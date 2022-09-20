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СКА на старте – машина: 8 побед подряд, мало пропущенных и крутые спецбригады

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Пока идут без поражений.

СКА в первых играх Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23 удивил всех. Команда с главным тренером, который не играл на профессиональном уровне и вообще проводит первый полноценный сезон на посту, прет как танк: армейцы остались единственными в лиге, кто не проиграл ни одного матча.

Понятно, что у Питера по умолчанию хорошие ресурсы для удачных выступлений, но летом здесь серьезно поменялся состав, а в штаб Романа Ротенберга вошли новые помощники – всему этому обновленному коллективу предстояло найти общий язык. Да и вообще – и более опытные тренеры начинали новые сезоны с армейцами не так уверенно.

Прямо сейчас все говорит о том, что у СКА действительно есть какая-то осмысленная стратегия, и большая часть решений менеджмента выглядит правильно.

СКА обновил тренерский штаб

Ключевой момент – Ротенберг пригласил ассистентов, которые действительно делают штаб сильнее и могут выстраивать игру команды в различных компонентах. Валерий Брагин в последние годы вызывал вопросы как главный тренер, а какой из него ассистент – большой вопрос.

С точки зрения коучинга казалось, что ключевым человеком в прежнем штабе был именно Ротенберг. Остальные помощники не обладали каким-то исключительным опытом, который помогал бы им в работе. Кроме, разве что, Константина Шафранова, которого в Петербург пригласили после того, как «Авангард» взял Кубок Гагарина-2021: с ним омичи выдали потрясающие цифры по реализации большинства – 28,2%.

Теперь же в штаб СКА вошли Сергей Зубов и Евгений Корешков. При представлении новых ассистентов Ротенберг указал, что оба специалиста будут «помощниками главного тренера по общим вопросам», плюс в обязанности Зубова входит работа с защитниками, а Корешкова – с нападающими. Но, кажется, их функционал намного шире: Зубов отвечает еще за спецбригады меньшинства, а Корешков точно внес изменения в атаку команды.

Сила СКА-2022/23 – большинство и меньшинство

Уверенная игра в неравных составах – один из факторов побед армейцев. В первых шести матчах они исправно забивали в большинстве, и только в двух последних – с «Динамо» и «Северсталью» – не удалось реализовать лишнего. Правда, там суммарно было только две попытки. В общей сложности команда доводит до гола каждое четвертое большинство – 26,7%.

Причем особо опасен при розыгрыше численного преимущества Марат Хайруллин: с 9 (7+2) очками он – лучший бомбардир и снайпер команды. Марат – леворукий форвард, но ему нашли место в левом круге вбрасывания, откуда он уже забил трижды. Первый гол – в формате «5 на 3» (смотреть), в двух других он умело положил шайбу по разным углам (второй – вот тут).

СКА отлично играет и в меньшинстве – команда Ротенберга не пропустила ни одной шайбы, даже когда играли втроем. Хотя в общей сложности у соперников было 30 попыток использовать преимущество.

Если говорить об игре в целом, то питерцы в полном порядке. Команда много атакует – уже 230 бросков в сезоне с реализацией в 11,3%. Что до пропущенных голов, то их всего 11 – в среднем 1,38 шайбы за матч, и лучший показатель в КХЛ.

С вратарями – недокомлект, но Николаев тащит и один

На красивые цифры в обороне повлияла как надежная игра вратарей, так и самоотверженность всей команды.

Александр Самонов пропустил один гол за пять периодов, а дальше вылетел из-за травмы. Все остальное время ворота защищал его бэкап Дмитрий Николаев, который дебютировал в лиге только в прошлом сезоне – и тогда провел пять матчей. Кажется, их хватило, чтоб освоиться: сейчас он в среднем пропускает 1,54 гола и отражает 94,1% бросков – очень солидные цифры.

Вратари на двоих отбили 195 бросков, но им здорово помогают и полевые. За восемь матчей армейцы 120 раз приняли шайбу на себя – в среднем по 15 блокшотов за игру.

Питер по делу взял все 8 матчей

Когда речь идет о восьми победах подряд, то можно подумать, что команде повезло с календарем. Но это не случай СКА: дважды он играл против кусачей «Северстали» и московского «Динамо»,по разу – с «Салаватом», «Авангардом», «Барысом» и «Локомотивом». Откровенно слабых соперников в этом списке нет,

Питер очень удачно реализовывал свои моменты и выжимал из имеющихся шансов все. И это хорошо подтверждает статистика ожидаемых голов – чуть повезло разве что в Ярославле, где «Локомотив» имел игровое преимущество, но из-за глупых удалений и индивидуальных ошибок проиграл. Но всем этим надо было еще воспользоваться.

СКА начал сезон без раскачки, но самое интересное – будет ли все так же хорошо работать в плей-офф. Да, мощнейший старт, но поменяться до марта может многое.

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Фото: ska.ru

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