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«Авангард» обещал 13 воспитанников в составе к сезону-2022/23. Пока получается меньше

Глеб Трикозов
КХЛ КХЛ
Семен Асташевский
Никита Холодилин
Богдан Денисевич
Егор Сердюк
Тимофей Давыдов
Иван Мирошниченко Иван Мирошниченко
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Семен Чистяков Семен Чистяков
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
Александр Крылов Александр Крылов
Игорь Еронко
Авангард Авангард
Хоккей Хоккей

Сократили до 10, но и их набрать сложно.

В мае 2020 года «Авангард» удивил всех и пригласил воспитанника Sports.ru и журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Еронко на пост ассистента генменеджера. Он стал одним из первых выходцев медиатусовки, получивших назначение в спортивный блок хоккейной команды.

Еронко после своего назначения дал понять, что перед ним стоит очень смелая и амбициозная задача. «У нас есть план, согласно которому к сезону-2022/23 в обойме основной команды должно быть 13 собственных воспитанников, игроков, прошедших систему подготовки «Авангарда». Это должны быть качественные хоккеисты, которые не будут на вторых ролях», – рассказал тогда он официальному сайту клуба.

Чемпионат стартует меньше, чем через месяц – и уже есть примерное понимание, с каким составом «ястребы» пойдут в новый сезон. А накануне председатель совета директоров клуба Александр Крылов вспомнил о прежних целях: «Задача поставлена и генеральному менеджеру Алексею Волкову, чтобы [в главной команде] было задействовано минимум 10 воспитанников в течение сезона, максимум – 13».

Заметили разницу? Раньше было «13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях». Сейчас – должно быть «задействовано 10 в течение сезона». 

Что значит «задействовано»? Провести по 1-2 матча, в которых в лучшем случае дадут 8-10 минут? В высказывании Крылова видится достаточно размытая цель, хотя два года назад говорилось о конкретных показателях. Вот только в реалиях КХЛ 13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях – это топ-9 нападения и три первых пары обороны. Да и в таком случае надо понимать, что хоккеист, делающий результат в топ-клубе КХЛ, рано или поздно засобирается в НХЛ. Яркий пример – Чинахов, который после первого удачного сезона отправился в «Коламбус».

Сейчас у «Авангарда» есть три стабильных игрока основы, прошедших через систему клуба: защитник Семен Чистяков, нападающие Владимир Ткачев и Арсений Грицюк.

 

Чистяков – домосед, от него не ждут много очков, он надежен в обороне. Он, кстати, воспитанник «Салавата», но мы считаем и тех, кто прошел через клубную вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ (а Семен успел порубиться за Омск во всех лигах).

Ткачева и Грицюка можно смело назвать игроками двух первых звеньев. Они-то как раз и способны приносить победы и вытаскивать матчи. Но кто, кроме них?

Давайте посмотрим на состав «Авангарда» на турнире в Сочи – он очень даже расширенный, там 31 фамилия. Если из списка взять тех, кто прошел через систему клуба и поиграл в «Омских Ястребах» в МХЛ или «Омских Крыльях» в ВХЛ, то в сумме как раз можно набрать заявленный минимум в 10 человек: к Чистякову, Грицюку и Ткачеву добавляются третий вратарь Никита Дианов, защитники Тимофей Давыдов, Богдан Денисевич, Михаил Гуляев, нападающие Сергей Алхимов, Семен Асташевский, Никита Холодилин. При этом омичей или приезжих парней, которых с самых юных лет занимались в хоккейной школе «Авангарда», тут очень мало (Дианов, Давыдов, Асташевский). Правда, такая ситуация во многих топ-клубах – и к этому пора привыкнуть.

По факту список можно расширить за счет нескольких парней, которые пропустят сочинский турнир. В их числе Егор Сердюк, Алексей Прокопенко и подрастающие звездочки – Глеб Трикозов и Иван Мирошниченко. Последний уже выиграл главное сражение в жизни и победил онкологическое заболевание, но как скажется пропущенное время и химиотерапия – тоже вопрос. Остается надеяться, что Мирошниченко действительно станет отличным игроком.

Все ли из этого списка сыграют в КХЛ? Вряд ли. По Грицюку, Ткачеву и Чистякову, разумеется, вопросов нет. Давыдов и Денисевич могут побороться за позицию седьмого защитника, но играть наверняка будет Тимофей, все еще считающийся лимитчиком. Среди других молодых он будет конкурировать с Холодилиным, но в пользу Давыдова говорит то, что он уже играл за первую команду в прошлом сезоне и даже забивал в плей-офф. К тому же Холодилин – форвард, и кажется, ему будет сложнее пробиться в состав, у которого на бумаге в атаке все очень неплохо.

Защитнику Гуляеву в апреле исполнилось 17, он еще очень молод и на турнире только попробует свои силы с мужиками. Хотя в МХЛ он ворвался лихо и набрал 35 (7+28) очков в 54 матчах. Нет сомнений, что в будущем его будут привлекать к играм «Авангарда», но вряд ли это произойдет в сезоне-2022/23.

В остальном же все перечисленные если и будут играть за основу, то лишь эпизодически или в случае какой-то массовой эпидемии травм. Разве что Дмитрий Рябыкин станет подключать молодых Трикозова и Мирошниченко. А про то, чтоб свои воспитанники не были на вторых ролях, говорить пока рано – опять же, стабильно могут быть на лидирующих позициях только Ткачев и Грицюк.

При этом летом «Авангард» отпустил двух воспитанников. В аренду отправился лучший снайпер «Омских Крыльев» Дмитрий Соколов, он попробует закрепиться на уровне КХЛ в составе минского «Динамо». Но главная потеря – уход Кирилла Семенова в «Ак Барс», он вносил вклад в победы омичей, был твердым игроком основы и считался вторым-третьим центром команды.

Вообще в других клубах хватает омских воспитанников – Иван Мищенко в СКА, Сергей Калинин в «Тракторе», Евгений Кетов в СКА, Евгений Тимкин в «Салавате Юлаеве», Никита Пивцакин в «Сочи». Есть и еще несколько игроков, но «Авангард», судя по всему, не пытается вернуть тех, кто уже давно не в клубе, а делает ставку на развитие молодежи – и именно таким образом хочет достичь цели.

Но представить в таких реалиях 13 воспитанников, постоянно играющих в основе, очень трудно. Видимо, это поняли и в самом «Авангарде», если сам Крылов переформулировал задачу и озвучил ее очень обтекаемо. По итогам сезона будет интересно посмотреть, сколько в итоге воспитанников задействуют «ястребы».

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