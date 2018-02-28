Хоккеист-юниор вырубил соперника одним ударом. Ему бы в ММА

Растет тафгай что надо.

В матче Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингс» – «Свифт Каррент Бронкос» борьбы не получилось. «Нефтяных королей» разгромили – 0:8. Но одну победу хоккеисты «Эдмонтона» все-таки одержали.

Во втором периоде Колтон Келлер («Эдмонтон») и Тайлер Нэйджел («Свифт Каррент») решили подраться. Бой получился очень коротким: Келлер закончил быстро, отправив соперника в глубокий нокаут одним ударом. Нэйджела унесли с площадки медики и партнеры по команде.

20-летний Келлер умеет не только драться. Он капитан и лучший снайпер команды – забросил 26 шайб за сезон.