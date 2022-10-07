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Рейтинг русских звезд нового сезона НХЛ: два вратаря в топ-5, Овечкин только 6-й, Ничушкин не вошел в десятку

Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Иван Проворов Иван Проворов
Иван Барбашев Иван Барбашев
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Владислав Гавриков Владислав Гавриков
Илья Михеев Илья Михеев
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Андрей Свечников Андрей Свечников
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Евгений Малкин Евгений Малкин
Павел Бучневич Павел Бучневич
Артемий Панарин Артемий Панарин
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Александр Овечкин Александр Овечкин
Илья Сорокин Илья Сорокин
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Никита Кучеров Никита Кучеров
Андрей Василевский Андрей Василевский
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

Двадцатка самых-самых.

7 октября вынесенным матчем в Европе начинается очередной сезон НХЛ, к которому мы подготовили рейтинг лучших русских игроков в лучшей лиге мира. Ниже – 20 наиболее достойных хоккеистов по версии Sports.ru. Но помним, что рейтинги – вещь субъективная, да и наши за океаном в таком порядке, что некоторых можно спокойно двигать выше или ниже, и все равно нашлись бы аргументы для споров, почему тот или иной игрок на такой позиции.

Заметим только, что хит-парад составлялся не на фоне карьерных достижений / выигранных трофеев или же каких-то прогнозов на будущий сезон. Это именно примерная оценка игроков прямо сейчас. Можно спорить, можно соглашаться – и для всего этого есть комментарии. Поехали!

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