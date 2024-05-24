Хави прощается, Тен Хаг – тоже? Еврофутбол на выходных

Последний клубный евроанонс этого сезона! Вот какие вопросы надо решить:

Программу составили Артем Денисов, Слава Палагин, Вадим Лукомский, Тимур Боков, Андрей Клещенок и Никита Киселев.

Суббота. 25 мая

Удивит ли Пепа схема «МЮ» в, вероятно, последнем матче Тен Хага?

На финише сезона «Юнайтед» попробовал новый варианты игры – схема 4-2-2-2, Бруну и Скотт Мактоминей в роли ложных девяток, на флангах скоростные Гарначо и Диалло. Схема не спасла от моментов у своих ворот, но удивляла соперников динамикой в атаке. По словам Тен Хага, на финал Кубка Англии с «Сити» он рассматривает два варианта – новый и классический (схема – 4-2-3-1):

«Это не головная боль, а скорее роскошь иметь два варианта вместо одного. Обе схемы могут быть успешны. Против «Сити» мы уже играли с Бруну в роли ложной девятки. Тогда у нас получалось создавать моменты через рывки за спину. Классический вариант мы тоже рассматриваем, потому что Расмус Хейлунд в хорошей форме. В любом случае нам пригодится не только стартовый план, но и игроки со скамейки».

В традиционном подкасте Гари Невилл предложил Эрику альтернативный третий вариант – скопировать расстановку «Тоттенхэма» из последнего матча с «Сити». Тогда тоже была пара ложных девяток (Мэддисон + Сарр), фланговые игроки строго держали ширину, а команда плела комбинации через нагруженный сразу пятью игроками центр.

Едва ли Тен Хаг даже включит Невилла перед игрой, но на финал, где «Юнайтед» дают всего 14,4% на победу, лучше иметь куда больше вариантов, чем просто парковка автобуса.

Судя по волне инсайдов, это последний матч голландского тренера с «Юнайтед». Эрик близок к повторению судьбы Ван Гала, которого сняли после Кубка Англии-2016. Но Луи свой финал тогда выиграл.

Ну уж «Кайзерслаутерн» не обломает «Байер» в финале?

В финале Кубка Германии сыграет 13-я команда второй Бундеслиги. И это «Кайзерлаутерн» еще ударно финишировал – за пару туров до конца шел в зоне вылета. «Кайзерслаутерну» отчасти везло с жеребьевкой, на пути к финалу был лишь один соперник из первой Бундеслиги, да и тот – «Кельн», вылетевший из топ-дивизиона. Зато «Кайзерслаутерн» в полуфинале остановил «Саарбрюкен» из третьего дивизиона, который до этого выбил «Баварию», «Айнтрахт» и «Гладбах». Да, Кубок Германии очень веселый.

«Байер» однажды выигрывал Кубок Германии, еще трижды проигрывал в финале. Есть шанс выиграть второй титул за год – столько же титулов «Байер» выиграл за 120-летнюю историю (Кубок УЕФА-1987/88 и Кубок Германии-1992/93).

Две лучшие команды Франции последних месяцев сыграют в финале Кубка

«Лион» до назначения Пьера Сажа: 7 очков в 12 матчах и последнее, 18-е место.

«Лион» при Пьере Саже: 46 очков в 22 матчах, ни у кого нет больше (у «ПСЖ» те же 46 очков за 21 матч).

«Лион» против «ПСЖ» – финал Кубка Франции. В конце апреля команды уже играли, «ПСЖ» легко наказал «Лион», решивший сыграть слишком открыто. Оценим работу над ошибками. При Саже «Лион» способен удивить удачными заменами и камбэком.

Воскресенье. 26 мая

Финал Шипа за выход в АПЛ. С личной историей тренеров

Из пары «Лидс» – «Саутгемптон» в Премьер-лиге в следующем сезоне сыграет лишь один клуб. Осталось выяснить какой.

«Лидс» очень долго шел на прямой подъем, но смазанная весна забросила команду Даниэля Фарке в плей-офф. «Саутгемптон» просто не угнался за лидерами и закончил чемпионат четвертым.

У матча на «Уэмбли» много плоскостей: турнирная, финансовая. Есть и персональная – этот мотив просматривается в биографиях тренеров.

Когда-то Расселл Мартин (тренер «Саутгемптона») игроком не сработался с Фарке в «Норвиче». Мартин уже сыграл больше 300 матчей за клуб, был капитаном, но не входил в планы немца. В последней игре за «Норвич» Фарке заменил Мартина в начале второго тайма. Зимой шотландец ушел и не вернулся.

Теперь – это один из поводов посмотреть битву за АПЛ.

«Аталанта» решит будущее Серии А в ЛЧ, «Торино» попробует зацепиться за еврокубки

«Байер» познакомился с тотальным персональным прессингом, но саму «Аталанту» ждет такой же, даже еще страшнее – против атлетичного «Торино».

Бергамаски уже достигли всех целей, единственное, что им осталось – не пустить в Лигу чемпионов шестой итальянский клуб (здесь – подробности ). Зато «Торино» мотивирован: есть и шанс, и фора над «Наполи» в гонке за Лигу конференций. Но нужно побеждать.

Интригующее финальное испытание для «Удинезе» Каннаваро

Встреча «Фрозиноне» – «Удинезе» может перерасти в прямую битву за право остаться в Серии А, если «Эмполи» в домашнем матче будет обыгрывать «Рому».

Есть и чисто стилистическая красота – столкновение противоположностей. «Фрозиноне» Эусебио Ди Франческо – самый стильный андердог сезона (год получился неровным, но принципы они не предают). «Удинезе» после назначения Фабио Каннаваро – лучшая оборона Серии А (в прямом смысле – меньше всех допускают на последнем отрезке).

Каннаваро правда впечатляюще организовал игру без мяча. По принципам очень похоже на «Челси» Томаса Тухеля – команда в среднем блоке безупречно смещается по мячу в схеме 5-2-3.

Вообще хотелось бы, чтобы обе команды остались (сорри, «Эмполи»), но и кто сильнее в своем жанре, тоже интересно проверить.

Последний матч Хави в «Барсе»

Хави уволили. Вот и все.

Почти решено, что в следующем сезоне тренером «Барсы» станет Ханси Флик.

Странное, импульсивное решение президента Лапорты, но пришло время прощаться. Символично, что оно выпало именно на матч с «Севильей» – там тоже снимают Кике Флореса, тренер не входит в планы руководства.

Два уходящих тренера. Два кризисных клуба. Два странных президента.

Итоги чертовски крутого сезона АПЛ. И эпохи Клоппа

Фото: Siu Wu, Li Ying/Global Look Press