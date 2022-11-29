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🔥 Капризов – супертоп: забил в седьмой игре подряд и установил два новых рекорда «Миннесоты»

Джейсон Робертсон Джейсон Робертсон
Митч Марнер Митч Марнер
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Мэтт Дамба Мэтт Дамба
Павел Буре Павел Буре
Билл Герин Билл Герин
Миннесота Миннесота
НХЛ НХЛ
Калгари Калгари
Хоккей Хоккей

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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин может чувствовать себя самым счастливым человеком на планете. Летом у него было много головной боли из-за проблем с потолком зарплат, а потом к ним добавились беспокойства за судьбу Кирилла Капризова – на фоне историй с военкоматами и сложностей со въездом в США. Но все переживания окупились – и он может наслаждаться игрой лидера «Уайлд».

Капризов – если не самое светлое пятно в нынешнем составе, то точно одно из. Пусть матч с «Калгари» сложился для команды не лучшим образом и «огоньки» прервали четырехматчевую победную серию «Миннесоты», но Кирилл этой ночью забил и вписал свое имя в клубную историю.

Причем отличился он уже на второй минуте. Мэтт Дамба зарядил от синей, Капризов был на пятаке и скорректировал полет шайбы. Чтобы вы понимали силищу – клюшка россиянина не выдержала броска Дамбы и сломалась на две части.

Не покидает ощущение, что Кирилл в НХЛ уже давно и сейчас просто на опыте неплохо так ее пошатывает. А на самом деле он проводит в лиге только третий сезон (причем первый был неполным из-за ковида) и уже потихоньку бьет рекорды – пока клубные, но и до общих тоже скоро дойдет. Только вдумайтесь: Кирилл забивал в каждом из семи последних матчей, а в течение 13 игр подряд набирает очки – это новые рекорды «Миннесоты».

При этом не стоит забывать, что он быстрее других игроков в истории франшизы выбил отметки в 90 голов и 100 передач, первым в составе «Уайлд» набрал более 100 очков в отдельно взятой регулярке, и теперь переписал на свое имя еще два клубных достижения.

Для полноты картины – пару фактов. Серия Капризова из 7 матчей с голами – самая длинная в этом сезоне НХЛ. У Джейсона Робертсона и Никиты Кучерова было только по 6. Если брать весь отрезок из 13 матчей с очками, то в регулярке круче пока только Робертсон (у него было 18 игр) и Митч Марнер, который не уходит со льда без очков уже 20 матчей и продолжает свою серию.

И приятный бонус: последним, кому удавалось переписать рекорд клуба по матчам с голами в первые три сезона в лиге, был Павел Буре в далеком сезоне-1993/94. Тогда он установил новое достижение в «Ванкувере», забив в 8 играх подряд.

Капризов потихонечку врывается в компанию элитных игроков НХЛ, и в ближайших сезонах только укрепит свои позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Калгари – Миннесота 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Капризов (Зукарелло-Асен, Дамба)
0:2 – 3 Шоу (Меррилл, Дьюар)
1:2 – 22 Кадри (Андерссон, Линдхольм)
2:2 – 22 Колман (Баклунд, Ружичка)
3:2 – 24 Тоффоли (Линдхольм, Андерссон)
3:3 – 56 Меррилл (Дьюар, Шоу)
4:3 – 56 Андерссон (Ружичка, Колман)
5:3 – 59 Тоффоли (Юбердо, Линдхольм)
Вратари: Владарж 25/28 – Флери 22/26.

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Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports

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