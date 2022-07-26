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Шведы получают деньги от НХЛ не только за переходы, но даже за выбор на драфте. Заодно остановили отток юниоров

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Лайфхак для Третьяка.

В апреле 2022 года шведская хоккейная ассоциация подписала новое трансферное соглашение с НХЛ. Вице-президент ШХА Петер Форсберг и спортивный директор Шведской хоккейной лиги (SHL) Юхан Хемлин работали по этой сделке два года и выбили значительное улучшение условий. Соглашение будет действовать в ближайшие восемь лет, при этом через четыре года предусмотрено увеличение всех основных сумм по компенсациям. Правда, по условиям договора любая из сторон вправе расторгнуть его в 2026 году.

Раньше у ИИХФ было трансферное соглашение, которое регламентировало переходы игроков из европейских лиг в клубы НХЛ и порядок компенсации за них. Шведы вышли из него, подписав отдельный договор, и теперь каждая национальная федерация в Европе может заключить такой же. Но шведы изначально в более выигрышном положении, потому что их игроков в НХЛ едет больше всех.

У КХЛ такого соглашения нет, но есть меморандум о взаимном уважении контрактов. Грубо говоря, ни один клуб НХЛ не может забрать игрока с действующим контрактом в КХЛ и наоборот. С европейцами это решается проще – НХЛ платит компенсацию и может взять игрока хоть посреди сезона. А европейские клубы получают за каждого уехавшего фиксированные деньги.

По новому соглашению шведов, компенсация за каждого игрока составит 381 тысячу долларов (ранее было 315 тысяч). С 2026 года эта цифра увеличится до 425 тысяч. Самое интересное: если игрок в последние четыре года выступал в разных командах, то деньги делятся по схеме 40% – 20% – 20% – 20% за каждый из сезонов. Федерация тоже получает деньги: 20 тысяч с каждого игрока уходят ей.

Для примера расчета выплат клубам рассмотрим защитника Филипа Юханссона, который в межсезонье подписал контракт с «Ванкувером». «Фрелунда», где он провел предыдущие два года, получит 60% (40% за последний сезон и 20% за предпоследний), а «Лександу», за который он играл раньше, переведут 40% (по 20% за сезоны 2018/19 и 2019/20).

Учитывая, что в Швеции здорово работает вертикаль между Allsvenskan (аналог нашей ВХЛ) и SHL, и многие игроки проходят через второй дивизион, деньги перепадают даже этим клубам. А учитывая уровень зарплат в шведском хоккее, на эти деньги можно подписать одного или двух качественных игроков.

Если рассмотреть отдельно взятый случай все Юханссона, то «Ванкувер» сразу при подписании объявил, что игрок проведет следующий год в аренде во «Фрелунде». То есть клуб получил деньги, а игрока потеряет только через год.

В новом соглашении между шведской ассоциацией и НХЛ есть несколько интересных пунктов. Во-первых, клуб получит дополнительный бонус в размере до 25% от ранее перечисленной суммы, если хоккеист сыграет 45 матчей в НХЛ. Во-вторых, есть очень хитрое правило про отправку игроков в АХЛ. Если подписанный из Швеции хоккеист был выбран во втором раунде драфта или ниже и ему меньше 24 лет, то клуб НХЛ должен отправить его не в АХЛ, а обратно в шведскую лигу. Причем по прошлому соглашению возрастной предел был ниже, и это касалось игроков не старше 21 года. То есть, и здесь шведские клубы потенциально в выигрыше.

И это еще не все выплаты. Абсолютно новый пункт – шведская федерация и клубы теперь получают деньги за выбор игроков на драфте! В первом раунде – 35 тысяч долларов, со второго по седьмой – 20 тысяч. А если выбранного на драфте игрока подписывают после 15 августа, НХЛ выплачивает дополнительно 100 тысяч долларов в качестве штрафных санкций. Отличный стимул для шведских клубов, чтобы максимально доверять молодым.

С этим договором шведские клубы в двойном выигрыше. Многие игроки не задерживаются надолго в Северной Америке и впоследствии возвращаются обратно. Например, в межсезонье 2019 года из SHL за океан уехали 20 человек – сейчас из них в НХЛ/АХЛ остались только восемь, и у двоих из этих восьми пока нет контрактов на следующий сезон. То есть в теории и они тоже могут вернуться обратно. Статистика по 2018 году немного иная: 12 из 26 уехавших игроков уже не играют в Северной Америке.

Подобные компенсации и за переходы, и за выбор на драфте всячески подталкивают шведов к развитию молодых игроков. И сами они остаются дома, понимая, что клубы заинтересованы в их прогрессе. В последнее время много говорят о том, что клубы КХЛ должны стремиться к сокращению госфинансирования и к увеличению своих доходов. Такое трансферное соглашение – неплохая возможность. 

Да, лучшая молодежь будет уезжать раньше, чем это сделали, например, Капризов, Шестеркин или Панарин. Но лучшие все равно уезжают. И тут простор для федерации и лиги в потенциальных переговорах по такому соглашению. Можно, например, привязаться к очкам за регулярку и сделать прогрессивную шкалу: набрал игрок больше 30 очков – одна компенсация, набрал больше 50 – другая, и так далее. Шведы показали, что с НХЛ можно вести переговоры и добиваться более интересных условий, чем просто небольшая фиксированная выплата за любого игрока.

Конечно, сегодня для КХЛ трансферное соглашение может и не сильно выгодно с точки зрения потенциальной прибыли, потому что в основном в Америку едут из топ-клубов, у которых проблем с финансированием нет.

Но на эту проблему можно и нужно посмотреть с другой стороны. Как показывает шведский пример, такое соглашение стимулировало бы наши клубы развивать свои системы, больше доверять молодым игрокам, лучше искать таланты и внутри клуба, и в целом по России. В 2019 году Путин дал поручение сократить отток российских хоккеистов за океан. ФХР и КХЛ эту тему подхватили, потому что это их зона ответственности, лига даже назначила вице-президента, который этому оттоку противодействует. Федерация разрабатывала проект юниорской лиги, где играли бы команды 16 ведущих школ России. Минспорт грозился обязать игроков выплачивать компенсации за отъезд до 23 лет, но в профессиональные лиги.

«Нас сейчас больше беспокоит отток игроков в Северную Америку до момента окончания спортивной школы. В таком случае российские школы и тренеры уже не получают компенсацию. Получается, что мы готовим своих хоккеистов уже для Северной Америки. Сейчас мы совместно с ФХР и министерством спорта разрабатываем программы, чтобы выработать механизм, который позволит значительно уменьшить этот отток», – рассказывал в мае 2020 года Алексей Морозов.

И если деньги за переходы игроков могут не стать мотивацией для подписания трансферного соглашения с НХЛ, то безумное количество уезжающей молодежи должно этому как-то поспособствовать. Если у нас действительно хотят снизить отток молодежи за океан, может, и правда пример шведов для этого наиболее удачный?

Приведем говорящую цифру – в трех канадских юниорских лигах (QMJHL, OHL и WHL) в прошлом сезоне играли всего пять хоккеистов из Швеции. А наших там – десятки каждый год. Исключением стал только ковидный чемпионат-2020/21, когда лига Онтарио, например, вообще не играла.

Что есть у шведов и чего нет у нас? Системная работа над развитием игроков – раз, доверие к молодым – два, трансферное соглашение – три. Будь такое в России, еще больше парней развивались дома, мы получили бы, возможно, более интересную КХЛ, в которой массово росли бы молодые звезды. 

Конечно, помимо доверия к молодежи и программ подготовки имеет значение уровень жизни. Какой-то процент молодых российских игроков в том числе поэтому уезжает в Канаду и США – в поисках лучших условий. Но это точно не ключевой фактор. Основные причины – хоккейные.

Возвращаясь к трансферному соглашению. Мы подбили цифры по отъездам игроков КХЛ в Северную Америку в межсезонье 2019-го – это три года назад, до ковида, как раз оптимальный срок, чтобы оценить, сколько хоккеистов вернулись. Так вот вернулись 9 из 13, уехавших тем летом в НХЛ/АХЛ. Плюс есть Виталий Кравцов, который потом еще несколько раз сгонял туда-обратно. По сути, с ним уже 10 игроков. Если брать легионеров, то три из четырех впоследствии тоже снова приехали в КХЛ. Сколько могли бы получить за них клубы? Довольно много. Тогда и курс был выше, чем сейчас.

В общем, когда (и если) мир хоть чуточку будет похож на прежний, возможно, ФХР и КХЛ стоит все-таки задуматься над трансферным договором с НХЛ. Возможно, его плюсы все-таки могут перевесить минусы. 

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Jeffrey T. Barnes

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