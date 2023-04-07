9 комментариев

На одном коньке
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«Ак Барс» – в одной победе от финала Кубка Гагарина! Вытерпел в обороне и затолкал с пятака в конце игры

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Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Авангард Авангард
Ак Барс Ак Барс
Михаил Кравец
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Хоккей Хоккей

Казань улетает из Омска при 3-1.

После первых двух матчей серии не было никаких предпосылок, что пятничным вечером все будут так удивляться количеству побед, оставшихся «Ак Барсу» до выхода в финал Кубка Гагарина. Всего одна! Более того, до 55-й минуты третьей игры все указывало на то, что это «Авангард» будет вести 3-1, но в итоге все сложилось с точностью до наоборот.

Казань возвращается домой с комфортным преимуществом, хотя это совсем не значит, что она выиграет серию. Нет, безусловно, у команды отличные шансы – они куда выше, чем у соперника, но этому «Авангарду» вполне по силам зарубиться и вернуть серию в Омск.

Воронков – монстр: забил два гола, один из них не засчитали

Дмитрий Воронков еще два года назад кошмарил «Авангард», но в первых трех матчах этой серии был в тени – играл много, но не набрал ни одного очка. Зато включился тогда, когда это было нужно.

Во втором периоде Воронков забил в первый раз – и после тренерского запроса гол отменили. Кажется, судьи в итоге приняли правильное решение – форвард казанцев действительно помешал голкиперу. Но разбор этого момента все равно хочется видеть в программе «Судейская»: Демченко немного выехал за пределы вратарской, и раньше были прецеденты, когда похожие голы в итоге засчитывали.

Но, опять же, здесь и движение Воронкова было слишком явным.

В третьем периоде Воронков забил еще раз: пытался изящно отправить шайбу из-под ноги, но в итоге сыграл на добивании и забил с отрицательного угла.

Здесь тренеры омичей снова обратились за видеопросмотром, но в этом случае арбитры посчитали, что все было по правилам. Омск получил 2 минуты штрафа за задержку времени, что заметно снизило и без того невеликие шансы отыграться.

Впрочем, у Михаила Кравеца остались вопросы и по засчитанному голу Воронкова.

«Не буду спорить с судьями, это их решение. У нас есть видеооператоры, которые смотрели, и, я считаю, что они правильно увидели нарушение, которое сделал Сафонов – он развернул вратарю щиток, и из-за этого шайба залетела в ближний угол, наш вратарь не смог прижаться к ближней штанге. Но это наше мнение», – сказал Кравец.

«Авангард» много давил, но у Казани в обороне был железобетон

После гола «Ак Барса» оставалось меньше шести минут до финальной сирены, плюс хозяева остались в меньшинстве из-за неудачного челленджа – так себе вводные для того, чтобы отыграться. Но даже при игре 6-на-5 в концовке омичи так и не смогли создать по-настоящему опасный голевой момент.

А вот при равном счете у «Авангарда» были редкие возможности – и здесь стоит отметить Казань. Они настолько терпеливо играли в защите, что стало понятно одно: Омску ничего не светит, как бы они ни пытались, а сам «Ак Барс» при первой же возможности пойдет вперед и забьет. По факту так и получилось. 

Есть ощущение, что Билялетдинов со штабом поняли, как противостоять сопернику и донесли это до своих игроков. Казань пусть и действовала не без ошибок, но показывала в обороне что-то близкое к идеалу. Плюс сильно сыграл Тимур Билялов – похоже, что он переигрывает Демченко.

Еще один важный момент – игра в большинстве. В «Ак Барсе» сделали выводы после провала в двух домашних матчах, когда команда пропустила три гола. Теперь у «ястребов» шесть нереализованных попыток в двух домашних играх – исполнители те же, но реализация уже не та. В пятницу омичи вообще начинал третий период в формате 5-на-3, при котором провели больше минуты, но так и не смогли взломать оборону. Да, где-то ушло везение, но и казанцы стали действовать иначе.

В воскресенье у «Авангарда» будет главный матч сезона. Казань уже показала, что может долго терпеть и потом забирать свое. Так что омичам надо как-то удивлять своего соперника и ставить его в неудобное положение. Характер у этой команды тоже есть, и «Ак Барсу» наверняка придется непросто – в общем, даже если опять будет 1:0, это должно быть интересно.

Кубок Гагарина

Финал Востока

Авангард – Ак Барс 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Дата проведения
7 апреля, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 54 Воронков (Петров, Юдин)
Вратари: Демченко 26/27 – Билялов 25/25.

Счет в серии – 1-3

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Фото: vk.com/hcakbars; РИА Новости/Алексей Мальгавко

9 комментариев

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Sergey55
Всё по делу, Акбарс с победой !!! Авангард свои шансы упустил. Выиграть с 1:3 при такой игре кажется нереальным.
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Илья Муромцев
В каком смысле.?
Без смысла, человек не в теме. От КХЛ далёк, чисто в разговор встрял.
+2
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+2
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Dr Gonzo
Омск хорошо играет на самом деле. АК Барс ведёт абсолютно по делу, но по содержанию все игры кроме первой довольно близкие (хотя Ава и там сумела зацепиться за овертайм). По регулярке не думал, что они так здорово будут выглядеть в плей-офф. Верим в команду, ждём выхода в финал уже в воскресенье, но серия ещё не закончена. Недооценивать Аву не надо. Ну а сегодня браво игре в защите. Все что позволили создать на 90% состояло из стерильных бросков из углов. Центр забетонировали полностью. В атаке были острее и терпеливо дождались реализации. Классная игра от АБ.
Авангард уже просел во второй игре в Казани. Команда не может играть плов одним звеном из легов, одной пятёркой. Те жи Лука и Дыняк дают жару в серии. Просели они от своей непобедимости омичи. Хотели по Ак Барсу пешком пройтись. Хотя серия не закончена. И что главное Ак Барсу нет разницы где играть, дома али там, за горизонтом. Омск тоже на полпути от Дальнего востока.
+1
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+1
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Dr Gonzo
Омск хорошо играет на самом деле. АК Барс ведёт абсолютно по делу, но по содержанию все игры кроме первой довольно близкие (хотя Ава и там сумела зацепиться за овертайм). По регулярке не думал, что они так здорово будут выглядеть в плей-офф. Верим в команду, ждём выхода в финал уже в воскресенье, но серия ещё не закончена. Недооценивать Аву не надо.
Ну а сегодня браво игре в защите. Все что позволили создать на 90% состояло из стерильных бросков из углов. Центр забетонировали полностью. В атаке были острее и терпеливо дождались реализации. Классная игра от АБ.
+5
0
+5
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Max Bochkov
И пeдoфилы не помогли?...
0
-3
-3
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Илья Муромцев
Ответ jonnysilverhand01
Такая эта КХЛ конечно клоунада
В каком смысле.?
0
0
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AVKU
Омск немного жаль, но чтобы побеждать, нужно забивать. Главная проблема сегодня была именно в этом, ни одной шайбы за 60 минут.
0
0
0
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jonnysilverhand01
Такая эта КХЛ конечно клоунада
0
-6
-6
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Владимир Гришин
Когда материал в мобильном приложении можно будет нормально читать? Серый шрифт на черном фоне. Если в новости ещё обновить можно раз-другой и помогает, то в постах никак не прочитать
+1
0
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