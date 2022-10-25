На одном коньке
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Назарова уволили за провальный старт. Но не только он виноват, что «Сочи» так плох

Алексей Мельничук Алексей Мельничук
Артур Тянулин
Михаил Бердин Михаил Бердин
Андрей Зюзин Андрей Зюзин
Андрей Алтыбармакян Андрей Алтыбармакян
Игорь Горбенко
Сергей Воропаев
Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Максим Третьяк Максим Третьяк
Андрей Назаров Андрей Назаров
Сергей Светлов
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Абсолютно худшая команда осени.

В «Сочи» решились на отважный шаг: отправлен в отставку Андрей Назаров, а заменить его должен Сергей Светлов. Команда откровенно провалила старт чемпионата: всего 3 победы и 9 очков в первых 20 играх – это худший результат на подобном отрезке в недолгой истории сочинского хоккея.

К Назарову есть в каком-то смысле предвзятое отношение на фоне его высказываний и поступков. Все помнят, как он методично нахваливал Романа Ротенберга, а потом получил работу в «Сочи». Уже после этого Назаров частенько выдавал огненные речи, устраивал сомнительные конкурсы для журналистов и драки в матчах с «Авангардом». Это все, наверное, было весело, но вот непосредственно в хоккейной части «Сочи» Назарова в этом сезоне разочаровал.

Непонятно, где у команды центр принятия решений

Вряд ли в текущем положении команды виноват только главный тренер. Начнем с того, что у «Сочи» не все понятно с системой управления. Главный спонсор – компания «РЖД», но, судя по всему, она лишь выделяет деньги, никак не влияя на кадровые вопросы. Потому что по назначениям в организации видно, что центр принятия решений находится в Санкт-Петербурге – и самого Назарова приглашал явно не генеральный директор Сергей Воропаев.

К слову, раньше он активно комментировал любой инфоповод и был максимально открыт для медиа, но потом ушел в тень: за 2022 год по его тегу вы найдете лишь две цитаты. Интересно, что Воропаева пригласили с целью оздоровить организацию в финансовом плане, и в «Сочи» вроде бы действительно стало в этом смысле больше порядка, но клуб продолжал жил в долг. Были задержки по зарплате, связанные с получением денег от «РЖД» – говорили, что спонсор переводил их по своим графикам, которые не синхронизировались с хоккейным сезоном.

В марте 2021 года в клуб пришел Сергей Новиков, ставший финансовым директором – и он проблему с задержками зарплат решил. Вероятнее всего, это произошло за счет уменьшения расходов на спортивную часть – в прошлом году зарплатная ведомость команды была около 315 млн рублей (минимально допустимых в КХЛ), и в этом принципиально не изменилась.

Проблемы с составом: странный выбор вратарей, слабые защитники, мало опытных игроков в атаке

В любом случае практика показывает, что при качественной работе менеджмента и хорошем скаутинге даже на 300-350 млн можно собрать команду, которая пробьется в плей-офф (тем более сейчас это сделать проще – выходят 8 команд из 11 в каждой конференции). Хороший пример – прошлогодняя «Северсталь». Или нынешнее «Торпедо»: в команде играет много молодых ребят, и далеко не все они выходцы клубной системы. Атанасова привезли из «Югры», Конюшкова – из «Дизеля». Если углубляться, то видно, что клуб работает на перспективу. В Нижнем видят, что у них не самая сильная команда по 2006 году рождения, и подписывают талантливого форварда из Тольятти Андрея Крутова.

Другой вопрос, что там видна и тренерская работа – она совсем отличается от того, что мы видели в «Сочи». У «Торпедо» есть четкий и узнаваемый стиль, команда здорово играет на атаку и показывает интересный хоккей, особенно в домашних матчах. Очевидно, что Назарову не хватило ни качественных ассистентов (со времен работы с Игорем Каляниным у него нет рядом человека, который бы хорошо закрывал вопросы по тактике), ни качественного состава для достойной конкуренции в КХЛ.

При этом Алексей Бадюков (заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям – считай, генменеджер) несколько дней назад как будто начал готовить почву под увольнение Назарова.

«Результат, конечно, важнее чем драки, – сказал он в интервью Sport24. – Но летом у нас было сплочение команды, где драки – часть этого сплочения. К тому же мы привлекали внимание болельщиков. <…> Конечно, драки надо подкреплять результатом. Если зритель будет видеть, что команда достает все из себя и ложится костьми, то простит даже поражения».

Но какую команду собрал сам Бадюков? Пара вратарей Мельничук – Третьяк, в которой предпочтение отдавалось последнему, хотя статистические показатели куда лучше были у первого. Мы не знаем, почему чаще играл Максим, но Бадюков дал понять, что звездный дед тут ни при чем. «Протекции со стороны Владислава Александровича [Третьяка] точно нет, – говорил он. – «Сочи» – профессиональный клуб».

С последним утверждением при желании можно и поспорить, да и верить ли его словам – решать вам. Но интересно, что сейчас в команду приехал еще один вратарь – Михаил Бердин. Он пасынок Андрея Зюзина, который при Назарове был ассистентом генерального менеджера, а теперь вроде станет тренером по развитию. Интересно посмотреть, чей админресурс окажется сильнее в будущем.

В обороне в этом сезоне выходили 11 игроков. Есть и опытные – Юрий Александров, Никита Пивцакин, Джо Морроу, Брэндон Гормли, но, при всем уважении, вряд ли хоть один из них сейчас получил бы приглашение в топ-клуб даже на роль 6-7-го защитника. 5 из этих 11 дебютировали в КХЛ именно при Назарове, а еще один – Никита Зоркин – к его приходу провел в лиге всего 19 матчей.

Не очень понятно, на что рассчитывали в клубе при комплектовании атаки. Возвращение Андрея Алтыбармакяна было выгодно с медийной точки зрения, но не со спортивной. Он и в АХЛ не феерил, поэтому странно было ожидать от него резкого всплеска результативности дома. Потенциальной звездой мог стать Артур Тянулин, но его и Немировски в «Торпедо» периодически сажал в запас, и играл он там в среднем по 11 с половиной минут. Зато в «Сочи» он игрок топ-6.

Кроме того, в вопросе приглашения некоторых хоккеистов, кажется, был бессилен и Бадюков. Игроков со связями вроде Третьяка и Зюзина мы упоминали выше, но в команде ведь есть еще Артем Иванюженков, Никита Феоктистов (его отец – высокопоставленный чиновник) и Никита Точицкий. Последний, правда, на берегу Черного моря ожил и периодически показывает хороший хоккей.

Очевидно, что команде не хватило опыта. На момент начала сезона в составе было лишь три игрока, которые провели в КХЛ более 150 матчей. Еще один присоединился уже в сентябре – Артем Федоров. Если взять только форвардов, то по состоянию на 1 сентября только трое и примкнувший к ним впоследствии Федоров отыграли в лиге более 100 матчей. Это катастрофически мало.

Методы Назарова не работают в долгую, но новый тренер в чем-то похож на него

Очевидно, были просчеты и в работе тренерского штаба, но часть из них так или иначе связана с селекцией и клубным руководством. Все знают, что Назаров не особо сильный тактик – скорее, хороший мотиватор. Также ясно, что у него весьма специфическая манера общения с игроками, которым такой стиль быстро надоедает. В какой-то момент все это просто перестает работать, хоккеисты уже не реагируют на угрозы и давление.

Тем более, в карьере Назарова уже были примеры, когда после его назначения команда на эмоциях давала результат, а потом это все резко заканчивалось. В клубе должны были это предусмотреть и позаботиться о том, чтобы усилить тренерский штаб, добавить ассистентов, которые могли бы и успокоить Назарова в нужный момент, и помочь найти правильное решение в игровых эпизодах.

В начале сезона на лавке работали Андрей Зюзин, Вадим Хомицкий и Евгений Филинов, туда вставал даже тренер по физподготовке Николай Пронин. Из этого списка в топ-клубах работал только Зюзин, но было это достаточно давно – больше пяти лет назад.

Проблему с опытными помощниками руководство пыталось решить приглашением Игоря Горбенко, который долгое время помогал Дмитрию Квартальнову в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе». Он как раз умеет работать с молодыми игроками, которых в «Сочи» много. Но он и пришел поздно, и вряд ли мог повлиять на ситуацию в одиночку. Тем более и у него на последнем месте работы не все получалось – игра Казани в большинстве, за которое он отвечал, в прошлом сезоне была удручающей.

Усиление напрашивалось и на другие позиции в штабе. И только сейчас, вместе с увольнением Назарова, клубный менеджмент пересобирает тренерский состав. Как сообщает Алексей Шевченко, помогать Светлову будут Игорь Горбенко и Дмитрий Кокорев, который возглавлял «Капитан» из МХЛ и показал очень достойные результаты. Тренером вратарей станет Олег Ромашко – это назначение уже связывают с фамилией Третьяка.

Что касается Светлова, то он в какой-то степени схож с Назаровым. Его импульсивная работа на лавке может как взбодрить игроков и дать им всплеск, который поможет выправить положение, так и добиться обратного эффекта. Как бы то ни было, за «Сочи» будет интересно последить в ближайших матчах. Хотя есть ощущение, что менять нужно было не только главного тренера.

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Фото: hcsochi.ru ; khl.ru/Владимир Беззубов

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