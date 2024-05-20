У Миранчука рекорд сезона (какой?), а у Нойера привозы. Тактика топ-лиг

Лаконичный выпуск тактических заметок по топ-лигам.

Привозы Нойера – главный фактор камбэка «Хоффенхайма» против «Баварии»

«Хоффенхайм» горел «Баварии» 0:2 уже на 6-й минуте последнего тура Бундеслиги, но в итоге победил 4:2. Главный герой – Андрей Крамарич, сделавший 3+1. Ему сильно помог Мануэль Нойер.

Нойер фактически запустил две результативные атаки «Хоффенхайма» неудачными передачами накоротке под прессингом. Сначала попросту дал неточный пас, затем дал неудобный пас в борьбу, после чего «Хоффе» форсировал возврат мяча. Когда Крамарич забивал победный гол, Нойер будто бы потерял ворота. Посмотрите видео – он будто бы провожал мяч мимо ворот, а в итоге наблюдал за тем, как он влетает точно в угол.

Продвинутая статистика сигнализирует о слабоватой форме Нойера и на длинной дистанции – по балансу пропущенных и предотвращенных голов Мануэль входит в пятерку худших вратарей Бундеслиги. Впрочем, визуальные впечатления отличаются: Нойер редко пропускает необязательные голы. Матч с «Хоффенхаймом» – наверное, худший после его восстановления от тяжелой травмы. Но именно из-за поражения «Хоффенхайму» «Бавария» упустила второе место и теперь точно не сыграет в Суперкубке Германии-2024. Очень неприятно.

Самый результативный сезон Бундеслиги за 37 лет

3,22 гола в среднем за матч. В сезоне-1986/87 было 3,24 гола.

Шесть команд пропустили 60 и более мячей: «Кельн» (60), «Аугсбург» (60), «Хоффенхайм» (66), «Гладбах» (67), «Бохум» (74) и «Дармштадт» (86). «Хоффенхайм» финишировал седьмым, но отыграл всухую лишь два матча из 34!

Меньше 40 пропустили только «Байер» (24), «Штутгарт» (39) и «Лейпциг» (39). Зато эти команды много забивали: «Байер» наколотил 89, «Штутгарт» – 78, «Лейпциг» – 77. Плюсуем «Баварию», которая стала чемпионом по голам (94). Но пропустила аж 45.

Пожалуй, фактор слабой защиты все-таки важнее, чем фактор сильной атаки. Потому что команд с качественной защитой поменьше, чем команд с посредственной атакой («Дармштадт», «Кельн», «Унион», «Майнц», «Вольфсбург», «Бохум»).

Артем Денисов (телеграм-канал )

Никто не лупит издали так, как Фоден

На днях Фил забрал вторую награду игроку сезона в АПЛ (сначала была по версии журналистов, теперь есть во версии лиги). На выходных продолжил шествие: забил два «Вест Хэму», в том числе победный и, следовательно, чемпионский за «Сити». Параллельно оформил еще одно мини-достижение: стал лучшим в топ-лигах по голам из-за пределов штрафной. Мяч «Вест Хэму» стал шестым для Фила только в АПЛ (в ЛЧ был седьмой – на «Бернабеу»).

Вот так выглядит карта всех мячей Фодена в Премьер-лиге. Если брать только дальние, то видно, что Фил специализируется на ударах в паре метров от штрафной. Классическая дистанция – в районе 22-25 метров:

Что помогло расцвести в этом направлении?

1. Стандарты. Раньше Фоден поджидал моменты только после розыгрышей угловых. В этом сезоне тоже забил таким образом, но теперь добавил прямые удары со штрафных. Признак доверия от Пепа.

2. Еще один – целенаправленная игра «Сити» через центр. Фоден ждет передач между линиями – его любимый маневр по сезону. Пеп поручил команде это использовать. 31% всех атак «Сити» прошли через центр – рекорд в эпоху Гвардиолы.

3. Фирменная фишка Фодена – резкий разворот к воротам. По словам Пепа, Филу нужно всего одно касание, чтобы выйти на удар. Опорники не успевают накрыть, а защитники – выдвинуться и заблокировать попытку. В финальном туре это тоже сработало.

Слава Палагин (телеграм-канал )

Уортон – еще один герой «Пэлас»

Без сюрпризов в чемпионской гонке АПЛ главным шок-результатом последнего тура стал вынос «Астон Виллы» со счетом 5:0 на «Селхерст Парк». Традиционно порезвилось атакующее трио Олисе-Матета-Эзе. На их фоне незаслуженно меньше внимания получает полузащитник Адам Уортон.

Он пришел зимой из «Блэкберна» – и сразу стал железным игроком старта. Профиль Адама – неприлично вертикальное мышление и соответствующие передачи. Он всегда ищет вариант впереди и часто исполняет (как правило, элегантно с левой).

Против «Виллы» его качества были на виду и сыграли важную роль. Особенно в первых голах. Уортон вытягивал на себя опорника Дугласа Луиса, тем самым увеличивал свободу для Олисе в полуфланге, а потом в лучший момент отдавал на него:

Учебник по выбору момента для паса. Оба раза именно эта передача вскрывала «Виллу». Дальше начиналась цепочка реакций и ошибок, которые вели к голу.

Рекорд Миранчука – 9 передач под удар

«Аталанта» в матче против «Лечче» оформила место в Лиге чемпионов на следующий сезон – помог креативный рекорд Алексея Миранчука . Он собрал 9 передач под удар – больше всех в этом сезоне Серии А.

Важная составляющая моментов – угловые. В этой встрече Алексей был единственным из топ-5 подающих по сезону – у Миранчука, Лукмана и Копмейнерса примерно одинаковое количество подач, но последние двое пропускали матч. Миранчук монополизировал подачи – и был крайне эффективен. 4 паса под удар с 5 корнеров. Единственное исключение – короткий розыгрыш.

Созидать с игры помогали позиция и легкое преобразование в схеме «Аталанты». Команда играла с двумя чистыми нападающими – Скамакка и Туре. Обычно выходит только один фиксированный форвард, рядом с ним свободный атакующий игрок (Миранчук, Де Кетеларе, Лукман), а под ними полузащитник (Копмейнерс, Пашалич).

В этот раз использовался более атакующий вариант. Два форварда, а под ними в роли десятки Алексей. Пара нападающих ограничивала центральных защитников «Лечче» в выдвижении в опорную – они не могли страховать эту зону, когда опорники шли в прессинг. Миранчук круто ловил такие моменты и наказывал за провалы между линиями.

В теории «Лечче» мог играть без прессинга и выдвижений опорников, но команда действовала смело в этой стадии и пыталась караулить ошибки. Игра получилась открытой в обе стороны. Миранчук и «Аталанта» созидали, но также получали опасные контратаки на свои ворота. Не самый приятный рисунок для команды, но вполне удобный для атакующих игроков.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Николо Ровелла – игрок, которого не хватило «Лацио»

22-летний Ровелла относительно громко перебрался летом из «Юве». Римляне наконец получили реджисту, пусть и не стиля Сарри. Туринцы отдали талантливейшего классического распасовщика, расстроив часть тифозерии. Непонимание породило конспирологическую теорию: якобы Аньелли угодили сенатору Лотито, чтобы получить поддержку в продвижении выгодных здравоохранительных проектов в столичном регионе.

К сожалению, Ровелла пока толком и не пришел в «Лацио». Из-за травмы он пропустил предсезонку, нехватка физики повлекла новые повреждения, а между ними он с опозданием обучался сложному сарриболу.

Матч с «Интером» показал, как его недоставало.

Дело не в том, что Ровелла отдал голевой пас. В каждой сложной ситуации, в моментах, когда римлян прижимал прессинг, Никола оставался открытым и выводил команду из обороны. Пока он был на поле, «Лацио» вел.

Это черта сезона: римляне проиграли 18 из 50 (36%) матчей во всех турнирах, но с реджистой на поле – всего 6 из 29 (20,7%). В матчах с ним они набирают в среднем 1,86 балла – ни у кого в «Лацио» больше нет настолько положительного влияния на результаты.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

«Байер» – чемпион, шикарный «Штутгарт» и кризис «Баварии». Итоги Бундеслиги

Мы и не заметили, а Пеп превратил «Сити» в «Мадрид». Этот титул – не стиль, а живучесть

Фото: Maurizio Borsari, IMAGO/Thomas Voelker/Global Look Press