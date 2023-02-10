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🔥Тарасенко и Панарин снова вместе – главный русский переход НХЛ! «Рейнджерс» получили снайпера за 3,75 млн

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Хантер Скиннер
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Просто огонь!

Слухи о возможном уходе Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» ходили давно. Еще летом 2021-го форвард запросил обмен, но в итоге выдал один из лучших сезонов в карьере – и никуда не уехал. Вот только в нынешней регулярке дела у Тарасенко шли совсем плохо – разговоров о том, что он покинет клуб до дедлайна, стало гораздо больше.

Сделка все-таки состоялась: «Блюз» отдали Тарасенко и защитника Нико Микколу, а взамен получили Самуэля Блэйза, Хантера Скиннера плюс выбор первого раунда на драфте-2023 (у «Рейнджерс» их два, и расстаться придется с более низким) и четвертый пик в 2024-м. Но не менее важная деталь – «Сент-Луис» будет платить половину зарплаты Тарасенко.

Почему Тарасенко обменяли и почему «Сент-Луис» получил скромную компенсацию?

Можно понять желание «Блюз» избавиться от Тарасенко. В последние годы ходили слухи, что нападающий недоволен пропуском матчей из-за травм – его проблемное плечо считалось следствием ошибок клубных врачей «Сент-Луиса». А сейчас был наиболее удобный момент, чтобы совершить сделку: в конце сезона у него истекает контракт, и «музыканты» летом могли просто потерять игрока, не выручив за него ни копейки.

В таких условиях тайминг действительно выбран верно: чем ближе к дедлайну – тем больше время играло против «Сент-Луиса». Хотя в североамериканском твиттере уже шутят, что владелец «Рейнджерс» и баскетбольного «Никс» Джеймс Долан мог подумать, что в НХЛ дедлайн в один день с НБА – и поэтому ньюйоркцы так быстро закрыли вопрос с Тарасенко.

Конечно, «Сент-Луису» приходилось учитывать, что в контракте Владимира есть пункт о полном запрете на обмен без его согласия – сам хоккеист и его представитель диктовали условия. Только исходя из этого, «Блюз» нужно было договариваться с той командой (или командами), которые определила сторона форварда. Так что здесь все было в пользу игрока и «Рейнджерс».

«Сент-Луис» получил далеко не все, что хотел – и причины этого на поверхности. «Рейнджерс» вряд ли торговали бы условным Каапо Какко за игрока с непростой историей болезни и истекающим летом контрактом. А тут еще и 3,75 млн от контракта Тарасенко, которые останутся в платежке «музыкантов» – что тоже не в пользу его старого клуба.

Но если смотреть на компенсацию, то пики, полученные Нью-Йорком, особенно в первом раунде – это уже хорошо. Да, надо еще сделать правильный выбор – вот только эту часть мы оценим со временем. А защитник Хантер Скиннер – явно не про сиюминутное усиление (да и про усиление ли это вообще: парню 21 год, но в этом сезоне больше времени проводит в ECHL, чем в АХЛ).

Самуэль Блэйз же знаком со структурой «Блюз»: задрафтован ими и свои первые четыре сезона отыграл за эту команду. Самое интересное, что за «Рейнджерс» он так ни разу и не забил за 54 игры. Возвращение в «Сент-Луис» может добавить ему позитивных эмоций.

Главный вывод для «Блюз»: они что-то получили прямо сейчас, ведь на 99% Тарасенко уехал бы в другую команду в межсезонье. Даг Армстронг получил компенсацию, которая могла быть больше в теории, но вряд ли на практике – «музыканты» в этом обмене действовали не с позиции силы.

Еще один ключевой момент: мы привыкли оценивать Тарасенко по его снайперским скиллам, по ярким хайлайтам в карьере, у него 6 сезонов с 30+ голами и так далее. Но «Сент-Луис» может спустя время оказаться победителем в обмене: Владимиру уже 31, в этом сезоне он откровенно закис, его результативность резко снизилась – в прошлом сезоне он забивал 0,45 гола за игру, а в этом всего 0,26.

Мы не знаем, какой Тарасенко внутри команды и в раздевалке, но, согласитесь, это какая-то нездоровая ситуация, когда игрок не отказывается от запроса на обмен в течение полутора лет. В «Сент-Луисе», разумеется, знают о нем больше, и не исключено, что вообще обрадовались, когда избавились от игрока, который отдал команде свои лучшие годы карьеры, сделал вклад в завоевание Кубка Стэнли, но сейчас стал немного токсичен.

В любом случае, свою страницу в «Блюз» Тарасенко уже перевернул. 11 сезонов в одной команде – это дорогого стоит. Он – 11-й в истории франшизы по матчам, пятый по голам и по очкам – очень хорошая карьера и очень солидная компания.

«Рейнджерс» хорошо усилились перед плей-офф

Ньюйоркцы и в прошлом году проводили неплохие сделки перед дедлайном – есть ощущение, что и сейчас они угадают с Тарасенко. Вообще клуб остановил свой выбор на Владимире, потому что искал крайнего форварда, но требуемая компенсация за Тимо Майера или Патрика Кэйна их отпугнула. Поэтому в этом варианте все сошлось – к плей-офф команда получила неплохое усиление.

Сам форвард тоже наверняка счастлив. Дело даже не в том, что он снова будет играть в одной команде с Панариным, как это было в «золотой» молодежке 2011 года. В «Рейнджерс» он получит стабильное место в топ-6 – Владимир давно хотел этого обмена: знает, чего от него ждут в клубе, и сможет добавить команде свой кубковый опыт в плей-офф, что тоже было немаловажным при выборе.

Миккола добавит глубины в защитную линию – он как раз больше не про атаку, а именно про оборону. Тем более, что с атакующими дефами у «Рейнджерс» проблем нет.

В целом, для Криса Друри сделку можно назвать успешной: отдали вменяемую компенсацию и получили то, что хотели. Конечно, не факт, что Тарасенко останется в команде после истечения контракта, но в моменте, когда команда готова пойти за кубком, она получает солидного снайпера всего за 3,75 млн.

Владимир не в идеальной форме в этом сезоне,но его игровые проблемы вполне могли быть связаны как раз с желанием сменить обстановку. И сейчас, в новом месте, мы можем увидеть того самого Тарасенко, который будет вколачивать одну за одной.

Плюс ко всему, Нью-Йорк – то место, где мечтают жить семьи, пожалуй, 95% игроков. Тут вступает в силу знаменитое правило Северной Америки: «Happy wife, happy life» (счастливая жена – счастливая жизнь, если дословно). Соответственно, если супруга Владимира будет кайфовать в Нью-Йорке, то и у него самого будет меньше болеть голова из-за каких-то семейно-бытовых вопросов.

При всем этом более туманными кажутся перспективы Виталия Кравцова. Он и так не был стабильным игроком основы «Рейнджерс». После перехода Тарасенко шансы попасть в топ-6 стремятся к нулю, а в боттом-6 от Виталия пользы маловато. На самом деле нельзя исключать, что Крис Друри предлагал Кравцова «Сент-Луису», но вряд ли бы и там форвард получал много игрового времени.

Панарин и Тарасенко феерили на МЧМ, но будет ли то же самое в «Рейнджерс»?

Наверняка Жерар Галлан держит в уме гипотетическую связку Панарина и Тарасенко, но есть ощущение, что в первое время они будут играть отдельно. Хотя в структуре клуба наверняка найдутся люди, которые покажут, как эти двое зажигали в финале МЧМ-2011 с канадцами.

Извините, если заставили вас плакать от ностальгии, но вспомните эту красоту: победный гол Канаде тогда забил как раз Артемий Панарин с паса Владимира Тарасенко. Включите звук – там еще Юрий Розанов комментирует.

У Панарина еще были пересечения с Тарасенко по карьере. Конечно, вспоминается легендарное рукопожатие после серии «Блюз» с «Чикаго» в первом раунде КС-2016, но речь непосредственно про сборную. После победы молодежки в Баффало они вместе сыграли на ЧМ-2015 и на Кубке мира-2016.

Теперь – новый и интересный вызов. Нет сомнений, что старый друг Панарин поможет Владимиру быстрее адаптироваться на новом месте, а «Рейнджерс» получит хорошего помощника для борьбы за Кубок Стэнли.

Пока же с нетерпением ждем дебюта форварда в новом клубе: он случится в ночь на 11 февраля в матче против «Сиэтла».

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Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports; eastnews.ru/AP Photo/Jeff Roberson; РИА Новости/Алексей Даничев

1 комментарий

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k0ks
ну шо, топим за ментов теперь!!!
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