43 комментария

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Афиши ЦСКА месяц создавал особенный художник (у него аутизм, не слышит с детства). Посмотрите, как здорово получилось!

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Узнали все о прекрасной акции.

В апреле ЦСКА провел очень добрую акцию – предложил поработать особенному урбанистическому художнику Алексею Горюнову. Его диагноз – аутизм, а еще он с детства не слышит. Но это не мешает 29-летнему Алексею жить полноценной жизнью: он окончил школу, учится в колледже, любит путешествовать по стране и изучать архитектуру городов. А еще обожает рисовать (особенно – дома и станции метро). В среднем на картину он тратит четыре часа: по два часа на набросок и работу в цвете.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Мы поговорили с директором ЦСКА по коммуникациям Кириллом Брейдо, а также с Галиной, мамой Алексея, чтобы узнать об этой красивой истории больше.

«Хотелось, чтобы Леша понимал, что это кому-то нужно». Об идее рассказывает Кирилл Брейдо 

– По долгу службы мы обязаны быть в повестке 24 часа в сутки, поэтому буквально живем в телеграме. Историю Леши увидели в телеграм-канале Baza. Идея пригласить его к нам родилась сразу, потому что там писали, что Леша ищет более-менее стабильную зарплату. Мы обсуждали, к чему это приурочить, и в процессе выяснили, что апрель – всемирный месяц информирования об аутизме. Поэтому весь месяц Леша рисовал афиши к нашим матчам – и к домашним, и к гостевым.

Первым делом мы пригласили Лешу с мамой на стадион. Провели им экскурсию и позвали на матч. У нас есть специальная удобная галерея для маломобильных групп, там есть возможность тифлокомментирования (описание действий, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений – Sports.ru). Леше с мамой было комфортно.

В первую очередь его интересует не сам футбол, а возможность рисовать и творить. Ему очень нравятся графические объекты, он любит железные дороги и дома. Это можно заметить по его афишам. Основная идея была в том, что команда играет домашние и гостевые матчи. И дома стадион один и тот же, а в гостях – нет. Мы погружали Алексея в футбольный мир, объясняли, что символизирует того или иного соперника. Например, «Локомотив» – это железные дороги, которые Алексей очень любит, поэтому пришли к тому, что можно изобразить их на афише.

Общение с Лешей возможно только через маму. Мы были вместе, общались с мамой, а она уже ему пересказывала. То, что Алексею отзывалось, мы развивали и переходили к более детальному обсуждению афиш. Но в целом вся творческая часть лежала на нем. 

Всегда хочется помогать как можно большему количеству людей, помогать на системной основе, что мы и делаем в проекте «Команда добрых дел» (социальный проект ЦСКА – клуб, игроки и болельщики посещают детские дома, помогают животным и делают многое другое – Sports.ru). Поэтому слово «разовость» мне самому не близко и неприятно. От идеи нарисовать одну афишу мы перешли к идее о том, чтобы делать их в течение месяца. Это уже не разовость. После нашей акции с Алексеем им заинтересовались коллеги из компании «Фонбет». Насколько знаю, они хотят привлечь его в преддверии финала Кубка России. Думаю, афиши многим понравились. Это очень-очень достойные работы.

Конечно, отслеживали реакцию болельщиков, но в ней, честно говоря, мы и изначально не сомневались. Когда клуб делает такого рода добрые дела, болельщик может лишь гордиться и радоваться за Алексея. В таких случаях обычно отклик не самый активный, но в этот раз отзывов меньше не становилось. Болельщики регаировали с большим теплом и интересом.

Были определенные производственные сложности. Например, Леша не любит цифру 3. И в третий месяц – март – или в третий день любого другого месяца – например, 3 апреля, Леша не творит. Но, слава богу, мы сумели все это спланировать и обойти. В итоге к каждому матчу – всегда вовремя и в срок – Леша делал классные работы.

Нам не потребовалось прикладывать больших усилий. Думаю, они абсолютно несопоставимы с тем, что мы получили на выходе. Это было важно для Леши и его мамы. Я бы здесь даже опустил финансовую составляющую, хотя, безусловно, любая работа должна быть оценена по достоинству и оплачена. Изначально это была одна из целей – хотелось, чтобы Леша, который старается, рисует и прогрессирует, понимал, что это кому-то нужно. Мне кажется, мама была по-настоящему счастлива от этой занятости, востребованности и постоянных задач, которые, можно сказать, свалились на них.

«На афишу уходило 5-7 часов. Самое сложное – найти нужный ракурс». Говорит Галина, мама Леши

– Алексей рисует с трех лет. Однажды я предложила ему нарисовать игрушку – клоуна – и очень удивилась, потому что он ее просто скопировал. Помню, это меня порадовало. Потом он делал рисунки к сказкам и рассказам. А когда купили аквариум, очень часто рисовал рыбок.

В старших классах Леша придумал свой город и начал его рисовать. Соединял обычные листы формата А4 скотчем и почти каждый вечер изображал все новые и новые дома, музеи, вокзал, железнодорожные станции, метро, дороги… Через год работу повесили в школе на стену. Ее размер – три на пять метров.

До поступления в колледж Алексей ездил на занятия в центр «Дом особенных людей» в Пучково. Недавно там в связи с открытием дома поддерживаемого проживания для ребят с проблемами аутистического спектра проходил пресс-тур – приезжали люди с телевидения и из печатных медиа. Алексея вместе с его работами снимали, у него брали интервью – я переводила ему вопросы. А он с большим воодушевлением отвечал и показывал рисунки.

Репортаж в соцсетях увидел ЦСКА и предложил Алексею рисовать афиши к матчам. Он сначала не знал, как реагировать. А я обрадовалась и предложила ему попробовать. Мы приехали познакомиться с сотрудниками клуба и посмотреть стадион, ведь раньше Алексей здесь никогда не был. Клуб рассказал нам о графике матчей, и началась работа.

На одну афишу у Алексея уходило от 5 до 7 часов. Сложнее всего давался подготовительный этап – найти нужный ракурс, ведь изображение «ВЭБ Арены» не должно было повторяться.

Алексею понравилось сотрудничать с ЦСКА, но он немного устал, так как еще ездил на занятия в колледж и ходил в керамическую мастерскую. Очень рада за Алексея: он поучаствовал в рабочем процессе, очень постарался и никого не подвел. 

И еще мы сходили на футбольный матч!

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Фото: t.me/pfccskamoscow

43 комментария

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Евгений Спартак
Молодец Алексей! И ЦСКА молодцы поддержали парня и наверно дали подзаработать немного.
Отличная акция!
+99
-1
+98
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PkA46
Молодец парень, замечательные афиши получились, лучше компьютерных...
+92
-2
+90
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filippa
надеюсь он это читает ! Удачи тебе! ты Молодец! и вселяешь надежду в особенных людей! УДАЧИ !
+83
0
+83
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hazowsky
А ведь реально выглядят афиши очень интересно. Что-то в них есть особенное и живое, что ли. Парню только успехов!
+54
-1
+53
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Товарищ Наркотик
На матч с Локо крутая афиша
+33
0
+33
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Rhett Butler
В этой статье все молодцы, прям настроение подняли, спасибо!
+22
0
+22
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Nerazzurri-88
Дело хорошее, молодцы. Афиши отличные.
+17
0
+17
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Светлана Агейкина
Хорошо, что есть такие проекты. И не важно от ЦСКА или ещё кого-то. В данном случае, спасибо ЦСКА. Заставляет остановиться, задуматься и понять, что все твои проблемы, и не проблемы вовсе.
+16
0
+16
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Контрольный выстрел
С Локо круто. Остальные работы тоже живые)
+9
0
+9
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фкт92
Афиши не продаются?
+7
0
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FilinMD
Алексей отлично поработал. Здорово вышло
+7
0
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Ape1sin
Молодец парень. Молодцы кони
+7
0
+7
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Любовь Курчавова
Автор
Ответ Иля
а где размещали эти афиши?
в соцсетях ЦСКА
+6
0
+6
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Дмитрий Крюков
Очень здорово!
+5
0
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nmnackjbxkasbk
Ответ JBa
ЦСКА, конечно, молодцы но если взять общую картину, то данная акция только показывает, что такие "особенные" люди считаются недочеловеками раз такие инициативы воспринимаются как праздник
Очень трудно придать их навыкам, талантам и умениям понятную обществу огранку.
+5
0
+5
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Schiaff1no
А круто вышло, без всякой лести. Отличная акция
+4
0
+4
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BOBBYHULL
Молодец!
+3
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Всё знаю
Отличная акция.
Алексею успехов!
+3
0
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Алексей к
Красавчик,так держать!
+3
0
+3
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Владимир Лапин
Уважаемый ПФК ЦСКА, спасибо вам за возможности для особенных людей!!! Вы молодцы. - болельщик ФКСМ -
P.s. афиши очень классные - четкие линии, много деталей. Офигенно.
+3
0
+3
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filippa
Ответ forzen
Хм. Спартак пошел дальше и клубом владеют особенные люди.
этотмерзко
+6
-3
+3
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Иля
а где размещали эти афиши?
+2
0
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nmnackjbxkasbk
Ответ JBa
ну, в таком случае данного типа акции должны проходить под слоганом "хайпанём немножечко"
Не уверен. Для хлопца может это все не очень понятно, но для близких и их окружения -- луч света в кромешном многолетнем аду.
+2
0
+2
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rb
Отличная акция!
Спасибо обеим сторонам за содействие.
+1
0
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Николай Бабулькин
Лампово
+1
0
+1
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