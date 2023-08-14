12 комментариев

Вместе с большим еврофутболом вернулся тактический дайджест. Футбольные авторы Sports.ru делятся впечатлениями и деталями после выходных.

И «Ливерпулю», и «Челси» очень нужен опорник (Кайседо). А пока у Клоппа с Почеттино максимально разные решения – оба проблемные

Новый «Реал»: 4-4-2 с ромбом, мощный контрпрессинг, великолепие Беллингема, несогласованность в атаке

«Реал Мадрид» не удивил, если ориентироваться на рисунок игры из предсезонки, но отличия с прошлым сезоном значимые. Зафиксируем основные направления. Команда Карло Анчелотти теперь использует схему 4-4-2 с ромбом:

Среди следствий более смелый и регулярный прессинг. В первой линии всегда два человека для начала давления. Их смещения поддерживает интенсивный ромб. При такой формации прессинг не одна из опций, а необходимость, чтобы контролировать матчи. В матче против «Атлетика» у «Мадрида» определенно был контроль.

С мячом тоже интересные изменения. При владении формально позицию нападающих занимают Винисиус и Родриго. На практике чистых нападающих нет. Они постоянно сваливались в более фланговые зоны. Такое движение часто отвлекало центральных защитников и открывало возможности для рывков из глубины. Из полузащитников таким движением славятся Беллингем, который вообще играл скрытого форварда, и Вальверде.

Эпизоды путаницы в передаче возникали регулярно. Открывания тоже были частыми, но склеивать это в единый атакующий механизм пока не получается. Например, в этом эпизоде смещение Родриго заставило центрального защитника сделать шаги в сторону, Беллингем среагировал и начал рывок в открывшуюся зону:

Нападающему удается создать зону, полузащитнику – оторваться от опекуна, но банально не последовало паса. Хороший эпизод, но из-за нехватки связей ничего не создано на практике. Если все пойдет по плану, «Реал» прибавит в синхронности исполнения. Но уже сейчас понятно, какие неприятные дилеммы такой тип форвардов и подключения Беллингема могут ставить перед соперниками.

Показательный микроконфликт Гвардиолы и Холанда. «Сити» ищет правильный баланс обострений

После первого тайма с «Бернли» Пеп очень экспрессивно ругался с Эрлингом Холандом, который к тому моменту сделал дубль. Особенно интересной перепалку делает послематчевый комментарий Гвардиолы. Он рассказал, из-за какого эпизода был спор и какое решение считает правильным:

«Эрлинг хотел, чтобы пас шел за спину защитникам, но не каждый пас должен идти за спину. Иногда нужно проявить терпение, чтобы найти правильный момент для обострения. Он не был расстроен, я не расстроен. В футболе такое случается. Не драматизируйте».

При ответе на другой вопрос Пеп также ответил, что решение Бернарду было правильным в рамках его принципов. Вот эпизод:

Очевидно, что у Бернарду было время и свобода на подготовку паса, а у Холанда было пространство для отрыва от защитников. Если рассматривать эпизод в изоляции, то Эрлинг прав.

В контексте все труднее: Холанд, как замечает Пеп, хочет, чтобы каждый или почти каждый пас шел за спину. Если «Сити» начнет так играть, то матчи превратятся в хаос. Потерь и переходов будет больше, чем прошедших передач. Комбинация стиля Холанда и нужной степени контроля – один из квестов Пепа в прошлом сезоне. Каталонец разобрался только к весне.

То есть в отдельном эпизоде баланс рисков и выгод был таким, что Холанд прав в претензиях. В то же время Эрлинг хочет такой пас и в менее очевидных эпизодах.

Еще один фактор: последние секунды тайма. Рискнув перед свистком, почти ничего не теряешь (вряд ли судья даст провести ответную атаку). Знал ли Холанд о том, что это последний пас в тайме? Мог. На стадионе «Бернли» большое табло с таймером. Если он учитывал это в претензии, то прав не на 100%, а даже на 120%. Баланс рисков-выгод еще сильнее смещается в его пользу.

В чем тогда прав Пеп? В этих словах: «В футболе такое случается. Не драматизируйте». Эпизод получил столько внимания только из-за того, что это была концовка тайма и участники получили больше времени его жарко обсудить. В середине тайма заиграли бы, а вопросов от журналистов даже не прилетело бы. Надеюсь, нам удалось по завету Пепа разобраться в моменте без лишней драмы.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

И еще немного про Холанда: Пеп видит в нем оружие против команд с персональной опекой

Кажется, один из аспектов, в которых будет развиваться Эрлинг, – игра против команд с персональной опекой. После «Бернли» Холанд отметил, что ждет еще больше таких матчей. В этом не одинок: Унаи Эмери недавно объяснял, что современному тренеру нужна гибкость именно из-за того, что появляется больше команд, играющих персонально.

«Бернли» – одна из таких. В прошлом сезоне уже удивляли «Сити» персональным прессингом. Теперь тоже доставили проблемы, но у Пепа слишком много инструментов. Техника Бернарду и Ковачича помогла с розыгрышами на своей половине, Холанд же примагничивал длинные передачи от Эдерсона. Во втором тайме «Сити» целенаправленно изолировал его против защитника и расчищал пространство.

Не сказать, что идея сработала прямо на 100 процентов, но отдача все же была – сначала Холанд создал момент для Альвареса, потом заработал штрафной, с которого «Сити» забил третий мяч.

Теперь последим за развитием. Пеп не особо хвалил Холанда после матча, но назвал его оружием против персональной опеки. Учитывая уникальные навыки Эрлинга (мощь + скорость), этим оружием можно пользоваться по-разному.

Джеймс Милнер теперь ложный фулбек. Живите с этим!

С главным итогом выходных все понятно: Джеймс Милнер – кажется, второй в истории футбола, кто побывал и ложной девяткой (был такой опыт в «Сити»), и ложным фулбеком (на выходных в первом матче за «Брайтон» против «Лутона»). С таким же бэкграундом в нашей коллективной памяти всплывает только Бернарду. Если вы вспомните кого-то еще, обязательно пишите в комментах.

Что до перфоманса Милнера в новой роли, то пока ничего особенного. Большинство комбинаций против «Лутона»«Брайтон» развивал через левый фланг – дальний от Джеймса. Из-за этого Милнер отметился всего 43 передачами – сравните с 94 у игравшего в похожей роли Эступиньяна.

После перехода в «Брайтон» Джеймс отмечал, что хочет узнать кое-что новое у Роберто де Дзерби – убеждавший перейти Адам Лаллана рассказал много интересного. Роль ложного фулбека – один из векторов. Де Дзерби любит использовать на фланге обороны полузащитника с последующими смещениями в центр – такой опыт уже есть у Паскаля Гросса. Возможно, Милнер станет следующим.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Первый матч «ПСЖ» Энрике. Исторический рекорд Лиги 1 по передачам – а что еще?

1001 пас – наибольшее число передач в чемпионате Франции как минимум с 2006 года, когда статс-провайдер Opta начал собирать данные.

1001 пас – в одной картинке. Здесь усредненная карта касаний игроков «ПСЖ» с наиболее популярными адресатами для передач. Чем жирнее линяя, тем больше передач между игроками.

1001 пас – 78% владения и всего лишь 1,1 xG. Только 16 передач из 1001 были под удар.

1001 пас – и 0:0 против «Лорьяна».

Никакой казни, это только первый официальный матч. Но матч этот был содержательно наполнен вялым перекатом практически без тонких обострений и даже без забеганий за спины. Ашрафу Хакими не очень комфортно без фирменных отрывов (будто бы в FIFA запретили прожимать ускорения), Уоррен Заир-Эмери – игрок рывков, а не коротких передач, ему тоже сложно адаптироваться, вся группа атаки пока закрепощена так, будто за потерю мяча при обострении Энрике отправит в список «нежелательных» игроков. Это где обитают Вейналдум, Дракслер и еще десяток футболистов.

Впрочем, было и хорошее. «ПСЖ» опробовал мощный контрпрессинг, где одного игрока соперника могут задавить пятеро. Главная находка – опорник Мануэль Угарте которого «ПСЖ» купил у «Спортинга» за 60 млн евро (пока крупнейшая летняя покупка клуба). Когда Угарте идет в контрпрессинг, ощущение, что соперник продолжает играть на скорости 1х, а Угарте ускоряется примерно на 3,5х.

Можно возразить: да всего лишь какой-то «Лорьян» продавливал. Но лучший командный механизм «Лорьяна» – провокация прессинга и быстрый выход на свободное пространство. Только вот против Угарте многое не получалось.

Продолжим наблюдение. Пока впечатления не очень.

Раумдойтер Гнабри – хорошее о «Баварии» из Суперкубка Германии

Наверное, странно хвалить игрока атаки после 0:3, но Серж правда заслужил комплименты.

Очень разнообразная польза. Открылся за спины в коридор между ЦЗ и крайним защитником «Лейпцига», отобрал мяч в опорной зоне и сразу вывел на удар пасом за спины, обыграл в штрафной и успешно катил под удар, открывался в опорной зоне между линиями, разогнал пару контратак, даже создал отличный момент навесом со стандарта (забрал мяч у Киммиха).

Все это – на бумаге с позиции левого вингера в 4-2-3-1 (гораздо чаще Гнабри играет справа). Против «РБ» главный игровой паттерн, связанный с Гнабри, – включения вторым нападающим в пару к Телю. Включения не привели к моментам, но у идеи есть потенциал, особенно когда подключаться в пару надо будет к Кейну, а не к Телю.

Раумдойтер – роль, которая железно ассоциируется с Томасом Мюллером. Дословно переводится как ищущий пространство. Обычно Мюллера называли раумдойтером, когда он формально стартовал на фланговой позиции, но по сути был универсальным игроком атаки, уходя то в опорную зону, то на острие. Главная характеристика этой роли – великолепное чтение игры и понимание пространства.

Учитывая и подключения вторым форвардом, и смещения в центр даже без мяча для прессинга, Гнабри можно назвать специфичным раумдойтером. Проделал много интеллектуальной работы по поиску пространства.

Данте до сих пор хорош. В октябре ему будет 40

39-летний Данте остается капитаном «Ниццы». Возрастной контраст с 34-летним Франческо Фарьоли, летом возглавившем команду, выглядит замечательно.

А вот как играет 39-летний бразилец: без мяча ускоряется в финальную треть поля, чтобы поддержать давление «Ниццы».

А еще держит высокую линию защиты, вырезает забросы за спины, бьет головой после угловых. И самое красивое: дважды на ложном замахе убрал прессинг-церберов «Лилля».

Шесть возвратов мяча, четыре блока, две обводки из двух попыток – это чтобы были еще какие-то числа кроме 39.

Да, Данте проиграл воздушную дуэль против Бафоде Диаките, и «Лилль» вытащил ничью 1:1 на 90+3, но за этот эпизод скорее хочется хвалить смекалку Диаките в поиске позиции для удара, а не ругать Данте.

Он все еще тянет. В октябре будет 40 лет.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Необычная роль Парти в «Арсенале»: стартовал справа в защите

Против «Ноттингема» (2:1) Микель Артета выставил необычную четверку защиты – вот они слева направо: Тимбер, Салиба, Уайт, Парти. Тренер усадил Габриэла, сдвинул Уайта в центр, а правым защитником поставил Парти – ганец исполнял гибридную роль.

Томас действительно отрабатывал справа при обороне.

А вот при владении поднимался в опорную зону.

Первопричина – в желании разместить сразу всех полузащитников плюс Нкетию против автобуса Стива Купера. «Нам нужен был еще один человек в полузащите для большей гибкости и чтобы занимать определенные места в зависимости от того, как защищался «Ноттингем», – отмечал Артета. Но наверняка при здоровом Зинченко «Арсенал» сыграл бы иначе.

В итоге «Арсенал» перестраивался в 3-4-3 ромбом (или 3-1-6), насыщая последнюю треть. Внутри этой сложной системы были еще перестановки: Парти и Райс по очереди ходили вперед, Хавертц и Нкетия менялись местами в духе Сеска-Месси. Против автобусного соперника – отличный план: команда Артеты в первом тайме доминировала с мячом (84% владения и 432-77 по передачам) и забила дважды – пусть и больше на индивидуальном гении в эпизодах.

Правда, в обороне было не так хорошо. До перерыва «Ноттингем» редко ходил в атаки и почти не проверял Парти. Но ближе к концу матча Купер выпустил Неко Уильямса и Энтони Элангу на фланг Томаса – ганцу стало тяжелее. В ситуации с голом он ничего не мог поделать: Парти был в штрафной соперника на угловом и никак не успел бы вернуться – электричку Элангу не догнал даже Сака.

Но спустя минуту от Парти легко убежал Уильямс: Томас выбросился и оставил пустым правый фланг.

Сразу после этого Артета выпустил Габриэла (который защитник) вместо Мартинелли, сдвинув оборону: Уайт вернулся на правый фланг, а Парти ушел в центр полузащиты.

Артета пробовал Томаса в этой же роли в конце прошлого сезона – из-за эпидемии травм. Против «Ноттингема» и «Вулвз» Микель развернул функции четверки защитников: Якуб Кивер отыгрывал Бена Уайта слева, а Парти копировал смещения Зинченко в центр, но справа.

Совпадение, что после матча с «Брайтоном», где в такой же роли действовал Кайседо?

Руслан Копылов (телеграм-канал)

Шон Дайч ссылается на xG!

«Забивать – это главное. Но если из недели в неделю создавать так много моментов, моментов такого хорошего качества, победы придут.

Один из наших аналитиков сказал, что xG (я не самый большой фанат, но это один из показателей) был около трех».

Так, так, так. Кто же предлагает нам верить в процесс?

Это слова Шона Дайча (только не делайте вид, что до сих пор считаете его олдскульным простаком). Против «Фулхэма» (0:1) «Эвертон» набил 2,73xG – в прошлом сезоне не было случаев, чтобы команда при этом не забивала.

Но бывает и так, когда встречаются реализация Нила Мопе (два упущенных явных момента) и Бернд Лено в свой обычный рабочий день (девять сэйвов).

У «Тоттенхэма» появился зрелищный опорник. Ой, он же был и раньше

Новый «Тоттенхэм» сыграл первый матч при Эндже Постекоглу и вошел в эру без Харри Кейна. Пока сыро, но это объяснимо: в основе сразу четыре новичка, а команду в целом ждет очень резкий стилистический переход. Тренер «Брентфорда» Томас Франк подчеркнул изменения: «Куда более атакующий [стиль], определенно. Думаю, это увидели все».

Одним из главных победителей выглядит Ив Биссума. Малиец начинает второй сезон в «Тоттенхэме». Прошлый был неудачным: всего десять выходов в старте и 1010 минут в Премьер-лиге. При Конте Биссума казался потерянным. Свежий старт ему точно на пользу: против «Брентфорда» Ив играл шестерку, был самым вовлеченным по передачам, инициативным, смело и успешно шел в обводку (7 из 8). Последнее даже пробудило воспоминания о неподражаемом Мусе Дембеле.

С вариантами для пасов Биссуме помогал Эмерсон Роял – еще один бенефициар новой системы. Бразилец стартовал справа, но при владении поднимался в центр (оттуда и сравнял счет). Похожая роль была у Дестини Удоджи, еще одного номинально крайнего защитника.

Никита Киселев (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Juan Manuel Serrano Arce