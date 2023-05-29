13 комментариев

Мир РПЛ
Блог
Спецпроект

Исследуем прически игроков РПЛ: какая длина волос самая популярная, где больше лысых и бородатых, сколько в лиге кудрявых

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
стиль стиль
Зенит Зенит
Факел Факел
Торпедо Торпедо
Краснодар Краснодар
Химки Химки
Эрик Бикфалви Эрик Бикфалви
Ростов Ростов
Спартак Спартак
Ахмат Ахмат
Сочи Сочи
Урал Урал
Динамо Москва Динамо Москва
Хорен Байрамян Хорен Байрамян
Саба Сазонов Саба Сазонов
Диего Лаксальт Диего Лаксальт
Данил Глебов Данил Глебов
Футбол Футбол

Изучили головы 481 футболиста.

Есть не так много вещей, которые позволяют футболисту самовыражаться в коллективном спорте. Помимо самой игры это необычные бутсы, татуировки и, конечно, прически. 

Что носят на головах в российском футболе? Мы выяснили это, проанализировав 481 игрока, появившегося хоть раз на поле в этом сезоне РПЛ.

Сразу дисклеймер: здесь точно не обошлось без погрешности, так как прически у футболистов могут меняться хоть по несколько раз за неделю. Наша задача – отследить главные тренды и закономерности, которые отлично выявляются за счет большой выборки. Поехали!

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Лысых и длинноволосых мало, но примерно поровну: Бикфалви видит в волосах силу, Лаксальта приучили к косичкам в «Челси»

Средняя длина волос ожидаемо самая распространенная – таких причесок больше половины. Еще 20% выбирают практичную короткую стрижку под машинку.

Меньше всего игроки любят крайности: 3% носят длинные волосы и только 2% бреются налысо. Больше всего игроков со стрижкой под ноль в «Сочи». 

Там выступают 3 из 10 лысых футболистов.

К такой стрижке игроки приходят по разным причинам: у кого-то выпадают волосы, а кому-то так просто удобнее. Вот объяснение полузащитника «Сочи» Жоазиньо:

«Когда у меня волосы сильно отрастают, то я с ними вообще ничего не могу сделать. Они слишком непослушные. Я не могу их по-хорошему причесать, поэтому и стригусь постоянно налысо».

Румын со скандинавской внешностью Эрик Бикфалви точно не имеет таких проблем. Нападающий «Урала» уверен – в волосах вся сила.

«Мне нравятся длинные волосы, поэтому с детства такая прическа. Однажды я их подстриг, но сейчас вот лет 15 уже снова играю с длинными волосами, – признавался Бикфалви еще в 2017-м. – У сына, кстати, тоже длинные волосы. Я верю , что когда ты подстригаешь волосы, то теряешь часть силы, энергию, поэтому стараюсь часто не стричься, подстригаю по чуть-чуть».

В «Урале» прониклись философией Бикфалви. В этом сезоне там с длинными волосами играли также Мингиян Бевеев и ушедший зимой в аренду Рамазан Гаджимурадов. 

Столько же длинноволосых набралось только в «Динамо»: статистику сделали игроки грузинской сборной Лука Гагнидзе и Саба Сазонов, а также уругваец Диего Лаксальт.

Последний заплетает волосы в косички. Удивительно, но на это повлиял «Челси»: «Мало кто знает, но в 15 лет я был на просмотре в «Челси», и один из тех, кто меня там принимал, сказал, что с растрепанными длинными волосами играть не получится. В итоге его дочь сделала мне косички, мне понравилось, и с тех пор я играю так». 

Каждое утро Диего тратит минимум 20 минут на прическу. Косички стали уже частью семейного образа: их носит дочка и жена уругвайца.

Прическа даже повлияла на прозвище Лаксальта: «В детстве у меня были кудрявые волосы. Выглядел почти как Карлос Вальдеррама – известный на тот момент колумбийский футболист. Ну, меня и прозвали «Вальде». С тех пор прозвище осталось, в Уругвае его все знают».

Внешний вид Сазонова тоже повод для сравнений: «Интерес из Италии? В команде подкалывали на эту тему. Я сам по себе загорелый, длинноволосый. Укладываю волосы, играю с повязочкой. После новости про Италию парни смеялись: «Блин, Саба, тебя приняли за своего. Они подумали, что ты итальянец!»

Кудрявых в лиге только 7%. Карпин чуть не лишил кудрей Байрамяна

У большинства игроков РПЛ прямые либо волнистые волосы. Под эти критерии у нас попали 93%, включая большую часть короткостриженных.

К кудрявым прическам мы относили волосы с ярко выраженными завитками.

Для хавбека «Ростова» Хорена Байрамяна кудри очень дороги – Валерий Карпин даже использовал их для мотивации. 

«Тренер сказал, что если не забью два гола за эти четыре матча, то останусь без волос, – рассказывал Байрамян в 2019-м. – То же самое он сказал Шомуродову, только Эльдору надо было три забить. Слава богу, что в последнем туре мы добрали эти очки и голы, поэтому остаемся с волосами».

В конце 2020-го Карпин повысил ставки: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года».

Мотивация снова сработала – за месяц Байрамян забил три и сохранил шевелюру. Тренер выбрал в качестве жертвы прическу не просто так – Хорен играет с кудряшками больше 10 лет, поэтому терять их не собирается.

«Понятно, что хожу в парикмахерскую, постригаю волосы, но с 20 лет ношу такую прическу, – объясняет старожил «Ростова». – Георгич понимает, что она мне дорога, поэтому и предлагает такое пари».

Иностранцы красят волосы чаще россиян. Окрашенных игроков больше, чем рыжих

Большинство людей в мире – брюнеты. РПЛ тут не  исключение – черноволосых больше, чем всех остальных вместе взятых (52%). Следом идут шатены (24%) и блондины (15%). 

Реже всего встречаются последователи Скоулза и Де Брюйне – рыжих в лиге всего 4%. Но по внеевропейским меркам это еще много – в мире рыжих не больше 1-2%.

Интересно, что треть рыжих из РПЛ играет в одном клубе – в «Ахмате» их сразу шестеро.

Одноклубник Андрей Мостовой в январе допустил, что перекрасился в последний раз: «Иногда, бывает, хочется что‑то поменять во внешности и не хочется быть как все. Это все еще в силу возраста, возможно, происходит. Но я же, образно говоря, не в фиолетовый волосы покрасил. Думаю, это в последний раз. Хотя вот уже полгода цвет волос не менял, но потом немного переклинило. Бывает».

Больше всего бородачей в командах из подвала таблицы. Ярко выраженных усачей в лиге практически нет

Усы – классика футбола прошлого. Раньше их носил практически каждый уважающий себя футболист, однако золотое время для усачей ушло вместе с 80-ми.

Сейчас игроки если их и носят, то вместе с бородой. Например, так делают те же Малком и Вендел. Причем для последнего усы даже ценнее бороды: «Бороду, в принципе, готов поставить на любой спор. А вот усы – ни за что!»

Оно и понятно: бородачей в РПЛ и так много – не меньше 30%.

Интересная закономерность – больше всего игроков с растительностью на лице в командах-аутсайдерах: «Торпедо» и «Химки»  в это сезоне вылетели, а «Факел» возле зоны стыков.

Исключения – «Ахмат» и «Краснодар»: здесь на наличие бороды в какой-то степени могут влиять региональные особенности. 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после мартовского матча с «Факелом» (3:2) даже использовал этот факт, чтобы тонко уколоть судейство Владислава Безбородова: «У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру».

Игроки решаются на отращивание бороды по разным причинам: кто-то уравновешивает ей лысую голову, а кому-то так просто комфортнее. Капитан «Спартака» и один из главных бородачей лиги Георгий Джикия признавался: ничто не сможет заставить его сбрить бороду. 

А Данил Глебов использовал растительность на лице как мотивацию. Пару лет назад он пообещал, что покрасит бороду в цвета «Ростова», когда забьет первый гол. 

«Пацан сказал – пацан сделал», – прокомментировал результат Данил.

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири относится к бороде легко: «В каком случае готов ее сбрить? Когда захочу. Я не суеверный человек, не отращиваю на удачу. Есть борода, волосы отрастают быстро, а так мне без разницы. 

Ношу ее уже лет 6-7, так мне комфортно. Родителям, например, она не нравится, бабушке с дедушкой – тоже. Они считают, что борода меня старит. У нас вообще в команде полно бородатых ребят: Хызыр Аппаев, Аслан Дашаев, Леха Городовой, Игорь Калинин, есть и другие. Главное, чтоб наш футбол «бородатым» не был! Мне кажется, важно, чтобы человека на поле оценивали по результату, чтобы ему никто в паспорт не заглядывал, на возраст не смотрел. Пусть он хоть лысый, хоть бородатый – выходи и доказывай состоятельность здесь и сейчас!»

Графика: Алиса Ефремова.

Фото: VK/fcdm_officialfcrostov; Instagram/fcrostovpremierliga.ru/Артём Гусев/«Ростов»

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phoebe
Карлос Вальдерамма с улыбкой смотрит на всё вот это )
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Губкин
Фестивали, конкурсы. концерты. ".. а. вы. друзья, как не стригитесь, всё в футболисты не годитесь!" Около футбольного много. толку мало. А ещё тату, вот где море импровизаций.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starless
Изидор же в усах играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Кто-то из пары Байрамян - Карпин скоро лишится своей шевелюры из-за спора)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Любопытно, где по версии авторов исследования проходит грань между средними и длинными волосами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Насколько скучной должна быть РПЛ, чтобы появился текст такого содержания.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дикийоскар
И это всё? А где раскладка по брюнетам, блондинам, рыжим, русым? Почему осталась нетронутой тема седины у тренеров? Дорабатывайте, Азатхан!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Файзуллох
Вспоминаем классиков "Они все выглядят как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, все равно смотришь и хочется пять рублей дать. Ну сделай себе ирокез какой-нибудь" (с) Тиньков
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паровоз19
и это ещё даже межсезонье не началось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полотенце Великолепное
Наконец-то нормальная аналитика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий