Именно поэтому он загоняет боксеров в сложные психологические ситуации, в которых адреналин прет, но нужно сохранять спокойствие. Василий не раз бегал марафонские дистанции по украинским дорогам и переплывал 8-километровый лиман в Затоке через шторм. Таким же тренировкам подвергался и Александр Усик. После такой физподготовки любой соперник в ринге нестрашен.

Анатолий Николаевич на своем примере показывает, каким должен быть человек в спорте. На его лице никогда не бывает эмоций – в том числе во время боя. Во время финала WBSS в Москве Ломаченко-старший помогал Александру Усику: в углу украинца все было спокойно даже после тревожных раундов, в углу Мурата Гассиева тренеры не знали, где искать выход из ситуации.

Олимпийский успех боксеров из Украины

В начале десятилетия украинские боксеры доминировали в любительском боксе. На ЧМ-2011 они собрали четыре золота, а через года зажгли на Олимпиаде в Лондоне. Ломаченко и Усик привезли домой главные награды, Денис Беринчик взял серебро, а Гвоздик и Тарас Шелестюк – бронзы.

Анатолий Ломаченко не значился главным тренером олимпийской сборной, но лондонский успех целиком принадлежит ему: «Отец Василия построил ту команду. Он создал ее с нуля и был для каждого из нас наставником. У нас был официальный главный тренер Дмитрий Сосновский, но все понимали, кто на самом деле создал ту команду», – рассказывал Гвоздик через пару лет после Игр.

Вскоре команда Ломаченко успешно выступила в полупрофессиональном турнире World Series Boxing, заняв второе место. Дальше были только профи. И здесь у Анатолия Николаевича получается отлично. Он сосредоточен на работе с сыном, но при необходимости помогает каждому из золотой олимпийской команды. «Он действительно тренер, который может сделать из боксера чемпиона, высококлассного спортсмена. Для меня он гениальный человек. Он гений бокса. И он доказал это не только со мной. Он воспитал не только меня.

Когда у Усатого (Александр Усик – Sports.ru) были спорные бои без присмотра отца – это был один бокс. Как только в его лагере появился папа, все сразу увидели разницу. Одна из моих целей в профессиональном боксе – закрепить фамилию Ломаченко. Закрепить его имя как гениального тренера в профессиональном боксе».

Ненавидит славу, похвалу и разговоры о деньгах. Он вообще не любит говорить

Анатолий Ломаченко не любит внимание и почти не дает интервью. Не поленитесь погуглить: в сети вы почти ничего не найдете. Ломаченко просто делает свою работу и не нуждается в похвале – она его раздражает и портит ему настроение. А еще Ломаченко-старший очень просто относится к деньгам.

Прошлым летом Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира – выше только звезды. В каждом интервью украинец говорил, что главный вклад в эту победу внес именно Анатолий Ломаченко. Но весной этого года стало известно, что тренер не взял с Усика ни цента. «Я здесь ради бокса, а не ради денег», – сказал Анатолий Николаевич. Усик и сейчас продолжает держать связь с отцом Василия – спрашивает советы перед переходом в тяжелый вес.

В то же время, отца не обижает деньгами сын. Василий рассказывал, что половину своих гонораров отдает папе – за ту работу, что он с ним проделал за 30 лет. Наверняка все остальные тренеры, которые получают за бой около 10 процентов гонорара, сейчас завидуют отцу Ломы.

Своих детей Василий воспитывает в той же манере, что воспитывали его. Пару лет назад сын чемпиона Анатолий попросил папу купить новый айфон. Боксер подчинился, но с условием – надо вместе с ним пробежать 20 километров от Аккермана до Затоки. Сын сделал и получил в подарок свой телефон. «Он должен понимать, что ничего так просто не дается. Конечно, я могу купить ему то, что он хочет, но если так поступать, тогда вырастают такие вот «мажорчики», – рассказывает Ломаченко.

Самый маленький Ломаченко пока делает только первые шаги в боксе, но Василий уверен в одном: «Если сын когда-нибудь попросит меня научить его боксу, сразу отведу его к деду».

#ПапаченкоГерой.

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Александр Усик записал серию видео про то, как сделать твой дом безопасным. В них с титулованным боксёром случаются самые обыкновенные бытовые ситуации. Он одной левой тушит пожар, предотвращает потоп и разбирается с жуликами – используя систему безопасности Ajax.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; instagram.com/lomachenkovasiliy