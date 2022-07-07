Первым из русских на драфте-2022, вероятно, выберут Минтюкова. Он отказался играть в СКА, пропустил год и уехал в Канаду

Кажется, растет топ-защитник.

Пока в НХЛ все снова сомневаются, тратить ли высокие пики драфта на русских игроков в сложившейся обстановке (а это не только спецоперация на Украине, но и спецоперация по доставке вратаря Ивана Федотова в Северодвинск), мы решили рассказать вам о крепком (185 см, 87 кг) леворуком защитнике Павле Минтюкове.

По всем прогнозам, он должен быть выбран в первом раунде, а некоторые эксперты пророчат ему самую высокую позицию драфта среди российских игроков. Это можно объяснить и скиллами Павла, и тем, что в последний год он был на виду скаутов и аналитиков из Северной Америки, потому что играл за «Сагино» в лиге Онтарио.

Российских защитников в первом раунде выбирают редко. У нашего хоккея в последнее время нет проблем только с крайними нападающими и вратарями, но с защитниками, особенно атакующими, все сложно.

Идем дальше. Из пяти россиян только один сделал себе имя в КХЛ – это Шакир Мухамадуллин. Остальные – Никита Задоров, Иван Проворов, Михаил Сергачев, Александр Алексеев – скорее, продукты североамериканской системы. Эти парни развивались в канадских юниорских лигах и на высокий выбор наиграли именно там.

Летом 2020 года Минтюков стоял перед сложным выбором. «Динамо» обменяло в СКА права на трех 16-летних игроков: Никиту Чибрикова, Данила Лазутина и Павла Минтюкова, получив взамен Дмитрия Кагарлицкого. Вице-президент питерского клуба Роман Ротенберг после сделки заявил, что все трое останутся в армейской системе: «Чибриков, Лазутин и Минтюков приняли решение уехать в Америку, но нам удалось провести с ними и родителями диалог, обсудить возможности образования и развития – и они выбрали Санкт-Петербург».

Но все же Павел пошел своей дорогой. 30 июня 2020 года на импорт-драфте CHL его выбрал «Сагино Спирит», а через неделю он уже подписал контракт с клубом.

И это в период, когда в мире царил коронавирус, а по сезону в Канаде не было вообще никакой ясности! Правительство провинции Онтарио настолько жестило с ковидными ограничениями, что сроки старта сезона постоянно сдвигались. В итоге в апреле 2021 года OHL объявила очевидное решение – сезон-2020/21 проведен не будет.

Что творилось на душе у Павла и его родителей в момент, когда стало понятно, что хоккеист на рубеже 16-17 лет пропускает целый сезон – даже сложно представить. И виной всему не травмы, не какие-то спортивные или юридические причины, а ситуация в мире. Для сравнения: Чибриков успел из-за массовой заболеваемости игроков СКА дебютировать в КХЛ, провел 16 матчей за основу, даже забил за взрослую сборную России и прошлым летом ушел на драфте в «Виннипег», а Лазутин имел постоянную игровую практику в МХЛ. Минтюков же просто весь сезон не играл.

В России Павел вряд ли успел запомниться, и уж точно мало кто предполагал, что он будет кандидатом на выбор в первом раунде драфта НХЛ. По детям Минтюков прошел путь из ЦСКА в московское «Динамо» транзитом через московскую школу «Янтарь». До отъезда в Канаду он играл в МХЛ за молодежку «Динамо»: в среднем получал по 15 минут за матч и за 33 игры регулярки набрал 3 (1+2) очка.

Да, ему только по ходу сезона исполнилось 17, но все равно статистика не выдающаяся. А самая громкая победа при его участии – завоевание Россией золота на Кубке Вызова U17, когда в финале были обыграны американцы. У Минтюкова на том турнире было пять передач в шести матчах.

Сложно объяснить, что произошло за год, пока Павел не играл в хоккей. Ощущение, что он потратил его на улучшение своих слабых сторон и развитие сильных. За сезон в OHL защитник стал лучшим бомбардиром «Сагино», набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах, но с полезностью «-14». Во всей лиге Минтюков стал третьим по результативности среди защитников и уступил только двум канадцам, которые старше на два года. И это в свой дебютный сезон в новой стране и новой лиге! Особенно хорош он был в марте, когда забросил 5 шайб, сделал 10 передач и стал лучшим защитником месяца.

Причина его приличного минуса кроется в турнирной таблице. «Сагино» – предпоследняя команда лиги, которая много пропускает. И то, что игрок оборонительной линии стал лучшим бомбардиром в команде – тоже говорит о многом. Но и очевидно, что если молодой защитник так настроен на атаку, то он не всегда хорош в обороне. Скауты и эксперты считают, что Минтюкову нужно добавлять в позиционной игре и выходах из зоны, но в то же время отмечают множество сильных сторон в его игре: скорость, катание, видение площадки, нацеленность на атаку, игру с шайбой. Вот что они пишут в своих отчетах и материалах:

Майк Морреале, автор сайта НХЛ: «Креативный, быстро доставляющий шайбу, с высоким хоккейным IQ и хорошим катанием».

Эндрю Форбс, The Hockey Writers: «У Минтюкова высокий потолок в атаке, но его разносторонняя игра может не принести ему место в топ-паре обороны на уровне НХЛ на регулярной основе. Не удивлюсь, если он будет играть во второй паре, но рассчитывайте на то, что в какой-то момент карьеры он станет важной фигурой в большинстве».

Адам Кимельман, автор сайта НХЛ: «У него высококлассные атакующие инстинкты. В его игре есть доля риска, как у защитника «Шаркс» Эрика Карлссона в расцвете сил, но катание позволяет ему исправлять любые ошибки».

Питер Харлинг, DobberProspects: «Он источает необузданный талант, мастерство катания, дальновидность, обман, агрессивность в нападении и надежность в обороне. По-моему, он похож на защитника НХЛ. Не уверен, что он будет играть в топ-паре, но он будет одним из самых результативных защитников этого драфта».

Кори Пронман, The Athletic: «Его катание позволяет ему легко уходить от давления, у него высокая техника владения ногами и клюшкой. Он показывает хороший атакующий IQ, зная, как играть с шайбой. У него есть сильный и точный бросок, что делает его опасным в большинстве, в том числе из-за его катания и видения площадки. Иногда он может быть слишком агрессивен при подключении в атаку и покидает свою позицию в обороне».

Остин Гарретт, SmahtScouting: «На этом драфте не так много защитников, способных действовать в зоне атаки, как это может делать Минтюков. Если б я выбирал Павла, я бы полагался на его атакующие способности и его возможности создавать пространство своим мастерством. Что касается обороны, то его физическая сила перед воротами может быть положительной чертой, но в нейтральной зоне и на своей синей линии он часто охотится за соперником в надежде на силовой прием, и соперники этим пользуются. Я бы показал эти видео его оппонентам, чтобы его можно было вывести из игры. Если он сможет внести эти коррективы, то станет одним из лучших защитников на этом драфте».

Определенно, Минтюкову еще есть над чем работать, чтобы улучшать свою игру, в первую очередь, в обороне. Но уже точно понятно, что мы следим за тем, как к дебюту в лиге приближается еще один русский парень, который имеет все шансы вырасти в топ-защитника.

Фото: globallookpress.com/Frank Gunn/Keystone Press Agency, Geoff Robins/Keystone Press Agency; twitter.com/Dan Milstein