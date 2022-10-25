Назарова уволили за провальный старт. Но не только он виноват, что «Сочи» так плох

Абсолютно худшая команда осени.

В «Сочи» решились на отважный шаг: отправлен в отставку Андрей Назаров, а заменить его должен Сергей Светлов. Команда откровенно провалила старт чемпионата: всего 3 победы и 9 очков в первых 20 играх – это худший результат на подобном отрезке в недолгой истории сочинского хоккея.

К Назарову есть в каком-то смысле предвзятое отношение на фоне его высказываний и поступков. Все помнят, как он методично нахваливал Романа Ротенберга, а потом получил работу в «Сочи». Уже после этого Назаров частенько выдавал огненные речи, устраивал сомнительные конкурсы для журналистов и драки в матчах с «Авангардом». Это все, наверное, было весело, но вот непосредственно в хоккейной части «Сочи» Назарова в этом сезоне разочаровал.

Непонятно, где у команды центр принятия решений

Вряд ли в текущем положении команды виноват только главный тренер. Начнем с того, что у «Сочи» не все понятно с системой управления. Главный спонсор – компания «РЖД», но, судя по всему, она лишь выделяет деньги, никак не влияя на кадровые вопросы. Потому что по назначениям в организации видно, что центр принятия решений находится в Санкт-Петербурге – и самого Назарова приглашал явно не генеральный директор Сергей Воропаев.

К слову, раньше он активно комментировал любой инфоповод и был максимально открыт для медиа, но потом ушел в тень: за 2022 год по его тегу вы найдете лишь две цитаты. Интересно, что Воропаева пригласили с целью оздоровить организацию в финансовом плане, и в «Сочи» вроде бы действительно стало в этом смысле больше порядка, но клуб продолжал жил в долг. Были задержки по зарплате, связанные с получением денег от «РЖД» – говорили, что спонсор переводил их по своим графикам, которые не синхронизировались с хоккейным сезоном.

В марте 2021 года в клуб пришел Сергей Новиков, ставший финансовым директором – и он проблему с задержками зарплат решил. Вероятнее всего, это произошло за счет уменьшения расходов на спортивную часть – в прошлом году зарплатная ведомость команды была около 315 млн рублей (минимально допустимых в КХЛ), и в этом принципиально не изменилась.

Проблемы с составом: странный выбор вратарей, слабые защитники, мало опытных игроков в атаке

В любом случае практика показывает, что при качественной работе менеджмента и хорошем скаутинге даже на 300-350 млн можно собрать команду, которая пробьется в плей-офф (тем более сейчас это сделать проще – выходят 8 команд из 11 в каждой конференции). Хороший пример – прошлогодняя «Северсталь». Или нынешнее «Торпедо»: в команде играет много молодых ребят, и далеко не все они выходцы клубной системы. Атанасова привезли из «Югры», Конюшкова – из «Дизеля». Если углубляться, то видно, что клуб работает на перспективу. В Нижнем видят, что у них не самая сильная команда по 2006 году рождения, и подписывают талантливого форварда из Тольятти Андрея Крутова.

Другой вопрос, что там видна и тренерская работа – она совсем отличается от того, что мы видели в «Сочи». У «Торпедо» есть четкий и узнаваемый стиль, команда здорово играет на атаку и показывает интересный хоккей, особенно в домашних матчах. Очевидно, что Назарову не хватило ни качественных ассистентов (со времен работы с Игорем Каляниным у него нет рядом человека, который бы хорошо закрывал вопросы по тактике), ни качественного состава для достойной конкуренции в КХЛ.

При этом Алексей Бадюков (заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям – считай, генменеджер) несколько дней назад как будто начал готовить почву под увольнение Назарова.

«Результат, конечно, важнее чем драки, – сказал он в интервью Sport24. – Но летом у нас было сплочение команды, где драки – часть этого сплочения. К тому же мы привлекали внимание болельщиков. <…> Конечно, драки надо подкреплять результатом. Если зритель будет видеть, что команда достает все из себя и ложится костьми, то простит даже поражения».

Но какую команду собрал сам Бадюков? Пара вратарей Мельничук – Третьяк, в которой предпочтение отдавалось последнему, хотя статистические показатели куда лучше были у первого. Мы не знаем, почему чаще играл Максим, но Бадюков дал понять, что звездный дед тут ни при чем. «Протекции со стороны Владислава Александровича [Третьяка] точно нет, – говорил он. – «Сочи» – профессиональный клуб».

С последним утверждением при желании можно и поспорить, да и верить ли его словам – решать вам. Но интересно, что сейчас в команду приехал еще один вратарь – Михаил Бердин. Он пасынок Андрея Зюзина, который при Назарове был ассистентом генерального менеджера, а теперь вроде станет тренером по развитию. Интересно посмотреть, чей админресурс окажется сильнее в будущем.

В обороне в этом сезоне выходили 11 игроков. Есть и опытные – Юрий Александров, Никита Пивцакин, Джо Морроу, Брэндон Гормли, но, при всем уважении, вряд ли хоть один из них сейчас получил бы приглашение в топ-клуб даже на роль 6-7-го защитника. 5 из этих 11 дебютировали в КХЛ именно при Назарове, а еще один – Никита Зоркин – к его приходу провел в лиге всего 19 матчей.

Не очень понятно, на что рассчитывали в клубе при комплектовании атаки. Возвращение Андрея Алтыбармакяна было выгодно с медийной точки зрения, но не со спортивной. Он и в АХЛ не феерил, поэтому странно было ожидать от него резкого всплеска результативности дома. Потенциальной звездой мог стать Артур Тянулин, но его и Немировски в «Торпедо» периодически сажал в запас, и играл он там в среднем по 11 с половиной минут. Зато в «Сочи» он игрок топ-6.

Кроме того, в вопросе приглашения некоторых хоккеистов, кажется, был бессилен и Бадюков. Игроков со связями вроде Третьяка и Зюзина мы упоминали выше, но в команде ведь есть еще Артем Иванюженков, Никита Феоктистов (его отец – высокопоставленный чиновник) и Никита Точицкий. Последний, правда, на берегу Черного моря ожил и периодически показывает хороший хоккей.

Очевидно, что команде не хватило опыта. На момент начала сезона в составе было лишь три игрока, которые провели в КХЛ более 150 матчей. Еще один присоединился уже в сентябре – Артем Федоров. Если взять только форвардов, то по состоянию на 1 сентября только трое и примкнувший к ним впоследствии Федоров отыграли в лиге более 100 матчей. Это катастрофически мало.

Методы Назарова не работают в долгую, но новый тренер в чем-то похож на него

Очевидно, были просчеты и в работе тренерского штаба, но часть из них так или иначе связана с селекцией и клубным руководством. Все знают, что Назаров не особо сильный тактик – скорее, хороший мотиватор. Также ясно, что у него весьма специфическая манера общения с игроками, которым такой стиль быстро надоедает. В какой-то момент все это просто перестает работать, хоккеисты уже не реагируют на угрозы и давление.

Тем более, в карьере Назарова уже были примеры, когда после его назначения команда на эмоциях давала результат, а потом это все резко заканчивалось. В клубе должны были это предусмотреть и позаботиться о том, чтобы усилить тренерский штаб, добавить ассистентов, которые могли бы и успокоить Назарова в нужный момент, и помочь найти правильное решение в игровых эпизодах.

В начале сезона на лавке работали Андрей Зюзин, Вадим Хомицкий и Евгений Филинов, туда вставал даже тренер по физподготовке Николай Пронин. Из этого списка в топ-клубах работал только Зюзин, но было это достаточно давно – больше пяти лет назад.

Проблему с опытными помощниками руководство пыталось решить приглашением Игоря Горбенко, который долгое время помогал Дмитрию Квартальнову в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе». Он как раз умеет работать с молодыми игроками, которых в «Сочи» много. Но он и пришел поздно, и вряд ли мог повлиять на ситуацию в одиночку. Тем более и у него на последнем месте работы не все получалось – игра Казани в большинстве, за которое он отвечал, в прошлом сезоне была удручающей.

Усиление напрашивалось и на другие позиции в штабе. И только сейчас, вместе с увольнением Назарова, клубный менеджмент пересобирает тренерский состав. Как сообщает Алексей Шевченко, помогать Светлову будут Игорь Горбенко и Дмитрий Кокорев, который возглавлял «Капитан» из МХЛ и показал очень достойные результаты. Тренером вратарей станет Олег Ромашко – это назначение уже связывают с фамилией Третьяка.

Что касается Светлова, то он в какой-то степени схож с Назаровым. Его импульсивная работа на лавке может как взбодрить игроков и дать им всплеск, который поможет выправить положение, так и добиться обратного эффекта. Как бы то ни было, за «Сочи» будет интересно последить в ближайших матчах. Хотя есть ощущение, что менять нужно было не только главного тренера.

Фото: hcsochi.ru ; khl.ru/Владимир Беззубов