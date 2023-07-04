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Федотов не может вернуться в ЦСКА – у него действующий контракт с «Филадельфией». Даже КХЛ запрещает

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Игорь Есмантович Игорь Есмантович
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Вот это поворот!

Вратарь Иван Федотов был главным ньюсмейкером лета-2022 и спустя год снова претендует на этот статус. Служба в армии позади, ответ на один из главных вопросов – о возможности выезда из страны – уже получен, и осталось понять только одно: где именно он снова будет играть в хоккей.

Вопрос с возвращением в ЦСКА казался решенным делом. Игорь Есмантович уверенно рассказывал, что с Федотовым все будет нормально и голкипер вернется в армейский клуб после 1 июля, когда должен был истечь его контракт с «Филадельфией». Но в этой истории все не так просто.

КХЛ не регистрирует контракт Федотова с ЦСКА

В середине июня «Флайерс» объявили, что контракт с вратарем был приостановлен, поэтому он остается в силе на сезон-2023/24. Тогда же появился слух о том, что клуб так поступил только лишь для того, чтобы сохранить права на хоккеиста – по информации «Матч ТВ», якобы «Филадельфия» не собиралась препятствовать игре Ивана в России, если он откажется приезжать в НХЛ, но в любом случае этот вопрос агент хоккеиста должен был обсудить с клубом.

Такой инсайд сразу казался сомнительным – понятно, что после годичной паузы Федотов не в лучшей форме, но это не значит, что он совсем разучился играть в хоккей. Вероятнее всего, «летчики» сохранили контракт, чтобы посмотреть на Ивана в деле. По большому счету клуб ничем не рискует: к ним может приехать рослый, по-спортивному голодный вратарь, с хорошими данными и в отличном возрасте, который даже в случае очень яркого первого сезона не будет претендовать на очень большие деньги (контракт подписан на 925 тысяч в год). А вот если у него не получится – тогда и отпустят в ЦСКА.

2 июля «Матч ТВ» со ссылкой на источник в московском клубе сообщил, что армейцы буквально на днях объявят официально о переходе Ивана.

Для этой процедуры требовалась регистрация контракта в КХЛ – и вот тут возникли трудности. Лига не стала этого делать до прояснения статуса Федотова по отношению к «Филадельфии». КХЛ уже отправила запрос в НХЛ – и пока неизвестно, получен ли ответ, но наиболее исчерпывающе по этой теме выступил Билл Дэйли, заместитель Гэри Беттмэна:

«У него действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией Флайерс».

НХЛ приостановила все отношения с КХЛ, но обе лиги по-прежнему уважают контракты

Вероятно, армейцы рассчитывали на положительное решение КХЛ при регистрации контракта, потому что после всех событий в мире НХЛ поставила на паузу любое сотрудничество с российскими партнерами.

Здесь нужен краткий экскурс в историю:

• задолго до появления Континентальной лиги действовало трансферное соглашение, и НХЛ могла за фиксированную сумму приобрести любого игрока из России;

• потом отношения между лигами никак не регулировались – как раз в тот период уехали в Америку Овечкин и Малкин;

• сразу после создания КХЛ возникла обратная ситуация – Радулов при действующем соглашении в НХЛ уехал из «Нэшвилла» в «Салават Юлаев» – и эта история стала триггером для подписания меморандума о взаимопонимании, по которому обе лиги уважают контракты друг друга.

В марте 2022-го НХЛ уведомила КХЛ о том, что приостанавливает действие меморандума, но при регистрации игроков по-прежнему смотрит, нет ли у них обязательств в России. В свою очередь, КХЛ тоже не стала ничего ломать – и все так же смотрит на то, каков текущий контрактный статус конкретного игрока за океаном.

Ровно эту процедуру офис КХЛ и проделал в случае с Федотовым, хотя в нынешней ситуации все договоренности между лигами носят исключительно джентльменский характер. Возможно, в теории КХЛ и могла бы наплевать на них, но делать это нет никакого смысла – текущая ситуация в мире рано или поздно закончится, а отношения потом все равно придется налаживать. И одно дело возобновлять их, когда все было честно и справедливо, а другое – когда кто-то кого-то кинул.

Что будет дальше?

Если разбираться и накидывать разные варианты, то их на самом деле может быть множество, и все зависит не только от Федотова.

Во-первых, нельзя исключать, что под давлением ЦСКА контракт Федотова в КХЛ все-таки будет зарегистрирован. Наверное, самый плохой из возможных сценариев для КХЛ и российского хоккея – в таком случае и клубы НХЛ смогут забирать игроков с действующими соглашениями и тогда начнется хаос. Почему-то сразу представляется вариант, что условный Матвей Мичков не будет сидеть еще три года в СКА и моментально поедет в «Филадельфию», если произойдет нечто подобное. И это только самый очевидный пример.

Во-вторых, не забываем, что сам Федотов подписал соглашение с ЦСКА, который ушел на регистрацию в КХЛ – то есть, Иван для себя решил оставаться в России. И вот тут многое будет зависеть уже от «Филадельфии» – она может как пойти навстречу и выкупить контракт, так и встать в позу и дожидаться Ивана у себя. По всей видимости, менеджмент «летчиков» не оценил смелые высказывания Есмантовича и пока решил не отказываться от вратаря, наблюдая за дальнейшим развитием событий.

В-третьих, Федотов может пойти по пути Ковальчука и пройти процедуру завершения карьеры в НХЛ. При следующей возможной поездке за океан ему придется получить одобрение всех генменеджеров, как это в свое время делал Илья. Правда, в случае с Иваном есть ощущение, что он может остаться в России и до конца карьеры и ему не нужно будет с этим заморачиваться.

Эта ситуация имеет много вводных, о которых мы не знаем. Почему вообще возник контракт с ЦСКА? Значит ли это, что «Филадельфия» никак не контактировала с игроком или его агентом и не проявляла свой интерес к нему? Потому что если б этот интерес был и его озвучили – вряд ли бы Федотов решил возвращаться к армейцам.

Хочет ли сам Федотов ехать в НХЛ после того, как пропустил сезон? Скорее всего, ему придется начинать с АХЛ – это уже другие деньги, совсем не те, что он мог бы получить в ЦСКА. С другой стороны, есть неотработанный контракт и подписной бонус (92,5 тысячи долларов), который он наверняка получил, будь добр – приезжай и поработай.

Пока все похоже на то, что «Флайерс» не против посмотреть Ивана в своей системе, но и вряд ли будут бороться за него до последнего. Если он скажет «нет», то слабо верится, что клуб заставит его приехать в Америку и отработать контракт во что бы то ни стало.

Сейчас в этой ситуации шайба на стороне «Филадельфии». С правовой точки зрения они правы, но готов ли ехать к ним сам игрок – неясно. ЦСКА же нужен первый номер. Иван подписал контракт, и в сложившейся ситуации армейцам нужно только как-то договариваться с «летчиками» об аренде или выкупе контракта Ивана. Других легальных вариантов заполучить его у ЦСКА просто нет.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Ярослав Неелов, Сергей Гунеев, Алексей Филиппов

3 комментария

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jigga
Чудненько
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TBFTT
Здорово, что ситуация не позволяет ему стать терпилой.
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Олег
Ваньку и карты в руки...Только если
руководство ЦСКА не надавит на кхл.
А эти могут....
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