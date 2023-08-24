Казань – главный фаворит КХЛ?

Летом 2022-го все мы досрочно отдавали Кубок Гагарина «Ак Барсу», и тогда аргументы были железными: подписания Радулова, Шипачева с Войновым, возвращение Галиева и приход Знарка.

На деле все получилось иначе: в команде возникли внутренние конфликты, Знарка выгнали в начале декабря, а на его место поставили самого успешного тренера в истории «Ак Барса» – Зинэтулу Билялетдинова. Собственно, благодаря ему казанцы спасли сезон – по ходу регулярки они балансировали на границе плей-офф, но финишным спуртом выиграли конференцию, не без труда добрались до финала, где в седьмом матче проиграли ЦСКА.

Летом «Ак Барс» стал еще сильнее, в то время как конкуренты тонут в проблемах. В СКА вечная неразбериха с составом, «Авангард» и «Магнитка» потеряли лидеров, «Салават» вообще не выглядит претендентом на кубок. Получается, главный соперник Казани – только ЦСКА: у армейцев очень солидный запас прочности, и пока одна проблема – неопределенный статус вратаря Ивана Федотова.

В общем, Казань выглядит главным фаворитом КХЛ. Так ли легко будет выиграть Кубок Гагарина?

«Ак Барс» собрал оооочень мощную атаку, но к обороне есть вопросы

Казань и без того была сильна во всех линиях, а примерно 80% игроков имели действующие контракты. Из потерь – только отъезд Дмитрия Воронкова в «Коламбус». В остальном команда была готова пойти за кубком прежним составом, но тут вступило в силу золотое правило любого менеджера – если есть возможность усилить состав, надо этим пользоваться.

Внезапно на рынке оказался Дмитрий Яшкин – кто откажется от игрока, который в КХЛ стабильно кладет 30+ голов за сезон. «Ак Барс» подсуетился и выписал Яшкину трехлетний контракт.

Потом стало понятно, что в СКА не останется форвард Дамир Жафяров – и его тоже быстро забрал «Ак Барс». Пусть Дамир и не является воспитанником казанского хоккея и прежде не имел отношения к Казани, для клуба этот переход выгоден с медийной точки зрения. Не зря Жафяров уже мелькает в соцсетях за приготовлением эчпочмаков.

Казалось бы, на этом моменте клуб должен был остановиться и усилить оборону. Позиции Вячеслава Войнова не выглядят стабильными – он присаживался в запас по ходу прошлого плей-офф, а другого солидного блюлайнера в команде нет. Казанцы были заинтересованы в возвращении Стивена Кэмпфера, но тот подписал двусторонний контракт с «Аризоной».

У «Ак Барса» были и другие варианты по усилению обороны, но клуб немного удивил следующим шагом: в середине августа Казань вернула Евгения Свечникова, который с 2014 года играл за океаном.

Нет сомнений: крепкому Свечникову вполне по силам вписаться в хоккей Билялетдинова, но прямо сейчас не очень понятно, где именно его будут использовать. Возникает дисбаланс в атаке, когда нужно распределить игровое время среди форвардов так, чтобы минимизировать недовольства в раздевалке.

Мы прикинули состав «Ак Барса» на фоне того, что увидели на предсезонке, и на фоне своих ожиданий. Понятно, что Свечников не будет в запасе – он может спокойно сыграть на месте Петрова в третьей тройке или заменить того же Жафярова и выйти в связке с Сафоновым и Радуловым. Тем более, в прошлом сезоне на этом месте играл габаритный Воронков, а Свечников-старший вполне похож по антропометрии на Дмитрия.

В любом случае, для Билялетдинова это приятная головная боль, а вопрос с подписанием защитника можно решить до конца декабря.

Казань разрулила ситуацию с потолком зарплат. Как это получилось?

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин может давать мастер-класс по тому, как вписываться в потолок – например, в Петербурге его уроки точно пригодились бы. Хотя стандартным способом – сократить действующий контракт – Казань тоже пользовалась: так Дамир Жафяров переподписался с 80 млн, которые получал в СКА, на 60. В остальном же клуб разруливал вопрос красиво.

«Ак Барсу» пришлось расторгнуть контракт с Хафизуллиным – и это была единственная опция. В любом случае, здесь вопрос в размере компенсации, которая учитывается под потолком зарплат. Вряд ли с игроком расстались полюбовно и не заплатили ни копейки, но есть вероятность, что Динар получил меньше 25%, положенных по регламенту.

Зато в случае с Токрановым все обошлось без потерь. В контракте защитника был пункт о запрете на обмен, и похоже на то, что он сам был готов покинуть родной клуб и поехать куда угодно, лишь бы играть. Теперь Василий в «Северстали», а «Ак Барс» умело скинул тяжелый контракт из платежки.

Казанцы здорово решили ситуацию и с Максимом Марушевым. Форвард последние два года играл в АХЛ в фарме «Вегаса», но этим летом вернулся. Сейчас он более зрелый игрок, который классно идет в давление, прокачал бросок и вообще выглядит гораздо увереннее.

Два года назад при таких вводных он бы спокойно забрал место в основе, но сейчас и ему тяжело пробиться в состав при обилии более раскрученных игроков, и самому «Ак Барсу» сложно вписать его под потолок. В итоге клуб сохранил на него права и нашел компромисс с арендой – ближайший сезон Марушев проведет в «Тракторе», а потом вернется в Казань.

Билялетдинов остался еще на год. Похоже, его уговорил глава Татарстана

Работа над усилением состава заслуживает уважения, но все же ключевое достижение «Ак Барса» – 68-летний Зинэтула Билялетдинов, экстренно заменивший Знарка по ходу прошлого сезона, остался еще на год.

Летом ходили разные слухи о его будущем – обсуждалось, что команду возглавит Бабенко, а сам Билл будет наблюдать со стороны и включится при необходимости.

В конце мая на награждении серебряными медалями в Казанском Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов подписал контракт в режиме онлайн: «Зинэтула Хайдярович, не бросай нас, я очень тебя прошу». И уже в середине июня Билялетдинов остался. Наверняка его не обидели финансово (цифры не разглашаются), но в этом решении видится возможность выиграть еще один Кубок: схемы Билялетдинова все еще работают, собран очень сильный состав и у него есть безграничное доверие.

Именно Билялетдинов наладил микроклимат в команде, когда все рушилось. Не секрет, что определенные игроки казанцев, имея звездный статус и большой авторитет, токсично влияли на коллектив. На выходе остался один лидер – Радулов, вокруг которого объединились все. Тренер стабилизировал команду, наладил оборону, и только после этого «Ак Барс» стал таким, каким его представляли летом 2022-го.

Билл вернул Брэндона Бови – тренера по физподготовке, одного из сильнейших в КХЛ. Он внес большой вклад в чемпионский «Ак Барс»-2018, в том числе благодаря ему до исторического кубка дошел «Авангард». Нет сомнений, что и сейчас Казань в плане физики никому не уступит.

В совокупности все эти факторы еще до старта сезона дают нам главного фаворита на Востоке – «Ак Барс» и так выглядел машиной, а на фоне слабеющих конкурентов почти наверняка выиграет конференцию. В теории дальше возможны сюрпризы, со второго раунда начинается перекрестный плей-офф, но пока есть ощущение, что Казань спокойно дойдет до финала и снова будет бороться за кубок.

Фото: ak-bars.ru