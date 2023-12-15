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Разбитый «МЮ» на «Энфилде», проблемная «Барса» против «Валенсии». Какой футбол мы смотрим?

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Лучшее в топ-лигах.

Снова конец недели, снова рекомендации по выбору матчей от авторов Sports.ru. 

Программу составили Андрей Клещенок, Вадим Лукомский, Артем Денисов и Никита Киселев.

Пятница. 15 декабря

«Дженоа» – «Юве» как соревнование защит и стандартов 

Удобная возможность познакомиться с тренером Джилардино – утонченной (гибкие настройки, изящные быстрые розыгрыши) противоположностью Джилардино-форварда. Его «Дженоа» – вторая команда лиги по вертикальности игры, одна из лучших в позиционной обороне и нейтрализации контратак.

У генуэзцев наравне с «Болоньей» – самая качественная защита вне больших клубов. Фундаментальную роль в ней играет 21-летний воспитанник «Юве» Раду Дрэгушин: встреча с Влаховичем обещает болельщикам новый повод для сомнений в стратегических клубных решениях. Бонус для тех, кому нравится вечное туринское самоедство.

Вдобавок встретятся лучшие команды Серии А на стандартах: «Юве» – лидер лиги по xG с угловых и штрафных, «Дженоа» идет вслед. 

Сон против низко сидящего «Ноттингема». Что ж, посмотрим

Как же мы любим Сона. Не игрок, а прелесть. 

В прошлые выходные Сонни выдал лучший матч в сезоне, пройдясь по «Ньюкаслу» и Кирану Триппьеру (два ассиста плюс заработанный и самолично реализованный пенальти). Примечательно, что корейца впервые с августа вернули на левый фланг – и там он устроил шоу.

Теперь это рабочий вариант? Хотя бы возвращения Мэддисона, кормившего Сона-центрфорварда моментами?

Пятничная интрига – проверка низко сидящим «Ноттингемом». Сон кого угодно накажет за высокую линию, и показательно, как дискомфортно ему было против пассивных «Шеффилда», «Лутона» и недавнего «Вест Хэма». «Ноттингем» по многим метрикам вообще самая приклеенная к своим воротам команда лиги. Раскрепощенности тут не ждите: тренер Стив Купер под серьезным давлением, риски – в сторону. 

Суббота. 16 декабря

«Атлетик» вскроет «Атлетико» на правом фланге?

«Атлетик» недополучает внимания на фоне прекрасной «Жироны», но футбол команды Эрнесто Вальверде в иной год потянул бы на уровень ЛЧ. Отлично прессингуют, а в атаке используют вертикальность и Уильямсов. 

В контексте матча против «Атлетико» особенно интригует правый фланг. Здесь у «Бильбао» атакующий Оскар Де Маркос и Иньяки Уильямс – через этот край команда проводит 41% атак (больше всего). У «Атлетико» в этой зоне всегда выходит крайне смелый вариант – Самуэл Лино или Родриго Рикельме. 

Не факт, что вскроет именно «Атлетик». Скорее хорошие предпосылки для перестрелки в обе стороны, которая может повлиять на столкновение двух крайне организованных команд. 

«Валенсия» – идеальный барометр для «Барсы»

«Валенсия» не может победить в Ла Лиге уже больше месяца. Даже в лучшие моменты команда Рубена Барахи выглядела качественным организованным автобусом с похвальными шансами молодым.

Сейчас роль «Валенсии» – определить глубину барселонского кризиса. Первый вариант – команда Хави легко победит, что будет достойным ответом критикам. Альтернатива – осечка против такой «Валенсии». Это будет означать Хави запутался, а качественные отрезки против «Порту» и «Атлетико» с новой структурой владения были лишь вспышками. 

Воскресенье. 17 декабря

Лучший вратарь сезона в Италии против одного из лучших вратарей мира

«Милан» – «Монца» – столкновение разных подходов к тактической организации: упрощенный футбол Пиоли против сложной игры Палладино, которая даже сейчас – с нехваткой тонких исполнителей для реализации идей, – дает результат.

Персональная рекомендация – кипер «Монцы» Микеле Ди Грегорио (болельщик «Милана», кстати). С отрывом лучший вратарь первой половины сезона. Напротив – Меньян, один из лучших в мире.

Последний приезд «Брайтона» до сих пор пугает «Арсенал»?

У «Брайтона» серия из трех подряд побед на «Эмирейтс». Рановато говорить о комплексе, но опасаться «Арсеналу» стоит. Последний визит получился максимально унизительным. «Брайтон» не просто по делу разбил соперника 3:0, но и хозяйничал по части владения и контроля. Именно тот матч убил последние чемпионские надежды «Арсенала», а лучше всех его содержание суммировал Артета: «У нас просто не было ответов».

Сейчас у команды Роберто Де Дзерби слишком много внутренних проблем. Прямое повторение маловероятно, но интригующая стилистическая битва точно будет. Она стартует с первой же позиции при объявлении составов. Для обеих команд вопрос о первом номере не данность, выбор кипера может повлиять на ключевые детали встречи. Обязательно включайте ее и внимательно изучайте соотношение прессинга/билдапа.  

«Айнтрахт» разбил «Баварию». Теперь – «Байер»

«Байер», конечно, фаворит, но есть две тактических сложности, которые предстоит решить Хаби Алонсо. 

Первая – подвижная атака «Айнтрахта». На примере «Штутгарта» увидели: если уж трех центральных защитников «Байера» нельзя победить в воздушных дуэлях, то их нужно растянуть вдоль поля, найти коридоры между ними. Мобильность и скорость очень важны. Этим «Айнтрахт» может воспользоваться. 

Вторая – надежная оборона «Айнтрахта». Меньше в Бундеслиге пропустили только «Байер», «Бавария» и «Лейпциг». Очередной вызов для атаки «Байера».  

Для «МЮ» это худший момент, чтобы ехать на «Энфилд»

По всем раскладам непоражение «Ман Юнайтед» на «Энфилде» будет неожиданностью. А победа станет сенсацией. 

«Ливерпуль» выиграл все домашние матчи в сезоне. Статистика в Премьер-лиге: 7 матчей, разница мячей – 21:5. Внушает. 

«МЮ» же едет к большому сопернику в абсолютно разбитом состоянии. Последнее место в группе ЛЧ, позорные 0:3 от «Борнмута», молчание форвардов – сезон становится все хуже и хуже. На «Энфилде» не будет Бруну (дисквалификация), с «Баварией» из-за травм снялись игрок ноября в АПЛ Харри Магуайр и Люк Шоу. Ситуация паршивая.

В прошлом сезоне домашняя победа над «Ливерпулем» оказалась поворотной для раннего Тен Хага. Но на «Энфилде» было больно – 0:7. В последние годы поражения от «Ливерпуля» были знаковыми для тренеров «Юнайтед»: Моуринью уволили, а Сульшер продержался всего четыре матча после 0:5.

Никаких намеков.

«Болонья» против «Ромы» – для любителей необъяснимых тактических парадоксов

С одной стороны у нас системный атакующий тренер с сложно выстроенным нападением, который забивает меньше «Ромы», компенсирующей недостаток идей уровнем индивидуальностей.

С другой стороны классический оборонительный тактик с адаптацией к соперникам и опорой на массированную защиту, который пропустил в полтора раза больше «Болоньи», ставящей на командную гармонию.

По-прежнему и всегда советую Джошуа «нового Кейна» Зиркзее.

«Штутгарт» укусил «Байер». Теперь – «Бавария»

В прошлые выходные вы могли насладиться тем, как «Байер» возят впервые в этом сезоне. Постарался «Штутгарт» Себастиана Хенесса – пора привыкнуть, что об этой команде стоит говорить не только через призму мегабомбардира Серу Гирасси.

Есть все шансы увидеть приятный атакующий футбол против «Баварии». Одна серьезная проблема – «Штутгарт» уязвим к контратакам из-за слишком многочисленной атакующей группы, особенно страшно за фланги обороны, которые пустеют при позиционных атаках «Штутгарта». А «Бавария» сейчас – самая опасная команда в мире на контратаках. 

Так что результат может быть очень ожидаемым, но содержание игры должно увлечь.

Матч тура в Италии: «Лацио» против «Интера»

Миланский каток против больного (возможно, неизлечимо) «Лацио» – вроде не самая большая интрига. Но у Симоне всегда все непросто, когда напротив Сарри. Возможно, исход удивит вопреки всему.

«Лилль» Фонсеки уже дал пару концертов против «ПСЖ»…

…но новый матч может стать исключением. Напоминание: в прошлом сезоне «ПСЖ» победил «Лилль» 7:1 (с наивным высоким прессингом) и 4:3 (уже просто с очень качественным высоким прессингом и решающим голом Месси на 90+4). 

«Лилль» в прошлом сезоне вообще радовал прессингом и позиционной атакой, но качественно сильнее он не становится, и это не тренерская проблема. Состав «Лилля» никак принципиально не улучшается. Из-за короткой скамейке Фонсеке приходится идти на тактические уступки, из-за которых любимая агрессия без мяча порой исчезает.

Так что смелого «Лилля» против «ПСЖ» гарантировать не можем, но можно хотя бы дать шанс перед сном в воскресенье.

Хоселу – ключевая фигура против «Вильярреала»?

С возвращением Марселино «Вильярреал» сразу же переключился на его любимые 4-4-2 и стал прагматичнее, но пока единственный сухой матч провели в Лиге Европы (против «Маккаби»). 

Еще одна особенность «Вильярреала» – команда обновляет антирекорды по количеству допущенных навесов. Например, «Севилье» предоставили 59 попыток. То есть центр перекрывают относительно неплохо, но садятся глубоко и открывают фланги. Увидит ли Карло Анчелотти тут приглашение выставить в старте сделавшего дубль против «Униона» Хоселу?

Почему «Байер» называют Неверкузеном?

«Штутгарт» бывает сильнее «Байера» и «Баварии». Что нужно знать о прекрасной команде

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos, Justin Setterfield, Matt McNulty

2 комментария
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И правда, даже нефанаты симпатизируют лично к Сонни , часто вижу на разных сайтах
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Самая интересная вывеска по именам в субботу Ньюкасл Фулхэм. По факту, дачники, которые выиграли последние матчи с разгромным счетом, скорее всего проедутся по обескровленному и забитому Ньюкаслу. Ну а воскресенье Клопп может быть отправит в отставку очередного тренера МЮ. Ждем АПЛ
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