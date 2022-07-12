Главный русский контракт лета: Ничушкин получил в «Колорадо» 49 млн на 8 лет

Неплохо!

После шикарного сезона и особенно яркого плей-офф было очевидно, что Валерий Ничушкин может получить очень серьезный контракт. «Эвеланш» сразу после завоевания Кубка Стэнли дали понять, что хотят сохранить русского форварда и как можно быстрее договориться с ним о новом соглашении. И незадолго до открытия рынка свободных агентов все случилось – Вэл остался в «Колорадо», а его агент Марк Гандлер имеет полное право отметить удачную сделку.

Гандлер действительно выжал из «Колорадо» отличный контракт, но и Ничушкин сделал со своей стороны все: провел лучший сезон в карьере и вообще стал каким-то особенным игроком, который одинаково хорош на обеих половинах площадки и здорово влияет на игру команды. То, как он идет в давление, выгрызает шайбу в чужой зоне – это эталонный уровень силового форварда. В «Колорадо» в него поверили и как будто напомнили, как правильно распоряжаться своими габаритами – и все, это машина.

Вклад Ничушкина в этот кубок просто огромный. И дело не только в том, что он стал пятым бомбардиром в плей-офф, набрав 15 (9+6) очков. Он реально был полезен везде, концовку серии с «Тампой» играл с переломом кости на ноге и заслужил те деньги, которые «Эвс» будут платить ему в ближайшие восемь лет.

«Подписание долгосрочного контракта с Вэлом было для нас главным приоритетом в это межсезонье, поскольку он стал бы одним из самых востребованных форвардов на рынке, – рассказывает теперь уже президент «Колорадо» по хоккейным операциям Джо Сакик (на днях он оставил пост генерального менеджера своему ассистенту Крису Макфарланду). – Вэл большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, который неустанно следит за шайбой. Он может играть в первой тройке с нашими лучшими игроками, вы можете перемещать его вверх и вниз по составу. Он играет в большинстве, в меньшинстве, в любой ситуации, в которой он вам нужен. Он усердно работает и вне льда, и в тренажерном зале, он скромный человек и отличный товарищ по команде. Он такой важный игрок в нашем составе и огромная причина, по которой мы выиграли Кубок Стэнли».

Теперь немного о деталях контракта Ничушкина. Восемь лет, 49 млн долларов, кэпхит – 6,125 млн. В первые три года будет действовать полный запрет на обмен, в дальнейшем при возможном обмене он может предоставить список из 12 команд, в которых он не хотел бы продолжить карьеру. Восьмилетнее соглашение – это максимальный срок по коллективному соглашению. Разбивка зарплаты по сезонам следующая:

В Северной Америке есть портал Evolving Hockey – аналитики на основании показателей продвинутой статистики, истории травм, сопоставлении контрактов хоккеистов, похожих по стилю, функционалу и набору качеств, предполагают, на какую сумму может быть подписан тот или иной игрок. Так вот в случае с Ничушкиным они прогнозировали Валерию семилетний контракт с кэпхитом 6,357 млн долларов. Получается, все справедливо – расхождение с реальностью минимальное.

Боссы «Колорадо» понимали, что Ничушкин благодаря своему набору игровых качеств стал важным человеком в системе Беднара, и что спрос на него на рынке был бы огромным. Поэтому Сакик сыграл на опережение и сохранил надолго игрока, который помог завоевать кубок сейчас и поможет в будущем.

Хотя, возможно, этим подписанием он поставил в затруднительное положение своего сменщика на позиции генменеджера – Криса Макфарланда. Но был ли выход у Сакика и мог ли он дать меньше? Скорее нет, чем да. Важнее ли Ничушкин в перспективе, чем другие игроки, которые пока еще не продлили контракт с клубом? Однозначно да.

С платежкой у «Колорадо» тоже не все так просто. Сейчас свободны 14,9 млн, а без контрактов – Андре Бураковски, Назем Кадри, Нико Штурм, Джош Мэнсон и ветераны Даррен Хелм и Джек Джонсон. Можно на 100% утверждать, что все они не останутся. Но проблема еще и в том, что через год надо будет переподписывать Нэтана Маккиннона и Ти Джея Комфера, и это тоже нужно учитывать.

В любом случае, это win-win и для клуба, и для игрока. Ничушкин получает стабильность и возможность проявлять свои лучшие качества там, где несколько лет назад ему дали шанс и помогли перезагрузить карьеру. «Колорадо» получает игрока, который в ближайшие годы будет в числе лучших среди тех, кто одинаково полезен в атаке и в обороне.

Фото: East News/Matthew Stockman/Getty Images/AFP; REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Michael Madrid-USA TODAY Sports