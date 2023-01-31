В «Сент-Луисе» осваивается еще один русский игрок – уже пятый в этом сезоне. Кстати, он мог быть и немцем

Поедет в фарм на время паузы.

В этом году в «Сент-Луисе» собралась своя русская пятерка (а ведь еще есть защитник Дмитрий Саморуков в АХЛ), но вряд ли ее игроки выйдут когда-нибудь на лед одновременно – здесь только форварды. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев уже давно заявили о себе в лиге, Алексей Торопченко неплохо проявил себя в прошлом сезоне, а в нынешней регулярке «Блюз» помогают продвинуться Никите Александрову.

Единственный русский гол дня в НХЛ – у Александрова

Перед уходом на длинную паузу – игр у «Блюз» и еще нескольких клубов не будет аж до 11 февраля – «Сент-Луис» приехал в Виннипег. Это был единственный матч дня, и первые два периода получились не самыми веселыми – при сумасшедшем количестве моментов у «Джетс» забили именно гости.

Самый огонь пошел в начале третьего, и здесь круто проявил себя как раз Александров. Вряд ли кто-то ждал многого от форварда, которому в сумме дали 9 минут на льду, но именно он забросил вторую шайбу в матче.

«Ливо хороший пас отдал. Он увидел, что я убежал, – пояснил Александров Sports.ru. – А дальше я поехал один в один и забил».

По итогу этот гол только разозлил «Виннипег»: команда Рика Боунесса ответила четырьмя шайбами (последняя – в пустые) и продлила неудачную серию «Сент-Луиса», для которого это поражение пятое подряд.

Никита же запомнился не только шайбой, но и четырьмя минутами штрафа. Еще в первом периоде он заехал клюшкой по лицу Кайлу Коннору и по делу получил наказание.

«Игра была в наших руках, но очень много удалений было у нас, особенно во втором периоде, – продолжил Александров. – В конце просто сил не хватило. Были какие-то ошибки в нашей зоне – они забили. Мое удаление? Я ему клюшкой неудачно попал, увидел, что у него кровь пошла. Судьи посмотрели видео и поняли, что это я сделал».

Он готов развиваться в фарме, но уже чувствует силы к НХЛ

Александров родился в Германии. На русском говорит вполне понятно, пусть с легким акцентом, и несколько лет назад стоял перед выбором, за какую сборную ему играть. Он предпочел Россию, и вряд ли об этом жалеет – на МЧМ-2020 Никита набрал 8 (2+6) очков и взял серебряную медаль.

Нынешний сезон получается для него насыщенным: трижды поднимали из «Спрингфилда», в последний раз всего несколько дней назад – после того, как травмировался Роберт Томас. Всего он сыграл 18 матчей в НХЛ, забил три гола и отдал две передачи. Александров – второй в команде по показателю полезности «+5», но при этом больше 10 минут на льду получал только в трех играх еще в ноябре.

Правда, и сейчас он отправится обратно. В НХЛ вот-вот начнется перерыв на Матч звезд, а в Американской лиге ниже регулярка продолжается: «Я поеду в АХЛ, там сыграю три игры и потом пару дней отдохну. Пока еще не знаю, куда поеду».

Самое главное, что во время таких командировок он не теряется и приносит пользу. В свою последнюю поездку в фарм сыграл только один матч, но отдал в нем голевую и забил победный в овертайме. Всего за «Спрингфилд» у него 20 (12+8) очков в 23 матчах.

Если игрока уже в третий раз за сезон вызывают из фарм-клуба – это хороший знак. Кажется, тренерам основы нравится то, что он показывает на льду, поэтому новые шансы дают именно ему, а не кому-то другому. По признанию Никиты, он чувствует, как закрепляется в НХЛ и как с каждой игрой за «Блюз» приходит больше уверенности. Это должно помочь получить больше игрового времени и стабильное место в составе.

Пока же просто один факт – среди русских энхаэловцев до 23 лет он идет пятым по очкам. Впереди куда более известные фамилии.

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Фото: REUTERS/James Carey Lauder-USA TODAY Sports, Eric Bolte-USA TODAY Sports