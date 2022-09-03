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У суперсостава «Ак Барса» – 0 голов за 60 минут. «Динамо» по делу выиграло на глазах Овечкина

Александр Овечкин Александр Овечкин
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Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Иван Муранов Иван Муранов
Иван Игумнов Иван Игумнов
Алексей Кудашов Алексей Кудашов
Олег Знарок Олег Знарок
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Вадим Шипачев Вадим Шипачев
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Шипачев был особенно плох.

Московское «Динамо» и «Ак Барс» свой первый матч в регулярке начали необычайно рано. Вечером на «ВТБ Арене» будет футбол (если кто забыл, хоккейное и футбольное «Динамо» играют под одной крышей), поэтому хоккеисты подвинулись и вышли на лед в 13:00. И то ли раннее начало игры, то ли какая-то скованность команд из-за старта чемпионата дали не самый интересный хоккей.

Матч открывал один из самых известных воспитанников «Динамо» – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он вышел на символическое вбрасывание вместе с сыном Сергеем, но произошла заминка – у них не было шайбы. Через секунд 40-45 это недоразумение исправили, и Овечкин-младший провел торжественную процедуру.

Казань была в составе, близком к оптимальному. Данис Зарипов, Кирилл Петров и Артем Лукоянов пропускают выезд по состоянию здоровья, Александр Бурмистров и Дмитрий Юдин не попали в заявку, но с такой игрой команды наверняка получат шанс в ближайших встречах.

«Динамо» же было в полной готовности. В первом звене Алексей Кудашов и вовсе выпустил одну из лучших троек бело-голубых на предсезонке: Джиошвили – Каблуков – Муранов. И в итоге это сочетание не только нейтрализовало Вадима Шипачева и его звездных партнеров, но и в атаке смотрелось неплохо.

А вот «барсы» у чужих ворот выглядели максимально беззубо. В первом периоде у команды Олега Знарка были хорошие позиционки, но самый опасный момент был создан после атаки с ходу: Никита Лямкин бросил, шайба прошла сквозь амуницию Ильи Коновалова и уползла мимо.

Во втором «Динамо» уже переигрывало «Ак Барс», хотя в одной из контратак гости должны были решать. Дмитрий Кагарлицкий отдал Вадиму Шипачеву при выходе 2-в-1, но Вадим зачем-то начал возвращать шайбу обратно и попал в уже лежачего защитника – не самое мудрое решение.

В том числе и за этот эпизод динамовцы наказали соперника: за две секунды до перерыва Иван Игумнов забил первый гол в матче. Форвард хозяев ушел от все того же Шипачева (еще одно доказательство ужасной игры Вадима в этот день), выкатился из-за ворот и бросил в дальний угол.

Еще один реальный шанс для гола у казанцев был в большинстве в третьем периоде. Шипачев совершил едва ли не единственное полезное действие, и отдал хитрый пас Кагарлицкому, но тот не попал по воротам с острого угла. Все вопросы закрыл Иван Муранов, который воспользовался ошибкой Кагарлицкого (тоже сегодня не лучший вечер) в зоне соперника и протолкнул шайбу в пустые ворота – 2:0.

Бело-голубые по этой игре оставили очень приятное впечатление. Быстрая, мобильная команда, которая совсем не имела проблем с входом в зону и постоянно создавала давление на ворота Билялова. В обороне игроки «Динамо» перекрывали все, что можно, много блокировали и играли чисто. У команды Кудашова всего два удаления, и это тоже помогло. По игре в защите очень показательным стал третий период, когда казанцы бросили все силы на то, чтобы отыграться, но динамовцы сыграли очень спокойно: отдали периметр и минимизировали моменты под воротами.

Кудашов после игры сказал хорошую фразу: «У нас от хорошего до плохого – один шаг». Следующая игра у его команды будет против «Нефтехимика», и никто не удивится, если нижнекамцы выиграют.

Знарок, в свою очередь, считает, что казанцам помешало чрезмерное желание забивать красиво. «Где-то не справились с нервами, где-то не повезло, – сказал тренер журналистам. – Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти. Думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, еще не вкатились. Неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силенок уже не хватало в концовке».

Впереди у «Ак Барса» еще одна хорошая проверка. Команда остается в Москве и 5 сентября сыграет с ЦСКА, который в первой игре сезона забил шесть «Магнитке». И к этой игре казанцам стоит подойти уже с совсем другим настроем.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Ак Барс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
3 сентября, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 40 Игумнов (Готовец, Тринеев)
2:0 – 60 Муранов ()
Вратари: Коновалов 24/24 – Билялов 23/24.

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Фото: vk.com/hcakbars

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