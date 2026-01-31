  • Спортс
  • КХЛ. «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», «Торпедо» уступило «Салавату», «Металлург» обыграл «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Сибирь»
435

КХЛ. «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», «Торпедо» уступило «Салавату», «Металлург» обыграл «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Сибирь»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» (1:3), «Металлург» победил «Динамо» Минск (5:4), «Адмирал» дома уступил «Автомобилисту» (1:4), «Трактор» победил «Сибирь» (3:1).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
435 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему игроки Металлурга постоянно на льду валяются?
Ответ Denis_1117032669
Почему игроки Металлурга постоянно на льду валяются?
ну судья приучил - упал 2 минуты Минску)
Ответ Denis_1117032669
Почему игроки Металлурга постоянно на льду валяются?
Так на льду же играют скользко.
Вот и падают нет нет.....😉
Интрига игрового дня: Одержит ли Сибирь пятую подряд и это 7 место уже
Ответ Eltex Kirin
Интрига игрового дня: Одержит ли Сибирь пятую подряд и это 7 место уже
Комментарий удален модератором
Ответ Ралина Силякова
Комментарий удален модератором
Брат Панина что ли?
Вперёд Сибирь, команда на ходу, есть возможность хоть не надолго занять 7 место! Удачи и без травм!
За СИБИРЬ. За победу.
У Трактора очередная очень интересная задумка с формой. Маркетинг работает на 5+

Всех выездных фанатов с кол-вом выездных матчей50+, их фамилии отразили на форме.
Для 100+ сшили джерси.
Всем устроили бесплатный трансфер на матч.
Ответ Slucky90
У Трактора очередная очень интересная задумка с формой. Маркетинг работает на 5+ Всех выездных фанатов с кол-вом выездных матчей50+, их фамилии отразили на форме. Для 100+ сшили джерси. Всем устроили бесплатный трансфер на матч.
там и для Сибири особую форму сделали и даже трансляцию на Матче замутили, что там за тусовку приготовили...
Ответ dmitrij.vnukov2017
там и для Сибири особую форму сделали и даже трансляцию на Матче замутили, что там за тусовку приготовили...
Идиоты,показушники! Это я в адрес организаторов!
Ещё раз обращаюсь к команде,нашей команде "Сибирь".
Не обращайте внимание на раздутую вокруг сегодняшнего матча шумиху! Делайте свою игру!
А дебильным шоуменам,организаторам этой показухи - чтоб им пусто было!
Спокойствия,невозмутимости несмотря ни на что!
Удачи,удачи,удачи!!!
Мы с вами!
Ответ Людмила Горолевская
Ещё раз обращаюсь к команде,нашей команде "Сибирь". Не обращайте внимание на раздутую вокруг сегодняшнего матча шумиху! Делайте свою игру! А дебильным шоуменам,организаторам этой показухи - чтоб им пусто было! Спокойствия,невозмутимости несмотря ни на что! Удачи,удачи,удачи!!! Мы с вами!
Комментарий удален модератором
Ответ Ралина Силякова
Комментарий удален модератором
Сибирь ,Салават, АкБарс знают. Ты кто Ильгиз???
что там за судейский песпредел в Магнитогорске?
Ответ Wow Robin
что там за судейский песпредел в Магнитогорске?
Там всё по правилам.
Ответ Wow Robin
что там за судейский песпредел в Магнитогорске?
С Динамо играют же а не с локомотивом
Ахахаха, какие 5. Вы что
такого откровенно купленного судейства я давно не видел.
Увы, картошкой судьи не берут
Ответ newyork13
Ахахаха, какие 5. Вы что такого откровенно купленного судейства я давно не видел. Увы, картошкой судьи не берут
Абсолютно верные пять минут там, если разобрать эпизод детально.
Ответ Denis_VD
Абсолютно верные пять минут там, если разобрать эпизод детально.
Видимо судьи это го не сделали
Ахах, а Магнитка без судей не может? Когда в Фукале въезжают это можно, а как почти любое падение магнитки, то удаление
Ответ Iguodala
Ахах, а Магнитка без судей не может? Когда в Фукале въезжают это можно, а как почти любое падение магнитки, то удаление
Магнитка по другому не умеют, позорище
Достойно противостояли лидеру, если бы Фукс свои потащил и меньше удалялись, то могли и забрать очки.
Ответ badr
Достойно противостояли лидеру, если бы Фукс свои потащил и меньше удалялись, то могли и забрать очки.
не понимаю Квадрата, Демченко явно на данном этапе лучше.
Ответ badr
Достойно противостояли лидеру, если бы Фукс свои потащил и меньше удалялись, то могли и забрать очки.
давай честно: если бы не были такими лохами, то могли бы и выиграть. Но две пропущенных за одно большинство - это за гранью. Ну и некоторые тупые удаления тоже
