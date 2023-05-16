43 комментария

Узнали все о прекрасной акции.

В апреле ЦСКА провел очень добрую акцию – предложил поработать особенному урбанистическому художнику Алексею Горюнову. Его диагноз – аутизм, а еще он с детства не слышит. Но это не мешает 29-летнему Алексею жить полноценной жизнью: он окончил школу, учится в колледже, любит путешествовать по стране и изучать архитектуру городов. А еще обожает рисовать (особенно – дома и станции метро). В среднем на картину он тратит четыре часа: по два часа на набросок и работу в цвете.

Этот блог с теплыми сюжетами об РПЛ развивается при поддержке платежной системы «Мир». «Мир» улучшает зрительский опыт для болельщиков РПЛ, придумывает выгодные предложения для похода на стадион и участвует в проектах, которые рассказывают о футбольной жизни в России.

Мы поговорили с директором ЦСКА по коммуникациям Кириллом Брейдо, а также с Галиной, мамой Алексея, чтобы узнать об этой красивой истории больше.

«Хотелось, чтобы Леша понимал, что это кому-то нужно». Об идее рассказывает Кирилл Брейдо

– По долгу службы мы обязаны быть в повестке 24 часа в сутки, поэтому буквально живем в телеграме. Историю Леши увидели в телеграм-канале Baza. Идея пригласить его к нам родилась сразу, потому что там писали, что Леша ищет более-менее стабильную зарплату. Мы обсуждали, к чему это приурочить, и в процессе выяснили, что апрель – всемирный месяц информирования об аутизме. Поэтому весь месяц Леша рисовал афиши к нашим матчам – и к домашним, и к гостевым.

Первым делом мы пригласили Лешу с мамой на стадион. Провели им экскурсию и позвали на матч. У нас есть специальная удобная галерея для маломобильных групп, там есть возможность тифлокомментирования (описание действий, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений – Sports.ru). Леше с мамой было комфортно.

В первую очередь его интересует не сам футбол, а возможность рисовать и творить. Ему очень нравятся графические объекты, он любит железные дороги и дома. Это можно заметить по его афишам. Основная идея была в том, что команда играет домашние и гостевые матчи. И дома стадион один и тот же, а в гостях – нет. Мы погружали Алексея в футбольный мир, объясняли, что символизирует того или иного соперника. Например, «Локомотив» – это железные дороги, которые Алексей очень любит, поэтому пришли к тому, что можно изобразить их на афише.

Общение с Лешей возможно только через маму. Мы были вместе, общались с мамой, а она уже ему пересказывала. То, что Алексею отзывалось, мы развивали и переходили к более детальному обсуждению афиш. Но в целом вся творческая часть лежала на нем.

Всегда хочется помогать как можно большему количеству людей, помогать на системной основе, что мы и делаем в проекте «Команда добрых дел» (социальный проект ЦСКА – клуб, игроки и болельщики посещают детские дома, помогают животным и делают многое другое – Sports.ru). Поэтому слово «разовость» мне самому не близко и неприятно. От идеи нарисовать одну афишу мы перешли к идее о том, чтобы делать их в течение месяца. Это уже не разовость. После нашей акции с Алексеем им заинтересовались коллеги из компании «Фонбет». Насколько знаю, они хотят привлечь его в преддверии финала Кубка России. Думаю, афиши многим понравились. Это очень-очень достойные работы.

Конечно, отслеживали реакцию болельщиков, но в ней, честно говоря, мы и изначально не сомневались. Когда клуб делает такого рода добрые дела, болельщик может лишь гордиться и радоваться за Алексея. В таких случаях обычно отклик не самый активный, но в этот раз отзывов меньше не становилось. Болельщики регаировали с большим теплом и интересом.

Были определенные производственные сложности. Например, Леша не любит цифру 3. И в третий месяц – март – или в третий день любого другого месяца – например, 3 апреля, Леша не творит. Но, слава богу, мы сумели все это спланировать и обойти. В итоге к каждому матчу – всегда вовремя и в срок – Леша делал классные работы.

Нам не потребовалось прикладывать больших усилий. Думаю, они абсолютно несопоставимы с тем, что мы получили на выходе. Это было важно для Леши и его мамы. Я бы здесь даже опустил финансовую составляющую, хотя, безусловно, любая работа должна быть оценена по достоинству и оплачена. Изначально это была одна из целей – хотелось, чтобы Леша, который старается, рисует и прогрессирует, понимал, что это кому-то нужно. Мне кажется, мама была по-настоящему счастлива от этой занятости, востребованности и постоянных задач, которые, можно сказать, свалились на них.

«На афишу уходило 5-7 часов. Самое сложное – найти нужный ракурс». Говорит Галина, мама Леши

– Алексей рисует с трех лет. Однажды я предложила ему нарисовать игрушку – клоуна – и очень удивилась, потому что он ее просто скопировал. Помню, это меня порадовало. Потом он делал рисунки к сказкам и рассказам. А когда купили аквариум, очень часто рисовал рыбок.

В старших классах Леша придумал свой город и начал его рисовать. Соединял обычные листы формата А4 скотчем и почти каждый вечер изображал все новые и новые дома, музеи, вокзал, железнодорожные станции, метро, дороги… Через год работу повесили в школе на стену. Ее размер – три на пять метров.

До поступления в колледж Алексей ездил на занятия в центр «Дом особенных людей» в Пучково. Недавно там в связи с открытием дома поддерживаемого проживания для ребят с проблемами аутистического спектра проходил пресс-тур – приезжали люди с телевидения и из печатных медиа. Алексея вместе с его работами снимали, у него брали интервью – я переводила ему вопросы. А он с большим воодушевлением отвечал и показывал рисунки.

Репортаж в соцсетях увидел ЦСКА и предложил Алексею рисовать афиши к матчам. Он сначала не знал, как реагировать. А я обрадовалась и предложила ему попробовать. Мы приехали познакомиться с сотрудниками клуба и посмотреть стадион, ведь раньше Алексей здесь никогда не был. Клуб рассказал нам о графике матчей, и началась работа.

На одну афишу у Алексея уходило от 5 до 7 часов. Сложнее всего давался подготовительный этап – найти нужный ракурс, ведь изображение «ВЭБ Арены» не должно было повторяться.

Алексею понравилось сотрудничать с ЦСКА, но он немного устал, так как еще ездил на занятия в колледж и ходил в керамическую мастерскую. Очень рада за Алексея: он поучаствовал в рабочем процессе, очень постарался и никого не подвел.

И еще мы сходили на футбольный матч!

Фото: t.me/pfccskamoscow