🔥 «Зеленое дерби» – огонь даже летом! «Ак Барс» отыгрался с 0:2 (выдал 5 голов за 16 минут), а клубы зарубились с соцсетях еще до матча

Радулов уже забил бывшим.

«Зеленое дерби» – самая яркая вывеска последних сезонов КХЛ. В регулярке-2022/23 команды сыграют между собой шесть матчей, и каждый раз стоит ожидать праздник.

Но самая первая встреча обновленных команд состоялась на предсезонном Кубке TANECO за три дня до старта чемпионата. Время идеальное: игроки уже выходят из-под нагрузок, и по очертаниям состава все более-менее понятно. Плюс несколько сопутствующих интриг: тут и новые тренеры в обеих командах, и Радулов против Уфы.

Подогрев интереса к дерби начался еще днем. «Ак Барс» пошутил над «Салаватом», который не одержал ни одной победы на турнире.

«Салават» ответил смешным видео, на котором достаточно упитанные коты занимаются спортом – подтягиваются, качают пресс и дерутся между собой.

Затем казанцы опубликовали видео с Халками, на что уфимцы в ответ доделали ролик эсэмэмщиков «Ак Барса» и показали, как герои выглядят без компьютерной графики.

Такое противостояние в соцсетях было лишь разогревом, самое интересное началось на льду. Уфимцы к 9-й минуте матча повели 2:0. Владислав Картаев воспользовался отскоком от лицевого борта после броска Евгения Тимкина, а затем Джош Хо-Сэнг убежал 1-в-0, использовав классный выброс из своей зоны от Евгения Бирюкова и бросив точно над плечом вратаря.

В одном из эпизодов камера выхватила Олега Знарка, который был, мягко скажем, не сильно доволен игрой своей команды. Казалось перемены неизбежны здесь и сейчас, но «Ак Барс» проснулся только к третьему периоду. Зато когда это произошло – пошел огненный хоккей.

Все началось с неудачного обыгрыша от Хо-Сэнга: Дмитрий Воронков отобрал шайбу у канадца, объехал Антипина и зарядил мимо вратаря.

А вскоре красивый гол нарисовал Тарасов: открылся почти на лицевой, получил шайбу, и из-за ворот передал привет Андрею Карееву – 2:2.

Ключевой момент матча случился под конец основного времени – Уфа, которая вновь вела, начала грубить. Ярослав Цулыгин зачем-то ударил Никиту Евсеева в голову, а через несколько секунд Саша Хмелевски клюшкой зарядил в лицо Станиславу Галиеву. И оба удаления были по делу.

Было бы странно, если б казанская команда – да еще и в нынешнем составе – не реализовала «5 на 3». Уже через 25 секунд Вячеслав Войнов выложил шайбу Дмитрию Кагарлицкому, который щелкнул между ног и Павлу Коледову, и Илье Ежову.

Казань успела еще и забрать себе победу – уже после выхода пятого полевого у «Салавата». Тарасов от борта набросил на пятак, где Мерфи никак не помешал Кириллу Семенову подставить клюшку – 4:3! Тренерский штаб уфимцев взял запрос на «вне игры» – но все было чисто и судьбу момента решили сантиметры: Семенов при входе в зону лезвием конька «цеплялся» за синюю линию – офсайда нет, у Уфы малый штраф за неправильный челлендж – за полторы минуты до сирены.

Последний гол в матче забивал Александр Радулов – уже в пустые ворота. 5:3 в пользу «Ак Барса» – и отличный анонс «зеленого дерби» в новом сезоне.

Предсезонка в КХЛ завершилась, а результаты летних матчей забудутся очень скоро (или уже забылись). 1 сентября начнется полноценный хоккей и стартует 15-й регулярный чемпионат в истории лиги. И первое зеленое дерби – уже в конце месяца!

«Ак Барс» – – 5:3 (0:2, 0:0, 5:1)

0:1 – 3 Картаев (Тимкин)

0:2 – 9 Хо-Сэнг (Бирюков, Кареев)

1:2 – 43 Воронков

2:2 – 46 Тарасов (Адамчук, Галиев)

2:3 – 52 Кадейкин, ГБ

3:3 – 57 Кагарлицкий (Войнов, Шипачев), ГБ

4:3 – 59 Семенов (Тарасов, Галиев)

5:3 – 59 Радулов (Токранов), в пустые ворота

Вратари: Билялов – Кареев

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев