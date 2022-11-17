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Лучшее в первой части РПЛ: море голов, шикарный Сычевой, трансферы середняков и сильный «Спартак»

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Юрий Газинский Юрий Газинский
Николай Комличенко Николай Комличенко
Марцел Личка Марцел Личка
Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
Джимми Марин
Лазар Ранджелович Лазар Ранджелович
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Первая часть РПЛ-2022/23 – все. Эти четыре месяца – возможно, самый яркий отрезок лиги за последние десять лет, несмотря на гегемонию «Зенита» (лучший первый круг в истории) и провал «Торпедо» (шесть очков за 17 матчей – еще никто не набирал так мало).

Александр Дорский фиксирует главные положительные моменты 17 туров.

Этот материал (как и все в этом блоге) Sports.ru делал при поддержке платежной системы «Мир» – титульного партнера РПЛ, который хочет сделать российский футбол лучше. Вместе с «Миром» мы рассказывали о лучших бомбардирах сезона, самобытных командах и незаметных героях – болельщиках, сотрудниках клубов, детских тренерах. Они получают удовольствие от игры сами и создают поводы, чтобы кайфовали другие. 

Этот сезон – самый результативный в истории РПЛ 

Море голов – главная ассоциация сезона РПЛ. Так много в лиге еще не забивали.

РПЛ окончательно избавилась от наследия серебряного «Ростова» Курбана Бердыева. Та команда грамотно оборонялся и суперкачественно контратаковала, но слепое копирование и почти тотальный переход других на схему с тремя центральными защитниками сильно повлияли на зрелищность лиги. В этом сезоне ниже всех обороняется «Факел» – точно не автобус, несмотря на статус новичка и трех центральных защитников, хотя при Дмитрии Пятибратове воронежцы стали сдержаннее.

Возможно, главная причина непривычной открытости РПЛ – тренеры. Марцел Личка, который удивляет сверхатакующим футболом, в интервью Sports.ru рассказывал об этом на примере Первой лиги: «В первом сезоне было много автобусов, в Оренбурге большинство команд защищались за линией мяча и рассчитывали только на контратаки. 

В прошлом году ситуация изменилась. Спартак Гогниев в «Алании» показал, что можно постоянно прессинговать, оставлять трех игроков впереди, играть через вратаря. Возможно, иногда это даже немного сумасшедший футбол, но в целом результат был – и на это смотрели другие тренеры.

«Спартак-2», «Краснодар-2», «Факел» Олега Василенко – тоже хорошие примеры. В первом сезоне еще были «Крылья», весной 2022-го – «Енисей» Вадима Гаранина. Сейчас я вижу, что эту философию в «Енисее» продолжает молодой Артем Горлов. 

Гогниев, Василенко, Гаранин изменили Первую лигу». 

В «Спартак» вместо Паоло Ваноли пришел Гильермо Абаскаль, в ЦСКА Алексея Березуцкого заменил Владимир Федотов, и его место в «Сочи» занял Вадим Гаранин, «Пари НН» не продлил контракт с Александром Кержаковым и пригласил Михаила Галактионова, «Химки» пришли к Спартаку Гогниеву, «Торпедо» после Александра Бородюка и Николая Ковардаева подхватил Андрей Талалаев. Каждое изменение – решение в сторону более агрессивного тренера. 

В лигу зашли «Оренбург» и «Факел» – нетипично дерзкие новички (даже с поправкой на смену Василенко на Пятибратова в Воронеже). Серьезно повлиял и «Локомотив», который при Марвине Комппере бесполезно (или даже вредно) прессинговал, откатился назад при Джо Циннбауэре и разочаровал некачественной обороной.

Другие причины роста результативности – бешеное количество пенальти после ВАР и индивидуально слабые защитники, чьи качества лишь подчеркивают атакующие системы (в начале сезона с этим не соглашался, но, кажется, сейчас это очевидно). 

В итоге в РПЛ почти пропали нулевые ничьи.

РПЛ – это зрелище (сейчас не говорим о качестве) даже по европейским меркам. 

В РПЛ появилась новая большая российская звезда

До июля 2022-го Владимир Сычевой провел два сезона на профессиональном уровне: в омском «Иртыше» и в «Оренбурге» в Первой лиге. Там он не отличался уникальной результативностью (по пять голов за сезон), а в «Оренбурге» даже не всегда попадал в основу – Марцел Личка ставил на Джоэля Фамейе. 

«Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду. Все, что он умеет, он дал себе сам. Сыч проделывает огромный объем: постоянно прессингует, встречает соперников со спины. Для него бег – обычное состояние, он не может стоять на месте.  

В прошлом сезоне у Сычевого была большая проблема. Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот, бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо», – говорит Личка.

Промежуточный итог работы: 15 голов в 17 турах РПЛ.

В истории РПЛ никто не забивал больше на этом отрезке, в истории чемпионата России – только два игрока.

Трудно обойтись без сравнения Сычевого с Гамидом Агаларовым-2021/22. В прошлом сезоне Агаларов долго с отрывом лидировал по проценту ударов, которые превращались в голы (показывал аномальную реализацию), а завершил год вторым после Матео Кассьерры (21% против 23%). В этом чемпионате Сычевой показывает еще более высокий результат.

Личка сравнивает Сычевого не с Агаларовым, а с Александром Соболевым: «Он классно играл за «Крылья Советов», получил приглашение из «Спартака». Кому-то может не нравиться его стиль, но Соболев – нападающий, который гарантированно забьет не меньше десяти голов за сезон. 

Мы делали нарезку для Сычевого – показывали, как Соболев, Дзюба и Комличенко играют спиной к чужим воротам. Сычевой любит принимать мяч и вторым-третьим касанием прокидывать себе – нужна альтернатива».

Конечно, звездой Сычевого делают не только голы: его яркие празднования (футболка с фамилией отчима, предложение девушке, поднятие в воздух Джимми Марина в матче с «Краснодаром») – уже в истории лиги.

«Оренбург» и «Урал» показали, как провинциальные клубы должны работать на рынке. А Гончаренко – что он по-прежнему топ

Трансферные кампании «Оренбурга» и «Урала» Sports.ru разбирал в отдельных текстах, но это не повод не отметить их сейчас. 

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснял причину выхода на латиноамериканских рынок: «В последние годы «Оренбург» подписывал бесплатных игроков. Мы не выделялись даже на уровне Первой лиги, хотя, конечно, были не против комплектоваться, как «Рубин» этим летом. Российский рынок очень ограничен – список интересных молодых футболистов у всех плюс-минус один и тот же, может отличаться всего пара фамилий. К сожалению, «Оренбург» – далеко не первый в очереди на таких игроков.

Из-за состояния нашего рынка «Оренбургу» пришлось смотреть в другую сторону. Думаю, всем понятно, что сейчас Латинская Америка – одно из самых доступных направлений, а рядом с клубом оказались ребята, которые классно в нем разбираются». 

Лукас Вера (1+4 по «гол+пас») – шестой игрок РПЛ по передачам под удар с игры, седьмой – по количеству продвижений мяча в финальную треть, Габриэл Флорентин (2+1) – в топ-20 (сумасшедшие длинные передачи), Джимми Марин (6+3) – десятый по точным пасам в штрафную. Самый статусный латиноамериканский новичок «Оренбурга», Брайан Мансилья – пока не так ярок, но это следствие травмы, а не тяжелой адаптации или качества Мансильи. В последних матчах он твердо занял правый край атаки «Оренбурга» и уже оформил 1+3.

Главный трансфер «Урала» – тренер Виктор Гончаренко. После прихода в клуб Гончаренко определил, что ему нужно усиление на четырех позициях: центральный защитник, опорник, вингер и нападающий. В итоге «Урал» подписал семь игроков: центральных защитников Егора Филипенко и Сильвие Бегича (позволили продать Ивана Кузьмичева в «Локомотив» и посадили в глубокий запас Алексея Герасимова), опорника Ибраима Сиссе, центральных полузащитников Юрия Газинского и Остона Урунова, вингера Лазара Ранджеловича и нападающего Рая Влута.

В трансферах Газинского, Филипенко и Урунова ключевую роль сыграл именно Гончаренко: он фактически помирил Газинского с президентом «Урала» Григорием Ивановым (обижался после отказа полузащитника в июне), настоял на подписании Филипенко и Урунова. Остон провалился и уже расторг контракт, но с учетом количества трансферов и качества игры «Урала» это абсолютно рабочая ошибка.

Ранджелович – кандидатура спортивного блока (там работают сын Григория Иванова, Александр, и Алексей Фрол), но и тут нужно отметить Гончаренко. «Урал» думал между Ранджеловичем и Солтмурадом Бакаевым – тренер выбрал Лазара. В девяти матчах Ранджелович оформил 3+4, по сумме качества ударов и передач под удар за 90 минут Лазар – третий в РПЛ. 

Гончаренко способствовал и резкому прогрессу летних новичков «Урала», которые пришли еще при Игоре Шалимове: центрального защитника Эмерсона, флангового защитника (по профилю – правый, в последних матчах появлялся слева) Мингияна Бевеева и нападающего Алексея Каштанова. 

«Урал», «Факел» и «Ростов» настроили топовые стандарты

Ранджелович, Каштанов, Эммерсон, Филипенко, Бегич и Газинский – детали самого удивительного розыгрыша углового первой части сезона. Четыре матча подряд Газинский забивал с дальней штанги, при этом в трех – после скидок Каштанова и Филипенко из центра штрафной. Трижды Газинский забивал в ворота «Сочи» – два в Кубке России, один в РПЛ. «Сочи» не спасла даже корректировка позиции Артема Макарчука, который все равно упустил Газинского.

Главное в угловом «Урала» – качество на всех этапах. Ранджелович – один из лучших подающих РПЛ, Каштанов и центральные защитники выигрывают верх, а Газинский вовремя стартует к дальней штанге и забивает из любых положений. 

После стандартов (без учета пенальти) «Урал» забил 8 голов – больше только у «Факела» и «Ростова».

Главная сила «Ростова» – розыгрыши штрафных. С них команда Валерия Карпина забила уже 6 голов (у «Факела», «Урала», «Крыльев Советов» и «Спартака» – по 2), при этом отличалась в первых трех турах. Связку Даниил Уткин – Николай Комличенко не остановила даже персональная опека Алексея Никитина из «Химок»». 

Уткин отдал четыре голевые передачи со стандартов – лучший результат лиги. У Ранджеловича, Романа Акбашева и Хесуса Медины по две.

Акбашев – одна из важнейших деталей топовых стандартов «Факела». Воронеж много забивал после штрафных и угловых еще в Первой лиге  и продолжил в РПЛ даже после увольнения Олега Василенко. Возможно, самый забавный гол «Факел» оформил в ворота «Зенита» – Георгий Гонгадзе должен был ставить блок, а в итоге выиграл позицию у Дугласа Сантоса.

«Спартак» снова силен. И очень понятен

Гильермо Абаскаль – главное тренерское откровение сезона. Испанец быстро разобрался с базовой системой (два месяца «Спартак» провел с ромбом в центре поля) и заставил команду действовать по четким шаблонам. Кажется, лучшую характеристику «Спартаку» первого этапа при Абаскале в интервью Sports.ru дал бывший тренер «Факела» Олег Василенко:

«Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.  

Джикия взаимодействует с Хлусевичем, который поднимается высоко, Зобнин занимает позицию в полуфланге, Промес часто находится в этой же зоне в атаке. Если Зобнин уходит в край, Промес открывается в полуфланге и вяжет игру, а Игнатов поднимается на место Квинси. Если атака затормаживается, идет передача на Соболева под сброс или диагональ на Мартинса, который, как правило, делает пас в штрафную».

К сентябрю к ромбу «Спартака» приспособились – после поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) Абаскаль пошел на перемены. Переход на 4-3-3 с большой свободой атакующей тройки (например, в трио Николсон – Промес – Соболевым в матче с «Сочи» чаще всего в середине оказывался Квинси), реакция на неудачные отрезки по ходу матчей (сдвиг Промеса в центр после неудачного первого тайма с «Пари НН»), подстройка под соперников (Николсон в старте в первом матче с «Локомотивом» для забегов за спину защитников) – за Абаскалем очень интересно следить. При этом «Спартак» даже при изменении схемы сохраняет шаблоны, которые заложили в межсезонье – например, при опусканиях Промеса в глубину левый защитник Хлусевич поднимается к центральной линии, а Зобнин может фактически занимать место левого нападающего. 

Оборона – точно не сильнейшая линия нынешнего «Спартака», но даже с ней по продвинутым данным все неплохо.

Невероятный прогресс Руслана Литвинова, который одинаково успешно играет на позициях центрального защитника и опорника, ренессанс Романа Зобнина и Квинси Промеса, раскрытие Александра Соболева в качестве ассистента (четыре голевые – повторение личного рекорда, но за полный сезон) – в первые месяцы в России у Абаскаля получилось почти все. 

Как же хочется, чтобы вторая часть сезона получилась такой же яркой!

Дизайнерские картинки: Марина Семенова.

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Две сборные первой части РПЛ: Малком, Промес, Сычевой – в первой, Соболев, Чалов и аргентинцы «Оренбурга» – в альтернативной

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/fcorenburg

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