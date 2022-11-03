«Открываю глаза и понимаю: гол Паши за «Спартак» – явь, это реально происходит». Монолог Алексея Мелешина о сыновьях-футболистах

Очень трогательно.

Алексей Мелешин – четырехкратный чемпион России и один из заметных игроков «Спартака» второй половины девяностых. В нулевых Мелешин играл за «Сатурн» и «Москву», а после завершения карьеры работает в системе «Спартака». От академии – до молодежки.

У Мелешина два сына и оба футболисты – 22-летний Алексей и 18-летний Павел. Братья закончили академию «Спартака», но дальше карьеры сложились по-разному. Алексей не пробился в профессиональный футбол, сейчас учится и играет в любительских лигах. А Павел недавно ярко дебютировал и забил в первом же матче (всего у него 2 гола в Кубке России и 1 в РПЛ).

Рассказывать яркие истории из РПЛ нам помогает титульный партнер Лиги – платежная система «Мир». Она поддерживает инициативы, благодаря которым РПЛ становится лучше.

А для болельщиков, которые посещают матчи РПЛ, есть приятный бонус – кешбэк 10% на билеты при оплате картой «Мир». Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту «Мир» по этой ссылке. И после этого вы будете получать 10% от суммы билета обратно.

А теперь – монолог Алексея Мелешина-старшего, который рассказывает о сыновьях.

* * *

Я никогда не думал, что мои будущие дети могут стать футболистами. Мысли появились, когда родился мальчик. 2000 год, я играл в «Сатурне». У нас матч то ли с «Факелом», то ли с «Ростсельмашем». Моим соседом был Виктор Букиевский, мы вместе из «Спартака» переходили, он первый и узнал, что у меня сын родился. Я тогда вышел на замену, даже сделал результативное действие – голевой пас отдал. А сыграли мы 2:2.

У любого футболиста всегда дома есть мячи, пройти мимо них ребенок не может. Так что Алексей рос, конечно, с ними. Есть история, как мы летели на Канары в отпуск, но перепутали время рейса, самолет улетел без нас. Пришлось покупать билеты заново, надо было уже лететь с пересадкой через Мадрид. Там в аэропорту купил ему гандбольный мячик в расцветке и с лого «Реала». Он с ним первые футбольные шаги и делал, все вазы поразбивал.

Алексей начал с мини-футбола в Щелково, а я тогда играл за «Москву». Иногда брал его с собой, Леонид Викторович [Слуцкий] с ним сразу подружился. Говорил: «Леха-Леха, здарова, Мелеха!» Кстати, в то время казалось чем-то необычным, что тренер такой коммуникабельный. Я, Сергей Семак, многие игроки той «Москвы» привозили детей, особенно на восстановительные тренировки в воскресенье с утра. В общем, в «Москве» была приятная семейная атмосфера.

Алексей попал в академию «Спартака» раньше, чем я. Отвезли на просмотр, он подошел. Я еще тогда играл за «Торпедо-ЗИЛ» во второй лиге, но уже заканчивал. 34 года, 5 операций на колене, натерпелся. Жена еще говорила: «Хорош-хорош, давай уже заканчивать, побереги здоровье».

А последние пару месяцев карьеры я возил Алексея на тренировки, наблюдал, общался с тренерами. И, можно сказать, напросился поработать в академии. Поговорил с Владимиром Бодровым (бывший старший тренер академии – Sports.ru), с Андреем Пятницким, они сказали: «Без проблем, давай попробуем». Ну и с Нового года вышел на работу – помогал Пятницкому с ребятами 1994 года.

А Паше тогда было 6 лет. Он играл в мини-футбол во Фрязино, параллельно занимался плаванием. Причем получалось здорово. Допускаю, что из Паши получился бы какой-нибудь околоолимпийский чемпион, если бы остался. Тренер за ним реально бегал, но Паша выбрал футбол. В 8 лет, году в 2012-м, привели его на набор в академию. Так мы втроем – я и два сына – оказались в «Спартаке».

Получилось даже, что и Лешу, и Пашу я официально потренировал.

Полгода был помощником Владимира Юрьевича Зотова – тренера команды 2000 года рождения, за которую играл Леша. Честно скажу, тренировать собственных детей очень тяжело. Хочешь не хочешь, но внимания своему уделяешь больше, чем остальным. Пропускаешь через себя все его действия. Автоматически больше фокусируешься на нем, даешь больше подсказа, больше советов. При этом сын старается максимально избегать тебя – ему же неуютно, что папа за ним ходит.

Немного потренировал и Пашу, когда ему было 13 лет. Мне предложили взять 2004 год, а перед этим я съездил на стажировку в Италию, в академии «Торино» и «Ювентуса». Эта поездка вообще перевернула представление о том, как надо работать с детьми. Меня поразило, насколько там подвижные и живые ребята. Какая скорость работы с мячом, в каком комфорте дети тренируются, как они увлечены. Я увидел, что мальчики тренируются вообще без какого-либо давления со стороны тренера, они очень раскованные, техничные, ловкие. Прямо захотелось из наших сделать таких же.

Вернулся и с таким желанием взялся за работу! Перенес все эти интенсивные тренировки, которые увидел. Нашим ребятам сначала было непросто, но новый тренировочный процесс им понравился, всем было интересно. Правда, вскоре меня пригласили в молодежную команду «Спартака». Помню, успел побыть тренером Паши в матче с «Рубином», он вышел во втором тайме, мы победили 6:1.

Несмотря на то, что оба сына играли в академии «Спартака», никогда не ставил перед ними задач обязательно добиться в футболе чего-то большого, попасть в РПЛ. Нам с супругой было достаточно, что наши дети заняты, заинтересованы и занимаются любимым делом. А получится или не получится – жизнь расставит.

Это сейчас Леша выше меня ростом, а в 16-17 лет был не таким, еще не вырос. На его позиции на правом фланге защиты играл мальчик, который был одним из самых мощных в команде. И Леша по габаритам уступал. Ему бы год еще в структуре – он бы подрос, окреп, было бы больше шансов пробиться.

Вообще выпускной год Леши – сложная история. Я работал в молодежной команде, в декабре проводились селекционные сборы для тех, кто в академии и все еще не на контракте. Как раз смотрели 2000 год рождения – команду Леши. Тренировки длились неделю, но все примерно понимали, что шансов уже почти нет, очень маловероятно, что кого-то подпишут. Да, мы с главным тренером Алексеем Леонидовичем Луниным оставляли пожелания, но решение принимал селекционный отдел.

Несмотря ни на что, ребята бились и цеплялись за призрачный шанс. Из всех, кто проходил селекционный сбор, на сборы молодежки в Турцию взяли двоих, но с ними контракты тоже не подписали. Так что Леша прямо на моих глазах не пробился в футболе дальше.

Представьте, что это такое. У твоего сына последний шанс закрепиться в «Спартаке», супруга тоже спрашивает: «Ну что там, как там?» А мне что ответить?

После того сбора мы поехали в отпуск в Европу на машине – Польша, Германия, наш любимый город Будапешт, где мы отмечали Новый год. По пути с Алексеем состоялся очень нервный разговор, у него был достаточно приличный срыв, он мне высказал все, что думает про этот сбор.

Меня он ни в чем не обвинял – просто был расстроен, что принимал участие в сборе, который ничего не решал. Ну а что мне было делать? Сказать: «Сынок, это профанация и просто требование руководства?» Какой-никакой, но все равно шанс. И я очень благодарен и Леше, и всем ребятам, которые достойно тот сбор отработали.

После этого Алексей не бросил футбол – пробовал КФК, 2-3 года играл за «Долгопрудный». Да и сейчас продолжает: за институт, в миньку, в любительских лигах. Еще играл за «Гераклион» в Тушино – там его тренировал Игорь Гамула, который, к сожалению, умер в прошлом году. Сейчас Алексей учится на 5-м курсе в Педагогическом институте на Вернадского. Сам поступил, сам учится, молодец. Факультет – адаптивная физкультура. В общем, остается в футболе насколько возможно.

Когда случилась вся эта история с просмотровым сбором Леши, Паше было 13-14 лет, играл за команду своего года. Не сказать, что он тогда сильно выделялся, не всегда проходил в основу. Уже лет в 15 супруга говорила: «Паша, пока не будешь играть в старте, ездить не буду. Не могу смотреть, как ты сидишь грустный, не могу смотреть на твои расстроенные глаза».

Он, видимо, через себя это пронес, через неделю вышел на поле, и это был другой Павел. Мама начала ездить, поддерживать его, а он прибавлял. Постепенно выиграл конкуренцию и стал основным игроком.

Я из-за работы видел меньше его матчей и тренировок, чем супруга, но хорошо помню момент, когда понял, что сын вышел на новый уровень. Он приезжал к нам на тренировки дубля в Тарасовку, там во время занятий уже четко все просматривалось. И легкость в работе с мячом, и скорость решений, и мышление, и перемещения. В общем, прибавил во всех компонентах, я это почувствовал. Ему, конечно, ничего не говорил. Только супруге сказал: «Очень понравилось, как он сейчас выглядит».

Дальше Пашу стали приглашать на тренировки основы. Сначала выборочно, потом постоянно, в основном вместе с Зориным. А перед кубковым матчем с «Крыльями», когда Паша дебютировал, он мне говорит: «Пап, я завтра еду один». Я думаю: «Наверное, для тренировки нужен нападающий, позицию закрыть». Тренировка заканчивается, он говорит: «Я остаюсь до игры с командой. Буду в заявке».

У нас особых надежд, что он выйдет на поле, не было. Просто попросили его через клуб сделать билеты, чтобы после игры забрать, домой отвезти. Будний день, все с работы, все впритык. На Маяковской с супругой и сыном Алексеем встретились, поехали на игру. Пробки, все дела. Стоим в тоннеле под Волоколамкой, Леша радостно говорит: «Папа, Паша в стартовом составе!»

Доехали, бегом на трибуны, успели к самому началу – они только в круг собрались.

Я очень нервничал. Каждый эпизод, каждое его перемещение продумываешь, анализируешь. Будто в голове сына находишься. Любое его решение переносишь на себя, думаешь: «А вот как бы я сыграл в том эпизоде?» У него же еще позиция другая, у нас понимание игры разное, решения расходятся. И ты волнуешься еще сильнее.

Правда, мне очень понравилось, как он перемещался, как двигался, как стремился получить мяч, искал его постоянно. Это успокаивало. Я видел, что он выдерживает эти скорости.

Когда Паша забил гол, я на две секунды закрыл глаза и оказался в какой-то тишине. Знаете, будто время остановилось, будто кто-то нажал на паузу. Открываю глаза и понимаю: гол Паши – это явь, это реально происходит. Дальше посмотрел на жену и Лешу – и мы закричали все вместе. Втроем вскочили, прыгали, радовались, до конца даже не верили.

Как только матч продолжился, я понял, что мне стало сложно смотреть футбол. Потому что телефон просто разрывался. Мне писали, звонили, поздравляли, что-то невероятное было.

Интересно, что Паша вышел после игры расстроенный, слишком требовательно к себе отнесся. Поэтому обошлось без празднований, утром надо было на работу, а Паше – восстанавливаться.

Потом он забил «Факелу» – я был в Крымске на турнире, сердечко снова екнуло, тоже радостно так обожгло.

Дальше Паша забил уже и в Премьер-лиге, но мне не хочется все это переоценивать. Мы только в начале пути, мы не в розовых очках. Паша просто постепенно идет к тому, что когда-то начал.

А родителям, чьи дети играют в футбол, мне хочется пожелать одного: максимально поддерживать своего ребенка и максимально оберегать его от стрессов.

Ни в коем случае не давить и ничего не требовать.

Пусть просто играет в футбол.

Фото: Instagram/alexeymeleshin, meleshin.pavel_70, dimonfksm, meleha_5_