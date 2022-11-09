На одном коньке
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У Панарина – новый рекорд «Рейнджерс»: за 200 матчей выбил очков больше, чем Мессье и Ягр

Адам Пелек Адам Пелек
Андерс Ли Андерс Ли
Винсент Трочек Винсент Трочек
Крис Крайдер Крис Крайдер
Артемий Панарин Артемий Панарин
Виталий Кравцов Виталий Кравцов
Никита Сошников Никита Сошников
Семен Варламов Семен Варламов
Александр Романов Александр Романов
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Айлендерс Айлендерс
Рейнджерс Рейнджерс
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Но проиграл в дерби.

Новый игровой день в НХЛ получился максимально насыщенным. В Баффало все могли посмеяться со сломанного Замбони, из-за чего третий период был отложен на 20 минут, в Тампе страшную травму получил Эвандер Кейн, а в Нью-Йорке было дерби, сюжет которого получился по-настоящему огненным. Правда, без классического противостояния Шестеркин – Сорокин (Илья остался в запасе), но и с Варламовым в воротах для «Айлендерс» все сложилось неплохо.

При этом в каком же порядке Панарин – это если мы говорим об игре в атаке, конечно же. В протоколе матча у него 0+2 (и, увы, «-2»), а по факту голевых передач могло быть как минимум четыре. Уже в первой смене он с неудобной выдал подкидку на Зибанежада – тот попал в перекладину.

В самом начале второго периода Артемий отдал еще более острый пас – Крайдеру, на пятак. И партнер не подвел; у него и права-то на ошибку не было после такой передачи.

Панарин понял, что с Крайдером можно иметь дело, и попытался повторить трюк. Только теперь Крис исхитрился бросить после паса с лицевой, Артемий уже успел вскинуть руки, но судья зафиксировал, что гола нет – шайба проползла под щитками Варламова, но полностью линию ворот так и не пересекла.

Дело было при счете 2:1, и «Рейнджерс» все-таки забили третью. На этот раз и гол засчитали, и ассист Панарину записали: он настолько мощно зарядил от синей, что Варламов не удержал шайбу в ловушке – свой же защитнику клюшкой ударил по рукам Семену. А Трочек не зря такие вещи караулит на пятаке, он и доработал эпизод.

Артемий проводил свою 200-ю игру в составе «Рейнджерс» и многое сделал для победы в такой вечер, но «Айлендерс» хватило третьего периода для мощного камбэка и победы. Факт в качестве утешения: ни один другой игрок в истории клуба не набирал больше очков за первые 200 матчей.

Вообще на льду этим вечером оказались сразу шесть россиян. Для Шестеркина, как и для всех «Рейнджерс», матч получился не лучшим – 22 сэйва после 26 бросков и уплывшая из-под носа победа. Вернулся в состав Кравцов, ему дали 10 минут, он один раз бросил и не набрал очков.

У «Айлендерс» может записать себе в актив этот матч Семен Варламов, отразивший 37 из 40 бросков. Романов отыграл больше всех из защитников своей команды (23:54) и внес вклад в победный гол: здорово закрыл зону и сразу закинул шайбу на пятак.

И внезапно на льду появился Никита Сошников – уже третий раз в сезоне, но вся его тройка провела в пределах 8-9 минут.

Пока «Рейнджерс» никак не могут победить в дерби – это уже второе поражение от «Айлендерс» в сезоне. Так что, отмечаем дату в календаре – в ночь на 23 декабря они встретятся снова. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Айлендерс 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Палмиери (Пулок, Паризе)
1:1 – 12 Хитил (Фокс, Миллер)
2:1 – 22 Крайдер (Трочек, Панарин)
3:1 – 34 Трочек (Зибанежад, Панарин)
3:2 – 42 Пелек (Паризе, Палмиери)
3:3 – 53 Нелсон (Барзэл, Добсон)
3:4 – 55 Ли (Романов)
Вратари: Шестеркин 22/26 – Варламов 37/40.

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Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP

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