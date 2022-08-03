«Авангард» обещал 13 воспитанников в составе к сезону-2022/23. Пока получается меньше

Сократили до 10, но и их набрать сложно.

В мае 2020 года «Авангард» удивил всех и пригласил воспитанника Sports.ru и журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко на пост ассистента генменеджера. Он стал одним из первых выходцев медиатусовки, получивших назначение в спортивный блок хоккейной команды.

Еронко после своего назначения дал понять, что перед ним стоит очень смелая и амбициозная задача. «У нас есть план, согласно которому к сезону-2022/23 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников, игроков, прошедших систему подготовки «Авангарда». Это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях», – рассказал тогда он официальному сайту клуба.

Чемпионат стартует меньше, чем через месяц – и уже есть примерное понимание, с каким составом «ястребы» пойдут в новый сезон. А накануне председатель совета директоров клуба Александр Крылов вспомнил о прежних целях: «Задача поставлена и генеральному менеджеру Алексею Волкову, чтобы [в главной команде] было задействовано минимум 10 воспитанников в течение сезона, максимум – 13».

Заметили разницу? Раньше было «13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях». Сейчас – должно быть «задействовано 10 в течение сезона».

Что значит «задействовано»? Провести по 1-2 матча, в которых в лучшем случае дадут 8-10 минут? В высказывании Крылова видится достаточно размытая цель, хотя два года назад говорилось о конкретных показателях. Вот только в реалиях КХЛ 13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях – это топ-9 нападения и три первых пары обороны. Да и в таком случае надо понимать, что хоккеист, делающий результат в топ-клубе КХЛ, рано или поздно засобирается в НХЛ. Яркий пример – Чинахов, который после первого удачного сезона отправился в «Коламбус».

Сейчас у «Авангарда» есть три стабильных игрока основы, прошедших через систему клуба: защитник Семен Чистяков, нападающие Владимир Ткачев и Арсений Грицюк.

Чистяков – домосед, от него не ждут много очков, он надежен в обороне. Он, кстати, воспитанник «Салавата», но мы считаем и тех, кто прошел через клубную вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ (а Семен успел порубиться за Омск во всех лигах). Ткачева и Грицюка можно смело назвать игроками двух первых звеньев. Они-то как раз и способны приносить победы и вытаскивать матчи. Но кто, кроме них?

Давайте посмотрим на состав «Авангарда» на турнире в Сочи – он очень даже расширенный, там 31 фамилия. Если из списка взять тех, кто прошел через систему клуба и поиграл в «Омских Ястребах» в МХЛ или «Омских Крыльях» в ВХЛ, то в сумме как раз можно набрать заявленный минимум в 10 человек: к Чистякову, Грицюку и Ткачеву добавляются третий вратарь Никита Дианов, защитники Тимофей Давыдов, Богдан Денисевич, Михаил Гуляев, нападающие Сергей Алхимов, Семен Асташевский, Никита Холодилин. При этом омичей или приезжих парней, которых с самых юных лет занимались в хоккейной школе «Авангарда», тут очень мало (Дианов, Давыдов, Асташевский). Правда, такая ситуация во многих топ-клубах – и к этому пора привыкнуть.

По факту список можно расширить за счет нескольких парней, которые пропустят сочинский турнир. В их числе Егор Сердюк, Алексей Прокопенко и подрастающие звездочки – Глеб Трикозов и Иван Мирошниченко. Последний уже выиграл главное сражение в жизни и победил онкологическое заболевание, но как скажется пропущенное время и химиотерапия – тоже вопрос. Остается надеяться, что Мирошниченко действительно станет отличным игроком.

Все ли из этого списка сыграют в КХЛ? Вряд ли. По Грицюку, Ткачеву и Чистякову, разумеется, вопросов нет. Давыдов и Денисевич могут побороться за позицию седьмого защитника, но играть наверняка будет Тимофей, все еще считающийся лимитчиком. Среди других молодых он будет конкурировать с Холодилиным, но в пользу Давыдова говорит то, что он уже играл за первую команду в прошлом сезоне и даже забивал в плей-офф. К тому же Холодилин – форвард, и кажется, ему будет сложнее пробиться в состав, у которого на бумаге в атаке все очень неплохо.

Защитнику Гуляеву в апреле исполнилось 17, он еще очень молод и на турнире только попробует свои силы с мужиками. Хотя в МХЛ он ворвался лихо и набрал 35 (7+28) очков в 54 матчах. Нет сомнений, что в будущем его будут привлекать к играм «Авангарда», но вряд ли это произойдет в сезоне-2022/23.

В остальном же все перечисленные если и будут играть за основу, то лишь эпизодически или в случае какой-то массовой эпидемии травм. Разве что Дмитрий Рябыкин станет подключать молодых Трикозова и Мирошниченко. А про то, чтоб свои воспитанники не были на вторых ролях, говорить пока рано – опять же, стабильно могут быть на лидирующих позициях только Ткачев и Грицюк.

При этом летом «Авангард» отпустил двух воспитанников. В аренду отправился лучший снайпер «Омских Крыльев» Дмитрий Соколов, он попробует закрепиться на уровне КХЛ в составе минского «Динамо». Но главная потеря – уход Кирилла Семенова в «Ак Барс», он вносил вклад в победы омичей, был твердым игроком основы и считался вторым-третьим центром команды.

Вообще в других клубах хватает омских воспитанников – Иван Мищенко в СКА, Сергей Калинин в «Тракторе», Евгений Кетов в СКА, Евгений Тимкин в «Салавате Юлаеве», Никита Пивцакин в «Сочи». Есть и еще несколько игроков, но «Авангард», судя по всему, не пытается вернуть тех, кто уже давно не в клубе, а делает ставку на развитие молодежи – и именно таким образом хочет достичь цели.

Но представить в таких реалиях 13 воспитанников, постоянно играющих в основе, очень трудно. Видимо, это поняли и в самом «Авангарде», если сам Крылов переформулировал задачу и озвучил ее очень обтекаемо. По итогам сезона будет интересно посмотреть, сколько в итоге воспитанников задействуют «ястребы».

Фото: khl.ru ; hawk.ru; РИА Новости/Григорий Сысоев