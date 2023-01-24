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«Овечкин попытался меня встретить – и без большого хита я почувствовал эту силу». Русский защитник выгрызает место в «Нью-Джерси»

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И уже забивает в НХЛ.

Никита Охотюк дебютировал в лиге в конце прошлой регулярки, отыграв пять матчей. И в первом же из них забил гол – тогда «Дэвилс» наверняка убедились, что сделали хороший выбор во втором раунде драфта-2019. Новый сезон русский защитник начал в АХЛ, но месяц назад его вызвали в главную команду – и теперь 22-летний воспитанник «Трактора» пытается прописаться на таком уровне.

Никита пообщался с журналистами и рассказал о своей карьере, игре за «Нью-Джерси», знакомстве с российскими хоккеистами и многом другом.

«Нью-Джерси», Суббан, советы Палата

«Нью-Джерси» поразил всех стартом сезона. На твой взгляд, насколько эта команда готова к плей-офф?

– У команды всегда были молодые, техничные игроки – была скорость, мобильность. В этом году усилилась игроками поопытнее, постарше – Смитом, Хаулой. Думаю, это очень сильно повлияло на игру. Даже в раздевалке во время матчей они постоянно что-то подсказывают. Когда меня вызвали, то поставили в пару к Смиту – Брендан помогал, давал какие-то советы. Считаю, команде на пользу то, что она усилилась опытными хоккеистами, которые давно в лиге и которые играли в плей-офф.

– Что еще сильно изменилось? Ведь в прошлом году не попали в плей-офф, а сейчас идете среди лидеров?

– Опытные игроки дают уверенность. При мне в команде особо ничего не поменялось – ни тактика, ни что-либо другое. Просто больше позитива стало в раздевалке – во время игр и тренировок.

Не могу сказать, что было не так в «Дэвилс» – в прошлом году меня вызвали только в конце сезона на пять игр. Сейчас середина чемпионата, я вижу, как каждый настроен, как у всех глаза горят. Есть возможность выиграть Кубок Стэнли – и тут неважно, молодые или нет, все делают свою работу. Тренер дает установку – остальные ее выполняют. Ошибки бывают, но без них никуда.

– Летом «Нью-Джерси» подписал Палата, выменял Ванечека. Ты с ними советовался по поводу того, как остановить того же Кучерова или Овечкина?

– В этом сезоне у меня пока еще не было игр с «Тампа-Бэй» или «Вашингтоном», а так – да, я разговаривал с Палатом, он давал разные советы. Говорил, чтобы я играл чуть-чуть жестче, понаглее, поувереннее.

– Расскажи, какие у тебя отношения с топ-игроками «Нью-Джерси»?

– У нас молодая команда – капитан ненамного старше меня, но при этом тоже может дать совет, он достаточно долго играет в НХЛ. Насчет таких опытных ребят, как Смит, Палат – с ними простое общение: если что-то непонятно – подошел, спросил, они спокойно все объяснят, покажут на доске, нарисуют.

Я выделю Смита, с которым играл в паре. На скамейке, в раздевалке – он всегда подскажет. Когда меня только вызвали, он подбадривал – все равно же волнение было. Достаточно легкое общение с игроками, которые старше меня на 10-12 лет.

– Насколько феноменален Джек Хьюз?

– Очень талантливый. Как он катается, двигается с шайбой, видит поляну. Если ты откроешься, когда играешь с ним, то знаешь, что он тебе отдаст. Он реально видит всех. Такие глаза – это от бога, наверное.

– В команде еще есть Дуги Хэмилтон. Чему ты учишься у него?

– В первую очередь хладнокровию. Он очень спокойный: получает шайбу и не начинает паниковать. Бывает, что на нем два игрока, а он спокойно разбирается, не паникует, не отбрасывается. Во-вторых, он очень атакующий. У него есть чуйка, где открыться, как подключиться, где добить. Плюс у него хороший бросок. Думаю, вы видели, как он вчера забил в овертайме.

– Ты же застал Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»?

– Да.

– Он был самым модным в раздевалке?

– Он постоянно надевал свои костюмы. Первым делом он не шел переодеваться, а заходил в раздевалку. Слышал, что он специально это делает, чтобы все оценили его костюм.

– Суббан хорошо относится к русским защитникам, потому что начинал свою карьеру рядом с Андреем Марковым. Тебе он говорил что-то?

– Да, когда меня подняли в концовке прошлого сезона, я играл как раз с ним. Он опытный хоккеист, подсказывал где-то, шутил. У меня хорошее отношение к нему – рад, что успели поиграть. Два-три года назад, когда в ковид не было матчей, я тренировался с «Нью-Джерси». Мы уже тогда с ним общались, перед лагерем созванивались, он давал мне советы. Когда объявил, что заканчивает карьеру, я поздравил его – и он ответил, хотя достаточно медийная личность. Мне показалось, что он очень хороший человек.

– Понятно, что Сергей Брылин больше взаимодействует с форвардами, но тебе удается с ним общаться?

– Да, мы с ним часто общаемся в раздевалке, перед тренировками он иногда ко мне подходит, делаем какие-то дополнительные упражнения. Бывает, что подсказывает, дает советы.

«Питтсбург», драки и голы

– Кто из соперников произвел наибольшее впечатления на тебя?

– Кросби и Малкин. Это была одна из моих первых игр после вызова. Когда увидел Малкина и Кросби [вживую] – а в детстве на них смотрел по телевизору – были необычные впечатления в начале. Потом как-то пошло нормально, обычный хоккей.

– Удалось именно против них сыграть?

– Да, пару смен было, когда выходил против Кросби. А так – бывали и другие звезды. На предсезонке мне удалось поиграть против Александра Овечкина. В начале матча это необычно, а когда уже он идет – без разницы, с кем играешь.

– Ты пропустил воскресную игру с «Питтсбургом». Это связано с какими-то ошибками?

– По поводу предыдущего матча ничего не говорили. Прежде сказали, что довольны моей игрой, и когда снова поставят в состав, то надо передвигать шайбу чуть быстрее, не задерживать ее. На этом все.

– Ты дебютировал в НХЛ меньше года назад. Ощущаешь собственный прогресс?

– Если сравнить с первой игрой, то сейчас, конечно, есть прогресс. Да даже с того момента, как меня подняли в этом сезоне. Каждый день развиваюсь, учусь чему-то новому. Хорошие отношения с тренером, он постоянно работает со мной – после тренировки в раздевалке объясняет, видео показывает. И я уверен, что уже могу играть в основе.

– В этом сезоне твое игровое время меняется от матча к матчу – было и 7 минут, и 12, и 17. Чего не хватает, чтобы стабильно играть?

– В первую очередь, опыта. Все матчи, которые мы провели, были достаточно плотными – играли 2:1, 1:1. Из-за того, что у меня нет уверенности, опыта, в каких-то ситуациях меня не выпускают – и команда играет в две пары. С пониманием к этому отношусь. Все зависит только от меня, [надо] становиться лучше и делать так, чтобы тренер смог мне доверять.

– Ты далеко не первый по очкам среди защитников в фарме, но именно тебя вызвали в основу...

– Тренеры «Нью-Джерси» давно наблюдают за мной – знают, какой я игрок, и не требуют от меня забитых голов, набранных очков. Моя задача – защищать ворота. Я никогда не был атакующим игроком, но если есть момент, то могу подключиться. В первую очередь стараюсь сфокусироваться на защите, играть поплотнее, пожестче, хорошо работать клюшкой, перехватывать передачи.

– У тебя было несколько драк в прошлом сезоне АХЛ, в этой регулярке тоже успел подраться. Откуда это пошло?

– Наверное, с самого детства, разные ситуации бывали. В детстве вообще по-другому – там в масках все, без разницы было.

А на этом уровне получается так, что встретили моего игрока – я вступлюсь за него, у меня с этим нет проблем. Или если я где-то жестко играю, соперник начнет заступаться – отступать особо некуда. Иногда приходится драться.

– В драках ты отталкиваешься только от событий на льду или из тебя делают тафгая?

– Нет, ко мне никогда не подходили и не говорили, что нужно, чтобы я подрался. Такого не было.

– У тебя два гола в НХЛ, но как лично тебе – нравится больше играть в обороне или забивать голы?

– Когда играли против «Лос-Анджелеса», получилось забить гол, который стал победным. Забивать всем нравится. Понятно, что хотелось бы чаще, но особо я об этом не думаю. Есть момент подключиться, бросить, создать голевой момент – сделаю. Но если мне надо чем-то рисковать для этого – я не того плана игрок.

Если есть момент, время для броска, то я брошу. Но специально тащить шайбу из своей зоны, бросать по воротам – наверное, не стоит. Карьера на этом уровне только начинается, еще будет время больше бросать.

Русские игроки, знакомство с Панариным, хит от Овечкина

– Главная русская легенда «Дэвилс» – Вячеслав Фетисов. Брылин вспоминает о его манере игры? Стараешься что-то перенять?

– Разумеется, с детства я знал, кто это: смотрел его матчи, и в каких-то моментах сейчас стараюсь сыграть так же. Всем тренерам нравится силовая, активная игра в обороне – поплотнее, когда не откатываешься. Но ни с кем о Фетисове не разговаривал. Хотя напоминания о нем вижу регулярно – в раздевалке висят фотографии, где команда выиграла Кубок Стэнли.

– Шакир Мухамадуллин обращался за советом?

– Он в прошлом сезоне приезжал на плей-офф. Ко мне подошли главный тренер и Сергей Брылин – сказали, что приезжает Шакир. Я попросил дать его номер – чтобы встретить, забрать, подсказать, отвезти. Я знаю, каково это, когда приезжаешь за границу, а с английским у тебя не очень. Думаю, ему приятно было, что я встретил, как-то помог. На тренировках и играх старался переводить то, что ему тренер говорит. После занятий тоже проводили время, ходили куда-то пообедать или поужинать.

– С кем из наших игроков поддерживаешь связь?

– Обычно видимся с русскими, когда они приезжают на игры. С Виталиком Кравцовым, с Артемием Панариным познакомились на предсезонке и чуть-чуть пообщались. С Кириллом Марченко тоже хорошо общаемся. С Климом Костиным списывались, но не получилось встретиться. С Торопченко виделись, когда в АХЛ играли. Со всеми русскими либо после матчей пересекаемся на пару слов, либо перед ними, если случайно встретимся.

– Расскажи о знакомстве с Панариным.

– У нас была игра с «Рейнджерс» – Виталий Кравцов из Челябинска, мы играли вместе и летом иногда общаемся, ходим в рестораны. Написал ему после матча: «Давай, жду, выходи». Он и вышел вместе с Панариным.

Артемий представился спокойно, у нас не было каких-то ограничений в общении. Коммуникабельный, с ним было приятно пообщаться, шутки шутил. Очень приятный человек и очень хороший игрок. Когда против него выходишь – надо быть наготове. Его пас с неудобной никогда не прочитаешь.

– Правда, что Овечкин выделяет русских у соперника и подъезжает, говорит что-то?

– Мы с ним не перекинулись в той игре, это был предсезонный матч. Может, он и не понял, что я там играл. Один раз он попытался меня встретить.

– А ты что?

– Ехал с шайбой, видел, что он катит на меня, отдал пас и принял удар. Это не был какой-то большой хит, но я почувствовал эту силу. Видел его, был готов к силовому, сделал удар в противоход. Обычно игроки чувствуют это, но когда я это сделал – сам отлетел, хотя и он чуть-чуть шатнулся.

Отъезд в Америку, образование, Гатиятулин

– Расскажи, как в 16 лет решил отправиться в Северную Америку?

– Когда начались разговоры, что есть возможность уехать, долго думали с семьей. Не только я это решение принимал – мама с папой тоже. Был семейный совет – сидели за столом, долго думали и рассуждали. Это было нелегко и для меня, и для родителей – отпустить своего сына в 16 лет куда-то. Потом меня выбрали на драфте CHL, команда меня устраивала. Тренер и генеральный менеджер за мной следили, знали меня – я с ними общался. Приняли решение: все, едем!

Но перед отъездом штаб [в «Оттаве 67»] поменялся – все новые, меня никто не знал. Пришлось снова задуматься, ехать или нет. Но в итоге приняли решение: почему бы и не попробовать, если есть такая возможность.

– Ты рассказывал, что хорошо учился и до 9-го класса выбирал – учеба или хоккей. Как принимал то решение?

– Наверное, не до 9-го, а раньше. Начальные классы я прошел в математическом лицее, а потом поменял команду – был в хоккейной школе имени Сергея Макарова, но пригласили в «Трактор». Как раз в тот момент и был выбор между учебой и хоккеем – решил продолжать, но пришлось сменить школу. А класса с 6-го, 7-го начинался другой уровень – сборные, вызовы, уже и родители понимали, что у меня есть возможность, есть данные, чтобы заиграть. Мы больше поставили на хоккей, но в то же время я и школу не бросал. По возможности я учился, хотя из-за разъездов посещаемость снизилась.

Сейчас, конечно, больше сконцентрирован на спорте, но все равно есть какие-то мысли [об образовании]. И сам как-то стараюсь развиваться, беру курсы, чтобы какие-то знания в голове оставались. Книги иногда могу почитать про психологию, про финансы, про экономику и так далее. Нет какой-то одной сферы – что интересно, тем и увлекаюсь. Могу почитать книги в самолете или автобусе. Есть свободное время – слушаю какие-то курсы или подкасты.

– У тебя остались хорошие отношения с «Трактором». Когда играл в АХЛ, Челябинск выходил с тобой на связь?

– Знаю очень давно Анвара Рафаиловича [Гатиятулина], с детства. Мой год тренировал, но когда меня пригласили – он был в молодежке, я с ним по своему году не поработал. А когда я играл в молодежке – он уже в «Тракторе» оказался. Но все равно пересекались часто, разговаривали. Сейчас мы на связи, поздравляем друг друга с днем рождения, с Новым годом. Он писал, когда меня вызвали [в НХЛ], а потом – когда я забил гол.

Да и вообще достаточно хорошие отношения со всеми у меня.

– Тебе удается следить за «Трактором» в этом сезоне?

– Да, иногда, когда было время – смотрел какие-то игры. Слежу, в интернете читаю, смотрю счет, видео.

– Бывало такое, что Гатиятулин у тебя спрашивал советы по каким-то игрокам?

– Особо нет. Один раз мне задавали вопрос по паре вратарей, с которыми я играл. Я им спокойно ответил, свое мнение высказал.

– Случайно не про Эндрю Хэммонда?

– Он один из них, да.

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Фото: East News/AP Photo/Julia Nikhinson, Richard A. Whittaker/Icon Sportswire, Christian Petersen/Getty Images/AFP, Elsa/Getty Images/AFP, Jamie Squire/Getty Images/AFP; РИА Новости/Павел Бедняков; REUTERS/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

8 комментариев

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Oleg Kolesnikov
Ответ Евгений Иванов
Удачи парню, но если переподпишут Грейвза, то ему будет крайне сложно пробиться в основу Нью Джерси в будущем. Слева будут Грейвз, Зигенталер (на долгом контракте защитника уровня топ-4) плюс там ещё один Хьюз (4 номер драфта 2021 года).
Ты забыл про Шакира, который на контракте с чертями, в аренде в Уфе, и после этого сезона отправляется в НХЛ.
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Светлов
Сила Духа и сила воли!
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Скорый Поезд
Интересно, что ни слова о Шаранговиче.
+3
-1
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Siz170Ter
Ответ Сергей Орлов
Вопросы, конечно, дурацкие. А парню удачи!
высочайший уровень спортивных журналистов рфии...(
0
-7
-7
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Siz170Ter
Эх, была у меня в своё время классная знакомая Леся Охотюк...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Иванов
Удачи парню, но если переподпишут Грейвза, то ему будет крайне сложно пробиться в основу Нью Джерси в будущем. Слева будут Грейвз, Зигенталер (на долгом контракте защитника уровня топ-4) плюс там ещё один Хьюз (4 номер драфта 2021 года).
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxoc
Новое поколение растёт
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Вопросы, конечно, дурацкие. А парню удачи!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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