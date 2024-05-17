Развязка АПЛ, чемпионское дерби в Турции. Топ-футбол на финише сезона

Освобождайте выходные.

Особенно жарко будет в воскресенье. Смотрим расписание:

Программу составили Тимур Боков, Андрей Клещенок, Вадим Лукомский, Слава Палагин и Никита Киселев.

Суббота. 18 мая

Последний шаг «Байера» к сезону в Бундеслиге без поражений

Европейский футбол услужливо расчистил субботу, чтобы мы проследили, сотворит ли «Байер» идеальную историю. Домашний стадион, в соперниках немотивированный турнирной таблицей «Аугсбург».

Кто против?

Воскресенье. 19 мая

Чемпионская развязка АПЛ: на что надеяться, если вы не хотите титул «Ман Сити»?

Никто не верит в «Вест Хэм». Opta оценивает вероятность сенсации всего в 16%. Дэвид Мойес перед матчем добил, пошутив, что на «Этихаде» тяжело сдержать даже команду U14. Пожалуй, на кортизоле сейчас только Пеп – каталонца смущает мастерство атакующей четверки «молотков».

Во что же верить болельщикам «Арсенала»? На что рассчитывать? На кого молиться? Давайте поможем.

Во-первых, на вратаря «Вест Хэма» – ему предстоит бесконечно много работы. Тут есть повод для оптимизма. Основной по сезону Альфонс Ареоля в топ-5 лиги по предотвращенным голам. Запасной Лукаш Фабианьски тоже может получить шанс и помочь бывшим (как-никак семь лет на скамейке «Эмирейтс»).

Во-вторых, редко подводит автобус «Вест Хэма». В этом сезоне АПЛ было 14 матчей, в которых побеждала команда с владением меньше 30%. «Вест Хэм» лидирует в этой категории: четыре победы и ни одного проигрыша! Не всегда победы были заслуженными, но сценарий, в котором предстоит много защищаться, команде Мойеса хорошо знаком.

Кроме автобуса «Вест Хэм» может удивить в контратаках: накопилось уже девять таких голов, это лучший показатель в лиге. Берут не количеством, а летальностью (реализация – в районе 40%). У «Сити» в этом аспекте проблемы. Только в апреле была серия из трех матчей, в которых пропускали после контратак.

В-третьих, не забываем про стандарты и гений Джеймса Уорд-Проуза. «Сити» меньше всех пропустил в АПЛ после угловых и штрафных, но в этом туре в воротах будет не агрессивный на выходах Эдерсон, а Штефан Ортега. Немец спас команду на неделе, но на стандартах предпочитает оставаться на ленточке. Шанс для лбов из «Вест Хэма»?

«Арсенал» должен побеждать «Эвертон» – и верить в чудо

Модель Opta дает «Арсеналу» почти 16% на чемпионство. Хорошая новость: это отличается от оценки болельщиков, которые напуганы классическим «Сити» в концовках сезона – они дают где-то 0,0001%. Но 16%, конечно, все равно немного. Чтобы сохранять шанс, нужно обыгрывать дома «Эвертон» с любым счетом и ждать осечки «Сити» против «Вест Хэма».

Процесс ожидания могут скрасить тонкие комбинации в зоне Сака-Эдегора и изящные голы Троссарда (он разогнался на финише и уже стал лучшим бомбардиром клуба, если не считать пенальти). Задачей будет вскрытие компактной команды Шона Дайча – «Арсенал» уверенно справлялся с подобными вызовами по ходу сезона.

Тудор в погоне за ЛЧ – а напротив «Интер»

В теории – качественный футбол, приправленный математической вероятностью квалификации в ЛЧ: «Лацио» вывернется наизнанку, лишь бы не отпустить «Аталанту» и «Рому». Индзаги загадок не приберег: ни экспериментов, когда все уже решено, ни шансов талантливой молодежи. Интересно было бы взглянуть если не на Станковича-младшего, то хотя бы снова на Акинсанмиро. Хотя есть вероятность, что оба окажутся в заявке.

Супердерби в турецкой супергонке

В этом сезоне гонка в Турции не прощает потерь. За два тура до финиша оба претендента в зоне 90+ и с 30-очковым отрывом от смертных:

«Галатасарай» оторвался и может стать чемпионом в очном матче и на поле соперника. Достаточно ничьей. «Фенеру» нужно побеждать и молиться на чудо в последнем туре. В случае победы им хватит равенства очков: тогда на первый план выходят очные встречи, а в первом круге было 0:0.

По знакомым именам матч тоже в огромном порядке: Тадич с Бонуччи, Фредом, Джеко, Сеюнджю и Ундером против Икарди с Мертенсом, Зиешом, Заа и Торрейрой при вечном Муслере в воротах.

Битва за ЛЕ в Ла Лиге!

Важнейший матч: «Бетис» и «Сосьедад» разыгрывают шестое место, никто не хочет в ЛК.

«Бетис» – спонсор яркости: плохая защита, зато сверкают Иско и Фекир, им помогает Пабло Форнальс. Три десятки – яркий подход Мануэля Пеллегрини, основан на магии и чистом креативе.

«Сосьедад» – атакующие прагматики. Все механизмы отточены до идеала, а прессинг поражает даже грандов. Плюс Арсен Захарян, надо поболеть!

Столкновение двух разных стилей. Будет интересно.

«Барса» против самого неприятного соперника

И нет, это не мадридский «Реал».

Простой факт: «Барса» не обыгрывает «Райо Вальекано» аж с января 2021-го, а если ограничиться Ла Лигой – с марта 2019-го. Последние пять матчей: две ничьих и три поражения, в том числе то, после которого сняли Роналда Кумана.

«Барса» хочет прервать серию, ей жизненно необходимо второе место. «Райо» может уволить еще и Хави, чья работа сейчас под вопросом.

Понедельник. 20 мая

«Юве» уже без Аллегри

Матч без турнирных целей, если не считать борьбы за пьедестал (который «Болонье» исторически важнее, чем «Юве»), но с занятной перчинкой: Мотта против будущего клуба.

Но уже не против Аллегри. Макса уволили сразу после перфоманса в финале Кубка Италии.

Бандитская истерика Аллегри после Кубка – спектакль. Он провоцировал отставку

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez, Yasser Bakhsh/Inter, Justin Setterfield