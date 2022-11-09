У Панарина – новый рекорд «Рейнджерс»: за 200 матчей выбил очков больше, чем Мессье и Ягр

Но проиграл в дерби.

Новый игровой день в НХЛ получился максимально насыщенным. В Баффало все могли посмеяться со сломанного Замбони, из-за чего третий период был отложен на 20 минут, в Тампе страшную травму получил Эвандер Кейн, а в Нью-Йорке было дерби, сюжет которого получился по-настоящему огненным. Правда, без классического противостояния Шестеркин – Сорокин (Илья остался в запасе), но и с Варламовым в воротах для «Айлендерс» все сложилось неплохо.

При этом в каком же порядке Панарин – это если мы говорим об игре в атаке, конечно же. В протоколе матча у него 0+2 (и, увы, «-2»), а по факту голевых передач могло быть как минимум четыре. Уже в первой смене он с неудобной выдал подкидку на Зибанежада – тот попал в перекладину.

В самом начале второго периода Артемий отдал еще более острый пас – Крайдеру, на пятак. И партнер не подвел; у него и права-то на ошибку не было после такой передачи.

Панарин понял, что с Крайдером можно иметь дело, и попытался повторить трюк. Только теперь Крис исхитрился бросить после паса с лицевой, Артемий уже успел вскинуть руки, но судья зафиксировал, что гола нет – шайба проползла под щитками Варламова, но полностью линию ворот так и не пересекла.

Дело было при счете 2:1, и «Рейнджерс» все-таки забили третью. На этот раз и гол засчитали, и ассист Панарину записали: он настолько мощно зарядил от синей, что Варламов не удержал шайбу в ловушке – свой же защитнику клюшкой ударил по рукам Семену. А Трочек не зря такие вещи караулит на пятаке, он и доработал эпизод.

Артемий проводил свою 200-ю игру в составе «Рейнджерс» и многое сделал для победы в такой вечер, но «Айлендерс» хватило третьего периода для мощного камбэка и победы. Факт в качестве утешения: ни один другой игрок в истории клуба не набирал больше очков за первые 200 матчей.

Вообще на льду этим вечером оказались сразу шесть россиян. Для Шестеркина, как и для всех «Рейнджерс», матч получился не лучшим – 22 сэйва после 26 бросков и уплывшая из-под носа победа. Вернулся в состав Кравцов, ему дали 10 минут, он один раз бросил и не набрал очков.

У «Айлендерс» может записать себе в актив этот матч Семен Варламов, отразивший 37 из 40 бросков. Романов отыграл больше всех из защитников своей команды (23:54) и внес вклад в победный гол: здорово закрыл зону и сразу закинул шайбу на пятак.

И внезапно на льду появился Никита Сошников – уже третий раз в сезоне, но вся его тройка провела в пределах 8-9 минут.

Пока «Рейнджерс» никак не могут победить в дерби – это уже второе поражение от «Айлендерс» в сезоне. Так что, отмечаем дату в календаре – в ночь на 23 декабря они встретятся снова.

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Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP