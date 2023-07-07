15 комментариев

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Овечкин – король индивидуальных призов, но не Кубка Стэнли, а Зарипов – легенда КХЛ. Самые титулованные хоккеисты России

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Сплошь звезды.

Вы когда-нибудь задавались вопросом, кто самый титулованный игрок в истории российского хоккея? Мы задались, но сразу стало понятно, что нет четких критериев для определения по-настоящему лучшего по количеству трофеев. Сложно сравнивать игроков, когда кто-то брал кубки в самой топовой лиге мира, а кто-то побеждал в России (что, к слову, тоже непросто, но все же это совсем другой турнир). А кто-то был успешен на уровне сборной – и об этом тоже нельзя забывать.

В расчет мы брали только последние 30 лет и не затрагивали советский период – только то, что игроки выиграли уже с российским флагом. На этом этапе было несколько турниров: чемпионат России (до КХЛ) и Кубок Гагарина (в КХЛ), Кубок Стэнли (НХЛ) и чемпионаты мира с Олимпийскими играми на уровне сборных.

По чемпионствам в НХЛ – сразу 4 лидера

Кубок Стэнли – определенное мерило величия игрока, хотя и тут есть нюансы: одно дело – быть просто частью чемпионской команды, другое – играть в ней важную роль. Любой хоккеист, побеждавший в Кубке Стэнли, ценен по-своему, но это не значит, что каждый, чье имя есть на трофее – великий.

Наши в НХЛ были достаточно успешны: четыре игрока брали Кубок Стэнли трижды, одиннадцать хоккеистов – по два раза. Причем четверо из этих одиннадцати имеют шансы взять как минимум один трофей до конца своей карьеры.

На этом фоне выделяется Сергей Брылин – он не был звездой первой величины, но приложил руку к трем чемпионствам «Нью-Джерси». Остальные трехкратные в списке были теми, кто определял игру команды или как минимум оказывал на нее сумасшедшее влияние.

Овечкина никто не переплюнет по призам

На командном уровне можно долго оставаться без Кубка Стэнли, но в персональных достижениях при этом можно не иметь равных вообще среди всей лиги.

Как понимаете, речь об Александре Овечкине. Даже если б «Вашингтон» не взял Кубок Стэнли в 2018-м, у нас не было бы ни малейшего права называть Ови неуспешным игроком – просто ни у кого в лиге нет девяти «Ришаров». А вообще Овечкин собрал полное разнообразие наград – потому он и первый.

Сразу отметим еще один момент: мы не считали индивидуальные награды в России – в том числе, потому что у нас нет и близко той культуры призов, какая есть в Америке. За океаном каждый трофей носит чье-то имя, а у нас и часть номинаций проводится нерегулярно, и нейминга особого нет: «Приз лучшему бомбардиру/снайперу/самому результативному защитнику» – это как-то несерьезно.  

Данис Зарипов – вне конкуренции в России

Мы уже отмечали, какие командные награды учитывались при подсчете – и вот общая картина по лучшим в каждой отдельной категории.

По турнирам сборных более-менее понятно, да и про Зарипова все и так знали раньше. Здесь даже более ценно то, что никто еще не выиграл и четырех, а у Даниса уже с 2018 года – пять. Правда, это тоже дело времени. В ЦСКА сейчас играют сразу восемь трехкратных обладателей Кубка Гагарина, и с таким доминированием армейцев кто-то из них сможет как минимум догнать Зарипова.

Статус чемпиона России – штука интересная. Мы в этом пункте учитывали жизнь до создания КХЛ, но при этом сейчас это звание автоматически получают и обладатели Кубка Гагарина. Поэтому в таблице указаны только те, кто выигрывал Суперлигу – иначе возникала бы путаница.

Возможно, следующую таблицу стоило делать с некими коэффициентами под каждый трофей, чтобы подчеркнуть ценность каких-то отдельных побед. Но и это было бы крайне субъективно: как можно сравнить Кубок Стэнли, Кубок Гагарина и победу в чемпионате России плюс еще и турниры сборных?

Поэтому мы просто просуммировали все выигранные награды каждым игроком, и получилось следующее.

В общей сложности сразу девять трофеев – у Даниса Зарипова, по восемь – у Алексея Терещенко и Александра Еременко. Каждый из них провел по-своему впечатляющую карьеру, но это совсем не означает, что эта троица – лучшие игроки в истории российского хоккея. Это значит только ровно то, что мы и хотели посчитать – общее количество выигранных ими трофеев.

Где-то побеждать легче, где-то – сложнее, но для любого игрока ценна любая победа. Даже если ты выиграл первенство водокачки – ты ведь все равно выиграл, и твоя команда была сильнее остальных. Так и здесь, только уровень, на котором каждый из этих игроков был успешен, все равно очень и очень высок.

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Фото: Marc Sanchez/Icon Sportswire, Joel Marklund/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев, Максим Богодвид

15 комментариев

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Maxim Shumov
Автор, у Малкина 2 Арт Росс, а не один… 2009 и 2012.
+5
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+5
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Алексей Панин
Ответ Maxim Shumov
Автор, у Малкина 2 Арт Росс, а не один… 2009 и 2012.
только хотел написать
+3
0
+3
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Maxim Shumov
Смайт должны были Кузнецову вручить, по-хорошему. Но, после Кросби в 2016 и 2017 - этот приз превратился в своего рода Оскар, отдают тому, кому «надо» отдать.
+5
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+1
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Maxim Shumov
Ответ e1ther - e1ther
ну ты же рассуждаешь про Кузю,чё молчишь ,про 16 год))
Я все про 16 год сказал, что еще нужно?
+1
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Mephi027
Да этих гаек у таскателей рояля вагон, которые гроссмейстерские 100 очков или 40 шайб ни разу не выбивали.

А некоторые звезды 20+ сезонов играют и закачивают карьеру без Кубка. Трагически по сути.

Просто одним повезло подписаться в крутой коллектив, а другим нет. Такова жизнь.
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Евгеныч55
Кто там Президентские кубки хочет посчитать? Тогда у Малкина 4 кубка Конференции-Принца Уэльского.
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Agent Smith
На фото кажется что у Овечкина фингал😁
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Maxim Shumov
Ответ e1ther - e1ther
Кросби не забудь это сказать,по хорошему))
Дашь контакты его?
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e1ther - e1ther
Ответ Maxim Shumov
Дашь контакты его?
ну ты же рассуждаешь про Кузю,чё молчишь ,про 16 год))
+1
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0
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e1ther - e1ther
Ответ Maxim Shumov
Я все про 16 год сказал, что еще нужно?
извиняюсь,не долистал до первого коммента))
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Maxim Shumov
Ответ e1ther - e1ther
извиняюсь,не долистал до первого коммента))
Красиво они в 2016 Кессела прокатили, а в 2017 - Малкина. В 16-м году кэп вообще с минусовой полезностью коня взял, красота)
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e1ther - e1ther
Ответ Евгеныч55
Кто там Президентские кубки хочет посчитать? Тогда у Малкина 4 кубка Конференции-Принца Уэльского.
ну тогда, надо ещё дивизионы посчитать)))
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