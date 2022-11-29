🔥 Капризов – супертоп: забил в седьмой игре подряд и установил два новых рекорда «Миннесоты»

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин может чувствовать себя самым счастливым человеком на планете. Летом у него было много головной боли из-за проблем с потолком зарплат, а потом к ним добавились беспокойства за судьбу Кирилла Капризова – на фоне историй с военкоматами и сложностей со въездом в США. Но все переживания окупились – и он может наслаждаться игрой лидера «Уайлд».

Капризов – если не самое светлое пятно в нынешнем составе, то точно одно из. Пусть матч с «Калгари» сложился для команды не лучшим образом и «огоньки» прервали четырехматчевую победную серию «Миннесоты», но Кирилл этой ночью забил и вписал свое имя в клубную историю.

Причем отличился он уже на второй минуте. Мэтт Дамба зарядил от синей, Капризов был на пятаке и скорректировал полет шайбы. Чтобы вы понимали силищу – клюшка россиянина не выдержала броска Дамбы и сломалась на две части.

Не покидает ощущение, что Кирилл в НХЛ уже давно и сейчас просто на опыте неплохо так ее пошатывает. А на самом деле он проводит в лиге только третий сезон (причем первый был неполным из-за ковида) и уже потихоньку бьет рекорды – пока клубные, но и до общих тоже скоро дойдет. Только вдумайтесь: Кирилл забивал в каждом из семи последних матчей, а в течение 13 игр подряд набирает очки – это новые рекорды «Миннесоты».

При этом не стоит забывать, что он быстрее других игроков в истории франшизы выбил отметки в 90 голов и 100 передач, первым в составе «Уайлд» набрал более 100 очков в отдельно взятой регулярке, и теперь переписал на свое имя еще два клубных достижения.

Для полноты картины – пару фактов. Серия Капризова из 7 матчей с голами – самая длинная в этом сезоне НХЛ. У Джейсона Робертсона и Никиты Кучерова было только по 6. Если брать весь отрезок из 13 матчей с очками, то в регулярке круче пока только Робертсон (у него было 18 игр) и Митч Марнер, который не уходит со льда без очков уже 20 матчей и продолжает свою серию.

И приятный бонус: последним, кому удавалось переписать рекорд клуба по матчам с голами в первые три сезона в лиге, был Павел Буре в далеком сезоне-1993/94. Тогда он установил новое достижение в «Ванкувере», забив в 8 играх подряд.

Капризов потихонечку врывается в компанию элитных игроков НХЛ, и в ближайших сезонах только укрепит свои позиции.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports