25 лучших игроков КХЛ. Тут все, кого мы можем считать звездами

Рейтинг тех, кто будет удивлять в сезоне.

1 сентября – не только День знаний. Это еще и старт нового сезона КХЛ. Мы подготовили рейтинг топ-25 самых ярких хоккеистов – и в нем нашлось место и опытным игрокам, проводящим в лиге уже не первый год, и молодым парням, и даже тем, кто только приехал в Россию и готовится дебютировать в новом для себя чемпионате.

За последние несколько лет в лиге произошло немало изменений – в том числе, введен жесткий потолок зарплат. С одной стороны, правы те, кто говорят, что на Кубок претендуют одни и те же команды, но с другой – еще четыре года назад подобный рейтинг состоял бы по большей части из игроков СКА и ЦСКА.

Сейчас в наш топ-25 вошли игроки 10 команд. Могло быть и больше, но сложно представить, кого бы вытеснили из нынешнего рейтинга игроки, например, «Локомотива» и «Автомобилиста», которых в списке нет. Допустим, вполне заслуживал попадания в топ-25 Алексей Марченко, но он вернется только к ноябрю, и в какой форме будет после травмы – вопрос.

Опять же, такие рейтинги – вещь довольно субъективная, поэтому вперед, в комментарии, где каждый может составить личный топ-25 и приведет свои аргументы. А пока – хорошего и запоминающегося сезона нам всем. Больше неожиданных результатов, много голов и интересного хоккея!