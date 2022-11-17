Лучшее в первой части РПЛ: море голов, шикарный Сычевой, трансферы середняков и сильный «Спартак»

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Первая часть РПЛ-2022/23 – все. Эти четыре месяца – возможно, самый яркий отрезок лиги за последние десять лет, несмотря на гегемонию «Зенита» (лучший первый круг в истории) и провал «Торпедо» (шесть очков за 17 матчей – еще никто не набирал так мало).

Александр Дорский фиксирует главные положительные моменты 17 туров.

Этот материал (как и все в этом блоге) Sports.ru делал при поддержке платежной системы «Мир» – титульного партнера РПЛ, который хочет сделать российский футбол лучше. Вместе с «Миром» мы рассказывали о лучших бомбардирах сезона, самобытных командах и незаметных героях – болельщиках, сотрудниках клубов, детских тренерах. Они получают удовольствие от игры сами и создают поводы, чтобы кайфовали другие.

Этот сезон – самый результативный в истории РПЛ

Море голов – главная ассоциация сезона РПЛ. Так много в лиге еще не забивали.

РПЛ окончательно избавилась от наследия серебряного «Ростова» Курбана Бердыева. Та команда грамотно оборонялся и суперкачественно контратаковала, но слепое копирование и почти тотальный переход других на схему с тремя центральными защитниками сильно повлияли на зрелищность лиги. В этом сезоне ниже всех обороняется «Факел» – точно не автобус, несмотря на статус новичка и трех центральных защитников, хотя при Дмитрии Пятибратове воронежцы стали сдержаннее.

Возможно, главная причина непривычной открытости РПЛ – тренеры. Марцел Личка, который удивляет сверхатакующим футболом, в интервью Sports.ru рассказывал об этом на примере Первой лиги: «В первом сезоне было много автобусов, в Оренбурге большинство команд защищались за линией мяча и рассчитывали только на контратаки.

В прошлом году ситуация изменилась. Спартак Гогниев в «Алании» показал, что можно постоянно прессинговать, оставлять трех игроков впереди, играть через вратаря. Возможно, иногда это даже немного сумасшедший футбол, но в целом результат был – и на это смотрели другие тренеры.

«Спартак-2», «Краснодар-2», «Факел» Олега Василенко – тоже хорошие примеры. В первом сезоне еще были «Крылья», весной 2022-го – «Енисей» Вадима Гаранина. Сейчас я вижу, что эту философию в «Енисее» продолжает молодой Артем Горлов.

Гогниев, Василенко, Гаранин изменили Первую лигу».

В «Спартак» вместо Паоло Ваноли пришел Гильермо Абаскаль, в ЦСКА Алексея Березуцкого заменил Владимир Федотов, и его место в «Сочи» занял Вадим Гаранин, «Пари НН» не продлил контракт с Александром Кержаковым и пригласил Михаила Галактионова, «Химки» пришли к Спартаку Гогниеву, «Торпедо» после Александра Бородюка и Николая Ковардаева подхватил Андрей Талалаев. Каждое изменение – решение в сторону более агрессивного тренера.

В лигу зашли «Оренбург» и «Факел» – нетипично дерзкие новички (даже с поправкой на смену Василенко на Пятибратова в Воронеже). Серьезно повлиял и «Локомотив», который при Марвине Комппере бесполезно (или даже вредно) прессинговал, откатился назад при Джо Циннбауэре и разочаровал некачественной обороной.

Другие причины роста результативности – бешеное количество пенальти после ВАР и индивидуально слабые защитники, чьи качества лишь подчеркивают атакующие системы (в начале сезона с этим не соглашался, но, кажется, сейчас это очевидно).

В итоге в РПЛ почти пропали нулевые ничьи.

РПЛ – это зрелище (сейчас не говорим о качестве) даже по европейским меркам.

В РПЛ появилась новая большая российская звезда

До июля 2022-го Владимир Сычевой провел два сезона на профессиональном уровне: в омском «Иртыше» и в «Оренбурге» в Первой лиге. Там он не отличался уникальной результативностью (по пять голов за сезон), а в «Оренбурге» даже не всегда попадал в основу – Марцел Личка ставил на Джоэля Фамейе.

«Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду. Все, что он умеет, он дал себе сам. Сыч проделывает огромный объем: постоянно прессингует, встречает соперников со спины. Для него бег – обычное состояние, он не может стоять на месте.

В прошлом сезоне у Сычевого была большая проблема. Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот, бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо», – говорит Личка.

Промежуточный итог работы: 15 голов в 17 турах РПЛ.

В истории РПЛ никто не забивал больше на этом отрезке, в истории чемпионата России – только два игрока.

Трудно обойтись без сравнения Сычевого с Гамидом Агаларовым-2021/22. В прошлом сезоне Агаларов долго с отрывом лидировал по проценту ударов, которые превращались в голы (показывал аномальную реализацию), а завершил год вторым после Матео Кассьерры (21% против 23%). В этом чемпионате Сычевой показывает еще более высокий результат.

Личка сравнивает Сычевого не с Агаларовым, а с Александром Соболевым: «Он классно играл за «Крылья Советов», получил приглашение из «Спартака». Кому-то может не нравиться его стиль, но Соболев – нападающий, который гарантированно забьет не меньше десяти голов за сезон.

Мы делали нарезку для Сычевого – показывали, как Соболев, Дзюба и Комличенко играют спиной к чужим воротам. Сычевой любит принимать мяч и вторым-третьим касанием прокидывать себе – нужна альтернатива».

Конечно, звездой Сычевого делают не только голы: его яркие празднования (футболка с фамилией отчима, предложение девушке, поднятие в воздух Джимми Марина в матче с «Краснодаром») – уже в истории лиги.

«Оренбург» и «Урал» показали, как провинциальные клубы должны работать на рынке. А Гончаренко – что он по-прежнему топ

Трансферные кампании «Оренбурга» и «Урала» Sports.ru разбирал в отдельных текстах, но это не повод не отметить их сейчас.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснял причину выхода на латиноамериканских рынок: «В последние годы «Оренбург» подписывал бесплатных игроков. Мы не выделялись даже на уровне Первой лиги, хотя, конечно, были не против комплектоваться, как «Рубин» этим летом. Российский рынок очень ограничен – список интересных молодых футболистов у всех плюс-минус один и тот же, может отличаться всего пара фамилий. К сожалению, «Оренбург» – далеко не первый в очереди на таких игроков.

Из-за состояния нашего рынка «Оренбургу» пришлось смотреть в другую сторону. Думаю, всем понятно, что сейчас Латинская Америка – одно из самых доступных направлений, а рядом с клубом оказались ребята, которые классно в нем разбираются».

Лукас Вера (1+4 по «гол+пас») – шестой игрок РПЛ по передачам под удар с игры, седьмой – по количеству продвижений мяча в финальную треть, Габриэл Флорентин (2+1) – в топ-20 (сумасшедшие длинные передачи), Джимми Марин (6+3) – десятый по точным пасам в штрафную. Самый статусный латиноамериканский новичок «Оренбурга», Брайан Мансилья – пока не так ярок, но это следствие травмы, а не тяжелой адаптации или качества Мансильи. В последних матчах он твердо занял правый край атаки «Оренбурга» и уже оформил 1+3.

Главный трансфер «Урала» – тренер Виктор Гончаренко. После прихода в клуб Гончаренко определил, что ему нужно усиление на четырех позициях: центральный защитник, опорник, вингер и нападающий. В итоге «Урал» подписал семь игроков: центральных защитников Егора Филипенко и Сильвие Бегича (позволили продать Ивана Кузьмичева в «Локомотив» и посадили в глубокий запас Алексея Герасимова), опорника Ибраима Сиссе, центральных полузащитников Юрия Газинского и Остона Урунова, вингера Лазара Ранджеловича и нападающего Рая Влута.

В трансферах Газинского, Филипенко и Урунова ключевую роль сыграл именно Гончаренко: он фактически помирил Газинского с президентом «Урала» Григорием Ивановым (обижался после отказа полузащитника в июне), настоял на подписании Филипенко и Урунова. Остон провалился и уже расторг контракт, но с учетом количества трансферов и качества игры «Урала» это абсолютно рабочая ошибка.

Ранджелович – кандидатура спортивного блока (там работают сын Григория Иванова, Александр, и Алексей Фрол), но и тут нужно отметить Гончаренко. «Урал» думал между Ранджеловичем и Солтмурадом Бакаевым – тренер выбрал Лазара. В девяти матчах Ранджелович оформил 3+4, по сумме качества ударов и передач под удар за 90 минут Лазар – третий в РПЛ.

Гончаренко способствовал и резкому прогрессу летних новичков «Урала», которые пришли еще при Игоре Шалимове: центрального защитника Эмерсона, флангового защитника (по профилю – правый, в последних матчах появлялся слева) Мингияна Бевеева и нападающего Алексея Каштанова.

«Урал», «Факел» и «Ростов» настроили топовые стандарты

Ранджелович, Каштанов, Эммерсон, Филипенко, Бегич и Газинский – детали самого удивительного розыгрыша углового первой части сезона. Четыре матча подряд Газинский забивал с дальней штанги, при этом в трех – после скидок Каштанова и Филипенко из центра штрафной. Трижды Газинский забивал в ворота «Сочи» – два в Кубке России, один в РПЛ. «Сочи» не спасла даже корректировка позиции Артема Макарчука, который все равно упустил Газинского.

Главное в угловом «Урала» – качество на всех этапах. Ранджелович – один из лучших подающих РПЛ, Каштанов и центральные защитники выигрывают верх, а Газинский вовремя стартует к дальней штанге и забивает из любых положений.

После стандартов (без учета пенальти) «Урал» забил 8 голов – больше только у «Факела» и «Ростова».

Главная сила «Ростова» – розыгрыши штрафных. С них команда Валерия Карпина забила уже 6 голов (у «Факела», «Урала», «Крыльев Советов» и «Спартака» – по 2), при этом отличалась в первых трех турах. Связку Даниил Уткин – Николай Комличенко не остановила даже персональная опека Алексея Никитина из «Химок»».

Уткин отдал четыре голевые передачи со стандартов – лучший результат лиги. У Ранджеловича, Романа Акбашева и Хесуса Медины по две.

Акбашев – одна из важнейших деталей топовых стандартов «Факела». Воронеж много забивал после штрафных и угловых еще в Первой лиге и продолжил в РПЛ даже после увольнения Олега Василенко. Возможно, самый забавный гол «Факел» оформил в ворота «Зенита» – Георгий Гонгадзе должен был ставить блок, а в итоге выиграл позицию у Дугласа Сантоса.

«Спартак» снова силен. И очень понятен

Гильермо Абаскаль – главное тренерское откровение сезона. Испанец быстро разобрался с базовой системой (два месяца «Спартак» провел с ромбом в центре поля) и заставил команду действовать по четким шаблонам. Кажется, лучшую характеристику «Спартаку» первого этапа при Абаскале в интервью Sports.ru дал бывший тренер «Факела» Олег Василенко:

«Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.

Джикия взаимодействует с Хлусевичем, который поднимается высоко, Зобнин занимает позицию в полуфланге, Промес часто находится в этой же зоне в атаке. Если Зобнин уходит в край, Промес открывается в полуфланге и вяжет игру, а Игнатов поднимается на место Квинси. Если атака затормаживается, идет передача на Соболева под сброс или диагональ на Мартинса, который, как правило, делает пас в штрафную».

К сентябрю к ромбу «Спартака» приспособились – после поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) Абаскаль пошел на перемены. Переход на 4-3-3 с большой свободой атакующей тройки (например, в трио Николсон – Промес – Соболевым в матче с «Сочи» чаще всего в середине оказывался Квинси), реакция на неудачные отрезки по ходу матчей (сдвиг Промеса в центр после неудачного первого тайма с «Пари НН»), подстройка под соперников (Николсон в старте в первом матче с «Локомотивом» для забегов за спину защитников) – за Абаскалем очень интересно следить. При этом «Спартак» даже при изменении схемы сохраняет шаблоны, которые заложили в межсезонье – например, при опусканиях Промеса в глубину левый защитник Хлусевич поднимается к центральной линии, а Зобнин может фактически занимать место левого нападающего.

Оборона – точно не сильнейшая линия нынешнего «Спартака», но даже с ней по продвинутым данным все неплохо.

Невероятный прогресс Руслана Литвинова, который одинаково успешно играет на позициях центрального защитника и опорника, ренессанс Романа Зобнина и Квинси Промеса, раскрытие Александра Соболева в качестве ассистента (четыре голевые – повторение личного рекорда, но за полный сезон) – в первые месяцы в России у Абаскаля получилось почти все.

Как же хочется, чтобы вторая часть сезона получилась такой же яркой!

Дизайнерские картинки: Марина Семенова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; vk.com/fcorenburg