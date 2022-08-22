ЧП в Ярославле: рухнул на лед новый куб. Его вешали на арене «Локомотива» к старту сезона

Пострадал работник, но его жизни ничего не угрожает.

Сезон КХЛ стартует уже через полторы недели – клубы вовсю готовятся к чемпионату и в том числе проводят последние работы на домашних аренах. «Локомотив» не исключение. Ярославцы обычно остаются в тени других топов и редко рассказывают о жизни команды, но этим летом гораздо активнее освещают тренировочные сборы, проводят стримы – и в целом неожиданно для всех стали более открытыми.

В конце июля пресс-служба «Локомотива» объявила о замене медиакуба на «Арене-2000». Он прослужил 11 лет, но выглядел морально устаревшим и был сильно ограничен в технических возможностях. Болельщики «железнодорожников» с позитивом отреагировали на новость. Тем более, понятно, что в текущих санкционных условиях привезти куб и все сопутствующее оборудование – это очень большое дело.

Но вечером 22 августа произошло ЧП.

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Ярославской области, при подъеме куба произошел надлом одной из лебедок – из-за чего вся конструкция с кубом упала и задела старшего бригадира рабочей группы, который был ответственным за установку. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает – работник получил незначительные повреждения и в ближайшие дни будет выписан из больницы.

«Локомотив» на своих ресурсах объявил, что металлический каркас медиакуба «неконтролируемо трансформировался и подвергся скручиванию». Но самое главное – помимо того, что обошлось без жертв – хоккейная площадка тоже не пострадала. На фото видно, что на льду было специальное покрытие, которое используется при проведении концертов и других нехоккейных мероприятий.

Также клуб уточнил, что в связи с происшествием календарь команды в чемпионате не изменится – 7 сентября ярославцы должны провести первый домашний матч и принять «Нефтехимик». «Вариант задержки домашней части предстоящего сезона для «Локомотива», отмены или переноса на другие спортсооружения части домашних матчей не рассматривается», – говорится в релизе пресс-службы.

Эту информацию подтверждает и комментатор телеканалов КХЛ Антон Васятин, ранее работавший в ярославском клубе. «Локомотив» должен начать сезон в «Арене-2000», как и запланировано, – написал Васятин в телеграм-канале. – Поверхность льда сильно не повреждена, а на первых домашних матчах регулярки, скорее всего, будет иное отображение времени и счета — есть вариант с баннером по периметру».

В работе в медиапространстве «Локомотив» нынешним летом серьезно добавил – даже сейчас в Ярославле разобрались в ситуации и оперативно выпустили пресс-релиз, что помогло избежать лишних слухов и домыслов. Хотя формулировку о «неконтролируемом трансформировании и скручивании» можно было написать более простым языком, но это уже детали. В такой ситуации мало кому захотелось бы назвать вещи свои именами и признаться в том, что куб просто рухнул.

Похожая история произошла 26-лет назад в НХЛ. В 1996 году в Баффало сотрудники арены после утренней раскатки перед матчем «Сэйбрс» с «Брюинс» решили проверить работу различного оборудования и начали опускать куб. В итоге два троса не выдержали и часть конструкции упала на лед. Пострадавших не было: внизу никто из игроков, тренеров или персонала арены не находился. Сама хоккейная площадка и оборудование, расположенное под ней, тоже остались целыми.

Фото: СУ СК России по Ярославской области; buffalonews.com