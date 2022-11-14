На одном коньке
Блог

Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона

Мэттью Болди
Микаэль Гранлунд Микаэль Гранлунд
Кевин Фиала Кевин Фиала
НХЛ НХЛ
Аризона Аризона
Дрю Даути Дрю Даути
Миннесота Миннесота
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Хоккей Хоккей

Выбил 1+2 с «Аризоной».

Капризов прямо сейчас в огне. Время показывает, что 9 млн в год – вполне справедливая цифра (привет Дрю Даути), которую Кирилл отрабатывает сполна. Матч с «Аризоной» форварду явно удался: в протоколе у него гол и две передачи – причем ассисты именно первые, что особенно ценно. Но на самом деле он настолько доминировал, что мог и забивать еще как минимум дважды.

Уже в первом периоде Капризов открыл счет. Не обошлось без подарка от соперника, но и Кирилл сделал то, что должен был – приехал на пятак и не промахнулся.

Через несколько минут он заходил на дубль. И тут сыграло банальное невезение – шайба шла в пустые, но попала в конек партнера, который лежал у чужих ворот.

Во втором периоде Кирилл сначала отдал на гол Сэму Стилу, а потом снова мог забивать сам. При выходе 2-в-1 ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в ворота.

В третьем «Миннесота» уверенно повела, и вновь не без участия Капризова. Именно с его паса Мэттью Болди сделал счет 4:1 и, как выяснилось позже, этот гол стал победным. Диагональ от российского нападающего – украшение этой комбинации.

Девять игр подряд с набранными очками – личный рекорд Капризова. Причем серия началась с дубля в ворота «Анахайма», который случился сразу после той самой стычки с Даути. Тогда НХЛ в какой-то степени простила форварду его срыв, он зарешал в следующем же матче и не останавливается до сих пор. В итоге он стал первым хоккеистом в истории «Уайлд», у которого были три серии с восемью и более результативными играми: два предыдущих 8-матчевых отрезка он выдал в прошлом сезоне.

Правда, клубный рекорд еще нужно превзойти: Микаэль Гранлунд и Кевин Фиала набирали очки в течение 12 матчей подряд. Дальше по календарю у «дикарей» дома «Эдмонтон» и «Анахайм» и выездная игра с «Далласом» – в принципе, ничего невозможного нет. Тем более, команда забивает немало – в последних пяти играх в среднем по 3,8 шайбы

На отрезке из девяти матчей Капризов выбил 14 (5+9) очков и ворвался в топ-10 лучших бомбардиров регулярки – сейчас у него в общей сложности 27 (13+14) баллов. Коннор Макдэвид со своими 36 очками оторвался далековато, но среди русских Кирилл – первый снайпер (13 голов еще и у Андрея Свечникова) и второй по очкам после Никиты Кучерова.

Регулярный чемпионат

Миннесота – Аризона 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
27 ноября, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Капризов (Эрикссон Эк)
2:0 – 25 Стил (Брудин, Капризов)
2:1 – 39 Шмалц (Келлер, Гостисбеер)
3:1 – 42 Сперджен (Эрикссон Эк, Миддлтон)
4:1 – 47 Болди (Эддисон, Капризов)
4:2 – 57 Крауз (Маччелли)
4:3 – 59 Мозер (Маччелли, Бьюгстэд)
Вратари: Флери 20/23 – Ингрэм 24/28.

Овечкин забил 791-й гол, а Кузнецов придумал шедевр. «Вашингтон» оживает – вторая победа подряд

Герои главной сенсации сезона в НХЛ: любитель музеев, швейцарец с тайскими корнями и фанат Овечкина

Беспредел в Нью-Джерси: фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех (!) незасчитанных голов

Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные