В КХЛ беда с вратарями: легионеры уехали, наших на всех не хватает. Даже у СКА и ЦСКА нет супертопов

Очередная проблема менеджеров этим летом.

Нынешнее межсезонье бьет по клубам с разных сторон. Есть проблемы с поставками экипировки , была информация о возможных сложностях с авиаперелетами, а количество легионеров в российских клубах сократилось вдвое. И если детальнее посмотреть на отток иностранцев, то видно, что в первую очередь это ударило по вратарской линии.

Сейчас в лиге всего семь нероссийских голкиперов, если не считать белорусов и казахов: Адам Рейдеборн (ЦСКА), Патрик Рыбар («Спартак»), Эдди Паскуале («Металлург»), Юхан Маттссон («Автомобилист»), Янис Калниньш («Амур»), Джереми Смит и Мэтт Джарасик (оба – «Куньлунь»). При этом в течение 2022-го лигу покинули аж 13 вратарей-легионеров и еще несколько россиян. Чтобы был понятен уровень киперов, которых в лиге больше нет: из 15 самых побеждающих по итогам сезона-2021/22 уехали 10!

Понятно, что глобальная причина вратарских проблем в клубах – в отъезде легионеров. Но не стоит забывать, что и наших парней уезжает немало, а школы и клубы уже выжали все, что могли.

Знаете, сколько вратарей 1998 года рождения и младше сыграли в прошлом сезоне КХЛ больше трех игр? Всего семь! Петр Кочетков и Ярослав Аскаров уже уехали, Дмитрий Николаев и Дмитрий Шугаев – бэкапы в СКА и «Северстали» соответственно, Владимир Галкин прямо сейчас третий в «Автомобилисте», Андрей Сковронский в той же роли в «Спартаке», а Максим Клоберданец, откровенно говоря, не блистал и новый сезон начнет в ВХЛ.

Стало ли больше наших вратарей этого возраста на горизонте? Немного. Вернулись Илья Коновалов, Алексей Мельничук, Кирилл Устименко и Амир Мифтахов, наверняка чаще будет играть Николаев. Плюс будут возможны разовые акции от топ-клубов. Например, СКА может на матч против условного «Сочи» выставить 18-летнего Сергея Иванова, «Ак Барс» даст шанс лучшему вратарю прошлого сезона МХЛ Вячеславу Пексе, а «Магнитка» позволить дебютировать Илье Набокову. Собственно, все.

За границей в этих возрастных пределах примерно столько же наших. Вадим Жеренко будет играть в Финляндии, в Северной Америке – Михаил Бердин, Даниил Тарасов, Иван Просветов, Даниил Чечелев и уже упомянутые выше Кочетков и Аскаров. Но ни один из тех, кого мы назвали в трех предыдущих абзацах, пока и близко не вратарь уровня Шестеркина или Сорокина. К этому стремится разве что Кочетков, но у него будет показательным следующий сезон.

Если возвращаться в реалии КХЛ, то пока самые серьезные проблемы с вратарской линией у восточных топ-клубов – «Трактора» и «Авангарда». Руководители обеих команд уже дали понять, что ищут первого номера среди иностранцев. Удивляться нечему, «ястребы» хоть и выиграли турнир в Сочи, но пропустили 13 шайб в пяти матчах – заметная их часть вызывала вопросы к вратарям. Киперы «Трактора» вообще съели столько же всего за две игры с «Торпедо». Правда, в первой игре Мемориала Ромазана команда Анвара Гатиятулина немного реабилитировалась и от «Магнитки» пропустила всего однажды.

Ситуация в Челябинске и Омске возникла не на пустом месте. Летом чешские вратари обеих команд синхронно покинули КХЛ и создали прежним клубам немало сложностей. «Авангард» в пару к Василию Демченко подписал Станислава Галимова, который был на пике лет так 10 назад, но точно не сейчас. «Трактор» же остался с Эмилем Гариповым, который пытается перезагрузиться после ухода из «Ак Барса» и последующих путешествий по лиге. Челябинцы привезли в бригаду Кирилла Устименко (он пока травмирован) и взяли на просмотр Илью Проскурякова.

Может быть, делать выводы по первым играм предсезонки и рано, но мы говорим не о рисунке игры, а о вполне осязаемых проблемах, которые понимают и в клубах. Тот же «Адмирал» за пять матчей Sochi Hockey Open пропустил 14 раз, но для дальневосточников с их ограниченным бюджетом и соответствующим подбором игроков это вполне рабочая цифра – никто и не ждет, что они будут стабильно пропускать 1-2 шайбы.

Пока на бумаге солидно выглядит вратарская бригада «Магнитки», немного позади – «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Здесь есть свои интриги: выйдет ли на прежний уровень Эдди Паскуале, будет ли Андрей Кареев в таком же порядке, как был в Финляндии, сможет ли пара Билялов – Мифтахов далеко затащить «Ак Барс» в плей-офф?

Интересную бригаду собрали в «Сибири». Антон Красоткин показал хорошую статистику в качестве бэкапа Харри Сятери и сейчас попробует стать основным, а вторым станет один из топовых вратарей последнего сезона ВХЛ Денис Костин. Но это тоже большой риск. В любом случае, у большинства команд все равно видны кадровые проблемы в этой линии.

Что касается Западной конференции, то любопытно будет понаблюдать за СКА. Армейцы впервые за последние годы оказались без вратаря-легионера. На турнире в Сочи они пропустили всего восемь раз за пять матчей – и это неплохо. Хотя надо признать, что Питер и в прошлом сезоне пропускал мало, пусть тогда в команде и был Ларс Юханссон. Как будет в этом – с парой Самонов – Николаев – предсказать сложно.

У минского «Динамо» молодая бригада вратарей, которые в шести матчах предсезонки пропустили 21 гол – многовато. Похожая история с «Сочи»: команда получила 22 шайбы в пяти играх домашнего турнира. Правда, что у Минска, что у южан вина вряд ли только на вратарях. К защитникам и в целом игре в обороне есть вопросы. И если менеджмент «зубров» решает эти проблемы путем подписания опытных Алексея Емелина, Джона Гилмора и Марка Барберио, то возможности «леопардов» сильно ограничены.

Немало зависит и от тренеров вратарей. Например, в Ярославле трудится экс-наставник сборной Рашит Давыдов. Иван Бочаров, которого «Локомотив» выменял у «Динамо», может показать хороший прогресс с опытным тренером. Бело-голубые, в свою очередь, пересобрали вратарскую бригаду. Илья Коновалов попробует выйти на прежний уровень, который показывал еще при Дмитрии Квартальнове, а Константин Волков в свои 24 года готовится дебютировать в КХЛ. Но как все сложится у всей троицы – предугадать трудно.

ЦСКА нашел замену Ивану Федотову в лице Александра Шарыченкова. Он тоже высокий вратарь, но способен ли заменить Федотова – большой вопрос. Опять же, не стоит забывать про фигуру тренера – под руководством Сергея Наумова прогрессировали немало вратарей. Тем более, с Александром он работал раньше и его возможности знает. Но, как ни крути, пара вратарей Шарыченков – Рейдеборн на бумаге не выглядит чемпионской, хотя не стоит забывать, что ЦСКА может выехать на качественной игре в обороне.

В бригаде «Спартака» снова будет легионер – словак Патрик Рыбар феерил на Олимпиаде в Пекине, но в матчах за минское «Динамо» не показывал топ-уровень. При этом ему еще придется побороться с Алексеем Красиковым, который в прошлом сезоне переиграл Оскара Данска.

Ближайшие турниры, скорее всего, укажут на вратарские трудности и у других клубов. Только вот менеджеры действительно очень ограничены в поисках. Идти на европейский рынок сейчас бессмысленно – если там у кого-то и есть желание приехать в КХЛ, то негатив и давление со стороны общества его быстро отобьет. Любой вратарь из Канады и США зачастую – кот в мешке. Были примеры, когда неплохие вратари из Северной Америки проваливались в КХЛ. Угадать здесь сложнее, чем с защитником или нападающим, поэтому и для руководителей клубов риск выше.

В текущей ситуации не стоит исключать обменов с участием вратарей внутри КХЛ. Внешний рынок действительно ограничен и привезти хорошего вратаря из-за рубежа будет большой удачей. Поэтому в течение сезона кто-то из вратарей может выстрелить и привлечь внимание более богатого клуба.

Но во всем этом есть и плюс: должна вырасти результативность, а это сделает лигу интереснее и привлекательнее для болельщиков.

Фото: ska.ru ; hcsochi.ru ; nhl.com ; globallookpress.com/Edijs Palens/XinHua