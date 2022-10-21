Капризов тащит «Миннесоту»: первая победа в сезоне, у Кирилла – две передачи и гол в овертайме

Светлое пятно в команде.

«Миннесота» принимала «Ванкувер» – и это была встреча двух аутсайдеров. Обе команды – без набранных очков и с серией поражений за спиной: у «Уайлд» – три подряд, у гостей – на один больше.

По предыдущим играм «Дикари» оставляли неоднозначное впечатление. Команда Дина Эвасона забивала в среднем четыре за игру, но в обороне творился такой бардак, что за три матча она пропустила 20 шайб. На общем фоне выделялся только Кирилл Капризов, который стабильно набирал очки – не валял дурака он и в игре против «Ванкувера».

При этом «Миннесота» сама себе придумывала проблемы – дважды по ходу матча ей приходилось отыгрываться. Именно Кирилл внес огромный вклад в то, что счет становился равным: в конце первого периода он протащил шайбу через всю площадку и выдал Сэму Стилу, а в третьем – изящным пасом снабдил Матса Зукарелло, который здорово подправил.

Кто, если не Капризов, должен был зарешать в овертайме и принести команде первую победу в сезоне? На отложенном штрафе форвард вынудил суетиться защитников и вратаря «Ванкувера» – и в итоге наказал их за излишнюю панику.

«Первые три матча были очень сложными, мы не выигрывали, – сказал Капризов после матча. – Каждая смена кажется утомительной, когда ты делаешь много ошибок. Ты плохо выступаешь в своей зоне – кажется, что все сложно. Но ты стараешься, работаешь, чувствуешь себя лучше, и теперь после победы, конечно, нет никакого давления. Стало немного легче».

В нынешней ситуации от «Миннесоты» не стоит ждать больших побед, но Капризов – главная и едва ли не единственная причина, почему за командой стоит следить. С точки зрения результативности россиянин выдает лучший старт в карьере – уже выбил 8 (4+4) очков в 4 матчах. Да и фатальный минус в полезности потихоньку сокращается – сегодня у Кирилла «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports