КХЛ. «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», «Торпедо» уступило «Салавату», «Металлург» обыграл «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Сибирь»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» (1:3), «Металлург» победил «Динамо» Минск (5:4), «Адмирал» дома уступил «Автомобилисту» (1:4), «Трактор» победил «Сибирь» (3:1).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Вот и падают нет нет.....😉
Всех выездных фанатов с кол-вом выездных матчей50+, их фамилии отразили на форме.
Для 100+ сшили джерси.
Всем устроили бесплатный трансфер на матч.
Не обращайте внимание на раздутую вокруг сегодняшнего матча шумиху! Делайте свою игру!
А дебильным шоуменам,организаторам этой показухи - чтоб им пусто было!
Спокойствия,невозмутимости несмотря ни на что!
Удачи,удачи,удачи!!!
Мы с вами!
такого откровенно купленного судейства я давно не видел.
Увы, картошкой судьи не берут