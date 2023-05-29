13 комментариев

Изучили головы 481 футболиста.

Есть не так много вещей, которые позволяют футболисту самовыражаться в коллективном спорте. Помимо самой игры это необычные бутсы, татуировки и, конечно, прически.

Что носят на головах в российском футболе? Мы выяснили это, проанализировав 481 игрока, появившегося хоть раз на поле в этом сезоне РПЛ.

Сразу дисклеймер: здесь точно не обошлось без погрешности, так как прически у футболистов могут меняться хоть по несколько раз за неделю. Наша задача – отследить главные тренды и закономерности, которые отлично выявляются за счет большой выборки. Поехали!

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Лысых и длинноволосых мало, но примерно поровну: Бикфалви видит в волосах силу, Лаксальта приучили к косичкам в «Челси»

Средняя длина волос ожидаемо самая распространенная – таких причесок больше половины. Еще 20% выбирают практичную короткую стрижку под машинку.

Меньше всего игроки любят крайности: 3% носят длинные волосы и только 2% бреются налысо. Больше всего игроков со стрижкой под ноль в «Сочи».

Там выступают 3 из 10 лысых футболистов.

К такой стрижке игроки приходят по разным причинам: у кого-то выпадают волосы, а кому-то так просто удобнее. Вот объяснение полузащитника «Сочи» Жоазиньо:

«Когда у меня волосы сильно отрастают, то я с ними вообще ничего не могу сделать. Они слишком непослушные. Я не могу их по-хорошему причесать, поэтому и стригусь постоянно налысо».

Румын со скандинавской внешностью Эрик Бикфалви точно не имеет таких проблем. Нападающий «Урала» уверен – в волосах вся сила.

«Мне нравятся длинные волосы, поэтому с детства такая прическа. Однажды я их подстриг, но сейчас вот лет 15 уже снова играю с длинными волосами, – признавался Бикфалви еще в 2017-м. – У сына, кстати, тоже длинные волосы. Я верю , что когда ты подстригаешь волосы, то теряешь часть силы, энергию, поэтому стараюсь часто не стричься, подстригаю по чуть-чуть».

В «Урале» прониклись философией Бикфалви. В этом сезоне там с длинными волосами играли также Мингиян Бевеев и ушедший зимой в аренду Рамазан Гаджимурадов.

Столько же длинноволосых набралось только в «Динамо»: статистику сделали игроки грузинской сборной Лука Гагнидзе и Саба Сазонов, а также уругваец Диего Лаксальт.

Последний заплетает волосы в косички. Удивительно, но на это повлиял «Челси»: «Мало кто знает, но в 15 лет я был на просмотре в «Челси», и один из тех, кто меня там принимал, сказал, что с растрепанными длинными волосами играть не получится. В итоге его дочь сделала мне косички, мне понравилось, и с тех пор я играю так».

Каждое утро Диего тратит минимум 20 минут на прическу. Косички стали уже частью семейного образа: их носит дочка и жена уругвайца.

Прическа даже повлияла на прозвище Лаксальта: «В детстве у меня были кудрявые волосы. Выглядел почти как Карлос Вальдеррама – известный на тот момент колумбийский футболист. Ну, меня и прозвали «Вальде». С тех пор прозвище осталось, в Уругвае его все знают».

Внешний вид Сазонова тоже повод для сравнений: «Интерес из Италии? В команде подкалывали на эту тему. Я сам по себе загорелый, длинноволосый. Укладываю волосы, играю с повязочкой. После новости про Италию парни смеялись: «Блин, Саба, тебя приняли за своего. Они подумали, что ты итальянец!»

Кудрявых в лиге только 7%. Карпин чуть не лишил кудрей Байрамяна

У большинства игроков РПЛ прямые либо волнистые волосы. Под эти критерии у нас попали 93%, включая большую часть короткостриженных.

К кудрявым прическам мы относили волосы с ярко выраженными завитками.

Для хавбека «Ростова» Хорена Байрамяна кудри очень дороги – Валерий Карпин даже использовал их для мотивации.

«Тренер сказал, что если не забью два гола за эти четыре матча, то останусь без волос, – рассказывал Байрамян в 2019-м. – То же самое он сказал Шомуродову, только Эльдору надо было три забить. Слава богу, что в последнем туре мы добрали эти очки и голы, поэтому остаемся с волосами».

В конце 2020-го Карпин повысил ставки: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года».

Мотивация снова сработала – за месяц Байрамян забил три и сохранил шевелюру. Тренер выбрал в качестве жертвы прическу не просто так – Хорен играет с кудряшками больше 10 лет, поэтому терять их не собирается.

«Понятно, что хожу в парикмахерскую, постригаю волосы, но с 20 лет ношу такую прическу, – объясняет старожил «Ростова». – Георгич понимает, что она мне дорога, поэтому и предлагает такое пари».

Иностранцы красят волосы чаще россиян. Окрашенных игроков больше, чем рыжих

Большинство людей в мире – брюнеты. РПЛ тут не исключение – черноволосых больше, чем всех остальных вместе взятых (52%). Следом идут шатены (24%) и блондины (15%).

Реже всего встречаются последователи Скоулза и Де Брюйне – рыжих в лиге всего 4%. Но по внеевропейским меркам это еще много – в мире рыжих не больше 1-2%.

Интересно, что треть рыжих из РПЛ играет в одном клубе – в «Ахмате» их сразу шестеро.

Одноклубник Андрей Мостовой в январе допустил, что перекрасился в последний раз: «Иногда, бывает, хочется что‑то поменять во внешности и не хочется быть как все. Это все еще в силу возраста, возможно, происходит. Но я же, образно говоря, не в фиолетовый волосы покрасил. Думаю, это в последний раз. Хотя вот уже полгода цвет волос не менял, но потом немного переклинило. Бывает».

Больше всего бородачей в командах из подвала таблицы. Ярко выраженных усачей в лиге практически нет

Усы – классика футбола прошлого. Раньше их носил практически каждый уважающий себя футболист, однако золотое время для усачей ушло вместе с 80-ми.

Сейчас игроки если их и носят, то вместе с бородой. Например, так делают те же Малком и Вендел. Причем для последнего усы даже ценнее бороды: «Бороду, в принципе, готов поставить на любой спор. А вот усы – ни за что!»

Оно и понятно: бородачей в РПЛ и так много – не меньше 30%.

Интересная закономерность – больше всего игроков с растительностью на лице в командах-аутсайдерах: «Торпедо» и «Химки» в это сезоне вылетели, а «Факел» возле зоны стыков.

Исключения – «Ахмат» и «Краснодар»: здесь на наличие бороды в какой-то степени могут влиять региональные особенности.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после мартовского матча с «Факелом» (3:2) даже использовал этот факт, чтобы тонко уколоть судейство Владислава Безбородова: «У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру».

Игроки решаются на отращивание бороды по разным причинам: кто-то уравновешивает ей лысую голову, а кому-то так просто комфортнее. Капитан «Спартака» и один из главных бородачей лиги Георгий Джикия признавался: ничто не сможет заставить его сбрить бороду.

А Данил Глебов использовал растительность на лице как мотивацию. Пару лет назад он пообещал, что покрасит бороду в цвета «Ростова», когда забьет первый гол.

«Пацан сказал – пацан сделал», – прокомментировал результат Данил.

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири относится к бороде легко: «В каком случае готов ее сбрить? Когда захочу. Я не суеверный человек, не отращиваю на удачу. Есть борода, волосы отрастают быстро, а так мне без разницы.

Ношу ее уже лет 6-7, так мне комфортно. Родителям, например, она не нравится, бабушке с дедушкой – тоже. Они считают, что борода меня старит. У нас вообще в команде полно бородатых ребят: Хызыр Аппаев, Аслан Дашаев, Леха Городовой, Игорь Калинин, есть и другие. Главное, чтоб наш футбол «бородатым» не был! Мне кажется, важно, чтобы человека на поле оценивали по результату, чтобы ему никто в паспорт не заглядывал, на возраст не смотрел. Пусть он хоть лысый, хоть бородатый – выходи и доказывай состоятельность здесь и сейчас!»

Графика: Алиса Ефремова.

Фото: VK/fcdm_official, fcrostov; Instagram/fcrostov; premierliga.ru/Артём Гусев/«Ростов»