Теперь надо менять спортивное гражданство.

Пару недель назад мы обсуждали, что канадский форвард СКА Брендан Лайпсик начал процесс оформления российского гражданства. Теперь этого уже достиг другой игрок – защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. На портале правовой информации РФ появился соответствующий указ Владимира Путина. Сейчас Менеллу осталось только соблюсти формальности и получить паспорт.

По факту Бреннан стал первым натурализованным российским игроком в КХЛ. 15-летняя история лиги знает кучу примеров, когда канадцы, американцы и шведы получали паспорта Беларуси или Казахстана, но история Менелла – особая. В российских клубах это происходит впервые. Не факт, что Менелл или тот же Лайпсик в итоге сыграют за сборную, но определенный тренд наметился.

Желание получить российский паспорт появилось у этих игроков уже после ужесточения лимита. В ноябре 2022-го Третьяк радостно рассказывал про 40 новых позиций в составах и 100 рабочих мест (это не шутка – перечитайте сами его цитату). На деле получается, что часть мест для молодых талантов и парней из ВХЛ займут Лайпсик, Менелл и другие бывшие легионеры.

Почему Менелл получает гражданство раньше Лайпсика: просил еще в апреле, инициатива – от «Динамо»

Этот факт может быть удивительным только на первый взгляд. Странно, что новость не вызвала ажиотажа весной и прошла относительно тихо на фоне такой же истории с Лайпсиком. Процесс получения российского паспорта Менеллом был запущен как минимум в конце апреле – тогда появилась первая информация об этом. Аналогичный вопрос канадца из СКА продвинулся только в июле.

«Динамо» продлило контракт с хоккеистом на три года. Этот шаг смотрелся отлично для клуба, даже если бы игрок не желал получать гражданство РФ. Но через несколько дней стало понятно, что этот момент был одним из ключевых при переговорах с Менеллом о новом контракте. По словам спортивного директора бело-голубых Алексея Сопина, инициатива в этом вопросе исходила от клуба.

«Мы начали разговаривать с ним еще в ноябре, он изначально был нацелен на долгосрочный контракт, – объяснил Сопин. – Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Тогда же мы у него спросили, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал».

Аргумент «нравится жизнь в России» мы уже слышали в контексте ситуации Лайпсика. Даже если Бреннан действительно всем сердцем влюблен в Россию, учит язык и кайфует не только от большого контракта, прослеживается еще один логичный смысл всей затеи – обход лимита.

Когда в апреле только появился инсайд о том, что Менелл может стать россиянином, эту информацию быстро подтвердили и клуб, и сам хоккеист. «Я хотел бы иметь возможность играть в КХЛ долгое время, и получение российского гражданства сделало бы так, что я не считался бы легионером», – прямым текстом говорил американец «Матч ТВ».

Карьера Менелла: пробился в НХЛ без драфта и сыграл пять матчей за «Миннесоту»

Менеллу всего 26 лет, он быстрый и мобильный праворукий защитник, который может спокойно играть по 20+ минут за матч и быть очень полезным при розыгрыше большинства. Даже по такому описанию складывается портрет достаточно дефицитного игрока в масштабах КХЛ.

По юниорам он играл в Западной хоккейной лиге, был достаточно результативен, но так и не попал на драфт. Возможно, скаутов отпугивала его игра в обороне – за первые два сезона в WHL он суммарно заработал полезность «-36». Однако в выпускной год Менелл оказался в «Летбридже», стал лучшим ассистентом-защитником лиги, неплохо провел плей-офф и в итоге получил приглашение в систему «Миннесоты».

В составе фарма «дикарей» он стал лучшим по передачам среди дефов в АХЛ, и заслужил вызов в основу – правда, за «Уайлд» сыграл всего в пяти матчах. Когда случился ковид, НХЛ и АХЛ долгое время были на паузе – Менелл не стал ждать начала сезона в Северной Америке и поехал в Минск.

В «Динамо» он выбил 5+33 в регулярке и еще 1+6 в плей-офф, и снова попробовал пробиться в НХЛ. Сначала был в «Торонто Марлис», потом его обменяли в «Филадельфию», но выше фарма Бреннан не поднялся и вернулся туда, где у него все неплохо получалось – в КХЛ.

Жизнь в Москве, 24 (2+22) очка за «Динамо», новый трехлетний контракт с окладом 60 млн в год (по версии «СЭ»), теперь еще и русский паспорт. У Менелла складывается насыщенная карьера.

Менеллу нужно поменять спортивное гражданство – тут может быть неожиданная проблема

Самое интересное в этой истории, что уже вовсю обсуждаются дальнейшие планы «Динамо». В прессе открыто пишут о том, что если клуб заявит защитника под российским паспортом, то это откроет команде место для еще одного легионера. Предположительно им станет Эрик О’Делл, который в «Динамо» провел два последних сезона.

Есть важный нюанс, который может внести коррективы в общее понимание ситуации. В хоккее существует понятие спортивного гражданства. Мало просто получить паспорт РФ – нужно еще и соблюсти хоккейные юридические формальности, которые всплывают в случае принятия второго гражданства.

Об этом же сказал и Сопин: он надеется на быстрый процесс для Менелла по получению паспорта гражданина РФ и смене спортивного гражданства. Менелл не заигран за США ни на одном уровне – в такой ситуации это ощутимый плюс.

«Динамо» хочет решить все к старту сезона (за август). Вот только важно помнить правила ИИХФ: для хоккеистов, которые не заиграны в других сборных, должен пройти двухлетний срок перед сменой спортивного гражданства. Ситуация у Бреннана осложняется тем, что он провел в России один сезон. Ему нужно отыграть еще один, чтобы иметь возможность игры за сборную России.

Формально это необходимо, чтобы в КХЛ у него не было статуса «иностранный игрок». Тогда Менелл и не попадет под лимит. При этом нельзя забывать, что Россия пока отлучена от международных турниров, а потому и вопрос спортивного гражданства может решаться не по привычным правилам.

Если эта проблема актуальна, то легионерский статус определяется тремя документами:

– ограничениями из федерального закона №239 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

– уставными правилами ИИХФ;

– положением об определении российского «спортивного гражданства» у хоккеистов, участвующих в российских соревнования ФХР по хоккею, утвержденного президентом ФХР 4 сентября 2015 года.

На последний документ ссылаются почти все положения ФХР по проведению российских хоккейных турниров от КХЛ и ВХЛ, но в открытом доступе его нет. Если посмотреть по дате утверждения этого таинственного положения, то понятно, что принималось оно в тот момент, когда белорусы и казахи стали считаться легионерами – это правило было отменено только в 2018-м.

О чем идет речь в этом положении – не ясно. Но судя по тому, как устроен вопрос регулирования лимита в КХЛ, скорее всего, ФХР в этом документе просто ссылается на соответствующие законы РФ и приказы Минспорта – самовольно федерация не может поменять лимит.

Интересно, что в КХЛ уже были схожие кейсы. Завершались они по-разному. Многие помнят Павла Падакина – уроженец Киева был заигран за сборную Украины на официальных турнирах ИИХФ, но внезапно выяснилось, что у него есть русский паспорт. Это не помешало заявить его в качестве россиянина. Изначально он не имел права играть за сборную России, потому что мешал четырехлетний карантин. Но в итоге это никак не повлияло на ситуацию – в КХЛ он не считался легионером.

В украинских медиа сообщали, что основанием для этого был некий отказ Падакина от выступлений за сборную – якобы он отправил письмо в федерацию хоккея Украины, и это письмо было тем самым аргументом для ФХР, что игрока можно заявлять в КХЛ под российском флагом. При этом в похожей ситуации оказался Алексей Поникаровский, но его при наличии русского паспорта ФХР все равно считала легионером. Основание такое же: он не имел права играть за сборную России.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев