Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона

Выбил 1+2 с «Аризоной».

Капризов прямо сейчас в огне. Время показывает, что 9 млн в год – вполне справедливая цифра (привет Дрю Даути), которую Кирилл отрабатывает сполна. Матч с «Аризоной» форварду явно удался: в протоколе у него гол и две передачи – причем ассисты именно первые, что особенно ценно. Но на самом деле он настолько доминировал, что мог и забивать еще как минимум дважды.

Уже в первом периоде Капризов открыл счет. Не обошлось без подарка от соперника, но и Кирилл сделал то, что должен был – приехал на пятак и не промахнулся.

Через несколько минут он заходил на дубль. И тут сыграло банальное невезение – шайба шла в пустые, но попала в конек партнера, который лежал у чужих ворот.

Во втором периоде Кирилл сначала отдал на гол Сэму Стилу, а потом снова мог забивать сам. При выходе 2-в-1 ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в ворота.

В третьем «Миннесота» уверенно повела, и вновь не без участия Капризова. Именно с его паса Мэттью Болди сделал счет 4:1 и, как выяснилось позже, этот гол стал победным. Диагональ от российского нападающего – украшение этой комбинации.

Девять игр подряд с набранными очками – личный рекорд Капризова. Причем серия началась с дубля в ворота «Анахайма», который случился сразу после той самой стычки с Даути. Тогда НХЛ в какой-то степени простила форварду его срыв, он зарешал в следующем же матче и не останавливается до сих пор. В итоге он стал первым хоккеистом в истории «Уайлд», у которого были три серии с восемью и более результативными играми: два предыдущих 8-матчевых отрезка он выдал в прошлом сезоне.

Правда, клубный рекорд еще нужно превзойти: Микаэль Гранлунд и Кевин Фиала набирали очки в течение 12 матчей подряд. Дальше по календарю у «дикарей» дома «Эдмонтон» и «Анахайм» и выездная игра с «Далласом» – в принципе, ничего невозможного нет. Тем более, команда забивает немало – в последних пяти играх в среднем по 3,8 шайбы

На отрезке из девяти матчей Капризов выбил 14 (5+9) очков и ворвался в топ-10 лучших бомбардиров регулярки – сейчас у него в общей сложности 27 (13+14) баллов. Коннор Макдэвид со своими 36 очками оторвался далековато, но среди русских Кирилл – первый снайпер (13 голов еще и у Андрея Свечникова) и второй по очкам после Никиты Кучерова.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports