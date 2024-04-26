Мегаважное дерби Северного Лондона, «Атлетико» против «Атлетика». Топ-футбол на выходных

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Мы почти у финиша! Время разборок за еврокубковые места и дерби, где на кону не только престиж и чувства болельщиков.

Программу составили Тимур Боков, Слава Палагин, Артем Денисов и Андрей Клещенок.

Пятница. 26 апреля

Захарян и Кубо против «Реала» перед ЛЧ

«Мадрид» почти закрыл вопросы с титулом. Можно сосредоточиться на ЛЧ.

Выезд к «Сосьедаду» – испытание перед «Баварией». Баски не так прекрасны, как в первой части сезона, но обычно создают много проблем топам. «Сосьедад» борется за ЛЕ, их поджимает «Бетис». Анчелотти, похоже, готовит серьезную ротацию. Шансы на сенсацию есть!

Персональный сюжет – Таке Кубо против «Реала». Завалил весну, вернувшись с Кубка Азии в ужасной форме, но точно настроится на бывших.

Суббота. 27 апреля

Прощание Клоппа с нелюбимым слотом

После мерсисайдского дерби «Ливерпуль» потерял почти все шансы на чемпионство. Почти – это 1,7%, которые все еще дают оптимисты из Opta. Чтобы окончательно испортить настроение Клоппу, телевизионщики вынесли следующий матч с «Вест Хэмом» на 12:30 субботы. Это самый нелюбимый слот для Юргена. Обычно жалуется после игр сборных, но даже сейчас на этой почве возникла пикировка – правда, между Вирджилом ван Дейком и Уэйном Руни.

Отвечая на слова ВВД, Уэйн отметил, что на время «Ливерпулю» не нужно жаловаться: после такого дерби наоборот хочется как можно быстрее сыграть и загладить вину перед фанатами. Получится? Дэвиду Мойесу вообще-то тоже нужно после недавних 2:5.

«Лейпциг» против «Дортмунда» – как бы матч за место в ЛЧ, но, вероятно, он мало на что повлияет

Формально это решающий матч за четвертое место в Бундеслиге. Если «Лейпциг» выиграет, отрыв от «Дортмунда» будет пять очков за три тура до конца. Но из-за расширения ЛЧ до 36 команд и новой фишки, что две лучшие страны в еврокубках получают дополнительную путевку в ЛЧ на следующий год, Германия почти наверняка отправит пять команд, а не четыре (вероятность приближается к 100%). Тогда «Дортмунд» попадет в ЛЧ, даже не финишировав в топ-4 Германии.

Возможно, последняя дуэль Пиоли против Аллегри в нынешних клубах

Занятный топ-матч, в котором «Милан», подточенный дисквалификациями, попытается надежнее утвердиться на 2-м месте, а «Юве» вопреки чаяниям тифозерии, рассчитывающей за это место побороться, выйдет сохранить третье-четвертое.

Эстетически приятного будет мало. Матчи Аллегри сложно рекомендовать. Даже бесчеловечно. Но велика вероятность, что летом в нынешних клубах не будет ни Пиоли, ни Макса, и зафиксировать конец проектов в последней очной стычке (а в случае «Милана» и вовсе в последней большой игре) может быть интересно.

«Штутгарт» – самый сложный соперник «Байера» для сезона без поражений хотя бы в Бундеслиге

Никто не напрягал «Байер» в этом сезоне, как «Штутгарт». Первый тайм в первом круге (1:1) – настоящий разнос. «Штутгарт» задавливал прессинг, четко выходил из обороны, разыгрывал комбинации слева на фланге Криса Фюриха, Серу Гирасси и Дениз Ундав в центре нападения растягивали оборону и вскрывали коридоры. «Байер» пришел в себя только во втором тайме.

Еще была игра в четвертьфинале Кубка Германии, где «Байер» победил 3:2, но дважды уступал по ходу игры. И тоже стартовый план остался за «Штутгартом».

Еще одна битва за ЛЧ – Симеоне против Вальверде

«Атлетико» принимает «Атлетик». Уже звучит, согласитесь.

Битва за ЛЧ – афиша важнейшей игры испанских выходных. Баски отстают от команды Симеоне на три очка. «Атлетико», кажется, окончательно выдохся: блеклые поражения от «Дортмунда» и «Алавеса», совсем без шансов.

Если Эрнесто Вальверде выиграет в Мадриде, то Симеоне может пролететь мимо ЛЧ. Впервые после установления чолизма в «Атлетико».

Воскресенье. 28 апреля

Бешеная мотивация «Тоттенхэма» на дерби против «Арсенала»

Команда Постекоглу две недели зализывала раны после 0:4 на «Сент-Джеймс Парк». В твиттере шутят, что, даже даже не играя, «Тоттенхэм» умудрился сделать больно болельщикам: до конца сезона не сыграет Дестини Удоджи, которому на днях сделали операцию.

При этом у «шпор» сразу тройная доза мотивация перед воскресеньем.

Во-первых, отсрочить День святого Тоттерингема хотя бы на неделю.

Во-вторых, продолжить гонку с «Астон Виллой» за последнюю путевку в ЛЧ.

В-третьих, поставить подножку «Арсеналу» в чемпионской гонке. Прямо сейчас Opta оценивает шансы «канониров» в 26,6%. В случае осечки от них не останется и следа.

«Ноттингем» против АПЛ и «Сити»

«Форест» продолжает свой крестовый поход. Отголоски скандала прошлого тура с тремя неназначенными пенальти и выступлением в твиттере – конфликт с Джейми Каррагером и Гари Невиллом. Несмотря на то, что воскресный матч с «Сити» показывает Sky, оба отказались от поездки на «Сити Граунд»: «Ноттингем» грозится судом и посоветовал комментаторам не приезжать в выходные. Это ответка – за то, как отреагировали на недовольство «Форест» судейством.

А команде Нуну срочно нужны очки – рядом не только «Лутон», но и внезапно оживший «Бернли», с которым в последнем туре играть очный матч. «Сити» – естественно, фаворит выходных, но злость «Ноттингема» на судьбу может повлиять и на борьбу за выживание, и на чемпионскую гонку.

Последний мизерный шанс «Наполи» на ЛЧ

С тех пор как Кальцона возглавил «Наполи», дела наладились – но идеально не стало: неаполитанцы горазды не проиграть, но не навострились выигрывать. Чувствуется, что сложный подход требует больше времени. К застарелым проблемам против автобусов добавились индивидуальные косяки в обороне – не все защитники успевают понять сложную систему с ориентацией на мяч.

Победив, неаполитанцы сократят отставание от «Ромы» до шести баллов. Даже несмотря на сложный календарь римлян, этого вряд ли хватит для скачка в пятерку – в гонке еще «Аталанта», и у нее тоже есть фора. Но если не победить, все будет кончено уже на выходных.

Впрочем, все это топливо, практическое описание причин, по которым стоит рассчитывать на хорошие скорости и готовность сражаться. А нас в этой рубрике больше волнует эстетика. Де Росси против Кальцоны – встреча тренеров, которые многое взяли от Спаллетти и Сарри. Точно будет интересно.

Просто интересный матч из Франции: «Лион» – «Монако»

«Лион» не идеален, но смотреть за ним сейчас увлекательно. И драматично, потому что «Лион» стабильно переворачивает матчи в конце после эффективных замен.

«Монако» почти всегда играет в веселый футбол. Команда осталась без Александра Головина на финише сезона, но это не помешало ей поочередно обыграть «Брест» и «Лилль», главных соперников в борьбе за вторую позицию. Теперь упустить серебро будет сложно даже для «Монако». Это значит, что впервые с сезона-2018/19 «Монако» вернется в основной раунд ЛЧ.

Три десятки «Бетиса» против Рамоса. Севильское дерби!

Дерби Севильи – это всегда праздник, эмоции и воспоминания.

«Бетис» выглядит фаворитом: после травмы вернулся Иско, набирает форму Набиль Фекир. Рядом с ними играет и третья десятка Пабло Форнальс. Пеллегрини решил не мелочиться – играет с тремя одновременно. Получается не всегда хорошо, но очень ярко.

«Севилью» привычно штормит. Вероятно, летом уйдет тренер Кике Флорес. Но пока в составе есть Серхио Рамос, верить надо до самой последней минуты.

Понедельник. 29 апреля

Первый матч оставшегося Хави

Хави остается дома. Это хорошо для «Барселоны», ее фанатов.

Сезон почти закончен. Цель «Барсы» – занять второе место, пролезть в Суперкубок Испании за призовыми. Снизу поджимает «Жирона», она возвращается. «Барселоне» надо победить «Валенсию», чтобы к каталонскому дерби подойти с небольшим преимуществом.

«Валенсия» – юная команда, но еще может зацепиться за ЛК. Победа над «Барсой» станет хорошим стимулом. Так что они тоже мотивированы.

«Жирона» в шаге от ЛЧ

«Жирона» почти попала в ЛЧ. Остались финальные шаги.

Один из них – матч с «Лас-Пальмасом», самой безбашенной команды Ла Лиги. Там играют строго с высокой линией защиты, а пощечины не заставляют тренера Хавьера Пимьенту изменить планы.

«Лас-Пальмас» – спонсор самых ярких игр. «Жирона» тоже обожает атаковать.

Индзаги уже изменил футбол, как и Пеп

«Мое решение не меняется». Как менялось решение Хави – в одной картинке

Фото: Ulrich Hufnagel, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Ryan Pierse, Michael Regan