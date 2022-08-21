Огненный сюжет в финале МЧМ! Капитан канадцев сделал сумасшедший сэйв в овертайме, а через 30 секунд его команда стала чемпионом

Финн уже победно вскинул руки.

В Эдмонтоне завершился МЧМ, перенесенный с декабря 2021 года. В России интерес к турниру был слабый по понятным причинам, а в Канаде самой посещаемой игрой стал финал – да и то из 18 тысяч зрительских мест заняли только 13 327. До этого на трибунах собирались не больше 5 с лишним тысяч болельщиков.

Решающая игра между канадцами и финнами получилась особенно интересной на фоне того, что в других матчах турнира интриги практически не было (выделяются разве что чехи с выносом США в 1/4). «Кленовые» забили в середине первого периода (отличился Джошуа Руа) и удвоили счет в начале второго после шикарного броска из-под защитника от Вилльяма Дюфура.

Казалось бы, золото близко, тем более Канада имела шансы забивать еще – пять раз подряд получала большинство во втором периоде. Однако Финляндия не просто отбилась, но и закамбэчила в третьей двадцатиминутке. Сначала Алекси Хеймосалми издали бросил верхом и шикарно попал под перекладину, а затем Йоаким Кемелл после классного перевода партнера щелчком из левого круга сделал счет 2:2.

Ключевой эпизод финала и всего турнира произошел в овертайме. Финны умудрились откровенно запороть выход 3 в 1, но тут же после внезапного падения Мэйсона Мактавиша за воротами получили еще один шанс забить. Топи Ниемеля с пятака прокинул шайбу мимо вратаря «кленовых» Дилана Гаранда, и даже успел победно вскинуть руки, но капитан Мактавиш сотворил какой-то чумовой сэйв!

Мэйсон клюшкой остановил шайбу в воздухе (!), она приземлилась практически на линии ворот, и лишь после этого он выбросил ее в угол площадки. Какими руками и каким спокойствием надо обладать, чтобы совершить такое спасение в овертайме финала МЧМ!

«Не знаю, как я это сделал, честно говоря, – говорил герой эпизода после матча. – Просто увидел, как шайба просачивается в ворота, и подумал: «Я должен что-то с этим сделать». Серьезно, я даже не знаю, что произошло. Мне повезло. Это такое приятное чувство… Ты никогда не сможешь насытиться этим».

Ровно через 30 секунд после этого момента канадцы вырвали победу. Проспект «Коламбуса» Кент Джонсон принес Канаде золото МЧМ – уже третье за последние пять лет.

Мактавиш после матча получил звание MVP турнира. И это заслуженно. Канадец провел впечатляющий МЧМ, став лучшим бомбардиром и набрав 17 (8+9) очков в 7 матчах. В свое время столько же набирали Уэйн Гретцки и Эрик Линдрос, но до рекорда Мэйсон чуть-чуть не дотянул – у Дэйла Маккорта и Брэйдена Шенна было по 18 очков.

Мэйсон показал себя как лидер, который и в атаке придумает хитрое решение, и свои ворота спасет в решающие моменты игры. Мактавиш по возрасту может сыграть и на следующем МЧМ, но есть ощущение, что он будет игроком основы «Анахайма» и на турнир его никто не отпустит.

Фото: globallookpress.com/Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Jason Franson/Keystone Press Agency