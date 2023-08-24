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«Ак Барс» хочет Кубок Гагарина: уговорили Билялетдинова, взяли Яшкина и Свечникова – только к защите вопросы

КХЛ КХЛ
Марат Валиуллин
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
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Казань – главный фаворит КХЛ?

Летом 2022-го все мы досрочно отдавали Кубок Гагарина «Ак Барсу», и тогда аргументы были железными: подписания Радулова, Шипачева с Войновым, возвращение Галиева и приход Знарка.

На деле все получилось иначе: в команде возникли внутренние конфликты, Знарка выгнали в начале декабря, а на его место поставили самого успешного тренера в истории «Ак Барса» – Зинэтулу Билялетдинова. Собственно, благодаря ему казанцы спасли сезон – по ходу регулярки они балансировали на границе плей-офф, но финишным спуртом выиграли конференцию, не без труда добрались до финала, где в седьмом матче проиграли ЦСКА.

Летом «Ак Барс» стал еще сильнее, в то время как конкуренты тонут в проблемах. В СКА вечная неразбериха с составом, «Авангард» и «Магнитка» потеряли лидеров, «Салават» вообще не выглядит претендентом на кубок. Получается, главный соперник Казани – только ЦСКА: у армейцев очень солидный запас прочности, и пока одна проблема – неопределенный статус вратаря Ивана Федотова.

В общем, Казань выглядит главным фаворитом КХЛ. Так ли легко будет выиграть Кубок Гагарина?

«Ак Барс» собрал оооочень мощную атаку, но к обороне есть вопросы

Казань и без того была сильна во всех линиях, а примерно 80% игроков имели действующие контракты. Из потерь – только отъезд Дмитрия Воронкова в «Коламбус». В остальном команда была готова пойти за кубком прежним составом, но тут вступило в силу золотое правило любого менеджера – если есть возможность усилить состав, надо этим пользоваться.

Внезапно на рынке оказался Дмитрий Яшкин – кто откажется от игрока, который в КХЛ стабильно кладет 30+ голов за сезон. «Ак Барс» подсуетился и выписал Яшкину трехлетний контракт.

Потом стало понятно, что в СКА не останется форвард Дамир Жафяров – и его тоже быстро забрал «Ак Барс». Пусть Дамир и не является воспитанником казанского хоккея и прежде не имел отношения к Казани, для клуба этот переход выгоден с медийной точки зрения. Не зря Жафяров уже мелькает в соцсетях за приготовлением эчпочмаков.

Казалось бы, на этом моменте клуб должен был остановиться и усилить оборону. Позиции Вячеслава Войнова не выглядят стабильными – он присаживался в запас по ходу прошлого плей-офф, а другого солидного блюлайнера в команде нет. Казанцы были заинтересованы в возвращении Стивена Кэмпфера, но тот подписал двусторонний контракт с «Аризоной».

У «Ак Барса» были и другие варианты по усилению обороны, но клуб немного удивил следующим шагом: в середине августа Казань вернула Евгения Свечникова, который с 2014 года играл за океаном.

Нет сомнений: крепкому Свечникову вполне по силам вписаться в хоккей Билялетдинова, но прямо сейчас не очень понятно, где именно его будут использовать. Возникает дисбаланс в атаке, когда нужно распределить игровое время среди форвардов так, чтобы минимизировать недовольства в раздевалке.

Мы прикинули состав «Ак Барса» на фоне того, что увидели на предсезонке, и на фоне своих ожиданий. Понятно, что Свечников не будет в запасе – он может спокойно сыграть на месте Петрова в третьей тройке или заменить того же Жафярова и выйти в связке с Сафоновым и Радуловым. Тем более, в прошлом сезоне на этом месте играл габаритный Воронков, а Свечников-старший вполне похож по антропометрии на Дмитрия.

В любом случае, для Билялетдинова это приятная головная боль, а вопрос с подписанием защитника можно решить до конца декабря.

Казань разрулила ситуацию с потолком зарплат. Как это получилось?

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин может давать мастер-класс по тому, как вписываться в потолок – например, в Петербурге его уроки точно пригодились бы. Хотя стандартным способом – сократить действующий контракт – Казань тоже пользовалась: так Дамир Жафяров переподписался с 80 млн, которые получал в СКА, на 60. В остальном же клуб разруливал вопрос красиво.

«Ак Барсу» пришлось расторгнуть контракт с Хафизуллиным – и это была единственная опция. В любом случае, здесь вопрос в размере компенсации, которая учитывается под потолком зарплат. Вряд ли с игроком расстались полюбовно и не заплатили ни копейки, но есть вероятность, что Динар получил меньше 25%, положенных по регламенту.

Зато в случае с Токрановым все обошлось без потерь. В контракте защитника был пункт о запрете на обмен, и похоже на то, что он сам был готов покинуть родной клуб и поехать куда угодно, лишь бы играть. Теперь Василий в «Северстали», а «Ак Барс» умело скинул тяжелый контракт из платежки.

Казанцы здорово решили ситуацию и с Максимом Марушевым. Форвард последние два года играл в АХЛ в фарме «Вегаса», но этим летом вернулся. Сейчас он более зрелый игрок, который классно идет в давление, прокачал бросок и вообще выглядит гораздо увереннее.

Два года назад при таких вводных он бы спокойно забрал место в основе, но сейчас и ему тяжело пробиться в состав при обилии более раскрученных игроков, и самому «Ак Барсу» сложно вписать его под потолок. В итоге клуб сохранил на него права и нашел компромисс с арендой – ближайший сезон Марушев проведет в «Тракторе», а потом вернется в Казань.

Билялетдинов остался еще на год. Похоже, его уговорил глава Татарстана

Работа над усилением состава заслуживает уважения, но все же ключевое достижение «Ак Барса» – 68-летний Зинэтула Билялетдинов, экстренно заменивший Знарка по ходу прошлого сезона, остался еще на год.

Летом ходили разные слухи о его будущем – обсуждалось, что команду возглавит Бабенко, а сам Билл будет наблюдать со стороны и включится при необходимости.

В конце мая на награждении серебряными медалями в Казанском Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов подписал контракт в режиме онлайн: «Зинэтула Хайдярович, не бросай нас, я очень тебя прошу». И уже в середине июня Билялетдинов остался. Наверняка его не обидели финансово (цифры не разглашаются), но в этом решении видится возможность выиграть еще один Кубок: схемы Билялетдинова все еще работают, собран очень сильный состав и у него есть безграничное доверие.

Именно Билялетдинов наладил микроклимат в команде, когда все рушилось. Не секрет, что определенные игроки казанцев, имея звездный статус и большой авторитет, токсично влияли на коллектив. На выходе остался один лидер – Радулов, вокруг которого объединились все. Тренер стабилизировал команду, наладил оборону, и только после этого «Ак Барс» стал таким, каким его представляли летом 2022-го.

Билл вернул Брэндона Бови – тренера по физподготовке, одного из сильнейших в КХЛ. Он внес большой вклад в чемпионский «Ак Барс»-2018, в том числе благодаря ему до исторического кубка дошел «Авангард». Нет сомнений, что и сейчас Казань в плане физики никому не уступит.

В совокупности все эти факторы еще до старта сезона дают нам главного фаворита на Востоке – «Ак Барс» и так выглядел машиной, а на фоне слабеющих конкурентов почти наверняка выиграет конференцию. В теории дальше возможны сюрпризы, со второго раунда начинается перекрестный плей-офф, но пока есть ощущение, что Казань спокойно дойдет до финала и снова будет бороться за кубок.

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Фото: ak-bars.ru

6 комментариев

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greedy
Лишь бы не СКА. Да и ЦСКА их догоняет по уровню отторжения.
+4
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+4
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Inter_09
О да, взяли Свечникова прямо выцарапали из лап НХЛ, ну все это гарантия победы в Кубке Гагарина.
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Евгений Мешков
у меня в финале было ощущение, что АК барс то был посильнее в моменте, должен был по игре дожимать ЦСКА. сейчас ЦСКА сильно лучше не стал, мегановичков нет, ушел по моему Сергеев. СКА - конечно там большая скамейка, по сезону это поможет, но в плей офф решает как раз таки общий слаженный стабильный состав, где нет таких метаний, что пол команды меняется после поражения. все это преимущество регулярки легко испариться, едва что то пойдет не так.
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другой вопрос что Казани нужно будет обыграть не одних армейцев в финале, а скорее всего и тех и других. а тут много сил и энергии надо. поэтому как бы для команд на Западе принципиально, кто заберется по выше, чтобы с Ак Барсом играть после того, как казанцев вымотает тот кто окажется ниже в строчке ТТ.
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soda overdose
Главный фаворит от востока это как минимум! По делу должны были дожать ЦСКА в прошлом году, но к армейскому счастью не хватило батареек.
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greedy
Ответ Inter_09
О да, взяли Свечникова прямо выцарапали из лап НХЛ, ну все это гарантия победы в Кубке Гагарина.
Ну посмотрим. Лайпсик вот вполне смотрится на уровне КХЛ. Свечников тоже может быть усилением.
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Вадим Зиятдинов
Ответ soda overdose
Главный фаворит от востока это как минимум! По делу должны были дожать ЦСКА в прошлом году, но к армейскому счастью не хватило батареек.
да ладно батареек, это подарок на 100 летие ЦСКА
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