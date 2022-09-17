Афиши «Торпедо» – красота! Их рисует фанат в Paint, вдохновляясь Дюрером, Стрельцовым и Эль Лисицким

Разговор про Средневековье, Иисуса Христа и ар-деко.

Sports.ru и платежная система Мир запускают новый проект о людях, которые делают российский футбол лучше даже в непростых обстоятельствах. Они получают удовольствие от игры сами и создают поводы, чтобы кайфовали другие.

В первой серии – история визуального преображения «Торпедо».

Сама команда на дне: одно очко в девяти матчах, один забитый гол с пенальти (еще два – автоголы соперников) и мегасложная борьба за выживание. И это не считая проблем внутри клуба: смены руководства и возможного назначения спортивным директором 23-летнего сына председателя совета директоров.

Единственная радость среди поражений и скандалов – афиши к матчам. Их создает Алексей Лазунин, который работает юристом в медицинской компании, а во время перекуров или по ночам рисует. Лазунин занимается творческим объединением «Бей-беги», он сотрудничал с «Торпедо» еще в прошлом сезоне, переосмысляя советские плакаты.

В РПЛ у «Торпедо» новая концепция. Теперь каждая афиша – оммаж на известные мировые произведения.

«В основном я делаю подражания на рекламные плакаты, потому что меня вдохновляет эстетика плакатов XIX-XX веков, – говорит Лазунин в разговоре со Sports.ru. – Я восхищаюсь графиками, которые творили в этот период. Например, Юлиусом Клингером, Альфонсом Мухой, Эженом Грассе. В этом сезоне я хочу знакомить людей с ними».

Последняя афиша Лазунина – оммаж на картинку из комикса про кота Феликса известного американского иллюстратора Отто Мессмера. Он подготовил ее к матчу с ЦСКА.

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Матч между «Торпедо» и ЦСКА пройдет уже 17 сентября – он примечателен тем, что «Торпедо» вернется на легендарную арену «Лужники». И если вы планировали увидеть этот матч своими глазами, то можете сделать это выгоднее: получить кешбэк 10% при покупке билетов на эту игру по карте «Мир» (как и на другие матчи РПЛ).

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Лазунин: «Сначала я планировал использовать Эля Лисицкого и его классический революционный плакат «Клином красным бей белых» – только поменять на «Клином белым бей красно-синих». Экспрессивный плакат к матчу с принципиальным соперником. Но помешал переезд «Торпедо» в «Лужники», который как раз приходится на игру с ЦСКА. Клуб попросил сделать что-то именно с привязкой к возвращению на БСА. Так я вспомнил про обложку с переездом кота Феликса из 1960-х. Тем более давно хотел сделать что-то с ним.

Оригинал – кот Феликс, который уезжает на каникулы. Но я поменял кота на болельщика, изменил машину – теперь это «ЗиС-112 Спорт» (до 1956 года завод «ЗИЛ» назывался «ЗИС» – Sports.ru). И положил на заднее сиденье бутсы, насос, футбольный конус, пару мячей, чемоданы».

Самая сложная афиша сезона-2022/23 – к матчу с «Зенитом» в Петербурге.

Лазунин: «Как же долго я делал этот Питер! Трудно было изобразить детали. Я искал такой же ракурс из реальной жизни, и единственная картинка с похожим видом, которую я нашел, оказалась размером 200 на 200 пикселей. Расширил ее – а там квадраты на экране. Половину объектов я просто домысливал.

На оригинале изображен Стамбул. Это рекламный плакат Роджера Бродера «Восточный экспресс». Был такой туристический поезд в XIX-XX веках с маршрутом на пару недель. Ночью он ехал, а днем останавливался. Ты выходил в какой-нибудь из европейских столиц, смотрел достопримечательности, вечером отправлялся дальше.

Мне понравилась картинка, и в целом Бродер был охренительным иллюстратором. А еще мне нравится детализация, я прусь от ар-нуво и ар-деко. Через Бродера хотел рассказать об этих стилях».

Изучаем афиши для «Торпедо»: Лазунин переосмыслил театральную Жанну д’Арк, к матчу с «Динамо» сделал мозаику из футболистов, а еще добавил пасхалку к Стэнли Кубрику

Афиши в «Торпедо» появились с приходом пресс-атташе Дмитрия Ганичева (вы можете помнить его как корреспондента телеканалов «Спорт», «Россия 2» и «Матч ТВ») и его медиакоманды.

«Разумеется, мы не претендуем на новаторство в плане создания этого жанра. Афиши появились давно, еще на самых первых футбольных матчах. Я убежден: футбол – полноценная часть современной индустрии развлечений. Нам очень хотелось вдохнуть в этот формат новую жизнь и выйти вширь, за рамки происходящего непосредственно на поле», – говорил Ганичев.

Лазунин отмечает, что в сезоне-2021/22 медиакоманда «Торпедо» сама приносила креативные идеи, а он только рисовал. Теперь весь творческий процесс – на нем.

– Мне хотелось усложнить афиши. Формат «Кукрыниксов» и Бориса Ефимова надоел. Ситуативное обыгрывание соперников в стиле советских карикатур – ну, сколько можно? Сейчас я делаю подобное для ростовского СКА, но чисто по угару.

– Почему предложил делать именно оммажи?

– Я знаком со многими старыми торпедонами – крестный и отец болеют за «Торпедо». Поэтому знаю историю клуба и в курсе, что в советское время его поддерживали много художников, актеров, режиссеров. То есть творческая интеллигенция. Я решил продолжить тренд: «Давайте сделаем пас не только рабочему классу, но и повысим элитарность клуба. Рабочая эстетика – хорошо, но…» Со мной согласились.

Новые афиши быстро зашли в кучу пабликов, даже архитектурных. Все пишут: «Ничего себе, как «Торпедо» может». Старое фанатье при этом негодует и требует вернуть чувака, который рисовал афиши в прошлом сезоне. Такие раньше вешали на производствах – про тунеядцев и алкоголиков, смешных людей с носами-картошками. Не понимают, что раньше я тратил на рисование афиши два часа, а теперь – сутки-двое.

– Расскажи про работы из этого сезона, которые не зашли болельщикам, но тебе они нравятся.

– Например, оммаж на плакат Эжена Грассе, одного из основателей стиля ар-нуво. Вообще, я хотел сделать Альфонса Муху, но не нашел ничего подходящего под футбол. В основном у него девушки на фоне орнамента из цветов. В итоге остановился на Грассе.

Переосмыслил его театральную афишу, где в роли Жанны д’Арк изображена знаменитая французская актриса Сара Бернар. Она участвовала во всех ключевых постановках Франции конца XIX – начала XX века. Плюс мне хотелось чего-то прямо в ар-нуво.

– Ты уже не раз сказал про ар-нуво и ар-деко. Почему нравятся эти стили?

– Они очень графические, с культом четкой линии, красотой человеческого тела. При этом в них много орнаментов и мелких деталей. Это то, от чего я прусь. Я воспитан на комиксах, художниках-графиках.

Но в афишах я использую не только эти стили. Например, я сильно хотел сделать Маурица Эшера. В детстве я ездил во Францию, там мне сказали: «О, ты любишь рисовать? У нас есть художник, который тебе понравится». И подарили несколько альбомов Эшера – они до сих пор хранятся дома. Я так впечатлился, что Эшер долго был моим любимым художником.

Сейчас он уже не самый любимый, но афишей к матчу с «Динамо» я выбрал оммаж на него: футболисты «Торпедо» и «Динамо» перемешаны в мозаику.

Эшер вообще считался математиком среди иллюстраторов. Он иллюстрировал ленты Мебиуса, у него много графических пасхалок. Сначала смотришь – просто красиво. Потом вглядываешься: «Это замкнутая лестница, по которой идут люди по кругу».

– Эшер – исключение. В основном в этом сезоне ты делаешь оммажи на рекламные плакаты. Почему так?

– Потому что это более-менее массовое искусство. Какое бы произведение из классики ты ни взял, оно не входит в культурный код. А здесь – массовый продукт, который западает в сознание. Плюс классические картины сложно адаптировать под футбол. А в плакатах можно взять даже кепки. Движ «Торпедо» как раз ассоциируется с ними – идеально подходит. Даже не пришлось переделывать рекламу 1920-х годов.

Кстати, в этой афише есть еще и отсылка к классическому плакату фильма Кубрика «Заводной апельсин» – у героя там такая же шестеренка в глазу.

Как Лазунин начал рисовать: любил с детства, хотя родные критиковали. Когда ушел из фанатизма, делал принты и завел инстаграм – так его заметили в «Торпедо»

– Рисовать я обожал с детства. Брал гравюры Дюрера и пытался делать так же. Естественно, получался кал, мать дико ржала, говорила, что у меня ничего не получается: «А особенно плохо – лошади». Никто в меня не верил. Я поддался и решил, что не хочу рисовать, потому что это не принесет результатов. Максимум – буду сидеть и рисовать шаржи на Арбате. Хотя экстерном закончил художку: там взяли сразу в четвертый класс. Но родственники предложили поступать в юридический, я согласился и с тех пор работаю юристом.

Перерыв в рисовании случился после школы. Тогда еще возникла история с фанатизмом. Сейчас мне 37 лет, а где-то в 16-17 – с 2001 года – я ездил за «Динамо», с 2008-го входил в фирмы, в том числе в «Девятку». Но в плане драк не преуспел. Я ничего в кабацких файтингах, но против боксера наполучаю.

С 2013-го уже не гонял на выезда, потому что на первый план вышли семья и дети. Когда остепенился, от нечего делать начал рисовать. Ушли те вещи, которые отвлекали.

Рисовал, что-то выкладывал во «ВКонтакте» – так меня заметили ребята из бренда Outskirts. Они пытались делать российский аналог британского casual, просили меня рисовать для них принты. Через них я познакомился с Кирюхой Чембером – он везде гоняет, посетил 60 стран, 400 стадионов вплоть до Палестины. Он фанат ЦСКА, но мы поняли, что у нас одинаковые интересы: английские шмотки, кроссовки, музыка. Так сошлись.

Кирюха основал бренд Tweed&Stout, для которого я тоже рисовал принты. Когда все закрутилось, я подумал, что дофига для кого рисую, а меня не знают. Создал аккаунт в инстаграме, постил туда простенькие афиши. Людям зашло, в один момент мне позвонил пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев и сказал: «Леша, давай работать на нас, нам очень нравится».

– А что ты рисовал изначально?

– Что угодно. Если зайдешь в Tweed&Stout – у них есть бар с шоурумом на Маяковке, – увидишь, что это субкультурный бренд. Коммьюнити кэжуалов-англоманов. Мы делали разный мерч, это хорошо продавалось, приносило небольшие деньги.

Возможно, еще меня заметили по книге «Мяч в игре». Один знакомый парнишка был издателем, сказал, что надо сделать детскую книгу к чемпионату мира. Я согласился, делал рисунки, а текст писал Алексей Дурново. Книга выстрелила, мы получили за нее премию «Книга года», которую вручал Степашин.

Постепенно меня замечали, я работал со «Спартаком», «Фратрией», «Динамо». Скоро выходит детская книга к 100-летию «Локомотива». Делаю афиши для ростовского СКА и «Торпедо».

Еще сотрудничаю с разными брендами. Рисую принты, этикетки. В сумме со мной сотрудничало около 30 брендов алкоголя, даже виски и российский самогон, не говоря про крафтовые пивоварни. Но мечтаю о другом – хочу сделать иллюстрированную историю российского фанатизма.

Афиши мечты: хочет сравнить торпедовца и Садко с картины Билибина, а Стрельцова – со святым Антонием с картины Дюрера

– Никто еще не знает, но на матч с «Нижним» я сделаю оммаж на Билибина как на представителя российского ар-нуво. Есть его картина, где Садко смотрит на Господина Великий Новгород, который раскинулся на холме.

У меня будет Нижний Новгород, который тоже раскинулся на холме. Только вместо детинца изображу Кремль, а вместо Садко – торпедовца, который смотрит на этот Кремль.

– Есть классика, которую ты хочешь переделать, но понимаешь, что нереально?

– Однажды хотел сделать Дюрера. Даже подобрал сюжет – «Святой Антоний у ворот города».

В такой же позе есть фотография Стрельцова.

Только вместо города на пригорке я хотел изобразить Симонов монастырь на Автозаводской. И мелко-мелко прорисовать все в стиле картин Дюрера. Но подумал, что нарисую, а люди скажут: «#######!»

– Что для тебя идеал спортивной афиши?

– Финалы Кубка Англии на «Уэмбли». С 1920-го по 1933 год афиши к ним делали разные художники. Что ни возьми – шедевр на шедевре. Потом это прекратилось – видимо, повлияло развитие фотографии.

Нравятся рекламные постеры к чемпионатам мира докомпьютерной эпохи. Италия-90 – великолепный постер. Швеция-58 – тоже супер.

Еще отличные – тоже к финалам Кубка Англии, но от лондонской подземки. Они делали рекламные постеры не только для футбола, но и для регби. Абсолютные шедевры.

Лазунин рисует афиши в Paint, обводя фотографию карандашного рисунка. Его гонорар – копейки

– Это не шутка, я до сих пор делаю афиши в Paint. Народ удивляется: «Как это?» Но у меня нет возможности рисовать в других редакторах, потому что я работаю юристом. Все уходят на перекур, в этот момент я сижу и рисую. Один раз попросил установить на компьютере фотошоп, сисадмин спросил: «Зачем?» – «Договоры подделывать». – «Мы белая компания, мы не занимаемся таким». Поэтому остаются предустановленные в Windows программы.

– Как ты создаешь афишу?

– После того как выбираю иллюстратора и складываю паззл в голове, беру старый лист с договором – берегу бумагу. На чистой стороне карандашом прикидываю, как будет выглядеть афиша. Потом прорисовываю детали. Фоткаю, пересылаю себе на почту. Скачиваю файл на компьютер, растягиваю в Paint, добавляю детали. И начинаю обводить при помощи мышки.

Ты видел афишу матча с ЦСКА, а вот как это выглядело еще вчера.

– Сколько времени уходит на одну афишу?

– Зависит от двух факторов: сколько я спал и какой дедлайн. Если надо сделать срочно, то куда деваться... Иногда сложную вещь делаешь быстро и в охотку. А иногда долго сидишь над легкой. Но даже сложный рисунок не занимает больше двух суток.

– Paint умеет все, что ты хочешь?

– Нет, конечно. Например, градиент – это не мое. Я могу чисто нарисовать линию и залить цветом. Если хотите от меня больше, то будет уже фотка рисунка масляными красками.

– Сколько ты зарабатываешь с одной афиши?

– Все деньги от футбольных клубов – копье.

Если в первый сезон афиши вызывали восторг [среди болельщиков], то сейчас – дикий негатив. Люди пишут, что их бесит. Торпедовские болельщики очень суеверные, верят, что афиши ассоциируются с поражениями. И начинается: «Вместо того чтобы заказывать афиши, вы могли бы купить игрока». В этот момент я думаю: «Парни, один час игрока «Торпедо» стоит как все эти афиши на сезон».

Для меня это имиджевая история.

Другие работы: мерч для «Динамо» зарубали генералы, «Фратрия» заказывала баннер с пиратом Луческу, сотрудник «Торпедо» видел в шестеренке запрещенный символ

– В раскрутке мне очень помогает инстаграм. Например, знакомый парнишка из «Локомотива», который работает начальником по работе с болельщиками, решил, что на 100-летие клуба надо выпустить книгу. Знал, что я рисую, поэтому подтянул меня. В итоге выйдет детская книга про историю клуба – от Октябрьской революции до сегодня. Мы хотели сделать красиво, потому что дети ведутся на красивые картинки. Я по себе помню: никого не интересует книга, где нет ни одной картинки. А когда есть – люди читают немного текста.

– Что ты делал для «Динамо»?

– Мерч по заказу ребят, вхожих в руководство. Я рисовал принты, а они как бы выступали прокладкой со своим ИП. Но возникли большие проблемы на этапе согласования.

Представь, что есть какой-то генерал. Ему приносили на утверждение рисунки мерча. Он сидит: «Что? Футуризм и абстракционизм? Зарубить и сделать по-другому».

То есть я брал лучшие западные образцы, адаптировал под Россию, привносил свое. А дальше это зарубал генерал, который всю жизнь смотрел на «Утро в сосновом лесу» и говорил: «Вот это картина! Какой Эль Лисицкий и Кандинский?»

– Это не шутка?

– Нет, мне в чат реально присылали: «Надо добавить стадиончик, зелень». Обычно после такого я хватался за голову, полчаса матерился, потом писал: «Ок». Это та работа, которой я не горжусь, хотя мерч до сих пор продают.

«Торпедо» на этом фоне дает полную свободу. Есть безопасник, но он в последнее время не лютует. Пошли оммажи, и я стараюсь изображать меньше политоты, потому что все все понимают.

– Что ты делал для «Фратрии»?

– Баннеры. Тогда мне нужна была любая копейка. Дочь родилась, возникли проблемы с родами, требовалось лечение. Сейчас все хорошо, но тогда было не так радужно. Тут пришли парни из «Спартака»: «Нарисуешь?»

Для них я сделал серию баннеров. Например, как гладиаторы погоняют лошадей – это для дерби с ЦСКА.

Юбилейный – в честь 10-летия бандули «Авангард» из Дмитрова, с которой я когда-то дрался за «Динамо». Или баннер, как Луческу стоит с черным флагом, рядом сидят какие-то пираты с «Острова Сокровищ», а их побеждают Доктор Ливси и Джим Хокинс.

Но в случае с «Зенитом» исполнение подкачало, и идея мне изначально не нравилась. Как и у любых больших перформансов. Если делать большие, то качественно, а не на нарисованных в школьных залах тряпках.

– То есть сам баннер рисовал не ты?

– Нет, я делал эскиз на основе той идеи, что мне описывали. Дальше они делали так, как все граффитчики: брали проектор и направляли на огромное полотно. Ребята бегали и рисовали по контуру. Потом все это закрашивали цветом. Хотя можно заказать в нормальном ателье, сшить по лекалам, чтобы это был полноцветный рисунок. Когда рисуешь баллончиком, получается кустарщина: какое-то место хорошо прокрашивается, какое-то – нет. Это все видно.

– Тебе не нравятся любые большие баннеры?

– Красиво получалось у «Милана» или «Интера» середины 90-х. Плюс-минус у «Зенита» нормально, все остальное – нет. Мне не нравится, когда нарисовали плохо. В Италии подбирали нормальную ткань, делали графический рисунок с минимумом деталей. У нас пытаются передать больше смысла, пасхалочки. Мне кажется, это не нужно на трибуне. Хочешь подколоть – вывеси баннер на секторе, а не в масштабе перформанса.

***

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Лазунин кайфует от Средневековья, вот его лекция о главных художника той эпохи

– Кто твой любимый художник?

– Могу назвать несколько.

Ян Ван Эйк. Там офигеть какая детализация. Подходишь к картине «Мадонна канцлера Ролена» – большое полотно, на нем идет перспектива – мост, город. Но вглядываешься – там человеческие фигуры, каждая из них нарисована кончиком иглы. Эта детализация в детстве меня так впечатлила, что я подумал: «Вот так надо рисовать».

Кстати, еще у Ван Эйка есть картина с Путиным.

Босх. «Несение креста» – великая картина. Иисус и мрачные рожи – сразу понимаешь, что это великое искусство. Это экспрессионизм до экспрессионизма. То, что начали делать в 20-е годы XIX века, он делал в XV веке.

Ганс Гольбейн. Очень натуралистичные сцены, очень шокирующие. Как можно любить войну, если ты видел картину «Мертвый Христос»? Это как «Груз 200» Балабанова, но до Балабанова.

Проблема искусства Средневековья в том, что оно анонимно. Художники старались не подписывать работы, потому что это казалось им неважным. Как правило, это было внутрирелигиозное искусство, художники ждали вечной жизни.

Есть много произведений без авторов. Например, «Гобелен из Байе», посвященный нормандскому завоеванию Англии. Я уже предложил «Торпедо» сделать оммаж на это – будет очень круто. Это реальная вышивка, ковер – 70 метров на 50 сантиметров. Просто средневековый комикс.

Если говорить уже про XIX-XX век, то один из лучших живописцев – Тулуз-Лотрек. Двумя-тремя мазками он создавал динамичную картину. Если бы я так мог, я бы думал, что состоялся как художник. Не все это понимают. Думают: если ты сделал реалистичную графику, то просто сэкономил время. А иногда ради двух мазков надо целый день потратить.

Лучший из современных – Тайлер Стаут. Он делает обалденные детализированные постеры для фильмов, подмечая незначительные детали. Они не бросаются в глаза, но он ставит их на первый план. У него нагромождение деталей и героев. Я многое рисовал в его стиле.

Цель Лазунина – привить людям вкус к искусству. Это идет из-за любви к английскому стилю фанатизма, который так и не закрепился в России

– Афишами для «Торпедо» я хочу сказать: «Ребята, подключайтесь к визуальному искусству».

Глобально я хотел бы преобразовать мир вокруг себя. Вот смотришь на этот флаер из «Красного и белого»: «######## дизайн. А если бы было нарисовано – смотрелось бы гораздо интереснее».

Фотошоп развратил людей. Когда-то этим вообще будут заниматься нейросети, выполняющие все по запросу. Пока этого не случилось, я хочу привить людям вкус к нормальному изобразительному искусству. Если 2-3% людей, ознакомившись с моими афишами, откроют гугл, пробьют художников и насохраняют их картины себе в папку, то я уже не зря все делаю.

Хотя, наверное, звучит как пафосная миссия.

– Откуда у тебя такой запрос – менять мир вокруг себя?

– Все пошло от англомании, где бедненько, но красиво. Ты смотришь и думаешь: «У них нет ресурсов, старые стадионы, при этом со всем лучше – с оформлением вывесок, с постерами, с программками». У них это превратилось в целую культуру. А почему мы так не можем?

– Как ты заболел Англией?

– Раньше все топили за Англию. Правда, потом ушли в национал-большевизм. Ребята старой школы просто в шоке были, когда люди стали копировать Польшу, Сербию. Нашли на кого ориентироваться.

– В чем копировали?

– Например, драки в лесах. Или отказ от внешнего вида, который был ролевой моделью в 1990-х.

Да даже само общение: в 90-х не говорили «пацан». Тогда на это обращение ответили бы так: «Зачем ты приносишь криминальную субкультуру в нашу элитарную фанатскую субкультуру?» Не носили треники – носили джинсы. Не носили заблеванные куртки – носили Stone Island. Потом все это ушло, а в фанатизм пришли спортсмены, которым плевать на внешний вид. И субкультура размылась. Все превратилось в иерархическую структуру, где прав тот, кто дерется лучше.

Поэтому я цепляюсь за островки старой школы, которые сохраняют дух Англии.

Фото: Автор – instagram.com/beibegi; en.wikipedia.org

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