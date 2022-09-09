Сенсация в КХЛ: «Витязь» идет в лидерах Запада без поражений – хлопнул Омск и Уфу. Что вообще происходит?!

Выехали благодаря вратарю.

Главный шок первой недели сезона-2022/23 – таблица лидеров «Запада». Вторым там внезапно идет подольский балашихинский «Витязь», который начал с трех домашних побед – над «Авангардом» (3:2), «Салаватом Юлаевым» (3:2) и «Барысом» (5:0). Это лучший результат в истории клуба в эпоху КХЛ.

Перед сезоном мы прогнозировали , что Вячеслав Буцаев до конца чемпионата не доработает, но таким стартом он обезопасил себя от резких решений руководства – на какое-то время уж точно.

Результат для «Витязя» – отличный. Но закономерный ли? По первым матчам кажется, что победы – это не итог каких-то летних наработок, крутых тактических схем и не выдающееся мастерство полевых игроков, а, скорее, терпение, везение и великолепная игра Дмитрия Шикина, который уже сделал больше 100 сэйвов.

Действительно ли это так? Рассмотрим на конкретных примерах.

• Первый матч сезона: после двух периодов «Авангард» вел 2:1, а по броскам было 33:8 – «Витязь» натурально терпел, выезжал на самоотверженности всей команды и вратарских спасениях. Хотя в одном из эпизодов даже Шикин был отыгран – на помощь пришел защитник Джереми Руа.

В итоге «Витязь» добавил в третьем периоде, когда «Авангард» подсел, сравнял счет – а за 10 секунд до финальной сирены вырвал победу. И конкретно здесь сыграло везение: Роман Абросимов набросил на ворота, а Антон Белов неудачно подставил клюшку и дезориентировал своего вратаря.

• После этого – «Салават», за весь матч с которым подмосковная команда бросила в створ всего 12 раз – забила 3 и победила. Сколько сэйвов сделал Шикин? 37! Еще 16 бросков на себя приняли полевые игроки. Слагаемые, на первый взгляд, те же: самоотверженная игра, действия вратаря и фарт.

Можно отметить, что «Витязь» уже с 12-й минуты вел в счете – и не было смысла бежать вперед. Но все же 12 бросков в створ за игру – это что? О доли везения тоже стоит упомянуть: Уфа попросту не использовала свои моменты, отыграв в зоне соперника 20 минут за матч (8 из них – в третьем периоде).

КХЛ нарезала только один эпизод со спасениями Шикина, когда он отразил три броска подряд в концовке второго периода ( посмотреть можно здесь ). Но таких было несколько, а в одном из моментов он вообще остался без клюшки и прыгнул за шайбой как футбольный вратарь.

• Игра с «Барысом» – 5:0 – может ввести в заблуждение, что «Витязь» – новый топ, который выносит всех. Но здесь все не так просто. К примеру, второй период он проиграл по броскам 3:17, а в первом – долго оборонялся и 8 минут провел в меньшинстве. Опять же – несколько раз спас Шикин; минимум два момента были стопроцентными.

К слову, в этом один из секретов подмосковной команды на старте: в меньшинстве она играла 15 раз за три матча, но пропустила только однажды. А концовка игры с «Барысом» показала, что здесь и с большинством все неплохо: забили трижды в течение 4 минут и 52 секунд – и решили вопрос с победителем. В сумме на старте сезона – пять попыток и четыре гола (реализация 80%).

Отличные показатели в неравных составах – хотя любопытно посмотреть за ними на дистанции.

Кстати, Шикин после матча показал свой фирменный прием, опустив после шатаута ворота на лед. Пока Дмитрий в огне и, возможно, подобные эпизоды мы еще не раз увидим.

Если брать статистику – в том числе и продвинутую, то получается, что «Витязь» выиграл матчи, в двух из которых выглядел хуже, а еще один крупно забрал при более-менее равном хоккее.

Но списывать все на одно только везение – глупо. Похоже, у подмосковной команды есть какой-то план и они его придерживаются. К примеру, ее игроки сами подтверждают, что тренеры не гонят вперед на первых минутах. Илья Аркалов по ходу одного из матчей сказал: «Команды хорошо начинали – что «Авангард», что Уфа. Была установка потерпеть в начале. Думаю, у нас это получилось».

То есть задача сводилась к тому, чтобы не пропустить на старте – а потом где-то зацепиться за шанс впереди. Специально отданная инициатива со стремлением поймать на контратаках, неравные составы, игра Дмитрия Шикина и немного фарта – кажется, именно эта комбинация привела «Витязь» туда, где он сейчас.

Дальше у команды шикарная проверка, где даже такого набора может не хватить. В ближайшие две недели команду Вячеслава Буцаев ждут три игры с «Локомотивом», плюс встречи с ЦСКА, «Динамо» и суператакующим «Торпедо».

У Буцаева уже было однажды резкое начало чемпионата. В сезоне-2016/17 его ХК «Сочи» взял 7 очков из 9 возможных по итогам первых трех матчей (две победы дома и поражение в овертайме в гостях), а если брать исключительно домашние – то «леопарды» выиграли первые пять. Итог – 9-е место на «Западе» и отпуск без плей-офф. Поэтому удачный старт не гарантирует ничего.

У «Витязя» эмоции тоже рано или поздно улягутся, начнется рутина регулярки, которая не пройдет без спадов. К тому же на одном Шикине до весны не продержаться – когда-нибудь он элементарно устанет, и побеждать станет сложнее.

Но то, что средние команды могут выдавать победные серии на старте сезон – пусть и не совсем логичные – все равно хорошо для КХЛ. Новые имена и новые интриги – это всегда в плюс.

Фото: ХК «Витязь»