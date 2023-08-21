15 комментариев

Тут же закупки «Ромы» и «Униона».

Новая недельная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru. Тут нет Ватару Эндо – про него готов отдельный текст.

Внезапный трансфер «Ливерпуля» – 30-летний опорник-ноунейм. Но Ватару Эндо заслуживает, чтобы о нем узнали

Кевин Фолланд – из «Монако» в «Унион»

Прошлый сезон в «Монако» не получился: из-за постоянных травм Фолланд не сыграл даже в половине матчей Лиги 1. Хотя до этого составлял с Бен-Йеддером великолепную связку, где больше отвечал за подыгрыш.

Фолланду уже 31 год, он вряд ли будет определяющим футболистом, но наверняка принесет достаточно пользы и окупит заплаченные 4 млн евро. В хорошей форме это универсальный форвард, который одновременно готов и играть в бойцовский футбол со множеством единоборств, и разыграть тонкую комбинацию в одно касание. «Унион» пока скорее про первое, и Фолланд добавит стилистической вариативности.

Наконец, просто приятное возвращение для всех любителей Бундеслиги – Фолланд замечательно выступал в «Хоффенхайме». С Роберто Фирмино – как это можно забыть? В «Унионе» совсем другой футбол, хотя бы есть дисциплина, о которой вряд ли слышали в том «Хоффе». А Фолланд в «Монако» показал, что может быть вполне системным футболистом.

Робин Гозенс – из «Интера» в «Унион»

Трансфер мечты для «Униона» за 13 млн евро. Гозенс – не просто качественный игрок и усиление под Лигу чемпионов. Это стилистически очень подходящий «Униону» латераль.

Регулярные победы Гозенса в верховых дуэлях в «Унионе» только приумножатся. Робин будет постоянно забегать в штрафную с левого фланга, когда «Унион» готовит навес с правого края. При навалах он может превращаться в ситуативного форварда в оттяжке, который будет цепляться за мячи против не самых высоких крайних защитников соперника. О схеме с тремя центральными защитниками и так все ясно – Гозенс гораздо лучше чувствует себя латералем по всей боковой, а не четвертым защитником в линии.

Позиция левого латераля в любом случае нуждалась в усилении (оставался только Жером Руссийон) – «Унион» нашел, вероятно, лучшего доступного на рынке игрока под знакомый стиль.

Ловро Маер – из «Ренна» в «Вольфсбург»

После первого сезона-2021/22 на высоком уровне и авансов а-ля «новый Модрич» Маер слегка затормозил – сезон-2022/23 не стал прорывным, пусть и закрепил хорвата среди самых творческих (но не самых стабильных) игроков Лиги 1.

У Маера великолепная культура обостряющего паса, он очень хорошо управляет передачами верхом (и элегантные парашюты, и резкие переводы). Почти не опускает голову. Техничный дриблер – именно техничный, потому что при большом числе обводок не выделяется взрывным ускорением. Проходит соперников за счет обманных движений и элитного владения мячом.

За 25 млн евро он обязательно разнообразит сухие атаки «Вольфсбурга». Главное сомнение – готовность творческого Майера впахивать в системе Нико Ковача. Но хорвата-игрока точно не купили бы, если бы хорват-тренер не одобрил сделку. Так что ждем увлекательный союз. Ковач может создавать комфортные условия для изобретательных игроков (Головин в «Монако», например), но взамен требует выкладываться без мяча. У Маера с игрой без мяча не все хорошо.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Мойсес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси»

Сага, которая продолжалась восемь месяцев и затянула сразу три топа (зимой – «Арсенал», летом – «Ливерпуль» и «Челси»), наконец-то закончилась. 116 млн евро. Впечатляет не только сумма, но и скорость прогресса Мойсеса, – у эквадорца нет даже 50 матчей в премьер-лиге. Очередное почтение скаутской системе «Брайтона», которая продолжает выявлять таланты по всему миру.

Главное зрительское впечатление от Кайседо – невероятная зрелость для своих лет и отсутствие хоть какого-то намека, что ему что-то не подвластно. Мойсес блистал в системе Роберто де Дзерби и за счет мелких перепасовок, и благодаря качественной игре без мяча. По общему количеству передач – третий полузащитник прошлого сезона, по перехватам – второй. В общем, впечатления вообще не расходятся с цифрами.

Кэшбеком для «Челси» может стать универсальность эквадорца – при Грэме Поттере выходил восьмеркой, а у Де Дзерби проходил проверку на крайнего защитника. Пока Маурисио Почеттино рассматривает Кайседо опорником, который сможет разгрузить Энцо и дать ему больше свободы в атаке. На старте сезона в этой роли был Конор Галлахер – при всем уважении, не совсем подходящая кандидатура.

Ромео Лавия – из «Саутгемптона» в «Челси»

Выиграв гонку за Кайседо, Тодд Боули решил, что теперь может вообще все. Ромео Лавия – еще одно дорогущая инвестиция в полузащиту на ближайшие 5-10 лет (или сколько там прописывает Боули в контрактах).

В отличие от Кайседо, Лавия еще не зарекомендовал себя в команде, которая играет первым номером, – соответственно, учиться придется прямо на ходу. Потенциал, безусловно, есть: Ромео элегантно продвигает мяч и не суетится даже под самым жестким давлением.

Ключевое сомнение по Лавии выразил бывший тренер «Саутгемптона» Рубен Селлес – Ромео еще на научился доминировать в матчах. Задача Маурисио Почеттино – превратить Лавию в Муссу Дембеле, у которого рывки из-под прессинга здорово получались в «Тоттенхэме».

Давид Райя – из «Брентфорда» в «Арсенал» (аренда)

Пригласить современного вратаря, который составит конкуренцию основному, а в случае чего даже может стать основным, – такой трюк в прошлом сезоне проделал «Сити», подписав Штефана Ортегу. «Арсенал» повторяет за чемпионами, взяв Давида Райю из «Брентфорда». Схожести добавляет стилистический портрет: Ортега и Райя хороши на ленточке и в первую очередь выделяются классным длинным пасом. Испанец однажды так впечатлил Юргена Клоппа, что немец назвал его десяткой «Брентфорда».

Другой вопрос – сможет ли Райя сделать достаточно, чтобы Аарон Рэмсдэйл вылетел из основы. У Ортеги даже при всех кубковых стараниях не получилось. Да, мы помним, что Рэмсдэйл не здорово завершил прошлый сезон, но и Райе нужна притирка к новым требованиям: в топ-клубе и клубе-середняке они все-таки отличаются.

Джеймс Уорд-Проуз – из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»

Рекорд Дэвида Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ снова под угрозой – до повторения, если что, остается всего один мяч. Прицельные подачи Джеймса, кстати, тоже пригодятся: при Мойесе «Вест Хэм» регулярно заходит в топ-5 по голам со стандартов. В лучший год (кампания-2020/21) вообще были первыми по этому показателю в лиге.

Этот бонус – не единственная причина, почему трансфер напрашивался. Проблемная полузащита кричала об усилении: на старте сезона в опорной даже пришлось выйти Лукасу Пакета. Почти беспроигрышный вариант – и почему Мойесу пришлось так долго убеждать нового спортдира?

Адама Траоре – из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм»

«Вулвз» избавляются от наследия Нуну – только за лето расстались с Конором Коуди, Рубеном Невешом, Жоао Моутинью и Раулем Хименесом. Уход Траоре (с ним даже не продлили контракт) – еще один удар по воспоминаниям о команде, которая когда-то заскочила в Лигу Европы.

Для нового клуба Адама может стать своего рода бонусом: «Фулхэму» категорически не хватало дриблеров – в прошлом сезоне были последними в АПЛ по ударам после обводок. Правда, текущий уровень Траоре еще нужно проверить. У легенды дриблинга, возможно, наметился спад (последний сезон – худший в карьере с точки зрения обводок).

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Николо Дзаньоло – из «Галатасарая» в «Астон Виллу» (аренда)

Аренда Дзаньоло из «Галатасарая» – реакция «Виллы» на тяжелую травму Эми Буэндии. Аргентинец с волшебной левой отвечал за креатив и нестандартные ходы. Все остальные атакующие игроки «Виллы» другого профиля. Нужна была замена не столько по позиции, сколько по качествам.

Дзаньоло кажется хорошим экстренным решением. Конечно, далеко не идеальное совпадение (Николо более вариативно открывается, но хуже отдает последний пас), но базовое сходство есть. Сделка оформляется в последний месяц трансферного окна, когда многие уже разобраны. Игрок приходит на правах аренды – оптимальный вариант для реакции на травму.

Спортивный директор «Виллы» Мончи хорошо знаком с Дзаньоло. Именно испанец включил его в сделку по Радже Наингголану в 2017-м году – «Рома» тогда получила около 20 млн и одного из самых перспективных игроков Италии. С тех пор карьеру Николо испортили травмы и скандалы.

Неманя Матич – из «Ромы» в «Ренн»

В составе «Ренна» не всегда выходит акцентированный опорник. Когда была необходимость, эту работу в прошлом сезоне на себя брали Батист Сантамария и Лесли Угочукву. Последний ушел в «Челси», первый не кажется безупречным вариантом. Особенно в плане игры в пас, что важно для стиля команды.

Матич классно читает игру и все еще здорово разрушает, но Брюно Женезио, отвечая на вопросы про серба, постоянно делал акцент на его техническом потенциале. Вероятно, речь об умении вариативно и качественно продвигать мяч. В этом он сильно лучше Сантамарии. С учетом еврокубковой нагрузки времени хватит всем. А при наборе Матичем оптимальной формы «Ренн» получает не просто ценную опцию, а большой апгрейд позиции.

Денис Закария – из «Ювентуса» в «Монако»

Ади Хюттер взялся реабилитировать карьеру старого знакомого. Тренер знает полузащитника со времен «Янг Бойз» (2015-й – Денису было 18). Позже они пересекались в «Гладбахе». Хюттер точно досконально знает возможности Закарии и способен найти подход к нему. Полузащитнику очень нужна такая опора: последние полтора года у него почти ничего не получается.

Швейцарец элегантно владеет мячом и хорошо действует под давлением. Без мяча очень многое в его игре строится на способности покрывать большую зону, а не на чтении эпизодов. В последние годы необходимой для этого физики у него не хватает. Возможно, это последствия травм. Более оптимистичная версия: неправильный подход тренеров (тогда воссоединение с Хюттером – то, что нужно).

За место в старте предстоит бороться. Хюттер ставит на схему 3-4-2-1 с парой в центре. На эти позиции есть Юссуф Фофана, Мохамед Камара и ряд более периферийных претендентов. Конечно, подбор не уровня «Челси» или «Юве», но железного места сразу не будет.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Кепа Аррисабалага – из «Челси» в «Реал» (аренда)

Пожалуй, лучшее решение менеджмента «Мадрида» из возможных.

Баск провел сильный сезон за «Челси», но был доступен для аренды. Почеттино хотел начать сезон с Аррисабалагой в качестве основного, но клуб был не против расстаться с испанцем из-за огромной зарплаты.

«Мадрид» подсуетился, хотя сначала хотел Яссина Буну.

Стилистически Кепа даже похож на Куртуа. Это явно не апгрейд, но опасений, которые преследовали бы Де Хеа, точно нет. Аррисабалага умеет играть ногами, у него мощный характер, он готов делить игровое время с Луниным.

Яссин Буну – из «Севильи» в «Аль-Хилаль»

Буну – прекрасный пример, как в 30 лет можно превратиться из просто шот-стоппера в вариативного голкипера.

Еще в 26 лет Яссин стоял за «Жирону», в 2019-м ушел в «Севилью» и сел под Томаша Вацлика. Когда чех травмировался, Буну использовал шанс, а его сэйвы против «МЮ» до сих пор снятся Марсьялю в кошмарах. Больше марокканец из основы не улетал, со временем он прокачал игру ногами. Идеальный кипер по версии Лопетеги.

Под закат карьеры Яссин пошумел на ЧМ-22 со сборной Марокко и взял еще одну Лигу Европы. Теперь – заслуженная пенсия.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Марко Арнаутович – из «Болоньи» в «Интер» (аренда)

Миланцы искали альтернативу Лукаку – быстрого нападающего, способного зацепиться за мяч спиной к воротам и атаковать в численном меньшинстве. Арнаутович играет иначе. Но недостачи миланцев не ограничивались кем-то вроде Лукаку – в последние пару лет им не хватало индивидуальности впереди.

Австриец решает эту проблему. Он инициативный нападающий с нестандартными решениями вне штрафной и достаточной физической мощью, чтобы таскать мячи в контратаках – как раз такой, который нужен «Интеру» в ротации.

Карлос Аугусто – из «Монцы» в «Интер» (аренда)

Один из лучших латералей прошлого сезона и в теории намного более удачное вложение, чем покупка ограниченного Гозенса. За мощью Аугусто скрывается атипичный стиль, ускоряющий движение мяча во владении: бразилец открывается в полупространствах, создает неожиданные коридоры для продвижения и уютно чувствует себя в коротком перепасе.

Все это – в нагрузку к качественной (не хуже миланского Гозенса) атаке дальней штанги. Взяв Аугусто, «Интер» разнообразил и усложнил фланговую игру. На дистанции это принесет пользу.

Шарль де Кетеларе – из «Милана» в «Аталанту» (аренда)

Я бы не списывал Де Кетеларе из-за одного неудачного года. Где-то ему не хватало физической мощи, но в основном провальный дебют в Серии А кажется следствием глубокой неуверенности после первых промахов. Бельгиец весь сезон казался потерянным. Ему не удавались простые вещи, которые он легко исполнял на серьезном уровне прежде.

Да, Гасперини совсем не психолог, но он очень хорош в создании ролей, которые максимизируют качества творцов. Возможно, этого хватит: пара удачных месяцев, и Де Кетеларе вернет уверенность. В любом случае «Аталанте» нужен такой художник, чтобы разбавить предсказуемые скрипты.

Николо Ровелла – из «Ювентуса» в «Лацио» (аренда)

Скорее всего, эта аренда на самом деле отложенный трансфер – вряд ли обязательство выкупа зависит от труднодостижимых условий. Если так, римлянам повезло. Они взяли одного из лучших реджист поколения всего за 17 миллионов евро.

Ровелла – не совсем комфортный опорник для Сарри. Он классический реджиста, который привязывает игру к своему интеллекту и самостоятельно управляет полузащитой, а не отстукивает передачи по заранее заданным траекториям. Но он молод, очень хорош и открыт к обучению, решает проблему «Лацио» с отсутствием пасующего опорника и нехваткой плавности во владении. Взаимная адаптация обогатит и тренера, и Николо.

Ренату Саншеш – из «ПСЖ» в «Рому» (аренда)

Моуринью выбирает между 3-5-2 и 3-4-2-1, и в зависимости от выбора в модуле есть три-четыре позиции для Саншеша – и у него точно есть качества, которые усилят команду. Динамизм, техника и нетривиальные решения добавят «Роме» остроты на подходе к атакующей трети. В этом смысле трансфер – логичный шаг по дальнейшей маскировке тренерских недостатков.

Но конкуренция неожиданно высока, и Ренату точно не будет первым выбором на удобных позициях в 3-4-2-1. Если Моур не перейдет на 3-5-2, либо Саншешу, либо Пеллегрини придется играть ниже (либо португалец присядет), и один из них даст меньше, чем может.

Леандро Паредес – из «ПСЖ» в «Рому»

Нужный опорник, если мы говорим о застарелых проблемах «Ромы» с движением мяча на чужой половине. Паредес дает нужные характеристики и при этом не нуждается в поддержке системы – его голова и пас замещают тренерские идеи.

Но сила этой «Ромы» – бронированная оборона, которая во многом зависит от работы опорников перед штрафной. Сложно представить распасовщика, способного разрушить ее больше, чем ленивый и невнимательный Паредес. Возможно, Моуринью совершит очередное педагогическое чудо и донесет до аргентинца, что нельзя выключаться из эпизодов, но пока трансфер кажется потенциально проблематичным.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Joaquin Corchero, Diego Radames/Keystone Press Agency, IMAGO/Darius Simka, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Global Look Press; instagram.com/1.fcunion; instagram.com/chelseafc; instagram.com/chelseafc; instagram.com/arsenal; instagram.com/westham; instagram.com/avfcofficial; instagram.com/staderennaisfc; instagram.com/asmonaco; Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Giampiero Sposito, Mike Hewitt