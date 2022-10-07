Рейтинг русских звезд нового сезона НХЛ: два вратаря в топ-5, Овечкин только 6-й, Ничушкин не вошел в десятку

Двадцатка самых-самых.

7 октября вынесенным матчем в Европе начинается очередной сезон НХЛ, к которому мы подготовили рейтинг лучших русских игроков в лучшей лиге мира. Ниже – 20 наиболее достойных хоккеистов по версии Sports.ru. Но помним, что рейтинги – вещь субъективная, да и наши за океаном в таком порядке, что некоторых можно спокойно двигать выше или ниже, и все равно нашлись бы аргументы для споров, почему тот или иной игрок на такой позиции.

Заметим только, что хит-парад составлялся не на фоне карьерных достижений / выигранных трофеев или же каких-то прогнозов на будущий сезон. Это именно примерная оценка игроков прямо сейчас. Можно спорить, можно соглашаться – и для всего этого есть комментарии. Поехали!